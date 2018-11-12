От медицинского инструмента до секс-игрушки: непростая история вибратора

Копірайт зображення Science Museum

Теория о том, что вибратор изобрели врачи викторианской эпохи для лечения истерии у женщин, оказалась большой научной ошибкой. Но как и когда на самом деле появилась революционная секс-игрушка?

Это известная история. Якобы вибраторы впервые применили врачи викторианской Англии для лечения у женщин "истерии". Общий диагноз, которым объясняли любые женские недуги - от головной боли до нервного срыва - и который современная медицина не признает.

Лечение заключалось в том, чтобы довести пациентку до оргазма. А использование вибратора облегчило непростую задачу делать это вручную.

История, безусловно, увлекательная. Она легла в основу художественного фильма "Без истерики" (Hysteria), отмеченной наградами пьесы и нескольких документальных фильмов. И нам всем показалась вполне правдоподобной.

Оказывается, однако, что она имеет мало общего с настоящим изобретением вибратора и является, скорее всего, выдумкой.

Ее происхождение можно проследить в труде историка изобретений и приглашенной исследовательницы Корнельского университета Рэйчел Мейнс. В 1999 году она выпустила книгу "Технология оргазма: "Истерия", вибратор и сексуальное удовлетворение женщин".

Несмотря на то, что книга быстро стала популярной, а Американская ассоциация историков в 1999 году даже наградила ее премией Герберта Фейса, предложенная ею версию происхождения вибратора - недостаточно обоснованная.

К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной недавно в научном издании "Журнал позитивной сексуальности".

Исследование опровергает версию "Технологии оргазма", отмечая, что она базируется на популярной идее и не учитывает историю сексуальности.

"Из того, что нам известно об истории сексуальности, кажется маловероятным, чтобы врачи прибегали к такой процедуре", - говорит Холли Либерман, историк в Институте технологий Джорджии и одна из авторов статьи.

"Впервые у меня возникли сомнения, когда я проверила источники исследования Мейнс", - добавляет она.

Копірайт зображення Science Museum Image caption Как утверждает историк Рейчел Мейнс, такие механические вибраторы в 1909 году применяли для лечения у женщин истерии

Либерман предлагает альтернативную версию. Действительно, механические устройства, известные как "вибраторы" и которые рекламировали как массажеры для спины и шеи, женщины использовали в интимных целях еще в 1900-х и 1910-х годах.

Но нет никаких доказательств того, что это было раньше 1900 года, когда вибраторы продавали только врачам, а не непосредственно потребителям.

И совершенно точно врачи, мало представляя себе природу женского оргазма, не стали бы использовать эти устройства для лечения истерии.

Происхождение мифа

Еще в начале XX века электрические вибраторы широко рекламировали в журналах, периодических изданиях, медицинской литературе и газетах.

На одном рекламном плакате 1904 года изображена женщина, которая сидит, немного наклонив голову на бок, а рядом с ней - врач в длинном белом халате слегка касается ее шеи.

У него в руке - металлическое устройство с толстым черным кабелем: электрический вибратор, предназначенный облегчить работу массажиста. Но никаких признаков того, что аппарат будет использован в других местах, кроме шеи пациентки, на плакате нет.

"Этот метод позволяет снизить физическую нагрузку при массаже на 50%, - говорится в рекламе. - А результат лечения намного эффективнее".

Копірайт зображення Science Museum Image caption На рекламных листовках в начале 1900-х женщины и мужчины демонстрируют массажер Sanax, который они прикладывают к рукам, ногам, груди и лицу (Credit: Science Museum)

Другая открытка примерно 1913 года демонстрирует преимущества массажера Sanofix, который имел форму фена и поставлялся в маленькой деревянной коробочке с несколькими различными насадками.

На серии фотоснимков женщина с серьезным лицом в белом жатом платье прикладывает массажер ко лбу, челюсти, шее и грудной клетке.

По мнению исследовательницы Рейчел Мейнс, истерию лечили мастурбацией еще древнеримские врачи

Когда Мейнс наткнулась на эти рекламные объявления, они ее заинтересовали. "Следующие 19 лет я изучала исследования в библиотеках США и Европы, пытаясь узнать больше об истории вибраторов", - рассказывает исследовательница.

