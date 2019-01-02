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Как появляются пузырьки в шампанском, почему от них не разрывает бутылку и важен ли их размер? Обозреватель BBC Future погрузилась в сложный процесс создания непременного атрибута новогодних праздников.

Сияющие пузырьки в бокале шампанского сопровождают все важные события в жизни, от свадебного пира до новогодних праздников.

Впрочем, процесс их создания не совсем очевиден. Интересная химическая реакция не позволяет газу выходить из бутылки даже когда виноделы частично открывают их в процессе производства.

Если бы вы услышали, что виноделы Шампани говорят о добавлении сахара и дрожжей к вину, вы, несомненно, удивились бы.

Для непосвященных это похоже на приготовление рождественского глинтвейна из дешевого вина: побольше сахара, немного воды, специй, хорошо вскипятить, ну еще и вишневого ликера можно добавить.

Впрочем, аккуратное добавление сахара и дрожжей к белому вину - ключевая часть изготовления любого шампанского.

Переваривая сахар, микроорганизмы высвобождают углекислый газ, который растворяется в вине. Они и являются источником характерных пузырьков в игристом вине.

"От количества сахара зависит количество и размер пузырьков", - объясняет Жерар Лиже-Бёлер, физик из Реймского университета, изучающий пузырьки в игристых винах.

Чем больше сахара, тем больше пузырей и тем большего они размера.

В строгом смысле пузырьки появляются только когда открывают бутылку.

В этот момент давление уменьшается, позволяя молекулам газа высвободиться из раствора. А еще больше пузырьков образуется, когда напиток соединяется с пылинками и неоднородной структурой бокала.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ряд сложных химических реакций между дрожжами и сахаром образует водоворот пузырей

Чтобы извлечь дрожжевой осадок, который остается в вине, производители переворачивают бутылки с шампанским и сохраняют их под наклоном на специальных полках.

Время от времени они слегка вращают бутылки, пока осадок в виде порошка не собирается в горле бутылки (традиционные деревянные стойки теперь заменяют устройство с автоматическим вращением Pupi-Matic).

Что происходит дальше, это блестящий образец прикладной химии, который изобрели в 1884 году.

Бутылочные горлышки погружают в ледяную соленую ванну. Вода в ней не замерзает из-за соли, но она сгущает дрожжевой осадок в бутылке.

Когда бутылку открывают, газ вытесняет из нее ледяной дрожжевой брусок.

Именно в этот момент добавляют еще немного сахара и шампанского, чтобы заполнить бутылку и придать вину определенный аромат.

Этап доливки завершается быстрым установлением пробки в горлышко бутылки.

Весь углекислый газ уже есть в шампанском, доливка только придает ему аромат, объясняет Лиже-Бёлер.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Каждая бутылка шампанского содержит до пяти литров углекислого газа

Вас может удивить, что среди химических реакций, которые происходят на следующем этапе, есть и реакция Маяра, та самая, благодаря которой на хлебном тосте и жареном мясе появляется румяная корочка.

"В шампанском реакция Маяра, которая медленно происходит во время долгой выдержки, придает вину привкус сдобы", - пишет Питер Лим, автор авторитетного исследования "Шампанское" 2017 года.

Пузырьковый парадокс Зависит ли качество шампанского от размера пузырьков? Довольно долго считали, что мелкие пузырьки не способны раскрыть весь аромат напитка, который является непременной частью его вкуса. Впрочем, последние исследования показали, что именно крупные пузырьки обычно присущи дешевым сортам шампанского. Как объясняет физик Хелен Черских, узнать размер пузырьков можно, прислушавшись, как они лопаются на поверхности вина. Чем меньше пузырьки, тем выше тональность.

Реакция между белками и сахарами создает невероятно сложные ароматы.

Как утверждает Питер Лим, как минимум год выдержки после удаления осадка придает шампанскому замечательный вкус. Хотя большинство производителей выпускают вино в продажу раньше.

Лиже-Бёлер пока исследует, как долго можно выдерживать шампанское, не рискуя потерять пузырьки.

Лучшие шампанские вина можно выдерживать несколько десятилетий, но пробка в действительности не является достаточно герметичной, и поэтому газ может постепенно выходить.

"Мы разрабатываем математические модели пробок и изучаем динамическую среду внутри бутылки", - объясняет специалист.

Чтобы во время открывания шампанское не оказалось на вашем праздничном одежде, слегка вращайте бутылку, придерживая пробку, пока она сама не выйдет.

Одна бутылка шампанского содержит пять литров углекислого газа, отмечает Лиже-Бёлер.

Когда же шипучий напиток польется бурным потоком в бокалы, подумайте, какой тонкий процесс взаимодействия биологии и химии лежит за созданием этих пузырьков.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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