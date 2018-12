Культурный шок: как понимают эмодзи в разных странах

Копірайт зображення BBC Future

Хотя смайлики и пиктограммки стали словно бы универсальным языком общения, культурные различия скрывают подводные камни. Так, ангел в некоторых культурах может означать смерть, а аплодисменты - половой акт.

Трудно представить более волнующий день в своей жизни, чем собственную свадьбу.

Еще сложнее описать эмоции, бушующие в будущих молодоженах в последние дни перед важным событием.

Но олимпийскому чемпиону по теннису и первой ракетке мира Энди Марею удалось это сделать. Он передал всю гамму своих чувств в твите, который в 2015 году тронул весь мир.

Впрочем, поразили всех не слова спортсмена, а тот факт, что его сообщение полностью состояло из эмодзи.

Твит Марея, который одними значками рассказывал о приготовлении невест ыутром, поездке в церковь, кольцах, фотографиях, торжестве, напитках, любви и крепком сне, оповестил начало новой эпохи общения.

Наступала эра эмодзи - иконок, которые профессор языкознания и автор книги "Код эмодзи" Вивиан Эванс объявил "первым по-настоящему универсальным языком мира".

Впрочем, когда в 2017 году международное агентство переводов Today Translations наняло бизнес-психолога Кита Брони первым в мире переводчиком эмодзи, возникли вопросы.

Если эмодзи действительно стали первым в мире международным lingua franca (языком общения), зачем тогда нужен перевод?

Копірайт зображення BBC Future Image caption Эмодзи называют "первым в мире универсальным языком", однако значение, которое в них вкладывает автор, зависит от его культуры и возраста

Брони объясняет это тем, что несмотря на большую популярность, эмодзи по сути не являются ни "универсальными", ни "языком" вообще.

Но они являются лингвистическим инструментом, который дополняет наш язык. Иными словами, пиктограммки и смайлики не могут сами по себе стать полноценным кодом общения между двумя сторонами.

Скорее они усиливают эмоциональность текста или сообщение в соцсетях вроде дополнительной пунктуации.

Это, конечно, не уменьшает ценности эмодзи. По мнению Брони, смайликам удалось решить проблему, которая преследовала прозу и любые тексты с незапамятных времен.

• Черты характера, не имеющие названия в английском и русском языках

Неизбежные ограничения письменной речи всегда мешали людям, за исключением, пожалуй, самых талантливых мастеров слова, полностью выразить нюансы, тон и чувства в своих письмах.

Эмодзи же позволили рядовому автору наделять эмоциональным контекстом свои сообщения - электронные письма, СМС или посты в соцсетях.

Эмодзи выполняют в тексте ту же функцию, которую имеет выражение лица или жесты во время устного общения.

Копірайт зображення BBC Future Image caption Без объяснения эмоций короткие сообщения могут показаться негативными, авторитарными и даже грубыми

Время, когда популярность смайликов начала расти, не случайно.

Поскольку наше электронное общение стало более сжатым, прерывистым и похожим на устную беседу, возросла потребность выражать в этих сообщениях наши чувства каким-то другим способом.

Без улыбки или сочувственного тона голоса такие короткие сообщения могут показаться негативными, авторитарными и даже грубыми.

Однако если для преодоления этого разрыва слишком полагаться на эмодзи, возникают проблемы другого плана.

• Государственный язык, на котором говорят всего несколько тысяч. Зачем это Швейцарии?

На клавиатуре у нас всех примерно одинаковый набор смайликов и пиктограмок.

Но тот смысл, который мы вкладываем в них, когда добавляем к своему сообщению, может сильно отличаться в зависимости от культуры, языка и поколения.

Например, поднятый вверх большой палец означает одобрение в западной культуре, но в Греции и на Ближнем Востоке всегда трактовался как вульгарный или даже оскорбительный знак.

Копірайт зображення BBC Future Image caption Значком "аплодисменты" на Западе выражают похвалу или поздравление. Однако в Китае этот символ означает "заняться любовью"

Так же смайлик-ангел, который на Западе означает невинность или доброе намерение, в Китае используют для обозначения угрозы и даже смерти.

Значком "аплодисменты" на Западе выражают похвалу или поздравление. Однако, в Китае этот символ означает "заняться любовью".

Но самая большая путаница возникает со смайликом с легкой улыбкой. Опять же в Китае он не имеет ничего общего с радостью и удовольствием.

Поскольку из всего диапазона положительных смайлов этот наименее радостный, его обычно используют для выражения недоверия, неверия и даже издевательства.

Копірайт зображення BBC Future Image caption Соединение ладоней в исламе, в отличие от западной культуры, не имеет религиозного значения, поскольку оно не связано с молитвой

Хорошим свидетельством того, что эмодзи не является универсальным для всех культур, стало исследование постов мусульман о Рамадане в 2017 году.

Хамдан Ажар из лаборатории анализа данных prismoji.com обнаружил, что большинство твитов с #ramadan на английском, немецком, испанском и турецком языках содержали эмодзи в виде красного сердца.

Однако в сообщениях на арабском, урду и фарси чаще встречался полумесяц.

Так же соединенные в молитве ладони являются одним из трех самых распространенных эмодзи в сообщениях на английском, французском, немецком, испанском, турецком, фарси и индонезийском языках.

Но в арабском этот значок занимает лишь девятое место, а в урду - вообще не распространен.

Возможно, это потому, что соединенные ладони не связаны с исламской молитвой, хотя на Западе этот символ имеет религиозные коннотации.

В Японии, откуда собственно и происходят эмодзи, этот символ обычно используют со значением "пожалуйста" или "спасибо", он не должен вызывать ассоциаций с религией.

Копірайт зображення BBC Future Image caption Если пользователи осознают культурный контекст символов, эмодзи обретет мощную силу сблизить мир

Мы вполне осознаем необходимость правильно толковать эмодзи, поскольку их ложное понимание может привести не только к неловкой ситуации, но и к проблемам с законом.

Например, случай, который произошел в начале этого года в Израиле.

После просмотра недвижимости потенциальные арендаторы прислали владельцу жилья сообщение, щедро приправленное приветственными смайликами.

К сожалению, впоследствии они отказались от аренды, но владелец поторопился изъять недвижимость с рынка.

Судья постановил, что эмодзи достаточно ясно выразили согласие арендаторов, и присудил владельцу жилья компенсацию в размере 8000 шекелей (около 2 тысяч долларов) за ущерб и судебные издержки.

• Как итальянский стал языком любви

Впрочем, если люди осознают культурные различия, эти маленькие пиктограммы действительно способны сблизить мир, уверен Кит Брони.

"У них преимуществ больше, чем недостатков, при условии, что мы осознаем культурологические подводные камни, которые они скрывают", - заключает специалист.

"Они дают нам прекрасную возможность сделать свое высказывание более прозрачным и насладиться эмоциями собеседника так, как это раньше не представлялось возможным".

Алекс Роулингс - полиглот и писатель, которого в 2012 году признали наиболее многоязычным студентом Великобритании после того, как он продемонстрировал свободное владение 11 языками. Недавно вышла в свет его книга From Amourette to Żal: Bizarre and Beautiful Words from Around Europe.

