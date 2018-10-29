Кому принадлежит Антарктида? Это могут решить человеческие кости

Международное соглашение об обеспечении мирных исследований Антарктики подходит к концу через 30 лет, но многие страны уже сегодня предъявляют претензии на эту территорию. Как обнаруженные археологами артефакты и останки людей могут повлиять на судьбу континента?

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В 1985 году на пляже Ямана у мыса Ширреф на Южных Шетландских островах в Антарктике обнаружили уникальный череп человека.

Он принадлежал коренной жительнице южной области Чили, которой было чуть за двадцать, когда она умерла между 1819 и 1825 годами.

Это - самые древние останки человека, обнаруженные в Антарктике.

Место находки было крайне неожиданным. Череп вместе с остатками бедренной кости женщины обнаружили на месте лагеря охотников на тюленей, разбитом в начале XIX века. Впрочем, в те времена было неслыханным, чтобы женщины ходили охотиться на тюленей.

Никаких документов, которые могли бы объяснить, как и почему молодая женщина оказалась в Антарктиде, не осталось.

Но теперь, почти 200 лет спустя, ученые считают, что обнаруженные останки совпадают с эпохой первых высадок на ледовый континент.

Череп на пляже Ямана - чрезвычайно важная находка. И не только для археологов.

Через 30 лет такие останки человека могут сыграть ключевую роль в территориальном распределении нетронутой снежной пустыни.

Многие государства, спокойно и не очень, готовятся заявить о своих правах на земли, практически непригодные для жизни.

"Мало кто понимает эту темную сторону Антарктики", - объясняет Клаус Доддс, профессор геополитики из Королевского университета Холлоуэя в Лондоне.

"На территории, которая многим кажется непригодной ни для чего, теперь разворачивается политическая борьба больших сил", - добавляет он.

Копірайт зображення Lokal_Profil / Wikipedia / CC BY 2.5 Image caption Территориальные претензии на Антарктиду предъявляют немало стран, и далеко не все из них зафиксированы в первоначальном соглашении

Договор об Антарктике впервые был подписан в 1959 году, в 1998-м к нему добавили протокол о защите окружающей среды.

В нем указано, что Антарктида не принадлежит ни одной стране и должна оставаться "природным заповедником, посвященным миру и науке".

Протокол запрещает любые мероприятия с целью добычи минеральных ресурсов, кроме необходимых для научных исследований.

Впрочем, срок действия протокола ограничен.

В 2048 году - спустя полвека после его создания - договор должны пересмотреть.

В этот день запрет на разработку и добычу полезных ископаемых могут либо полностью отменить, либо изменить условия его действия.

"Опасения относительно 2048 года связаны с тем, что страны-участницы первоначальной сделки могут изменить свою позицию о запрете добычи минерального сырья. И ситуация станет кардинально другой", - отмечает Доддс.

"Охрана окружающей среды является одним из ключевых положений договора", - считает он.

На момент подписания соглашения территориальные претензии в Антарктике выдвинули семь стран: Аргентина, Австралия, Чили, Франция, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания.

Соглашение учло все эти требования и запретило предъявление новых. Кроме того, соглашение официально приостанавливает любые попытки расширения территориальных претензий в Антарктике.

"Иначе говоря, страны-претенденты до поры до времени держат свои территориальные требования в ящике, но отказываться от них полностью, конечно, не собираются", - объясняет Джилл Барретт, международный юридический консультант и приглашенный лектор по международному праву в Лондонском университете королевы Марии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Территорию Антарктики делят не только пингвины

Впрочем, многие страны не прочь воспользоваться неоднозначностью этой части соглашения, говорит Доддс: "Среди главных игроков международной арены, которые ждут 2048 года и готовятся заранее - Россия и Китай".

Именно поэтому многие страны пытаются тем или иным способом "оставить свой след" на пока не определенной окончательно территории.

Они финансируют научные исследования, исторические исследования и строят научно-исследовательские базы в Антарктике.

"Это довольно однозначное послание миру: мы здесь, на всей территории", - говорит Доддс.

Важнейшую роль в попытках обозначить свое присутствие на континенте играет археология, считает Майкл Пирсон, консультант по вопросам антарктического наследия и бывший заместитель исполнительного директора Комиссии по вопросам наследства Австралии.

"Археологические раскопки делают серьезную ставку в будущих дискуссиях по территории Антарктики или коммерческой эксплуатации этих земель", - отмечает он.

Хотя археологические находки, например череп с пляжа Ямана, не имеют юридической силы, - женщина, которой он принадлежал, была скорее охотницей, чем должностным лицом, - они могут обжаловать нынешнюю хронологию освоения континента.

Если Чили сможет доказать, что ее народ жил в Антарктиде до того, как туда пришли представители других наций, которые теперь претендуют на земли континента, южноамериканская страна будет иметь весомый аргумент в будущих переговорах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китай с пышными торжествами отправляет исследовательское судно в Антарктику

Археологические находки также заметно усиливают национальный интерес к определенным землям.

"Обнаружение останков людей или артефактов во льду сразу будоражит территориальный национализм, - добавляет Доддс. - Археология всегда играла важную роль в национальной политике".

Другие находки, например, остатки судов, могут играть не менее значимую роль, чем яманский череп.

В 1819 году испанский фрегат "Сан-Тельмо" потерпел крушение в проливе Дрейка, отделяющем южную оконечность Чили от Антарктического полуострова.

Археологи пытались отыскать следы того, удалось ли кому-то из членов экипажа выжить и добраться до берега.

"Остатки судна вынесло на побережье Южных Шетландских островов", - рассказывает Пирсон.

"Вполне возможно, что часть экипажа могла выжить на обломках фрегата", - добавляет он.

Если это действительно так, тогда испанцы ступили на землю Антарктиды раньше британцев.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ученый из Австралии собирает образцы мха

Преимущества такого изучения очевидны. Усилия определенной страны в археологических исследованиях на территории Антарктики могут обнаружить находки, которые прольют свет на историю, и которые в противном случае никогда не были бы обнаружены.

"Национальные амбиции государств, откровенные или скрытые под исследовательскими мотивами, бесспорно приносят пользу", - отмечает Пирсон.

"Они финансируют и оказывают материально-техническую поддержку археологическим исследованиям, которые иначе было бы очень трудно провести", - добавляет он.

Что же касается чилийской женщины, чей череп был обнаружен на пляже Ямана, наиболее вероятным выглядит предположение, что она каким-то образом оказалась в группе антарктических охотников и погибла от холода или утонула.

Но ее кости остаются одной из важнейших археологических находок, когда-либо сделанных в Антарктиде.

Теперь они участвуют в большой политической игре, в которой с помощью "мягкой силы" государства пытаются отвоевать себе часть ледяного континента.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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