"В первоисточниках много материала не было. Вот почему исследования заняли более 19 лет, прежде чем я написала книгу", - добавляет она.

В "Технологии оргазма" Мейнс объясняет, что истерию лечили массажем влагалища еще в Древнем Риме. Врачи облегчали состояние пациенток, вызывая у них "пароксизм" с помощью мастурбации.

Но поскольку представление о женской сексуальности в те времена были довольно примитивными, медики не осознавали, что пароксизмы их пациенток на самом деле ни что иное, как сексуальная реакция.

Урок полового образования

На протяжении истории женская сексуальность привлекала гораздо меньше внимания, чем мужская, но предположение, что викторианские врачи обнаружили эффект вибратора совершенно случайно, кажется Холли Либерман немного наивным.

"Автор представляет это так, будто никто и не догадывался, что пациентки испытывают оргазм, - говорит Либерман. - Но тогда уже знали о существовании клитора и женской сексуальности".

В XIX веке и в начале ХХ о существовании женского оргазма уже знали

Есть немало свидетельств, что американские и британские врачи в XIX веке и начале ХХ теоретизировали о том, какие виды сексуального поведения у женщин являются здоровыми, а какие нет, и вполне осознавали существование женского оргазма.

Исторические примеры, которые приводит Мейнс в своей книге, также вызывают определенные сомнения. Мейнс цитирует пять источников, которые якобы доказывают, что врачи постоянно использовали вибраторы в своей практике для "гинекологического массажа". Но некоторые из этих источников не позволяют сделать такой вывод.

В одном вообще не упоминаются ни вибраторы, ни истерия, ни гинекологический массаж, а в процитированном пассаже говорится о лечении периодической боли электрическим током.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Этот электрический вибратор 1910-1930 годов врачи использовали для обычного массажа пациентов

Более того, автор отмечает, что для пациенток с периодическими болями "важно полное воздержание от сексуального возбуждения".

Как отмечает Либерман, подобное несоответствие повторяется в книге снова и снова.

В ответ на критику Мейнс отвечает, что не имеет ничего против нее, но менять свое мнение не собирается. "Это, безусловно, вполне естественно для молодого ученого критиковать работу старших коллег", - добавляет она.

"То, о чем я пищу в "Технологии оргазма", является гипотезой. Либерман и ее соавторы - другого мнения, что ж, мы вряд ли согласимся на это", - отметила ученый.

Правильные вибрации

Известно, что вибраторы применяли почти на всех участках тела и для очень широкого круга проблем.

Рекламные проспекты провозглашали их эффективность в лечении бессонницы, паралича, невралгии, эпилепсии, туберкулеза, воспаления седалищного нерва, люмбаго, подагры, глухоты, рвоты, запоров, геморроя и боли в горле.

Вибраторами лечили печень и даже детей, отмечается в литературе.

Копірайт зображення Science Museum Image caption Вибрационный массажер Veedee в начале 1900-х годов, как отмечали его создатели, мог вылечить любую болезнь, от простуды до проблем с пищеварением

Истерия также была в списке недугов, от которых мог избавить вибратор. Но применяли его преимущественно для массажа спины или шеи, а не в каких-то эротических целях, считает Либерман.

"Нет никаких доказательств того, что женщин доводили до оргазма в кабинете врача", - утверждает Холли Либерман.

Нет никаких доказательств того, что женщин доводили до оргазма в кабинете врача Холли Либерман, историк

Вполне возможно, что были "сомнительные врачи", добавляет она, которые злоупотребляли доверием пациенток. Но предположение, что доведение до оргазма вибратором было одобренным методом лечения, совершенно ошибочное.

Либерман далеко не первая, кто подверг сомнению теорию Мейнс.

Другие ученые, например, Хелен Кинг из Лондонского открытого университета, которая специализируется на истории античности, опровергает, что практика доведения до оргазма с целью лечения существовала у древних греков и римлян.

В античном мире врачам, как правило, не разрешалось приближаться к женщинам в семье. Другая проблема заключается в том, что Мейнс, кажется, не различает сатиру того периода и настоящую медицинскую литературу.

Мейнс повсеместно неправильно интерпретирует источники, выдергивая из контекста отрывки, которые якобы подтверждают ее теорию, отмечает Кинг.

"Например, прочитав описание того, что происходит во влагалище женщины во время полового акта, она почему-то интерпретирует это как манипуляции в кабинете врача", - говорит исследовательница.

Тогда как появился вибратор?

Но если это были не врачи, то кто на самом деле изобрел вибратор как сексуальную игрушку?

Ответ, как ни парадоксально, кроется именно в тех рекламных объявлениях, которые приводит в пример Мейнс.

Когда в начале XX века врачи начали осознавать, что вибраторы отнюдь не являются панацеей от всех недугов, каковыми их считали, производители устройства столкнулись с проблемой.

Разработкой вибраторов занималась целая отрасль, сначала производившая ручную версию, которую заменило устройство на паровом двигателе и позже на электроприводе.

Из соображений приличия компании долгое время не могли рекламировать приборы для сексуального удовлетворения

Но теперь врачи перестали их заказывать.

И тогда в 1903 году одна компания пошла на дерзкий шаг. Она выпустила рекламное объявление о сексуальном приборе Hygeia для мужчин и женщин.

"Прибор выглядел, как пояс на электроприводе с вибрацией", - говорит Либерман.

Это была одна из первых моделей, предназначенная именно для секса, пишет Либерман. Но открыто продавать вибраторы как приборы для сексуального удовлетворения было сложно, в первую очередь из соображений приличия.

С 1915 года, когда Американская медицинская ассоциация публично заявила, что лечение вибратором является ничем иным, как мошенничеством, устройства начали продавать напрямую потребителям.

Копірайт зображення Alamy Image caption Авторы рекламного проспекта середины XX века отмечают, что "мини-вибратор ... успокаивает и позволяет приятно отдохнуть"

И вместо того, чтобы положить конец индустрии вибраторов, производители просто переориентировались с врачей на потребителей.

"Такие рекламные объявления начали публиковать в "Нью-Йорк Таймс", "Чикаго Трибьюн" и в британских газетах", - рассказывает Либерман.

"Они предназначались для женщин, которые в течение дня могли позволить себе расслабиться и сделать массаж".

Со временем в этих рекламных объявлениях начал проступать сексуальный подтекст.

На изображениях теперь появлялись мужчины с обнаженным торсом и женщины в откровенных блузках, которые демонстрировали устройство с выражением удовольствия на лице.

Вибраторы современного типа начали появляться в 1950-х годах, а открыто рекламироваться - с 1960-х Холли Либерман, историк

Так как реклама вибраторов определенное время была слишком скромной, очень трудно установить, когда именно их начали широко использовать именно как сексуальную игрушку.

"Вибраторы современного типа начали появляться в 1950-х годах и открыто рекламироваться в 1960-х, - отмечает Либерман. - Хотя отношение к ним все равно было неоднозначным".

Прошло немало времени, пока ситуация изменилась, но изменилась она не везде. К примеру, в Алабаме законы о непристойности и до сих пор запрещают рекламу и продажу вибраторов.

Несмотря на противоречивость своей теории, Мейнс продолжает настаивать на ее правильности: "Я верю, что моя гипотеза истинна. И есть многие исследователи, которые поддерживают ее", - говорит историк.

Копірайт зображення Alamy Image caption Такие рекламные объявления, начиная с 1953 года, рекомендовали вибраторы женщинам как способ снять напряжение

Либерман признает, что ее версия, конечно, не такая потрясающая, как история о бесчисленных поколениях врачей, которые доводили своих пациенток до оргазма, спасая их от истерии, и которые с появлением электрических приборов наконец вздохнули с облегчением.

"Действительно, такая версия более привлекательна, - добавляет Кинг. - Она напоминает сюжет порнофильма с врачом в главной роли, который... ну, вы поняли".

Привлекательна настолько, что в течение почти 20 лет ее преподавали в медицинских институтах, воспринимали как данность в академических кругах, представляли как факт в средствах массовой информации и распространяли в кино и на театральной сцене.

И, как справедливо замечает Холли Либерман, когда людям теория нравится, даже ученые не спешат проверить ее.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future

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