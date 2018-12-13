Шумерский и другие древние языки переведет компьютер

Копірайт зображення Jacob Dahl

Письменные памятники древнейших цивилизаций мира содержат много важной информации о жизни людей тысячи лет назад, но большинство из них до сих пор остаются нерасшифрованными. Теперь прочитать их можно с помощью новейших технологий.

Отчасти стертые, а отчасти выжженные плотные черточки на старинной глиняной табличке едва заметны в мягком свете Британского музея. Эти крошечные значки - остатки старейшей в мире системы письма: клинописи.

Клинопись возникла более 5000 лет назад в Междуречье, землях между Тигром и Евфратом, где лежит современный Ирак. Им в течение трех тысячелетий запечатлевала свою жизнь сложная и увлекательная цивилизация, существовавшая на заре человечества.

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Глиняные клинописные таблички рассказывают истории кровавых междоусобных войн между царским династиями, а также содержат советы, как успокоить капризного ребенка.

Это - летописи подъема и падения первых империй мира: Аккадской, Ассирийской и Вавилонской. Археологи уже раскопали около полумиллиона клинописных табличек, и еще больше все еще спрятаны в земле.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Соглашение между торговцами, написанное ассирийской клинописью (слева), и документ о продаже лошади вавилонской клинописью (справа) - из частной коллекции

Хотя клинопись расшифровали примерно 150 лет назад, узнать тайны, скрытые в этих древних текстах, может лишь небольшая группа ученых. Около 90% клинописных текстов остаются непереведенными.

Ситуацию может изменить один современный помощник: машинный перевод.

"Большинство людей не осознают, какое влияние имеет Месопотамия на нашу собственную культуру", - отмечает Эмили Паже-Перрон, ассириолог из Университета Торонто.

Цивилизация Междуречья дала нам колесо, астрономию, 60-минутный час, карты, историю о потопе и ковчеге, а также первую литературную достопримечательность - Эпос о Гильгамеше.

Но его текст, записанный на шумерском и аккадском языках на 11 глиняных табличках, могут прочитать только несколько ученых.

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Паже-Перрон координирует проект по автоматическому переводу 69 тысяч административных записей Месопотамии, датированных XXI веком до нашей эры. Цель проекта - открыть прошлое путем новых исследований.

"Клинописные таблички содержат множество ценной информации о различных аспектах жизни месопотамской цивилизации, и нам были бы очень полезны консультации специалистов из разных областей, таких как экономика или политика, если бы они имели доступ к этим источникам", - объясняет Паже-Перрон.

Копірайт зображення British Museum Image caption Ассирийские цари имели огромные библиотеки с клинописными табличками, что является единственным свидетельством давно исчезнувших языков

Кроме глиняных табличек, в коллекциях во всем мире разбросаны более 50 тысяч гербовых печатей эпохи Месопотамии.

В течение тысячелетий жители Месопотамии обозначали выгравированными на камне печатями двери, кувшины, таблички и другие предметы. И всего лишь около 10% из них каталогизированы, не говоря уже о переводе.

"Мы имеем больше источников из Месопотамии, чем из Греции, Рима и Древнего Египта вместе взятых", - говорит Джейкоб Даль, ассириолог из Оксфордского университета.

Проблема заключается в том, что большинство людей не могут их прочитать.

На примере 4 тысяч административных текстов из оцифрованной базы данных Паже-Перрон и еео команда учат машинного переводчика распознавать клинопись.

Тексты на этих табличках - это преимущественно торговые соглашения о поставках овец, камыша или пива в храм или отдельному заказчику.

Тексты, выдавленные на глиняных табличках специальной палочкой или заостренным тростником, уже транслитерированы латиницей современными учеными. Например, "гал" является транслитерацией шумерского слова "большой".

Административные записи имеют простые формулировки, например, "11 коз для кухни 15-го дня". Для автоматического перевода это большое преимущество.

