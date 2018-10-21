Как "прокачать" счастье за 10 минут

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Эти шесть простых шагов помогают улучшить настроение быстрее, чем вы допьете чашечку кофе.

Даже если у вас нет психических расстройств, ежедневные стрессы не дают нам в полной мере наслаждаться жизнью и чувствовать себя счастливыми.

Эффективных способов вытащить себя из рутины и улучшить настроение существует немало, ведь наука "позитивной психологии" настойчиво изучает этот вопрос уже более 20 лет.

Но как найти время, чтобы воплотить их в нашей вечно занятой жизни? Лектор университета Центрального Ланкашира Сэнди Манн предлагает простое решение.

Основываясь на своем опыте клинического психолога, она советует быструю и, главное, действенную программу улучшения самочувствия.

Копірайт зображення Unsplash Image caption В течение дня с нами случается много замечательных вещей, важно - их замечать

В книге "Десять минут до счастья" она советует ежедневно отвечать на шесть вопросов и записывать свои ответы в дневник.

1. Какие вещи, какими бы банальными они ни казались, принесли вам удовольствие?

2. За что вас похвалили или в связи с чем получили обратную реакцию?

3. В какой момент вам повезло?

4. Какими были ваши достижения, пусть и совсем маленькие?

5. Что заставило вас почувствовать благодарность?

6. Какое доброе дело вы сделали?

Вопросы базируются на выводах многих научных исследований.

Они свидетельствуют, что, уделяя несколько минут осмыслению того, что с вами произошло в течение дня, мы постепенно меняем свое отношение и в конце концов живем более осознанной и счастливой жизнью.

Когда мы в плохом настроении, мы часто не обращаем внимания на хорошие вещи в нашей жизни, а такой дневник помогает сконцентрироваться на них.

Манн отмечает, что положительный эффект наступает не только в момент, когда вы записываете ответы на вопросы, но и когда перечитываете предыдущие записи.

Это также помогает лучше справиться со сложными ситуациями в будущем.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Добрые поступки улучшают настроение нам самим

Так как наша память работает ассоциативно, плохое настроение, вызванное каким-то негативным событием, часто заставляет нас фокусироваться на других источниках неприятностей и стресса.

Но каждый раз, когда вы попадаете в такой негативный круг, перечитывание дневника помогает его разорвать.

Шестой пункт опирается на исследования о влиянии добрых дел на наше ощущение счастья.

Все они однозначно свидетельствуют, что альтруистические поступки не только улучшают настроение тех, кому мы помогаем, но усиливают и наше собственное удовольствие от жизни.

Вы будете чувствовать себя счастливее, если поможете небольшой суммой денег незнакомцу, чем если потратите их на себя. Этот вывод последовательно подтвердили различные исследования, проведенные в более чем 130 странах.

Когда вы помните и осмысливаете такие действия, вы, с одной стороны, максимально концентрируетесь на приятных ощущениях, а с другой - поощряете себя делать добрые дела и на следующий день.

Конечно, 10-минутный обзор дня не создаст чуда сразу. И Манн прежде всего отмечает, что если вы подозреваете, что у вас может быть депрессия, надо немедленно обратиться к врачу.

Но если серьезных клинических симптомов у вас нет, но вы часто бываете в подавленном состоянии, анкета поможет улучшить настроение.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Немного поскучать - полезно

Интересны выводы и другого исследования, проведенного Сэнди Манн и посвященного влиянию на наш мозг скуки.

В ряде экспериментов ученая обнаружила значительные преимущества коротких периодов бездействия, когда наш мозг буквально ничем не занят.

"Если вы столкнулись со сложной проблемой, которую никак не можете решить, попробуйте ненадолго отвлечься", - советует исследователь.

"Через некоторое время вы неожиданно заметите, что нестандартное решение само пришло вам в голову", - рассказывает Манн BBC Reel.

Это прежде всего важно в современном мире, где мы постоянно подвергаемся соблазну заглянуть в соцсети, когда нам нечем заняться.

Важно научиться просто поскучать, ни о чем не думая, а не пытаться сразу чем-то себя занять.

Со временем вы научитесь быть более терпеливым, и периоды вынужденного ожидания, которые когда-то казались просто невыносимыми, станут для вас возможностью спокойно подумать.

"Как ни парадоксально, лучший способ побороть скуку - это впустить ее в вашу жизнь".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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