Военные учения, которые едва не стали началом Третьей мировой войны

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Военная тренировочная операция НАТО 35 лет назад чуть не спровоцировала начало Третьей мировой войны. Обозреватель BBC Future анализирует ранее засекреченные документы, которые объясняют, что произошло на самом деле.

7 ноября 1983 года около сотни высших военных чинов собрались в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в связи с "началом" Третьей мировой войны.

Ежегодная военная симуляция Able Archer ("Умелый лучник") завершала масштабные тренировки НАТО в Западной Европе Autumn Forge ("Осенняя кузница"), в которых приняли участие десятки тысяч военнослужащих.

Операция Able Archer-83 проводилась во времена обострения Холодной войны, когда напряжение между странами Варшавского договора и НАТО, казалось, достигло максимальной отметки.

Ранее в том году президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз "империей зла". А в сентябре советские пилоты сбили Боинг-747 корейских авиалиний, в результате чего 269 человек на борту погибли.

В то же время обе стороны конфликта начали приводить в боевую готовность ядерное оружие средней дальности.

В частности, на британской военно-воздушной базе Greenham Common на юге Англии были размещены баллистические ракеты, способные поражать цель через пять минут после запуска.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Британская военно-воздушная база Greenham Common, на которой размещены баллистические ракеты "земля-воздух"

Мир был на пороге ядерной войны.

Согласно вымышленному сценарию операции Able Archer-83, конфликт на Ближнем Востоке ухудшил доступ Советского Союза к его нефтяным ресурсам. А Югославия, которая к тому времени не поддержала ни одну из сторон конфликта, выбрала Запад.

По сюжету игры, советские лидеры начали опасаться, что остальные восточноевропейские страны последуют примеру Югославии и перейдут из Варшавского пакта в НАТО, поставив под угрозу весь коммунистический строй.

Мнимая "война" началась, когда советские танки пересекли границу Югославии, затем произошло вторжение в Скандинавии, и в конце концов всю Западную Европу заполонили советские войска. Силы НАТО были вынуждены отступить.

Через несколько месяцев после начала "конфликта" правительства стран Запада принимают решение применить ядерное оружие.

В ходе ролевой игры силы НАТО запускают единственную ядерную ракету средней дальности, которая стирает с лица Земли столицу Украины Киев.

Это должно было стать сигналом, что Альянс готов перейти к активным действиям и, таким образом, призвать стороны конфликта остановиться, пока не поздно.

Предупреждение эффекта не имело.

И уже 11 ноября 1983 года мировые ядерные арсеналы были пущены в действие: большая часть мира разрушена, миллиарды человек убиты, цивилизация уничтожена.

Ошибочный сигнал

Вечером того дня командиры НАТО разошлись по домам, поздравляя друг друга с завершением успешной, хотя и, безусловно, жуткой, тренировки.

О том, что начало настоящей ядерной войны было тогда как никогда близким, Запад узнал гораздо позже.

"Сегодня мы имеем свидетельства того, что советское военное руководство было очень не уверено в том, что происходило на самом деле, и действительно ли это были лишь учения, а не настоящее нападение", - отмечает Нейт Джонс, директор проекта Freedom of Information Act Архива национальной безопасности в Вашингтоне, независимой некоммерческой организации, которая выступает за открытую власть.

"Сейчас мы собираем документы, подтверждающие, что Советский Союз действительно испугался ядерного удара", - объясняет специалист.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Войска НАТО проводят учения в Норвегии в 1984 году

Комнаты Национального архива безопасности, расположенные на базе Университета Джорджа Вашингтона, до потолка заставлены коробками и папками с документами, которые правительства предпочли бы оставить в тайне.

Чтобы получить доступ к архивам операции Able Archer-83, Джонсу пришлось проявить незаурядную настойчивость.

"Помню, как начал делать запросы в архив и в ответ получал лишь смешки, мне говорили, что эти документы засекречены и получить доступ к ним просто невозможно", - рассказывает Джонс.

Но 12 лет упорных запросов, жалоб, преследований и травли наконец, в 2015 году, принесли долгожданный результат.

"Я получил по почте пакет документов, в котором были все главные данные разведки. А вишенкой на торте стало то, что он пришел как раз в мой день рождения!"

Документ, подготовленный Консультативным советом внешней разведки Президента США в 1990 году, назывался "Паника в Советском Союзе из-за начала ядерной войны" (The Soviet War Scare).

На 109 страницах почти не отредактированного отчета подробно изложены непредвиденные последствия операции Able Archer-83.

Это - довольно жуткий текст (полностью отчет можно прочитать на английском языке здесь).

В отличие от предыдущих тренировок, во время операции Able Archer-83 были применены новые коды сообщений и режим полного радиомолчания.

Была выполнена дислокация оружия. Некоторые американские авиабазы ​​даже вывели из ангаров установки запуска баллистических ракет с очень реалистичными болванками боеголовок.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Зенитные ракеты класса "земля-воздух" на параде, посвященном 65-й годовщине Октябрьской революции, на Красной площади

О том, как отреагировал СССР на это событие, рассказано в докладе 1990 года, основанном на данных разведки, которые собирали в течение нескольких месяцев после тренировок.

