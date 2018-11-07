Глобальное потепление: что могу сделать лично я?

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Мы знаем, что изменения климата происходят, но не осознаем, что именно может сделать каждый из нас. BBC Future предлагает 10 эффективных способов повлиять на ситуацию.

В новом докладе, обнародованном в сентябре 2018 года, ведущие ученые-климатологи бьют тревогу.

Наших нынешних действий недостаточно для того, чтобы остановить потепление планеты. Ученые предупреждают, что температура планеты без существенных последствий может повыситься лишь на 1,5 C - выше этого порога в экологии начнутся необратимые изменения.

То, что климат планеты меняется, не вызывает сомнений, и некоторые последствия глобального потепления уже влияют на нас.

Повышение температуры увеличило риск наводнений в Майами и в других местах, поставило под угрозу жизни миллионов людей вдоль реки Брахмапутра на северо-востоке Индии и негативно влияет на размножение растений и животных.

Нам больше не нужно спрашивать себя, происходят ли изменения климата и вызваны ли они деятельностью человека. Вместо этого мы должны спросить себя: "Что могу сделать лично я прямо сейчас?"

Оказывается, немало.

1. Что должно сделать человечество в первую очередь?

Главная цель - сократить использование ископаемого топлива, например нефти, углерода и газа, и заменить их на возобновляемые и экологически чистые источники энергии, увеличивая при этом энергоэффективность.

"К концу следующего десятилетия мы должны сократить выбросы CO2 почти вдвое (на 45%)", - отмечает Кимберли Николас, доцент Центра исследований устойчивого развития при Университете Лунда (LUCSUS) в Швеции.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Цель номер один - заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками энергии

Путь к этой цели предусматривает ежедневные шаги, например частичный отказ от поездок на автомобиле и уменьшение количества авиаперелетов, переход на "зеленого" энергопоставщика и некоторые изменения в рационе и выборе пищевых продуктов.

Кажется, проблема глобального потепления не исчезнет, ​​если несколько сознательных личностей начнут покупать экологические продукты или пересядут на велосипед.

Однако многие эксперты соглашаются, что такие решения важны - они влияют на поведение наших знакомых, заставляя их также рано или поздно менять свой образ жизни.

Другие изменения предусматривают основательные системные трансформации, например модернизацию субсидий для энергетической и пищевой промышленности, которые до сих пор поощряют использование ископаемого топлива.

А также введение новых правил и инициатив для таких отраслей как сельское хозяйство, лесная промышленность и утилизации отходов.

Один из хороших примеров важности этого касается хладагентов.

Инициативная группа исследователей, бизнесменов и НПО под названием Drawdown обнаружила, что отказ от гидрофторуглеродов (химических веществ, используемых в холодильниках и кондиционерах) является эффективным способом сократить вредные выбросы в атмосферу.

Это связано с тем, что гидрофторуглероды в 9000 раз сильнее влияют на потепление, чем выбросы CO2. Два года назад 170 стран мира согласились постепенно отменять использования этого агенту начиная с 2019 года.

2. Разве я могу повлиять на изменение способов производства и субсидирование отраслей?

Да, это возможно. Пользуясь своими правами граждан и потребителей, мы можем оказывать давление на правительство и корпорации и требовать от них необходимых системных изменений.

Другой способ, которым начали активно пользоваться университеты, религиозные группы, а в последнее время и на общегосударственном уровне - это влияние на финансовые учреждения.

Он предусматривает отказ от акций производителей ископаемого топлива или игнорирование банков, которые инвестируют в отрасли с высоким уровнем вредных выбросов.

Избавившись от финансовых инструментов, связанных с производством ископаемого топлива, организации, с одной стороны, принимают меры относительно климатических изменений, а с другой - получают экономическую выгоду.

3. А что можно изменить в своей повседневной жизни?

Исследование 2017 года, проведенное в соавторстве с доцентом Кимберли Николас, оценило эффективность 148 действий, которые может осуществить каждый отдельный человек ежедневно.

На первом месте оказался отказ от поездок на автомобиле.

По сравнению с ходьбой, велосипедом или общественным транспортом автомобиль гораздо сильнее загрязняет окружающую среду.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Согласно одному рейтингу, отказ от поездок на автомобиле - самый эффективный шаг, который может сделать отдельный человек

В промышленно развитых странах, например в ЕС, отказ от поездок на автомобиле сокращает выбросы CO2 в атмосферу на 2,5 тонны - около четверти от среднегодового показателя на человека (9,2 тонны), отмечает Организация экономического сотрудничества и развития.

