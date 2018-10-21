Как "прокачать" счастье за 10 минут
Эти шесть простых шагов помогают улучшить настроение быстрее, чем вы допьете чашечку кофе.
Даже если у вас нет психических расстройств, ежедневные стрессы не дают нам в полной мере наслаждаться жизнью и чувствовать себя счастливыми.
Эффективных способов вытащить себя из рутины и улучшить настроение существует немало, ведь наука "позитивной психологии" настойчиво изучает этот вопрос уже более 20 лет.
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Но как найти время, чтобы воплотить их в нашей вечно занятой жизни? Лектор университета Центрального Ланкашира Сэнди Манн предлагает простое решение.
Основываясь на своем опыте клинического психолога, она советует быструю и, главное, действенную программу улучшения самочувствия.
В книге "Десять минут до счастья" она советует ежедневно отвечать на шесть вопросов и записывать свои ответы в дневник.
1. Какие вещи, какими бы банальными они ни казались, принесли вам удовольствие?
2. За что вас похвалили или в связи с чем получили обратную реакцию?
3. В какой момент вам повезло?
4. Какими были ваши достижения, пусть и совсем маленькие?
5. Что заставило вас почувствовать благодарность?
6. Какое доброе дело вы сделали?
Вопросы базируются на выводах многих научных исследований.
Они свидетельствуют, что, уделяя несколько минут осмыслению того, что с вами произошло в течение дня, мы постепенно меняем свое отношение и в конце концов живем более осознанной и счастливой жизнью.
Когда мы в плохом настроении, мы часто не обращаем внимания на хорошие вещи в нашей жизни, а такой дневник помогает сконцентрироваться на них.
Манн отмечает, что положительный эффект наступает не только в момент, когда вы записываете ответы на вопросы, но и когда перечитываете предыдущие записи.
Это также помогает лучше справиться со сложными ситуациями в будущем.
Так как наша память работает ассоциативно, плохое настроение, вызванное каким-то негативным событием, часто заставляет нас фокусироваться на других источниках неприятностей и стресса.
Но каждый раз, когда вы попадаете в такой негативный круг, перечитывание дневника помогает его разорвать.
Шестой пункт опирается на исследования о влиянии добрых дел на наше ощущение счастья.
Все они однозначно свидетельствуют, что альтруистические поступки не только улучшают настроение тех, кому мы помогаем, но усиливают и наше собственное удовольствие от жизни.
Вы будете чувствовать себя счастливее, если поможете небольшой суммой денег незнакомцу, чем если потратите их на себя. Этот вывод последовательно подтвердили различные исследования, проведенные в более чем 130 странах.
Когда вы помните и осмысливаете такие действия, вы, с одной стороны, максимально концентрируетесь на приятных ощущениях, а с другой - поощряете себя делать добрые дела и на следующий день.
Конечно, 10-минутный обзор дня не создаст чуда сразу. И Манн прежде всего отмечает, что если вы подозреваете, что у вас может быть депрессия, надо немедленно обратиться к врачу.
Но если серьезных клинических симптомов у вас нет, но вы часто бываете в подавленном состоянии, анкета поможет улучшить настроение.
Интересны выводы и другого исследования, проведенного Сэнди Манн и посвященного влиянию на наш мозг скуки.
В ряде экспериментов ученая обнаружила значительные преимущества коротких периодов бездействия, когда наш мозг буквально ничем не занят.
"Если вы столкнулись со сложной проблемой, которую никак не можете решить, попробуйте ненадолго отвлечься", - советует исследователь.
"Через некоторое время вы неожиданно заметите, что нестандартное решение само пришло вам в голову", - рассказывает Манн BBC Reel.
Это прежде всего важно в современном мире, где мы постоянно подвергаемся соблазну заглянуть в соцсети, когда нам нечем заняться.
Важно научиться просто поскучать, ни о чем не думая, а не пытаться сразу чем-то себя занять.
Со временем вы научитесь быть более терпеливым, и периоды вынужденного ожидания, которые когда-то казались просто невыносимыми, станут для вас возможностью спокойно подумать.
"Как ни парадоксально, лучший способ побороть скуку - это впустить ее в вашу жизнь".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.
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