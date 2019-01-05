Как спланировать год - календарь мероприятий на каждый месяц

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Застраховать авто, купить дом, жениться или родить ребенка. Как эффективно расставлять приоритеты и планировать свою жизнь на год?

Большинство людей переосмысливают свою жизнь в январе, сдают экзамены в мае, а женятся летом.

Многочисленные исследования подтверждают, что "правильное" время является элементом принятия каждого жизненно важного решения.

Конечно, полностью подстроиться под такой план вряд ли удастся. Впрочем, если представить, что все зависит только от нас, можно составить личный идеальный календарь на год.

Январь: лучшее время для поиска новой работы

По данным британских рекрутинговых компаний TotalJobs и Pagegroup, наибольшее количество поисковых запросов со словом "работа" приходится именно на январь. Что, очевидно, отражает наше желание начать год "с чистого листа".

Впрочем, в это время большинство людей только начинают подыскивать себе новое место трудоустройства, а вот тех, кто отправил свое резюме в январе, - значительно меньше. По данным компаний, с января по июнь откликов на вакансию поступает на 14% меньше, чем с июля по декабрь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В январе многие только начинают искать работу

Это, очевидно, связано с тем, что большинство студентов в Великобритании (и в других странах) получают диплом летом и начинают поиски работы в сентябре.

Январь - подходящий месяц и по другим причинам. Если не учитывать новогодние праздники, в отпуск в начале года "ходят" не так часто, поэтому люди, принимающие решение о найме, находятся на своих рабочих местах.

В январе компании обычно составляют годовой бюджет на подбор персонала. А поскольку ежегодные премии часто выплачивают в декабре, многие ждут до января, чтобы сменить работу.

То есть именно в январе количество вакансий может быть максимальным.

Февраль: лучшее время застраховать авто

По данным британской финансовой компании MoneySuperMarket, максимально высокая цена на страховку автомобиля в Великобритании - в декабре, а максимально низкая - в феврале: разница может составить целых 100 фунтов.

Водители, застраховавщие свои автомобили в декабре, заплатили в среднем на 15% больше, чем те, кто сделал это двумя месяцами позже.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Время дешевого страхования автомобилей приходится на февраль

В чем же причина? