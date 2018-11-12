Эра стула: как сидячий образ жизни изменил человека

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Историки будущего, которые будут изучать наше время, будут считать главным двигателем прогресса человечества не компьютер, а стул. Его влияние на наш организм оказалось действительно огромным.

Почему в Библии или во всех 30 тысячах строк поэм Гомера нет ни одного упоминания о стуле? Как и в "Гамлете", написанном в 1599 году.

Но уже в середине XIX века ситуация меняется. В романе "Холодный дом" Чарльза Диккенса стулья упоминаются целых 187 раз. Так что же изменилось?

Мы знаем, что сидячий образ жизни, который иногда называют "новым курением", плохо влияет на наше здоровье.

Стулья не только вредны для нашего организма, но и так же, как загрязненный воздух, являются неотъемлемой частью жизни современного человека.

Когда я начал исследования для своей новой книги о том, как созданный нами мир меняет наши тела, я с огромным удивлением узнал, какой редкостью когда-то были стулья.

Теперь они везде - в офисах, поездах, кафе, ресторанах, пабах, автомобилях, концертных залах, кинотеатрах, врачебных кабинетах, больницах, театрах, школах, лекционных залах и во всех наших домах (могу поспорить, их у вас больше, чем вам кажется).

По моим самым скромным предположениям, в мире существует примерно 7-10 стульев на каждого человека, то есть около 60 млрд.

Стул, без сомнения, можно считать главным атрибутом антропоцена, или эпохи человека, как называют современный период развития нашей планеты. Как и все другие показатели прихода новой эры, стулья присутствуют на всех континентах.

Копірайт зображення Josse Christophel / Alamy Stock Photo Image caption На этой картине, изображающей Наполеона в Версальском дворце в 1809 году, французский император - единственный, кто сидит

То, почему в нашей жизни внезапно появляется такое количество стульев, имеет несколько объяснений. С одной стороны, это - мода и политика, изменение условий труда, с другой - наша непреодолимая жажда комфорта.

Последнее не требует пояснений в культуре, где свобода и комфорт являются важнейшими стимулами принятия решений потребителями.

Хотя стулья начинают появляться в начале современной эпохи (1500-1800), популярными они становятся во времена Промышленной революции.

Стулья, конечно, существовали и до XVIII века, но большинство населения практически ими не пользовалось.

Это вполне понятно, ведь на твердом деревянном стуле особо не рассидишься, а мягкие кресла могли позволить себе единицы.

Популяризации этой мебели способствовала мода на новую культуру, введенную французскими аристократами в XVIII веке, в основе которой был отдых.

В течение многих веков стулья ассоциировались с властью, богатством и высоким статусом.

Эта идея и сегодня отражена в названиях должностей, например, высшим достижением в академической среде является руководство кафедрой (англ. Chair).

Так же по-английски называют председателя собрания или президента компании (chairman/woman). Ну, а лучший стул в любом офисе, как известно, всегда у босса.

Копірайт зображення Hemis / Alamy Stock Photo Image caption Королевский трон символизирует власть и статус, которые ассоциировались со стулом в течение всей истории человечества

Демократизация стула (прежде всего после Французской революции и Избирательной реформы в 1832 году в Великобритании) совпадает с постепенными изменениями в условиях труда.

В викторианскую эпоху преобладал ручной и фабричный труд.

Но уже к концу XIX века, когда начала набирать обороты вторая волна технологической революции, появились печатная машинка и телеграф и расширилось использование электроэнергии, рынок труда начал меняться.

Новая категория офисных служащих стала профессиональной группой, которая росла все быстрее. Перепись населения 1851 свидетельствовала, что административную работу выполняли менее 44 тыс. человек.

В течение всего двух десятилетий количество работников на офисных должностях увеличилось более чем вдвое - до 91 тыс.

Сегодня таких работников - подавляющее большинство. В течение ХХ века число занятий, которые выполняют в сидячем положении, постоянно росло.

Так, в XIX веке популярным времяпрепровождением стало чтение романов. В XX веке кино, радио и телевидение делало наш досуг все более малоподвижным.

А потом компьютерные игры и интернет окончательно усадили нас перед экраном. Чтобы заниматься всеми этими вещами, человеку антропоцена нужен стул.

Стул стал непременной частью современной жизни, которую просто невозможно представить без этого предмета мебели.

Исследование, проведенное фондом кардиологии British Heart Foundation, свидетельствует, что мы проводим сидя в среднем 9,5 часов в день.

Это означает, что современные люди остаются малоподвижными примерно 75% времени.

И с этим связано несколько серьезных проблем.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Современный досуг, например видеоигры, интернет и телевидение, окончательно усадили нас перед экраном

Здоровье наших костей и мышц напрямую зависит от пользования ими: они реагируют как на нагрузку, так и на отсутствие движения.

Первое для них полезно: кости становятся более плотными, а мышцы сильнее. Второе, наоборот, ослабляет их.

Когда мы сидим, опираясь на спинку кресла, большая часть мускулатуры в нашей спине не вовлечена. И следовательно, не удивительно, что боль в спине занимает первое место среди причин нетрудоспособности во всем мире.

Если мы говорим о среде антропоцена, мы вполне можем классифицировать себя как людей антропоцена.

И если люди палеолита чаще всего погибали в детстве, а насилие или самостоятельно полученные травмы были основными причинами смерти, то современные люди умирают вследствие нарушений метаболизма.

Это - диабет 2-го типа, заболевания сердца и некоторые виды рака, которые сильно связаны с сидячим образом жизни, то есть со стулом.

Исследование последствий малоактивного образа жизни, проведенное в 2012 году при участии 7813 женщин, установило, что у тех из них, кто сидел в течение десяти часов ежедневно, теломеры (индикаторы клеточного старения) были короче.

То есть сидячий образ жизни увеличивал их биологический возраст примерно на восемь лет.

А некоторые другие исследования показывают, что последствия сидения в течение длительного периода невозможно устранить небольшими физическими нагрузками.

Эти исследования, как и многие другие, привлекают внимание к тому, что нашу страстную любовь к стулу, которая возникала относительно недавно, стоит как можно скорее пересмотреть.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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