Сколько соли не вредит вашему организму?
По мнению некоторых ученых, диета с низким содержанием соли может так же вредить организму, как и ее чрезмерное ее потребление. Так сколько соли на самом деле должно быть в сбалансированном питании?
В прошлом году сексапильный турецкий шеф-повар Нусрет Гекче стал звездой соцсетей благодаря своей оригинальной манере готовить стейк. Гекче театральным жестом через локоть посыпал мясо солью, за что и получил прозвище Salt bae.
Впрочем, внимание привлекло не только его поварское мастерство.
Несмотря на регулярные предупреждения о вреде чрезмерного потребления соли, большинство из нас одержимы ею.
В последнее время, однако, становится более популярным противоположное мнение.
Оно ставит под сомнение десятки лет исследований, однако проливает свет на некоторые вопросы относительно нашей любимой приправы.
Хлорид натрия, основное вещество в составе соли, имеет важное значение для нашего организма.
Он необходим для поддержания баланса жидкости, транспортировки кислорода и питательных веществ, а также передачи электрических импульсов нашей нервной системой.
Впрочем, человечество потребляет заметно больше соли, чем рекомендуют специалисты, которым приходится без устали напоминать нам об опасности "белой смерти".
Суточная норма соли для взрослого - не более 6 граммов. Британцы в среднем потребляют около 8, американцы - 8,5.
Впрочем, три четверти нашего ежедневного потребления соли происходится на покупные продукты, в частности, хлеб, соусы и злаки.
Добавляет путаницы и тот факт, что производители на этикетках часто указывают содержание натрия, а не соли, а это значит, что соли мы потребляем больше, чем думаем.
Соль состоит из ионов натрия и хлорида. В 2,5 г соли содержится около 1 г натрия.
"Широкой общественности это неизвестно, мы думаем, что натрий и соль - одно и то же. Никто вам этого не объясняет", - говорит диетолог Мэй Симпкин.
Как показывают исследования, чрезмерное потребление соли вызывает высокое кровяное давление, которое может привести к инсульту и сердечным заболеваниям. В целом эксперты соглашаются, что показания о вреде чрезмерного количества соли являются убедительными.
Потребление соли заставляет наш организм удерживать жидкость, повышая артериальное давление, пока организм не удалит ее излишки вместе с мочой.
Употребление большого количества соли в течение длительного времени повышает нагрузку на артерии и приводит к повышению артериального давления.
По данным Всемирной организации здравоохранения, это является причиной 62% всех случаев инсульта и 49% случаев сердечной недостаточности.
Метаанализ 13 исследований, опубликованных в течение 35 лет, показал, 5 г соли сверх нормы ежедневно повышают суммарный риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а риск инсульта - на 23%.
Очевидно предположить, что сокращение дневной нормы соли иметь обратный эффект.
Это подтверждает ряд исследований, в ходе которых снижение ежедневного потребления соли на 1,4 г, способствовало падению артериального давления и, следовательно, снижению до 42% риска смерти от инсульта и до 40% - смертности от сердечных заболеваний.
Впрочем, в таких исследованиях, когда ученые наблюдают за последствиями определенных изменений в диете людей, очень трудно отделить, что именно повлияло на положительный результат: уменьшение потребления соли или общие изменения в питании и образе жизни.
Те, кто следят за потреблением соли, обычно также уделяют большее внимание здоровой пище, занимаются спортом, меньше курят и не употребляют алкоголь.
Долгосрочные исследования, в которых можно было бы сравнить последствия переедания с диетой с низким содержанием соли, проводятся нечасто из-за финансирования и этических вопросов.
"Провести рандомизированное контролируемое исследование влияния соли на организм практически невозможно", - отмечает Франческо Капуччио, профессор кардиологии и эпидемиологии в медицинской школе Университета Уорвика.
"Впрочем таких исследований ожирения или курения также не существует, что нам не мешает осознавать их опасность".
Повышенная чувствительность к соли
Осложняет ситуацию еще один фактор - влияние потребления соли на артериальное давление и здоровье сердечно-сосудистой системы заметно отличается у отдельно взятых людей.
Исследования показывают, что чувствительность нашего организма к соли варьируется у разных людей и зависит от многих факторов, например этнической принадлежности, возраста, индекса массы тела, состояния здоровья и семейной история гипертонии.
Некоторые исследования обнаружили связь между повышенной чувствительностью к соли и риском развития высокого кровяного давления.
С другой стороны, некоторые ученые теперь утверждают, что диета с низким содержанием соли может так же вызвать гипертонию.
Иными словами, зависимость между потреблением соли и высоким артериальным давлением напоминает по форме букву U, нижняя часть которой является порогом нормы.
Так, в ряде исследований было обнаружено, что негативные последствия для здоровья имеет как потребление более 12,5 г, так и менее 5,6 г соли в день.
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Другое исследование, в котором принимали участие более 170 тысяч человек имело похожие выводы.
"Низкое" потреблением соли, то есть менее чем 7,5 г, было связано с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти у людей как с гипертонией, так и без, против "умеренного" потребления - до 12,5 г (от 1,5 до 2,5 чайных ложек соли) в сутки.
Интересно, что это "умеренное" потребление почти вдвое превышает рекомендованную в Великобритании суточную норму.
"Такой оптимальный уровень потребления определен для любых жизненно важных питательных веществ", - отмечает Эндрю Менте, диетолог-эпидемиолог из Университета Макмастера в Онтарио.
"То есть опасно, как чрезмерное потребление, когда вещество оказывает токсическое действие на организм, так и низкое потребление, что приводит к развитию дефицита", - объясняет специалист.
Не все с этим согласны.
По мнению Франческо Капуччио, исследований в данной области все еще недостаточно.
К тому же некоторые из них имеют существенные недостатки в объективности данных.
В частности, исследование Менте, в ходе которого использовали единственный анализ мочи натощак, вместо "золотого стандарта", то есть сбора мочи в течение 24 часов.
Сара Стеннер, директор по научным исследованиям благотворительной организации British Nutrition Foundation, соглашается, что положительный результат уменьшения потребления соли у людей с гипертонией доказан.
Кроме того, довольно мало людей потребляют 3 или меньше грамма соли в день. Этот уровень некоторые из исследователей называют опасно низким.
Достичь этого очень сложно, по крайней мере учитывая содержание соли в готовых продуктах, которые мы потребляем.
Не существует единого мнения и по поводу того, может ли здоровое питание и физическая активность компенсировать высокое потребление соли.
Некоторые исследователи, как например Сара Стеннер, утверждают, что диета, богатая калием, который содержится в фруктах, овощах, орехах и молочных продуктах, помогает компенсировать вредное воздействие соли на артериальное давление.
Сеу Матеус, старший преподаватель кафедры экономики здравоохранения в Ланкастерском университете, советует прежде всего обратить внимание на содержание скрытой соли в пищевых продуктах, чем пытаться исключить ее потребление.
"Мы должны помнить, что чрезмерное потребление соли является очень вредным, но полностью исключать ее из рациона не надо", - объясняет специалист.
Сейчас точно известно только то, что чрезмерное потребление соли повышает артериальное давление.
А последние исследования, предупреждающие об опасности низкого содержания соли в диете и индивидуальной чувствительности к ней, нужно воспринимать с долей скепсиса.
Или, как говорят англичане, "со щепоткой соли".
Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.
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