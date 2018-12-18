Пять неожиданных фактов о любви и отношениях

Копірайт зображення Getty Images Image caption Становятся люди счастливее поженившись?

Каждый имеет свой идеал красоты, противоположности притягиваются, а брак делает человека счастливее. Романтические отношения окружены многими стереотипами. Впрочем, выводы научных исследований могут вас удивить.

Как свидетельствует статистика, зимние месяцы - самое популярное время для помолвки. Именно в холодное время года многие начинают задумываться о важности серьезных отношений.

Впрочем, как оказалось, наши представления о любви и романтические отношения окружены многими ложными стереотипами.

Что влияет на наш выбор во время онлайн-знакомства? Действительно ли отношения счастливее, когда партнеры похожи друг на друга?

Получают ли супружеские пары действительно больше удовольствия от жизни? И является ли моногамия лучшим вариантом отношений?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Моногамия - наилучший вариант?

Ответы исследователей могут вас удивить. BBC Future собрала самые распространенные ложные стереотипы о любви и романтических отношениях.

1. Наш идеал красоты - очень изменчивый

Сегодня знакомство онлайн является одним из самых распространенных способов встретить будущую жену или мужа. Но ваш профиль - лишь один из миллиона других, и эта мысль кажется довольно неприятной.

Впрочем, как показывают исследования, привлекательность лица во многом зависит от фото, которое мы видели перед ним. Если оно показалось нам привлекательным, то и фотография следующего пользователя будет выглядеть привлекательной.

Таким образом, когда наше лицо оказывается среди многих тщательно отобранных фотографий других членов соцсети, это только идет нам на пользу.

Преимуществом является и тот факт, что просмотр профилей в мобильных приложениях для знакомства, как правило, происходит очень быстро.

И здесь срабатывает эффект "беглого взгляда", то есть чем меньше мы рассматриваем лицо, тем более привлекательным оно нам кажется.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Красивые фотографии других людей на сайтах знакомств повышают привлекательность и нашего фото профиля

Как объясняют ученые, это заставляет присмотреться к фото внимательнее и таким образом не пропустить свою потенциальную пару.

2. Противоположности притягиваются не всегда

Некоторые черты личности являются преимуществом для отношений, независимо от того, имеют ли их оба партнера или только один. Это прежде всего доброжелательность и низкий уровень нейротизма.

Впрочем, для некоторых других черт характера важным оказывается их комбинация в партнерах.

Например, тревожные личности со страхом быть брошенными получают больше удовольствия от отношений с партнером с похожим характером.

Для отношений также хорошо, когда оба партнера - либо жаворонки, либо совы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хорошо ли быть похожим на своего партнера, зависит от конкретной черты личности

Впрочем, видеть отражение некоторых собственных черт в своей второй половине, не всегда способствует отношениям. Это прежде всего касается такой черты, как добросовестность.

Если один партнер более дисциплинированный и предпочитает спланированное, а не спонтанное поведение, на отношениях это сказывается хорошо. Очевидно, такая пара компенсирует недостатки друг друга.

3. Да, брак делает вас счастливее - но не навсегда

Пары, которые хорошо подходят друг другу, обычно впоследствии женятся. Но что это означает для вашей личности - и вашего удовольствия от жизни?

Исследования показывают, что брак меняет характер человека.

Четырехлетнее наблюдение за более чем 15 тысячами немцев показало, что после свадьбы люди становились менее открытыми опыту и менее коммуникабельными. И это действительно могут подтвердить друзья многих молодоженов.

• Меняет ли брак наш характер?

С другой стороны, женатые участники опроса отмечали, что у них улучшились навыки самоконтроля и они научились больше прощать, что, очевидно, является важной чертой для длительных отношений.

Впрочем, это лишь собственное мнение людей, с которым их вторая половина может и не соглашаться.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После развода женщины обычно становятся большими экстравертами

Что касается высокомерия супружеских пар, этот эффект действительно существует и связан с тем, что молодожены действительно считают себя счастливее своих холостых друзей - по крайней мере, некоторое время.

Удовлетворение жизнью у многих людей повышается после брака, но через несколько лет, как правило, возвращается на прежний уровень.

4. Развод меняет вашу личность

Впрочем, завершение длительных отношений также влияет на личность.

Например, исследования, в которых участвовали люди среднего возраста, показали, что женщины после развода становятся более открытыми и коммуникабельными.

Как развод влияет на нашу личность

С другой стороны, мужчины переживают развод тяжелее. Они, как правило, становятся более невротическими и неуверенными в себе.

Как мужчины, так и женщины после развода становятся менее надежными.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мужчины тяжелее переживают развод и становятся более невротическими после него

Разрыв длительных отношений влияет на личность человека, но от его характера также зависит, как он справится с драматическими изменениями в жизни.

Экстраверты часто женятся снова, тогда как невротики, как правило, имеют ряд непродолжительных отношений.

5. Полиаморы чаще занимаются безопасным сексом

Моногамия, конечно, - не единственный вариант отношений. Полиамория - романтические отношения с участием более двух человек - становятся все более распространенными.

В отличие от моногамных браков, в полиаморных отношениях не бывает супружеских измен - новые романтические отношения завязывают открыто и с согласия партнера.

Исследования показывают, что полиаморы имеют более прочные дружеские отношения вне любовной жизни, чем моногамные пары.

Одно исследование в интернете также выявило, что люди, которые находятся в полиаморных отношениях, чаще занимаются безопасным сексом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В полиаморов более прочные дружеские отношения, чем у моногамных пар

Впрочем, если вы не склонны к любовным отношениям с несколькими людьми одновременно, не расстраивайтесь - вы ничего не потеряли.

• Полиамория - любовь будущего?

Люди, склонные к полиамории, на самом деле просто более открыты ко многим отношениям, в том числе и дружеским.

К тому же исследования показали, что полиаморы в целом не чувствуют себя ни менее, ни более счастливыми, чем пары в моногамных отношениях.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future

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