"Мы должны выбирать более эффективные транспортные средства и, по возможности, переходить на электромобили", - говорит Мария Вирджиния Виларино, соавтор отчета Межправительственной панели по проблемам изменения климата.

4. Но разве возобновляемые источники энергии не слишком дорогие?

На самом деле, возобновляемые источники энергии, например ветер и солнце, становятся все дешевле во всем мире (хотя окончательные расходы зависят от местных условий).

В последнем отчете Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) было установлено, что некоторые из самых распространенных источников энергии, таких как солнечная, геотермальная, био-, гидроэнергия и береговые ветры, к 2020 сравняются по цене или даже будут дешевле ископаемого топлива.

Некоторые из них уже экономически более выгодны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Солнечная энергия сейчас является самым дешевым источником электроэнергии для многих домохозяйств в Латинской Америке, Азии и Африке

Стоимость солнечных панелей для коммунальных предприятий с 2010 года уменьшилась на 73%. Так, солнечная энергия стала самым дешевым источником электроэнергии для многих домохозяйств в Латинской Америке, Азии и Африке.

В Великобритании береговой ветер и солнечная энергия успешно конкурируют с газом и к 2025 году станут самым дешевым источником производства электроэнергии.

Некоторые критики утверждают, что эти цены не учитывают средства на интеграцию возобновляемых источников энергии в электроэнергетическую систему - но последние данные свидетельствуют о том, что эти расходы - достаточно умеренные и в целом доступны.

5. Могу ли я повлиять на ситуацию, изменив свой рацион?

Это - важный фактор. Фактически, после ископаемого топлива пищевая промышленность, и в частности мясо-молочная отрасль, является одной из главных причин изменений климата. Если бы крупный рогатый скот был отдельным государством, оно стало бы третьим крупнейшим эмитентом парниковых газов в мире после Китая и США.

Мясная промышленность способствует глобальному потеплению в трех основных направлениях.

Во-первых, срыгивание, которое происходит у коров в процессе переваривания пищи, высвобождает много метана, который является парниковым газом. Во-вторых, кормление их кукурузой и соей делает процесс малоэффективным.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если бы крупный рогатый скот был отдельным государством, оно стало бы третьим крупнейшим эмитентом парниковых газов в мире

И, наконец, они также нуждаются в большом количестве воды и удобрений, которые выделяют парниковые газы. А также в землях, которые часто получают путем вырубки лесов - еще одной причины увеличения выбросов углерода.

На самом деле, чтобы изменить ситуацию, не нужно сразу становиться вегетарианцем или веганом.

Достаточно лишь снизить количество потребления мяса.

Если животный белок в вашем рационе сократится наполовину, вы сможете уменьшить свой "углеродный след" (деятельность, которая приводит к выбросам вредных газов в атмосферу) более чем на 40%.

Более масштабным шагом может стать что-то вроде отказа от мяса в офисных обедах, как в этом году сделала фирма WeWork.

6. Действительно ли авиаперелеты приносят такой вред?

Самолеты работают на ископаемом топливе, и пока эффективной альтернативы этому нет.

Хотя некоторые попытки использования солнечных батарей для длительных перелетов и увенчались успехом, говорить о коммерческих рейсах на солнечной энергии пока рано.

По данным исследования Кимберли Николас, стандартный трансатлантический перелет в обе стороны выделяет около 1,6 тонны CO2. Это равно ежегодным выбросам на одного человека в Индии.

И подчеркивает неравенство в проблеме климатических изменений: хотя летает относительно небольшое количество населения, а часто это делает еще меньшее число, страдать от экологических последствий будут все.

Уже существует немало групп ученых и представителей общественности, которые отказываются от авиаперелетов или по крайней мере уменьшают их количество. Выход из ситуации - виртуальные конференции и совещания, отдых на местных курортах и ​​путешествия поездом вместо самолета.

Хотите знать, в какой степени ваши перелеты влияют на изменения климата, воспользуйтесь калькулятором (на английском языке), который разработали исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

7. Имеет ли значение, что я покупаю в магазинах?