Ответом на возможную атаку были беспрецедентные по тем временам действия Советского Союза, в частности заземления полетов, транспортировка ядерного оружия, готового к развертыванию, назначение приоритетных целей и мероприятия гражданской обороны невиданного до сих пор масштаба.

Все это было признакам полномасштабной подготовки к войне.

Советское руководство считало, что Able Archer было не тренировкой, а прикрытием настоящего ядерного удара, и они были готовы атаковать в ответ.

"Паника была вполне реальной, и это очень страшно - потому что готовился беспрецедентный военный ответ", - говорит Джонс.

"Меньше всего хотелось бы, чтобы враг подумал, что вы планируете нанести первый удар, когда у вас совершенно нет такого намерения", - добавляет исследователь.

Но как случилось так, что ежегодные натовские учения СССР воспринял настолько ложно? Ответ на этот вопрос Джонс и его коллеги искали в российских источниках, в частности архивах КГБ в Украине.

"Мы нашли конфиденциальный советский военный дневник 1984 года с подробным анализом операции Able Archer", - рассказывает исследователь.

"По обеспокоенному тону записей понятно, что советские военные были действительно напуганы".

Генсеком ЦК КПСС в 1983 году был Юрий Андропов. Бывший председатель КГБ и типичный представитель "старой гвардии", он прошел все звенья коммунистической партии.

Но в то время, когда он стал во главе страны, он был серьезно болен. И был серьезным параноиком.

"Это действительно была паранойя", - говорит Мартин Чалмерс, заместитель генерального директора Лондонского аналитического центра RUSI.

"Советское руководство хорошо помнило травму неожиданного нападения Гитлера в 1941 году, который чуть не уничтожил Советский Союз, и именно через эту призму они воспринимали политику США".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Руководитель Советского Союза в то время Юрий Андропов приказал КГБ пристально отслеживать любую деятельность врага, связанную с ядерным оружием

"Я нашел документ, в котором Андропов обращался к высшим чинам КГБ: "Вашей первоочередной задачей является не пропустить ядерный удар", - рассказывает Джонс.

"Сотрудникам КГБ было поручено выявлять любую информацию о ядерном ударе и отчитываться о своей работе две недели".

Чтобы выслужиться перед своими боссами в Москве, которые хотели услышать, что угроза первого удара действительно существует, полковники КГБ об этом и сообщали.

"Эти люди были близки к Западу, они жили на Западе и прекрасно знали, что планов по первому удару не было, но они сообщали то, что от них хотели услышать", - объясняет Джонс.

"Москва собирала эти доклады и делала зловещие выводы, и именно на фоне этих событий и происходит операция Able Archer-83".

Это был очень опасный порочный круг.

"Это был провал советской системы, - говорит Джонс, - ведь советская разведка поступила безрассудно".

Но и западные лидеры также не понимали риска имитации ядерной атаки. "Им не хватало ощущения момента и осознания, что ядерная гонка сильно увеличивает напряжение", - объясняет Джонс.

"К тому же, традиционные осенние тренировки (Autumn Forge) проходили прямо на советской границе, а размещение ракет, хоть и с фальшивым боеголовками, дали ситуации совершенно новое измерение".

Хотя секретный доклад Президента США по Able Archer-83 был опубликован лишь в 1990 году, в течение нескольких месяцев после натовских тренировок британские спецслужбы осознали уровень опасности.

Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган оба были шокированы, когда узнали, что СССР действительно был уверен в том, что они могут санкционировать первый ядерный удар.

К счастью - и, возможно, отчасти именно вследствие этой паники - в последующие месяцы и годы напряжение постепенно спало.

Рональд Рейган и новый советский лидер Михаил Горбачев начали серию договоренностей о сокращении ядерного вооружения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советские солдаты участвуют в военных тренировках в начале 1980-х годов

Впрочем, операция Able Archer - это не просто страшная страница в истории Холодной войны, но до сих пор вполне актуальное событие.

Напряжение в отношениях между Россией и США снова растет, провоцируя опасения, что международные ядерные соглашения могут быть разорваны.

Россия, США и Китай сегодня активно восстанавливают свои ядерные арсеналы.

США также настаивают, что россияне, нарушив Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, разработали новую ракету средней дальности. В результате президент Трамп заявил, что выйдет из соглашения.

"Потеря контроля над вооружением сочетается с вполне реалистичными опасениями, что каждая сторона видит противоположную как преступную и способную нанести удар в условиях кризиса", - отмечает Чалмерс.

"Если эта ситуация будет продолжаться, недоразумения масштаба 1983 будут вполне возможными", - отмечает Мартин Чалмерс из Лондонского аналитического центра RUSI.

Джонс, исследовавший дело Able Archer-83 в течение почти всей своей профессиональной жизни, соглашается с этим.

"Пока существует ядерное оружие, риск войны из-за банального просчета остается", - добавляет он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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