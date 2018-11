Связаны ли проблемы с кожей с определенными продуктами?

Копірайт зображення Getty Images

Пытаясь избавиться от акне, многие люди отказываются от молочных продуктов, сахара и глютена. Но ограничения в диете - не выход, говорят специалисты. И призывают прекратить давать непрофессиональные советы людям, которые и так страдают от своей проблемы.

Уже более 10 лет я работаю консультантом-дерматологом в лондонской клинике, и мои постоянные пациенты - это люди с проблемной кожей, прежде всего с акне.

В течение последних нескольких лет я сделала некоторые тревожные наблюдения. Популярность здорового образа жизни и его обязательной составляющей - диеты - заставили меня задуматься о связи между нашим современным питанием и заболеваниями кожи.

Важно добавить, что я работаю в частных клиниках в центре Лондона. Большинство моих пациенток, страдающих от длительных проблем с кожей - это умные, образованные женщины с высоким доходом, которые заботятся не только о состоянии своей кожи, но и о здоровье в целом.

На момент, когда они садятся в кресло в моем кабинете, они уже испытали многочисленные способы лечения, которые не имели успеха. Это, как правило, подбор средств по уходу за кожей, на что пациентки тратят немало денег, и корректировки диеты.

Питание в борьбе с кожными проблемами играет важную роль. Пытаясь избавиться от акне, пациентки часто отказываются от молочных продуктов, глютена и сахара.

Для некоторых ограничения в еде превращаются в нездоровую одержимость.

Они находят оправдание, чтобы не пойти на обед с друзьями, отказываются от кусочка именинного торта, с любовью приготовленного членом семьи, никогда не едят вне дома, так как "правильной" еды в кафе просто не существует.

Мне приходится работать не только с проблемами кожи, но и с настоящими страхами перед некоторыми продуктами.

Но давайте посмотрим на выводы научных исследований. Действительно ли определенные продукты питания вызывают угревую сыпь?

Этот вопрос обсуждается уже не одно десятилетие и остается достаточно противоречивым. Провести качественное исследование особенностей питания очень трудно, во-первых потому, что оно полагается обычно на воспоминания опрошенных, которые, конечно, могут быть неточными.

Можете ли вы точно вспомнить, что ели на прошлой неделе? А 10 лет назад?

Доподлинно известно о связи между угревой сыпью и пищевыми продуктами, которые имеют высокий гликемический индекс (ГИ). Следовательно, сахар действительно может играть определенную роль. Впрочем, я бы не рекомендовала полностью исключать сахар, скорее - потреблять его осознанно.

Это нужно не только для состояния кожи, но и для здоровья всего организма.

Связь между молочными продуктами и акне гораздо менее выражена, хотя у очень небольшой группы людей молочные продукты могут провоцировать появление сыпи.

По не до конца понятным причинам обезжиренные молочные продукты вреднее, чем молочные изделия с высоким содержанием жира.

В Великобритании и США в инструкциях по лечению угрей нет рекомендаций исключать из диеты молочные продукты. Я знаю многих веганов, которым не удалось избавиться акне, несмотря на то, что они вообще не употребляют молочные продукты.

Также у меня есть много примеров, когда пациенты полностью отказываются от определенной группы продуктов, но проблемы с кожей все равно не исчезают.

Мнение, что причина заключается только в пище, ошибочно. К сожалению, угревая сыпь - это сложная проблема, связанная как с гормональным фоном, так и с генетикой.

Еще хуже неразумного отказа от некоторых продуктов, по моему мнению - привычка стыдить человека за его образ питания.

Некоторые люди почему-то уверены, что они имеют право давать советы, о которых их никто не просил, или осуждать других за то, как они питаются. Со мной тоже так было.

Незнакомый человек на улице может заявить вам, что у вас угри, потому что вы едите мороженое жарким летним днем.

Небезразличная родственница посоветует вам отложить шоколадку, поскольку у вас, очевидно, прыщи от шоколада. А кто-то напишет под вашим фото с ломтиком пиццы в соцсетях - "неудивительно, что у вас прыщи".

Мы живем в мире информационной перегрузки. Теперь каждый имеет свой голос и возможность высказать мнение. Но как отличить научно обоснованные советы от шарлатанских предположений?

Если вы отчаялись в попытках вылечить кожу, а ее вид разрушает вашу самооценку, вы наверняка обратитесь к интернету. Но проблема заключается в том, что не все рекомендации подходят каждому, и есть много противоречивых данных - иногда даже и в медицинских источниках.

И если один метод кому-то помог, это не значит, что он решит и вашу проблему. У нас всех разная наследственность, среда, микрофлора кишечника и кожи.

Акне связано с рядом проблем психического здоровья, таких как тревога, депрессия, социальная изоляция и негативное восприятие собственного тела.

Когда человеку, и так страдающему из-за своей проблемы, советуют ограничить питание, это может привести к серьезным последствиям. Но это часто происходит в соцсетях, где различные блогеры-натуропаты или другие представители нетрадиционной медицины обещают вылечить истинную причину проблемы.

Никто не отрицает, что правильное питание важно для кожи. Диета играет сложную роль в здоровье кожи и ее заболеваниях. Но это не значит, что можно давать человеку непрошенные и научно необоснованные советы или, еще хуже, стыдить.

Это создает нездоровую атмосферу вины для людей, которые и так испытывают немало страданий.

Пациенты жалуются, что такие замечания влияют на их психическое состояние или приводят к расстройствам в питании.

Многие постоянно беспокоятся из-за своей диеты и дважды подумают, прежде чем съесть что-нибудь сладенькое на людях.

Мои коллеги диетологи и психологи рассказывают, что эта проблема очень распространена, и они ежедневно сталкиваются с ней в своей практике.

Что делать? Если вы страдаете от акне и сталкивались с таким отношением людей вокруг, важно обратиться к специалисту.

Так же, если вы заметили, что близкий вам человек начал ограничивать себя в еде из-за проблем с кожей, немедленно посоветуйте ему проконсультироваться с врачом.

Проблему питания при акне следует обсудить не только с дерматологом, но и с терапевтом и диетологом. А в процессе лечения также посоветоваться с психологом.

Еда не бывает "хорошей" или "плохой" - это слишком абстрактные определения. Диета для здоровой кожи означает выработанную привычку всегда питаться регулярно и сбалансировано, и дело вовсе не в пакетике конфет, которые вы сегодня съели.

Доктор Анджали Махто работает консультантом-дерматологом в лондонской клинике и является автором "Библии по уходу за кожей" (The Skincare Bible: Your No-Nonsense Guide To Good Skin).

