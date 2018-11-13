Зачем нужно делать добро?

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Щедрые люди счастливее и здоровее окружающих, и вместе с тем их добрые дела часто воспринимаются с подозрительностью, а то и с презрением. Почему? Корреспондент BBC Future обратился за разъяснениями к психологу.

Можно было подумать, будто Сэнди Манн предлагает людям пощечину, а не чашку горячего кофе.

Она сидела с детьми в кафе, где они часто завтракали - дешево и весело. Такое маленькое удовольствие перед началом школьных занятий.

Младший ребенок не хотел пить кофе, который полагался к тостам, и она подумала, что можно предложить его чашку другим посетителям в качестве бесплатного угощения.

Что тут могло пойти не так? "Я думала, что они придут в восторг, и все будет душевно и приятно, - говорит она сегодня. - Вместо этого в меня уперлись недоуменные взгляды. В них читалось подозрение: а не плюнула ли она в чашку? Нет ли там отравы?"

В итоге Манн почувствовала, что поступила неверно, хотя она всего лишь хотела угостить людей бесплатным кофе.

Манн, психолог из Университета центрального Ланкашира в Англии, тогда только приступила к реализации нового проекта по изучению феномена "pay it forward".

Это популярная философская концепция (давно существующая в том или ином виде во многих религиях - Ред.), суть которой заключается в совершении добрых поступков по отношению к незнакомому человеку - в надежде, что тот проявит доброту к кому-то еще.

"Идея в том, чтобы создать цепочку, добиться эффекта домино", - объясняет Манн.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В рамках движения "pay it forward" в некоторых кофейнях возникли цепочки из клиентов, покупающих напитки друг другу

Повседневный альтруизм

Задумка Манн заключалась в том, чтобы лично "платить вперед" в течение двух недель и наблюдать за реакцией людей.

Ведь, в конце концов, большинство из нас хочет быть чуть-чуть добрее, но в то же время чувствует, что для этого просто не хватает силы воли.

Почему же бывает так трудно проявлять и принимать доброту? Воздастся ли нам добром за добро в реальном мире? Или же современное общество и мы, живущие в нем, просто слишком циничны?

Манн записала впечатления от радостей и разочарований, испытанных ею в этом путешествии в своей недавней книге "Плата вперед: Как одна чашка кофе может изменить мир" (доходы Манн от продажи книги идут на благотворительную помощь пациентам, страдающим мышечной дистрофией).

Как и у многих других людей, интерес Манн к повседневной доброте начался с греющих душу и сердце постов в Facebook.

Ее американская подруга Дебби как-то покупала кофе в кафе для автомобилистов и вдруг обнаружила, что по ее счету уже заплатил другой человек, который подъехал раньше.

"Она прожила весь день в прекрасном настроении", - говорит Манн.

Сэнди Манн заинтересовалась потенциалом этого философского течения, идеей о том, что один единственный добрый поступок может иметь эффект домино, распространяя волны доброй воли по всему миру.

Когда она погрузилась в изучение предмета, то обнаружила, что этот принцип уходит корнями вглубь истории.

В Италии богатые неаполитанцы следовали традиции покупать так называемый "кофе соспезо" (caffe sospeso, "подвешенный", "отложенный") в дополнение к собственной чашке, чтобы эту же роскошь могли себе позволить менее обеспеченные сограждане. (Сейчас это принято во многих странах - Ред.).

В числе наиболее известных популяризаторов этой идеи был один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин.

Как-то одалживая некую сумму денег одному из своих друзей, он объяснял: "Я не претендую на то, что совершаю некий поступок: я всего лишь даю в долг вам, чтобы вы, когда вам встретится другой честный человек, пребывающий в таких же плачевных обстоятельствах, могли отплатить мне, одолжив эту сумму ему, - писал Франклин. - Такова моя маленькая хитрость - сделать добро с помощью малой толики денег".

Сегодня приверженцы идеи "pay it forward" образовали популярное и разветвленное движение. Оно даже дало названия роману и фильму.

Задайте поиск в Google по этим ключевым словам, и вы найдете немало душевных историй о щедрости и доброй воле - например, о том, как благородные филантропы анонимно оплачивают дорогостоящие операции, не рассчитывая даже на слова простой благодарности взамен.

Копірайт зображення Josh Appel / Unsplash Image caption Сторонники теории "случайных добрых дел" верят, что даже самые незначительные благородные поступки посылают импульсы доброты по всему миру

Но очень часто самые скромные поступки оказываются наиболее трогательными. Манн приводит случай с 12-летним Джошем Брауном, который нашел в поезде и вернул телефон, забытый незнакомой женщиной.

