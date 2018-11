Черты характера, не имеющие названия в английском и русском языках

Копірайт зображення Javier Hirschfeld/Getty Images

Некоторые языки метко описывают черты характера или поведение человека. И хотя такие личности хорошо известны представителям различных культур, лаконичные названия для них существуют не во всех языках.

Так, английский язык является одним из самых богатых в мире. Он уникальным образом сочетает германское наследие с влиянием романских языков, предлагая говорящим множество нюансов для выражения своего мнения.

Богатство синонимов можно увидеть хотя бы на примере двух высказываний hearty welcome - "искреннее приветствие" - и cordial reception - "ласковый прием" (оба прилагательные hearty и cordial происходят в своем значении от слова "сердце", но первое имеет германскую этимологию, тогда как второе - латинскую).

Впрочем, поскольку английский все больше укрепляет свой статус языка международного общения, важно помнить и о его ограничениях.

Языки воплощают культуру. Они отражают образ мышления определенной группы людей и их договоренности относительно общения.

Через идиомы и выражения, которые давно вошли в общую лексику, языки отражают человеческий опыт восприятия мира.

Изучение языков дает понимание того, как видят мир другие культуры. Для некоторых, например для меня, это превращается в одержимость, в результате которой я изучил 15 различных языков.

В своей книге "Необычные и красивые слова в различных европейских языках" (From Amourette to Żal: Bizarre and Beautiful Words from Around Europe) я исследовал высказывания из других языков, которых недостает в английском.

Эти 10 слов точно описывают черты характера или поведение людей, знакомые нам всем, которые английский язык, как и некоторые другие, не способен выразить лаконично.

1. Sortable/Insortable - французский

У каждого есть друг или родственник, с которым лучше провести время дома, чем выйти в люди.

Он или она обязательно устроят какую-то сцену: будут цепляться к парочке, которая хочет провести время в одиночестве, спорить с официантом или громко расспрашивать о подробностях вашей личной жизни.

Во французском языке таких людей можно описать словом insortable - "тот, с кем невозможно показаться на людях".

Антоним этого слова, sortable, соответственно означает человека, которым вы охотно похвастались бы на публике.

2. Polgárpukkasztás - венгерский

Человека делает insortable та черта характера, которую венгерский язык прекрасно описывает словом polgárpukkasztás. Это тот, кто любит эпатировать публику.

Например, Леди Гага, которая явилась на церемонию MTV Video Music Awards в 2010 году в платье из кусков сырого мяса.

Конечно, необязательно быть звездой, чтобы быть polgárpukkasztás. Для этого подходят любые действия, шокирующие типичных представителей среднего класса.

Слово, кстати, происходит от призыва французских поэтов-декадентов конца XIX века épater la bourgeoisie - "шокировать буржуазию".

3. Γρουσούζης - греческий

Кажется, что бы они ни делали, некоторые люди каким-то чудом притягивают неудачу.

Это у них тост всегда падает маслом вниз, телефон разряжается в самый неподходящий момент, хотя только минуту назад он показывал 51% зарядки.

Чего бы они ни касались, оно мгновенно разбивается, и самое худшее в том, что они сами в этом совсем не виноваты.

Греческий язык определяет таких людей в отдельную категорию - γρουσούζης. И это не просто тот, кому не повезло, а настоящий неудачник.

4. Mimoso - испанский

Первая встреча незнакомых людей в британской культуре - это часто довольно неловкий момент.

Поскольку общепринятой нормы приветствия при встрече с незнакомцами не существует, приходится каждый раз решать, что допустимо для вашего визави: рукопожатие, поцелуй в щеку, искренние объятия или сдержанный кивок.

Да, у нас, британцев, с физическим контактом не все так просто. Личное пространство разными людьми воспринимается по-разному.

Однако всегда есть личности, которые обожают обниматься, ободряюще хлопать по плечу или раздавать дружеские пинки всем вокруг.

Испанское слово mimoso прекрасно описывает именно такого человека.

5. Pantofolaio - итальянский

Некоторые выпрыгивают из кровати на рассвете, сразу же надевая кроссовки и начиная свой мегапродуктивний день с интенсивных тренировок.

Другим не удается достичь такого уровня активности даже в течение всего дня.

Они неторопливо выбираются из кровати после полудня, обувают тапочки и проводят в них остаток дня до того момента, когда снова пора забираться под одеяло.

Pantofolaio буквально и означает "человек-тапочки".

6. Ochtendhumeur - нидерландский

Идея приходить в офис каждый день в 9 утра и с энтузиазмом браться за работу импонирует далеко не всем. Некоторые могут прийти на работу и раньше, но по-настоящему проснуться только после обеда.

Раньше этого времени к таким людям лучше не приближаться, ведь они могут быть в ужасном настроении.

Голландцы называют такое состояние "утренним нравом". Поэтому, увидев, как ваш коллега нахмурился над чашкой кофе, не спешите записывать его в ворчуны и пессимисты.

Наверное, у него просто тот самый "утренний нрав", но как только часы пробьют полдень, он может удивительным способом превратиться в душку.

7. Aktivansteher - немецкий

Очереди являются такой же неотъемлемой чертой национального характера британцев, как и традиция пить чай с молоком.

Мы очень гордимся своим умением благородно, вежливо и терпеливо ждать своей очереди. Однако существует таинственное искусство, как пройти очередь быстрее других.

Человека, который умеет бдительным оком окинуть очереди и безошибочно выбрать именно в ту, которая движется быстрее, немцы называют Aktivansteher - "специалист по очередям".

8. Menefreghista - итальянский

Некоторых людей, похоже, вообще не интересуют другие люди, их проблемы и вообще что угодно. Их ничего не волнует, они почти не способны испытывать эмоции.

В итальянском языке для них есть специальное название, которое происходит от выражения non ne me frega niente, что означает "меня это не касается".

Поэтому menefreghista означает что-то вроде нашего "пофигиста".

Поведение чиновников иногда тоже очень напоминает этот тип личности.

10. Milozvučan - боснийский/хорватский/сербский

Спеть с друзьями в автомобиле - хорошая возможность узнать их получше. Можно посмеяться вместе над тем, что вам медведь на ухо наступил, или тем, что никто из вас не помнит слов песни.

Но также может выясниться, что кто-то из ваших друзей имеет скрытый талант! Когда все другие воют, как мартовские коты, из его уст льется музыка ангелов. Как это назвать?

В славянских языках, например боснийском, хорватском, сербском и других, человека, наделенного таким голосом, называют milozvučan, или "сладкозвучный".

Алекс Роулингс - полиглот и писатель, которого в 2012 году признали самым многоязычным студентом Великобритании после того, как он продемонстрировал свободное владение 11 языками. Недавно вышла в свет его книга From Amourette to Żal: Bizarre and Beautiful Words from Around Europe.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