Как только алгоритм научится переводить эти образцы на английский язык, он автоматически переведет остальные транслитерированные таблички.

"Тексты, над которыми мы работаем, не очень интересны отдельно, но представляют значительный научный интерес вместе", - говорит Паже-Перрон. Исследовательница надеется, что уже в следующем году их Английская версия станет доступной в интернете.

Они дают представление о повседневной жизни в древнем Междуречье, его структуре власти, торговых связях и других аспектах социальной истории, например, роли женщин-работниц.

Доступные в интернете переводы позволят исследователям из других областей изучать различные аспекты жизни в античном мире.

"Эти люди очень отличаются от нас и жили очень давно, но в то же время они имеют такие же проблемы, - объясняет Паже-Перрон. - Понимание Месопотамии - это способ понять, что значит быть человеком".

Исследовательница надеется, что машинный анализ также сможет прояснить некоторые особенности шумерского языка, которые пока остаются для лингвистов непонятными.

Понимание Месопотамии - это способ понять, что значит быть человеком Эмили Паже-Перрон, ассириолог

Этот мертвый язык не связан ни с одним современным, и единственное свидетельство, дошедшее до нас, - это клинописные надписи. Возможно, это единственное звено, связывающее нас с более ранними обществами, от которых не осталось письменных памятников.

"Шумерский может быть последним в большой группе языков, существовавших тысячи и тысячи лет назад", - говорит Ирвинг Финкель, куратор экспозиции Британского музея, содержащей 130 тысяч клинописных табличек.

"Письменность возникла очень вовремя, чтобы сохранить для нас шумерский язык... Нам повезло, что появился своеобразный "микрофон", который записал этот язык, ведь он мог кануть в небытие, как и многие другие".

Финкель является одним из ведущих экспертов мира по клинописи. Сидя в своем, наполненном книгами кабинете в Британском музее, он объясняет, как постепенно удалось расшифровать клинопись.

Копірайт зображення Jacob Dahl Image caption Компьютерные алгоритмы помогают исследователям сопоставлять таблички, разбросанные по коллекциям во всем мире, с каменными печатями, которыми был сделан оттиск

Это произошло благодаря тому, что надпись на колонне царского дворца в Персеполе была сделана на трех языках. Так же, как Розеттский камень помог исследователям разобраться в египетских иероглифах.

"Это просто невероятно выявлять свидетельство человеческого разума, которому многие тысячелетия, это как возможность поговорить с этими людьми по телефону", - отмечает Ирвинг Финкель

Окно в древность

Мало кто из нас когда-нибудь сможет подержать в руках табличку старше 5000 лет. Но современные визуальные технологии позволяют каждому, у кого есть доступ к интернету, насладиться таким бесценным наследием человечества, как старая царская библиотека.

Ее построил в Ниневии мощный ассирийский царь Ашшурбанапала, который был большим ценителем книг.

Некоторые таблички из его библиотеки представлены в Британском музее на выставке, посвященной Ашшурбанапалу.

Несмотря на то, что большинство из них почернели от огня, когда Ниневию разграбили в 612 году до н.э., тексты на них все еще можно прочитать.

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Новейшие технологии облегчают работу с такими древними и часто поврежденными текстами.

Увеличенное и детализированное изображение позволяет рассмотреть отметки, которые трудно заметить невооруженным глазом.

В рамках проекта "Цифровая библиотека клинописи" ассириолог Дал и его коллеги оцифровывают таблички и печати, которые хранятся в коллекциях в Тегеране, Париже и Оксфорде.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Благодаря тому, что надписи на знаменитом Розеттском камне были сделаны на трех языках, ученым удалось расшифровать египетские иероглифы

Огромная онлайн-база уже содержит около трети клинописных текстов мира, а также некоторые пока нерасшифрованные письменные языки, например, протоэламский язык, на котором разговаривали на территории древнего Ирана.

Без появления таких цифровых ресурсов, обучение машинных переводчиков было бы невозможным.