Владелица была так растрогана, что предложила ему небольшую сумму денег за хлопоты. В ответ он написал в записке, приложенной к телефону: "Не беспокойтесь о деньгах, просто сделайте что-нибудь хорошее для кого-то еще".

Эти обыденные альтруисты могут не получить мгновенной отдачи (если не считать тепла от лучей собственной щедрости), но люди, подобные Брауну, получают воздаяние в виде общей удовлетворенности собственной жизнью.

Во всех странах - богатых и бедных, на всех континентах люди, склонные отдавать, более счастливы, чем другие Майкл Нортон, Гарвардская школа бизнеса

Майкл Нортон из Гарвардской школы бизнеса представил самые убедительные доказательства существования этого феномена, регулярно убеждаясь в том, что люди, расходующие значительную часть своих доходов на других, в долгосрочной перспективе оказываются более счастливыми, чем те, кто все тратит на себя.

Что особенно важно, этот эффект не объясняется одним только комфортным стилем жизни на Западе.

Нортон проанализировал соответствующие данные, полученные из 130 стран - от США до Уганды.

"Во всех странах - богатых и бедных, на всех континентах люди, склонные отдавать, более счастливы, чем другие", - говорит он.

Копірайт зображення Flickr / DncnH / CC-BY-2.0 Image caption Вопреки нашей жажде общественных связей, мы часто отвергаем искренние акты доброты, например, отказываемся от зонтика в дождливый день

По этой причине он считает, что радость дающего "психологически универсальна", эта черта лежит в основе человеческого естества и не зависит от культуры, к которой вы принадлежите.

Потратив время на помощь другим людям, вы даже можете защитить себя от болезней, говорит Манн.

Как показали результаты наблюдений, проводившихся в течение 30 лет, риск заболеть наиболее распространенными болезнями для женщин, которые добровольно занимались благотворительностью, был на 16% ниже, чем для прочих.

Так же, как мы испытываем потребность в жире и сахаре, в нас живет естественное желание помогать другим людям

Возможно, это объясняется более низким уровнем стресса, что, в свою очередь, укрепляет иммунную систему организма.

Существует множество причин, по которым бескорыстные поступки успокаивают тело и разум.

Делясь с другими, вы увеличиваете число своих общественных связей (кто же останется неблагодарным, получив милый подарок) и приобретаете ощущение цели в жизни; вы чувствуете, что сделали что-то особенное, и у вас возникает причина, заставляющая вас вставать из постели по утрам.

Поскольку люди - общественные животные, это может быть заложено в нашем естестве, сложившемся в процессе эволюции, говорит Нортон.

Так же, как мы испытываем потребность в жирах и сахаре, в нас живет естественное желание помогать другим людям.

Радость дающего и подозрения принимающих

Так, по крайней мере, дело обстоит в теории.

Со своей стороны Сэнди Манн убедилась, что заслужить "радость дающего" бывает непросто.

Прочитав материалы исследований, она решила попробовать в течение двух недель совершать простые, но при этом щедрые поступки.

Самой сильной реакцией неизменно была подозрительность

"Я с самого начала была настроена так, что это не должно стоить дорого, - объясняет она. - Поэтому я поставила себе задачу ограничить стоимость каждого такого акта одним фунтом".

Первая задача, поставленная ею перед собой, была проста. Антураж знакомый - местная кофейня. Компанию ей составляли ее собственные ("послушные") дети.

Единственное, что она собиралась сделать - отдать кому-нибудь чашку кофе, от которой отказался ее семилетний сын.

Но когда она стала обходить столики, предлагая людям кофе, ее предложение наталкивалось на подозрительность вместо благодарности.

"Мне хотелось сказать: я просто пытаюсь сделать нечто хорошее".

И лишь тогда, когда она обставила свои действия по-другому, так, чтобы они выглядели более логичными и менее альтруистическими, отношение посетителей изменилось.

"Вдруг все переменилось - отказ ребенка пить кофе был совершенно понятен".

В конце концов, чашку приняла дама по имени Рошель, которая позже на той же неделе нашла возможность угостить кого-то еще.

В конце концов, чашку приняла дама по имени Рошель, которая позже на той же неделе нашла возможность угостить кого-то еще.

Первоначальное недоверие возникало в каждый из последующих 13 дней эксперимента, в ходе которого она предлагала незнакомым людям зонт или оплату парковки, а также пыталась пропустить вперед покупателей в очереди в кассу в магазине.

"Самой сильной реакцией неизменно была подозрительность", - говорит она.

Копірайт зображення Flickr / Jill Allyn Stafford / CC-BY-2.0 Image caption Записка незнакомцу, побуждающая его совершить "случайный добрый поступок"

Лишь после того, как она давала рациональное объяснение своим действиям, например, говорила, что ждет кого-то у кассы, люди принимали ее предложение.

