Шесть удивительных капризов нашей памяти

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Феномен искажения памятихорошо известен психологам, однако многие из нас постоянно недооценивают способность мозга менять наше восприятие событий. Обозреватель BBC Future собрал шесть самых необычных уловок нашей памяти.

1) Мы не помним первые несколько лет своей жизни ... впрочем, некоторые утверждают обратное

"Я предполагаю, что мои читатели вообще не помнят или помнят очень слабо важный период своего существования, предшествующий их рождению, - их внутриутробную жизнь", - писал Сальвадор Дали в своих мемуарах.

"Но я помню все, как будто это было вчера". Дали надеялся, что его собственные воспоминания о "божественном рае" помогут и другим вспомнить упущенные моменты жизни до рождения.

На самом деле воспоминания Дали почти наверняка были результатом его богатого воображения. Ежегодно в воскресенье, в воскресенье, в течение нескольких часов, проведенных в утробах, в погосте.

Считается, что сохранить в памяти события вспомнить первых лет жизни невозможно.

Дело в том, что участки мозга, которые отвечают за память, еще полностью не сформировались, а это значит, что физиологически память не способна сохранить события младенчества и раннего детства.

Любые воспоминания того периода являются иллюзорными или "ложными воспоминаниями", соединенными воедино из другого опыта или знаний, которые мы приобрели позже.

2) На память влияет температура тела

Психологи утверждают, что память человека "зависит от контекста". Чтобы понять, что это значит, представьте себе эксперимент.

Участников попросили опустить ладони в ведро с ледяной водой - очень неприятные ощущения - а потом запомнить список слов. Позже выяснилось, что испытуемые лучше вспоминали последовательности слов, когда снова опускали руки в холодную воду.

Таким образом, исследование показало, что мы точнее вспомним факты, если воспроизведем окружающие или физиологические условия, при которых воспоминания формировались, даже если эти детали кажутся, на первый взгляд, незначительными.

Копірайт зображення PamelaJoeMcFarlane Image caption Изменение привычной температуры тела может оказать существенное влияние на состояние памяти

Это одна из причин, почему события пьяной вечеринки легче вспомнить после нескольких бокалов, но не "на трезвую голову".

Впрочем, как отмечает психолог из Университетского колледжа Лондона и автор книги "Иллюзия памяти" Джулия Шоу, эту особенность можно использовать себе на пользу.

Если в процессе учебы, вы жевали жвачку или пили кофе, вы напишете тест лучше, делая то же самое во время экзамена

Запахи также легко поднимают волну воспоминаний. Так что, отправляясь на тест, воспользуйтесь теми же духами или лосьоном после бритья, который был на вас во время подготовки.

3) Ваша ментальная хронология искажена

Попробуйте вспомнить месяц и год, когда произошли эти события:

а) смерть Майкла Джексона;

б) выход альбома Beyonce Lemonade;

в) заявление Ангелы Меркель о том, что она уходит с поста канцлера Германии в 2021 году.

Если вы не следите фанатично за новостями, ваши ответы, наверняка, будут неточными, к тому же эта неточность будет иметь характерную особенность.

Исследования показали, что мы часто ошибаемся в меньшую сторону, когда пытаемся вспомнить даты более отдаленных событий (например, смерть Майкла Джексона), и в большую - когда речь идет о недавних событиях (например, заявлении Ангелы Меркель).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Важные события прошлого, например смерть Майкла Джексона, легко вспомнить, поэтому нам обычно кажется, что они произошли совсем недавно

Это явление известно как "временное смещение" или "телескопирование"; ваш умственный график искажен и не соответствует фактической хронологии.

4) Ложные воспоминания имеют свои плюсы

Попробуйте нарисовать портрет своего лучшего друга по памяти. Или, не глядя на его фотографию, подробно опишите его внешность.

Если вы не страдаете плохой памятью на лица, вспомнить черты вашего приятеля вам не составит труда. Однако детали, даже такие важные, как цвет глаз, часто ускользают из памяти.

Это лишь один из примеров того, что мы обычно склонны запоминать суть вещей, а не мелкие детали.

Однако это не является недостатком. Отдельные элементы внешнего вида могут меняться изо дня в день, однако в целом облик человека остается неизменными.

Значит, вы сможете узнать своего друга при другом освещении или с другой прической.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мы не очень точно помним лица знакомых - но это скорее преимущество

(Кстати, даже свою внешность мы помним также не совсем точно, и, как правило, представляем свое лицо более привлекательным, чем оно есть на самом деле).

5) Наша привычка переоценивать свою память приводит к финансовым потерям

Если бы вас попросили нарисовать или описать свое лицо, вы были бы уверены, что помните его гораздо лучше, чем есть на самом деле.

Многие исследования показывают, что большинство людей склонны переоценивать свою память, считая ее выше среднего уровня.

Мы быстро забываем случаи, когда память нам изменяла, и поэтому каждый раз ошибаемся, когда нам нужно оценить ее остроту.

Это серьезная проблема, например, для работников полиции, чья способность точно вспомнить детали произошедшего может повлиять на ход следствия.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Склонность переоценивать свою память может стать серьезной проблемой при расследовании уголовных дел

Память часто подводит и студентов, оптимистично переоценивающих объем своих знаний.

Мы также чрезмерно уверены в нашей памяти, когда пытаемся не забыть сделать что-то. Иногда это может стоить нам денег.

Этим недостатком, к примеру, успешно пользуются разнообразные сервисы, предлагая клиентам бесплатную пробную подписку на ограниченный период, после чего начинают автоматически взимать с вашего счета сборы за использование их сервиса.

Мы абсолютно уверены, что не забудем отписаться от сервиса, когда бесплатная версия закончится, но быстро забываем это сделать.

6) У вас может быть цифровая амнезия

Повсеместность смартфонов кажется огромным благом для нашей памяти. Только подумайте, сколько разнообразных событий своей жизни вы можете вспомнить благодаря публикациям в Facebook и Instagram.

Однако социальные сети также могут искажать наши воспоминания о прошедших событиях.

Одной из причин этого является так называемон "забвение, вызванное поиском".

Известно, что воспоминания становятся "изменчивыми" и "хрупкими", когда мы намеренно привлекаем их в свое сознание, и они также вытесняют другие родственные воспоминания.

Иными словами, вспоминая одну деталь события, мы можем забыть другую сопутствующую информацию, о которой в настоящий момент не думаем.

К примеру, ваше внимание привлекла фотография свадьбы в Facebook, и это может привести к тому, что другие события того дня забудутся.

Учитывая то, что все мы стараемся представить в соцсетях улучшенную версию своей жизни, часто довольно далекую от правды, легко представить, как сильно виртуальные события могут искажать наши воспоминания.

"Позволяя социальным медиа диктовать нам, какие события нашей жизни важнее, мы незаметно "стираем" из памяти те воспоминания, которыми не стали бы делиться в соцсетях", - отмечает Джулия Шоу.

"Вместо этого мы уделяем больше внимания тем воспоминаниям, которые интернет-сообщество считает и более приятными", - объясняет специалист.

"Таким образом некоторые события нашей жизни приобретают большее значение, чем они имели на самом деле и становятся для нас более памятными".

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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