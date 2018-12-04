Как быстро запомнить новые слова

Дэвид Робсон BBC Future
  • 4 декабря 2018
учеба Копірайт зображення JESHOOTS.COM/Unsplash

Даже самые умные из нас далеко не всегда применяют эффективные способы запоминания нового материала. Но учиться сегодня приходится не только школьникам и студентам. Психологи рассказали, как делать это быстро и с лучшими результатами.

Ряд исследований доказал, что многие студенты часто тратят свое время, не применяя проверенные методики обучения.

Одна из причин - это масса противоречивых советов, которые мы получаем от родителей, учителей и ученых и, таким образом, не понимаем, что эффективно на самом деле.

Авторы статьи, опубликованной недавно в одном из ведущих журналов по психологии, определили пять самых распространенных стратегий обучения и показали, как их сделать более эффективными.

Стратегия 1: читать

Заучивают ли новые слова? Большинство людей пытаются это сделать, читая и перечитывая несколько раз списки слов с переводами.

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По мнению психологов, это, к сожалению, крайне неэффективно. Информация воспринимается пассивно и не держится в голове.

Эффективнее: перечитывать с перерывами и вопросами

Впрочем, если вам нужно разобраться с основными понятиями, без пассивного чтения, конечно, не обойтись. Чтобы сделать этот метод более эффективным, надо разбить процесс на несколько этапов.

Прочитали раздел? Переключитесь на что-то другое, а потом через час, день или неделю снова вернитесь к материалу.

Перед повторным чтением полезно задать себе несколько вопросов, проверив таким образом, что вы уже запомнили, а что нет. Таким образом вы сможете лучше сконцентрироваться на том, что забыли или не поняли.

Маркер Копірайт зображення Alamy
Image caption Если выделять маркером слишком много информации, важное может потеряться

Стратегия 2: подчеркивать

Как и перечитывание, этот метод чрезвычайно распространенный.

Определенный смысл в этом есть: подчеркивая или выделяя маркером ключевые слова и фразы, вы активно взаимодействуете с текстом, и позже эти отметки помогут быстрее найти важную информацию.

Впрочем, этот метод часто не дает ожидаемого результата, поскольку многие студенты бездумно обозначают почти все, не выделяя главной идеи.

Эффективнее: останавливаться и обдумывать

Зато исследователи советуют сначала прочитать весь текст полностью, а затем снова вернуться к нему.

Это позволит внимательнее сосредоточиться на каждой отдельной идее и ее важности для понимания всего текста.

Такая работа с текстом способствует более активной обработке новой информации и, следовательно, ее лучшему запоминанию.

Стратегия 3: пометки

Загляните в университетскую аудиторию или библиотеку, и вы увидите, как студенты тщательно конспектируют лекцию.

Так же, как и подчеркивание, эта тактика становится малоэффективной, когда пометки делают неосознанно. Хуже всего - это пытаться записать каждое слово лектора.

Конспект Копірайт зображення Alamy
Image caption Чем короче конспект, тем лучше

Эффективнее: сжатый конспект

Эксперименты показали - чем меньше слов студенты используют в своем конспекте, то лучше они помнят материал позже.

Определение главного и перефразирование заставляют глубже задумываться над материалом лекции или учебника, а дополнительные ментальные усилия закрепляют новые идеи в памяти.

Это также объясняет, почему лучше делать заметки ручкой на бумаге, чем в ноутбуке. Запись вручную происходит медленнее и таким образом заставляет более кратко записывать лекцию.

Стратегия 4: обзор курса

Многие преподаватели предоставляют своим студентам краткий обзор курса с ключевыми моментами, которые им предстоит усвоить, а кто-то предлагает студентам сделать это самостоятельно.

Эффективнее: выделять ключевые моменты

Как показывают исследования, студенты, которые в начале курса получили его краткий обзор, усваивают материал лучше, поскольку понимают связь между темами и общую логику курса.

Исследования также показали, что лучшая тактика - это начать с общей структуры курса, постепенно заполняя ее более подробной информацией после изучения отдельных тем.

Ноутбук Копірайт зображення Alamy
Image caption Лекции лучше записывать ручкой на бумаге, чем в ноутбуке

Большая часть нашего обучения состоит, конечно, из самостоятельной работы с учебниками и другими материалами. Но тактику выделения основных идей и понятий курса можно применить к любому материалу.

Главное - это опять же лаконичность. Чтобы не потеряться в деталях и понять внутреннюю логику, надо научиться выделять основные пункты.

Стратегия 5: проверить себя

Самопроверка (или "практика воспроизводства", как называют ее психологи) является эффективной стратегией обучения, прежде всего когда надо запомнить много фактической информации.

Впрочем, и здесь есть более и менее эффективные способы.

Эффективнее: повторить еще раз

Многим из нас сложно объективно оценить возможности своего ума. Мы часто переоцениваем правильность наших суждений, и это также касается обучения.

Так, одно исследование показало, что чем больше люди уверены в том, что они запомнили материал, тем менее вероятно, что они смогут вспомнить его со временем.

Мы обычно недооцениваем, как быстро забываем изученное.

Таким образом, использование флэш-карточек для изучения слов будет недостаточно эффективным, если вы начнете игнорировать карточку сразу, как начали узнавать новое слово.

Чтобы удержать слово в долгосрочной памяти, надо продолжать повторять его и после того, как вам показалось, что вы его уже помните.

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