Оглядываясь на свои опыты, Манн объясняет реакцию людей своего рода "опаской чужака": "Мы воспитаны так, что ждем подвоха от незнакомцев".

И все же были случаи, когда ей действительно удавалось повлиять на жизнь других людей.

"Один мужчина взял у меня шоколадку и сказал потом, что как это здорово - сеять любовь вместо ненависти, - рассказывает Манн. - Когда знаешь, что смогла поднять кому-то настроение и что-то изменить - это ни с чем не сравнимое чувство".

В ходе эксперимента у нее даже появилась хорошая подруга - она до сих пор регулярно общается с Рошель, той женщиной, что взяла у нее кофе в самый первый день.

Враждебность, возникавшая временами, как ничто иное укрепила Манн в решимости продолжать начатое.

Она ссылается на исследование, которое установило, что люди стали индивидуалистами в последние несколько десятилетий, а число проявлений сопереживания у представителей нынешнего поколения на 40% ниже, чем у тех, кто рос в 1970-е.

Возможно, для нас стало менее привычным проявлять доброту и принимать ее от окружающих.

"Печально, что наше общество стало таким, - говорит она. - Вокруг столько ненависти, негатива, подозрительности, а если добавить сюда и всеобщий индивидуализм, то мы ощутим, что все деремся каждый за себя. Этому нужно противостоять и начинать движение доброты. Это звучит наивно, но думаю, что мы в нем нуждаемся".

Некоторые критики движения "pay it forward" могут счесть его искусственным; они могут даже рассматривать его как нечто принудительное, играющее на ложном чувстве вины с целью заставить людей совершать акты благотворительности, которые им не по душе.

Они могут также приводить доказательства того, что добрая воля распространяется вовсе не так быстро, как в то хотелось бы верить ее проповедникам.

Нортон, например, в ходе собственных изысканий выяснил, что импульсы злобы и жадности скорее распространяются массах, чем щедрость.

"Если кто-то рядом с нами жаден, мы со значительно большей долей вероятности поведем себя негативно по отношению к следующему человеку, встреченному нами", - объясняет он.

Копірайт зображення Flickr / Still Wanderer / CC-BY-2.0 Image caption Акт доброты может не стоить нам ни гроша - сделать комплимент незнакомому человеку или обнять его

Однако вы можете возразить, что это всего лишь еще одна причина, почему мы нуждаемся в том, чтобы в мире было чуть больше доброты: нейтрализовать паршивых овец.

Более того, даже если случайные акты доброты могут поначалу показаться искусственными, существуют свидетельства, доказывающие, что они способны изменить нашу жизнь к лучшему раз и навсегда - и тогда доброта становится нормой вашего поведения.

"Можно культивировать в себе привычку к добродетели", - говорит Дэвид Рэнд из Йельского университета, который обнаружил, что участники опытов, которых побуждали совершать добрые поступки, как правило, становились добрее при выполнении последующих заданий.

Он считает, что наиболее поразительные проявления альтруизма, такие, например, как героические поступки, совершенные во время недавних трагических событий в Париже, произрастают из крохотных семян сознательной доброты, которая со временем превратилась в автоматическое желание помогать другим.

Сэнди Манн, в частности, убеждена, что мы все можем измениться к лучшему.

Будучи клиническим психологом, она даже начала консультировать людей, страдающих от депрессий, советуя им попытаться включить в курс лечения мелкие проявления щедрости.

"Люди, пребывающие в депрессии, говорят, что им не хватает смысла в жизни и что они не ощущают собственной ценности", - говорит Манн.

Она подчеркивает, что проявления доброты - не панацея, другие компоненты курса лечения по-прежнему очень важны.

"Но доброта позволяет чем-то отблагодарить общество, а это улучшает самочувствие, давая понимание своей полезности".

Если у вас возникло желание попробовать, она рекомендует обзавестись толстой кожей.

"Требуется определенное мужество и присутствие духа, - говорит Манн и советует поначалу не устанавливать планку слишком высоко.

"Я бы не рекомендовала выходить на улицу и раздавать бесплатные шоколадки. Начните с чего-то, что находится в пределах вашей зоны комфорта. Может быть, стоит просто улыбнуться кому-то на улице и дружески поболтать с продавцом в магазине".

По ее собственному опыту, простой комплимент в адрес встреченных людей оказывается одним из самых простых и благосклонно принимаемых проявлений доброты.

В общем и целом она надеется, что ее книга поможет напомнить всем нам, что иногда проявление доброты - само по себе награда.

"Что мне хотелось изменить, так это представление о том, будто всегда и во всем есть некий скрытый мотив. Вы можете быть добрым просто ради того, чтобы оставаться хорошим".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

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