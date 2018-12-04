Как быстро запомнить новые слова
Даже самые умные из нас далеко не всегда применяют эффективные способы запоминания нового материала. Но учиться сегодня приходится не только школьникам и студентам. Психологи рассказали, как делать это быстро и с лучшими результатами.
Ряд исследований доказал, что многие студенты часто тратят свое время, не применяя проверенные методики обучения.
Одна из причин - это масса противоречивых советов, которые мы получаем от родителей, учителей и ученых и, таким образом, не понимаем, что эффективно на самом деле.
Авторы статьи, опубликованной недавно в одном из ведущих журналов по психологии, определили пять самых распространенных стратегий обучения и показали, как их сделать более эффективными.
Стратегия 1: читать
Заучивают ли новые слова? Большинство людей пытаются это сделать, читая и перечитывая несколько раз списки слов с переводами.
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По мнению психологов, это, к сожалению, крайне неэффективно. Информация воспринимается пассивно и не держится в голове.
Эффективнее: перечитывать с перерывами и вопросами
Впрочем, если вам нужно разобраться с основными понятиями, без пассивного чтения, конечно, не обойтись. Чтобы сделать этот метод более эффективным, надо разбить процесс на несколько этапов.
Прочитали раздел? Переключитесь на что-то другое, а потом через час, день или неделю снова вернитесь к материалу.
Перед повторным чтением полезно задать себе несколько вопросов, проверив таким образом, что вы уже запомнили, а что нет. Таким образом вы сможете лучше сконцентрироваться на том, что забыли или не поняли.
Стратегия 2: подчеркивать
Как и перечитывание, этот метод чрезвычайно распространенный.
Определенный смысл в этом есть: подчеркивая или выделяя маркером ключевые слова и фразы, вы активно взаимодействуете с текстом, и позже эти отметки помогут быстрее найти важную информацию.
Впрочем, этот метод часто не дает ожидаемого результата, поскольку многие студенты бездумно обозначают почти все, не выделяя главной идеи.
Эффективнее: останавливаться и обдумывать
Зато исследователи советуют сначала прочитать весь текст полностью, а затем снова вернуться к нему.
Это позволит внимательнее сосредоточиться на каждой отдельной идее и ее важности для понимания всего текста.
Такая работа с текстом способствует более активной обработке новой информации и, следовательно, ее лучшему запоминанию.
Стратегия 3: пометки
Загляните в университетскую аудиторию или библиотеку, и вы увидите, как студенты тщательно конспектируют лекцию.
Так же, как и подчеркивание, эта тактика становится малоэффективной, когда пометки делают неосознанно. Хуже всего - это пытаться записать каждое слово лектора.
Эффективнее: сжатый конспект
Эксперименты показали - чем меньше слов студенты используют в своем конспекте, то лучше они помнят материал позже.
Определение главного и перефразирование заставляют глубже задумываться над материалом лекции или учебника, а дополнительные ментальные усилия закрепляют новые идеи в памяти.
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Это также объясняет, почему лучше делать заметки ручкой на бумаге, чем в ноутбуке. Запись вручную происходит медленнее и таким образом заставляет более кратко записывать лекцию.
Стратегия 4: обзор курса
Многие преподаватели предоставляют своим студентам краткий обзор курса с ключевыми моментами, которые им предстоит усвоить, а кто-то предлагает студентам сделать это самостоятельно.
Эффективнее: выделять ключевые моменты
Как показывают исследования, студенты, которые в начале курса получили его краткий обзор, усваивают материал лучше, поскольку понимают связь между темами и общую логику курса.
Исследования также показали, что лучшая тактика - это начать с общей структуры курса, постепенно заполняя ее более подробной информацией после изучения отдельных тем.
Большая часть нашего обучения состоит, конечно, из самостоятельной работы с учебниками и другими материалами. Но тактику выделения основных идей и понятий курса можно применить к любому материалу.
Главное - это опять же лаконичность. Чтобы не потеряться в деталях и понять внутреннюю логику, надо научиться выделять основные пункты.
Стратегия 5: проверить себя
Самопроверка (или "практика воспроизводства", как называют ее психологи) является эффективной стратегией обучения, прежде всего когда надо запомнить много фактической информации.
Впрочем, и здесь есть более и менее эффективные способы.
Эффективнее: повторить еще раз
Многим из нас сложно объективно оценить возможности своего ума. Мы часто переоцениваем правильность наших суждений, и это также касается обучения.
Так, одно исследование показало, что чем больше люди уверены в том, что они запомнили материал, тем менее вероятно, что они смогут вспомнить его со временем.
Мы обычно недооцениваем, как быстро забываем изученное.
Таким образом, использование флэш-карточек для изучения слов будет недостаточно эффективным, если вы начнете игнорировать карточку сразу, как начали узнавать новое слово.
Чтобы удержать слово в долгосрочной памяти, надо продолжать повторять его и после того, как вам показалось, что вы его уже помните.
Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future
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