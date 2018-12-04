Как быстро запомнить новые слова

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Даже самые умные из нас далеко не всегда применяют эффективные способы запоминания нового материала. Но учиться сегодня приходится не только школьникам и студентам. Психологи рассказали, как делать это быстро и с лучшими результатами.

Ряд исследований доказал, что многие студенты часто тратят свое время, не применяя проверенные методики обучения.

Одна из причин - это масса противоречивых советов, которые мы получаем от родителей, учителей и ученых и, таким образом, не понимаем, что эффективно на самом деле.

Авторы статьи, опубликованной недавно в одном из ведущих журналов по психологии, определили пять самых распространенных стратегий обучения и показали, как их сделать более эффективными.

Стратегия 1: читать

Заучивают ли новые слова? Большинство людей пытаются это сделать, читая и перечитывая несколько раз списки слов с переводами.

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По мнению психологов, это, к сожалению, крайне неэффективно. Информация воспринимается пассивно и не держится в голове.

Эффективнее: перечитывать с перерывами и вопросами

Впрочем, если вам нужно разобраться с основными понятиями, без пассивного чтения, конечно, не обойтись. Чтобы сделать этот метод более эффективным, надо разбить процесс на несколько этапов.

Прочитали раздел? Переключитесь на что-то другое, а потом через час, день или неделю снова вернитесь к материалу.

Перед повторным чтением полезно задать себе несколько вопросов, проверив таким образом, что вы уже запомнили, а что нет. Таким образом вы сможете лучше сконцентрироваться на том, что забыли или не поняли.

Копірайт зображення Alamy Image caption Если выделять маркером слишком много информации, важное может потеряться

Стратегия 2: подчеркивать

Как и перечитывание, этот метод чрезвычайно распространенный.

Определенный смысл в этом есть: подчеркивая или выделяя маркером ключевые слова и фразы, вы активно взаимодействуете с текстом, и позже эти отметки помогут быстрее найти важную информацию.

Впрочем, этот метод часто не дает ожидаемого результата, поскольку многие студенты бездумно обозначают почти все, не выделяя главной идеи.

Эффективнее: останавливаться и обдумывать

Зато исследователи советуют сначала прочитать весь текст полностью, а затем снова вернуться к нему.

Это позволит внимательнее сосредоточиться на каждой отдельной идее и ее важности для понимания всего текста.

Такая работа с текстом способствует более активной обработке новой информации и, следовательно, ее лучшему запоминанию.

Стратегия 3: пометки

Загляните в университетскую аудиторию или библиотеку, и вы увидите, как студенты тщательно конспектируют лекцию.

Так же, как и подчеркивание, эта тактика становится малоэффективной, когда пометки делают неосознанно. Хуже всего - это пытаться записать каждое слово лектора.

Копірайт зображення Alamy Image caption Чем короче конспект, тем лучше

Эффективнее: сжатый конспект

Эксперименты показали - чем меньше слов студенты используют в своем конспекте, то лучше они помнят материал позже.

Определение главного и перефразирование заставляют глубже задумываться над материалом лекции или учебника, а дополнительные ментальные усилия закрепляют новые идеи в памяти.

Это также объясняет, почему лучше делать заметки ручкой на бумаге, чем в ноутбуке. Запись вручную происходит медленнее и таким образом заставляет более кратко записывать лекцию.

Стратегия 4: обзор курса

Многие преподаватели предоставляют своим студентам краткий обзор курса с ключевыми моментами, которые им предстоит усвоить, а кто-то предлагает студентам сделать это самостоятельно.

Эффективнее: выделять ключевые моменты

Как показывают исследования, студенты, которые в начале курса получили его краткий обзор, усваивают материал лучше, поскольку понимают связь между темами и общую логику курса.

Исследования также показали, что лучшая тактика - это начать с общей структуры курса, постепенно заполняя ее более подробной информацией после изучения отдельных тем.

Копірайт зображення Alamy Image caption Лекции лучше записывать ручкой на бумаге, чем в ноутбуке

Большая часть нашего обучения состоит, конечно, из самостоятельной работы с учебниками и другими материалами. Но тактику выделения основных идей и понятий курса можно применить к любому материалу.

Главное - это опять же лаконичность. Чтобы не потеряться в деталях и понять внутреннюю логику, надо научиться выделять основные пункты.

Стратегия 5: проверить себя

Самопроверка (или "практика воспроизводства", как называют ее психологи) является эффективной стратегией обучения, прежде всего когда надо запомнить много фактической информации.

Впрочем, и здесь есть более и менее эффективные способы.

Эффективнее: повторить еще раз

Многим из нас сложно объективно оценить возможности своего ума. Мы часто переоцениваем правильность наших суждений, и это также касается обучения.

Так, одно исследование показало, что чем больше люди уверены в том, что они запомнили материал, тем менее вероятно, что они смогут вспомнить его со временем.

Мы обычно недооцениваем, как быстро забываем изученное.

Таким образом, использование флэш-карточек для изучения слов будет недостаточно эффективным, если вы начнете игнорировать карточку сразу, как начали узнавать новое слово.

Чтобы удержать слово в долгосрочной памяти, надо продолжать повторять его и после того, как вам показалось, что вы его уже помните.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future

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