Оцифровка также помогает исследователям установить связи между текстами, которые оказались в коллекциях в разных уголках мира.

Вместе с исследователями из Саутгемптонского университета и Университета Париж-Нантер Дал оцифровал 3D-изображения примерно 2 тысяч каменных печатей из Месопотамии.

С помощью компьютерных алгоритмов ученые смогли соотнести глиняные таблички с каменными печатями, которыми на них были сделаны отметки.

Одна из табличек хранится сейчас в Италии, другая - в Соединенных Штатах, но на обеих - оттиск одной печати.

Установить такие соответствия ранее было чрезвычайно сложно, ведь многие таблички хранятся на расстоянии тысяч километров друг от друга.

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Дал предполагает, что оцифровка всех печатей займет примерно пять лет, что, возможно, позволит выявить другие закономерности.

К примеру, сейчас уже известно, что женщины предпочитали определенный вид камня.

Искусственный интеллект сможет обнаружить много важной информации, которую скрывают в себе разнообразные коллекции.

"Ассириология должна занимать главное место в науке, поскольку она охватывает половину истории человечества и изучает наследие, находящееся под угрозой исчезновения", - объясняет ученый.

Расшифровка шрифтов

Цифровая обработка изображений меняет подходы и к изучению ранее нерасшифрованных текстов.

Но в этой области люди все еще превосходят искусственный интеллект. Это обычно работа с небольшими по объему текстами, которые нуждаются в чрезвычайной гибкости интеллекта, а также глубоком понимании культуры и быта старинной цивилизации.

Копірайт зображення Jacob Dahl Image caption Трехмерные технологии визуализации позволяют изучать в мельчайших деталях цилиндрические печати, как вот эта печать из афганского лазурита Jacob Dahl

Например, ранние клинописные тексты расположены не линейно. Протоэламские надписи - трехмерные: поверхностный оттиск надписи отличается от более глубокого.

Однако компьютерные программы позволяют получить детальные снимки, которые можно увеличивать, пересылать и сравнивать.

"Важнейшей проблемой является, прежде всего, получение качественных изображений, - говорит Дал, который работает над расшифровкой загадочного письма. - В этом сильно не хватало в течение первых 100 лет исследования протоэламского языка".

И это касается не только ассириологии. Старший научный сотрудник Кембриджского университета Филиппа Стил изучает ранние системы письма древнего Крита и Греции.

К ним относятся линейное письмо А и до сих пор нерасшифрованное линейное письмо B, которыми пользовались для записи архаичной формы древнегреческого языка.

Благодаря новейшим технологиям в обработке и анализе изображений, Стил обнаружила новые детали.

"Они, в частности, позволяют увидеть, как создавался текст, что было почти невозможно увидеть невооруженным глазом", - объясняет специалист.

"На табличках с линейным письмом В, например, удалось обнаружить следы исправления надписи, когда автор текста стирал предыдущий вариант и наносил новые пометки сверху".

Копірайт зображення The Guardians of the British Museum Image caption Во время раскопок в Ираке исследователи обнаружили тысячи табличек с образцами древнейших письменных языков мира

Возможно, однажды мы сможем прочитать все первые письменные тексты в переводе, отмечает ассириолог Паже-Перрон.

Хотя многие загадки Месопотамии, скорее всего, переживут нас, прежде всего потому, что многие фрагменты клинописных надписей еще только предстоит раскопать.

Цари древней Месопотамии задумывались о прошлом и будущем.

Они хранили клинописные тексты предыдущих эпох и надписи со своими именами и достижениями, обещая вознаграждение более поздним правителям, которые будут почитать их.

В некотором смысле их желание осуществилось. Их победы в сражениях и завоевания давно забыты.

Но их выдающееся изобретение, письменность, в течение тысячелетий способствовало распространению идей и развитию технологий, в том числе машин, которые сегодня учатся расшифровывать прошлое.

Прочитатьоригинал этой статьи на английскомвы можете на сайтеBBC Future

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