Кому принадлежит Антарктида? Это могут решить человеческие кости
Международное соглашение об обеспечении мирных исследований Антарктики подходит к концу через 30 лет, но многие страны уже сегодня предъявляют претензии на эту территорию. Как обнаруженные археологами артефакты и останки людей могут повлиять на судьбу континента?
В 1985 году на пляже Ямана у мыса Ширреф на Южных Шетландских островах в Антарктике обнаружили уникальный череп человека.
Он принадлежал коренной жительнице южной области Чили, которой было чуть за двадцать, когда она умерла между 1819 и 1825 годами.
Это - самые древние останки человека, обнаруженные в Антарктике.
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Место находки было крайне неожиданным. Череп вместе с остатками бедренной кости женщины обнаружили на месте лагеря охотников на тюленей, разбитом в начале XIX века. Впрочем, в те времена было неслыханным, чтобы женщины ходили охотиться на тюленей.
Никаких документов, которые могли бы объяснить, как и почему молодая женщина оказалась в Антарктиде, не осталось.
Но теперь, почти 200 лет спустя, ученые считают, что обнаруженные останки совпадают с эпохой первых высадок на ледовый континент.
Череп на пляже Ямана - чрезвычайно важная находка. И не только для археологов.
Через 30 лет такие останки человека могут сыграть ключевую роль в территориальном распределении нетронутой снежной пустыни.
Многие государства, спокойно и не очень, готовятся заявить о своих правах на земли, практически непригодные для жизни.
"Мало кто понимает эту темную сторону Антарктики", - объясняет Клаус Доддс, профессор геополитики из Королевского университета Холлоуэя в Лондоне.
"На территории, которая многим кажется непригодной ни для чего, теперь разворачивается политическая борьба больших сил", - добавляет он.
Договор об Антарктике впервые был подписан в 1959 году, в 1998-м к нему добавили протокол о защите окружающей среды.
В нем указано, что Антарктида не принадлежит ни одной стране и должна оставаться "природным заповедником, посвященным миру и науке".
Протокол запрещает любые мероприятия с целью добычи минеральных ресурсов, кроме необходимых для научных исследований.
Впрочем, срок действия протокола ограничен.
В 2048 году - спустя полвека после его создания - договор должны пересмотреть.
В этот день запрет на разработку и добычу полезных ископаемых могут либо полностью отменить, либо изменить условия его действия.
"Опасения относительно 2048 года связаны с тем, что страны-участницы первоначальной сделки могут изменить свою позицию о запрете добычи минерального сырья. И ситуация станет кардинально другой", - отмечает Доддс.
"Охрана окружающей среды является одним из ключевых положений договора", - считает он.
На момент подписания соглашения территориальные претензии в Антарктике выдвинули семь стран: Аргентина, Австралия, Чили, Франция, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания.
Соглашение учло все эти требования и запретило предъявление новых. Кроме того, соглашение официально приостанавливает любые попытки расширения территориальных претензий в Антарктике.
"Иначе говоря, страны-претенденты до поры до времени держат свои территориальные требования в ящике, но отказываться от них полностью, конечно, не собираются", - объясняет Джилл Барретт, международный юридический консультант и приглашенный лектор по международному праву в Лондонском университете королевы Марии.
Впрочем, многие страны не прочь воспользоваться неоднозначностью этой части соглашения, говорит Доддс: "Среди главных игроков международной арены, которые ждут 2048 года и готовятся заранее - Россия и Китай".
Именно поэтому многие страны пытаются тем или иным способом "оставить свой след" на пока не определенной окончательно территории.
Они финансируют научные исследования, исторические исследования и строят научно-исследовательские базы в Антарктике.
"Это довольно однозначное послание миру: мы здесь, на всей территории", - говорит Доддс.
Важнейшую роль в попытках обозначить свое присутствие на континенте играет археология, считает Майкл Пирсон, консультант по вопросам антарктического наследия и бывший заместитель исполнительного директора Комиссии по вопросам наследства Австралии.
"Археологические раскопки делают серьезную ставку в будущих дискуссиях по территории Антарктики или коммерческой эксплуатации этих земель", - отмечает он.
Хотя археологические находки, например череп с пляжа Ямана, не имеют юридической силы, - женщина, которой он принадлежал, была скорее охотницей, чем должностным лицом, - они могут обжаловать нынешнюю хронологию освоения континента.
Если Чили сможет доказать, что ее народ жил в Антарктиде до того, как туда пришли представители других наций, которые теперь претендуют на земли континента, южноамериканская страна будет иметь весомый аргумент в будущих переговорах.
Археологические находки также заметно усиливают национальный интерес к определенным землям.
"Обнаружение останков людей или артефактов во льду сразу будоражит территориальный национализм, - добавляет Доддс. - Археология всегда играла важную роль в национальной политике".
Другие находки, например, остатки судов, могут играть не менее значимую роль, чем яманский череп.
В 1819 году испанский фрегат "Сан-Тельмо" потерпел крушение в проливе Дрейка, отделяющем южную оконечность Чили от Антарктического полуострова.
Археологи пытались отыскать следы того, удалось ли кому-то из членов экипажа выжить и добраться до берега.
"Остатки судна вынесло на побережье Южных Шетландских островов", - рассказывает Пирсон.
"Вполне возможно, что часть экипажа могла выжить на обломках фрегата", - добавляет он.
Если это действительно так, тогда испанцы ступили на землю Антарктиды раньше британцев.
Преимущества такого изучения очевидны. Усилия определенной страны в археологических исследованиях на территории Антарктики могут обнаружить находки, которые прольют свет на историю, и которые в противном случае никогда не были бы обнаружены.
"Национальные амбиции государств, откровенные или скрытые под исследовательскими мотивами, бесспорно приносят пользу", - отмечает Пирсон.
"Они финансируют и оказывают материально-техническую поддержку археологическим исследованиям, которые иначе было бы очень трудно провести", - добавляет он.
Что же касается чилийской женщины, чей череп был обнаружен на пляже Ямана, наиболее вероятным выглядит предположение, что она каким-то образом оказалась в группе антарктических охотников и погибла от холода или утонула.
Но ее кости остаются одной из важнейших археологических находок, когда-либо сделанных в Антарктиде.
Теперь они участвуют в большой политической игре, в которой с помощью "мягкой силы" государства пытаются отвоевать себе часть ледяного континента.
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