Да. Потому что почти все, что мы покупаем, вызывает выбросы вредных газов либо на этапе производства, либо во время транспортировки.

К примеру, на производство одежды приходится около 3% мировых выбросов СО2, преимущественно из-за использования энергии в производстве. Мода, которая быстро меняется, и невысокое качество вещей способствуют тому, что мы их быстро выбрасываем и покупаем новые.

Международные перевозки товаров, по морю или воздуху, также приносят вред.

Еда, которую поставляют из Чили и Австралии в Европу (или наоборот), имеет больше "продовольственных миль" (то есть более длинный путь "от поля к столу"), а потому оставляет больший углеродный след, чем местная продукция.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На производство одежды приходится около 3% мировых выбросов СО2

Но и это не всегда так, поскольку выращивание несезонных овощей и фруктов в энергоемких теплицах также вызывает выбросы в атмосферу.

Самое лучшее - это сезонная еда, выращенная поблизости. Хотя вегетарианское питание по уровню безвредности для экологии все равно выигрывает.

8. Имеет ли значение количество детей в моей семье?

Исследование Кимберли Николас показало, что меньшее количество детей в семье способствует меньшим объемам выбросов, сокращая их почти на 60 тонн ежегодно. Но это - довольно противоречивый вывод.

С одной стороны, остается вопрос, несете ли вы ответственность за климатические изменения, которые повлечет жизнедеятельность ваших детей, с другой - большое значение имеет место их рождения.

Если мы отвечаем за влияние на экологию наших детей, тогда отвечают ли наши родители за наши действия? А как быть с правом каждого человека иметь детей?

Возможно, вопрос надо ставить не о количестве детей, а о воспитании следующего поколения осознанных и ответственных людей, способных решить проблемы экологии.

Это - сложные философские вопросы, и мы не будем пытаться здесь на них ответить.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рождая детей, мы увеличиваем потенциальную угрозу планете, но именно они могут стать первым поколением, которое будет жить экологической и осознанной жизнью

Хотя в среднем жизнедеятельность каждого человека провоцирует примерно 5 тонн выбросов СО2 в год, в каждой стране это число может заметно отличаться.

В развитых странах, таких как США и Южная Корея, средние показатели будут выше - 16,5 и 11,5 тонн на человека соответственно. Для сравнения, в Пакистане и Филиппинах - около 1 тонны.

Даже в пределах одной страны богатый класс отвечает за большее количество выбросов, чем люди, имеющие меньший доступ к товарам и услугам.

И следовательно, в вопросе с детьми речь идет не о том, сколько их у вас, а скорее - какие доходы имеет семья и и какой образ жизни ведет.

9. Хорошо, я им меньше мяса и меньше летаю, но другие не собираются этого делать. Как быть?

Социологи обнаружили, что когда один человек выбирает более экологичный образ жизни, другие также последуют его примеру.

Это доказывают выводы четырех исследований:

Клиенты в одном американском кафе, которым говорили, что 30% американцев начали есть меньше мяса, вдвое чаще заказывали вегетарианский обед.

В одном онлайн-опросе половина респондентов рассказали, что стали меньше летать, после того как кто-то из их знакомых отказался от авиаперелетов из-за изменений климата.

Жители Калифорнии чаще устанавливали солнечные батареи, если таковые были у их соседей.

Активные члены общества могли легче убедить людей установить солнечные панели, если они стояли в их домах.

Социологи объясняют это тем, что мы постоянно сравниваем свой образ жизни с действиями нашего окружения и, исходя из них, формируем свою систему координат.

10. Что делать, если я не могу уменьшить количество перелетов или отказаться от автомобиля?

Если вам никак не удается изменить свой образ жизни, опцией может стать вклад в надежный экологический проект.

Это не значит, что вы таким образом снимаете с себя ответственность, но дает вам еще один способ компенсировать негативные последствия свой деятельности для планеты.

На сайте Климатической конвенции ООН есть информация о десятках таких проектов во всем мире. А чтобы выяснить, сколько выбросов должны возместить именно вы, воспользуйтесь удобным калькулятором (на английском языке).

Кем бы вы ни были, фермером на кофейной плантации в Колумбии или владельцем дома в Калифорнии, климатические изменения скажутся на вашей жизни.

Но справедливо и другое: ваши действия повлияют на планету в ближайшие десятилетия лучшим или худшим образом. Решать вам!

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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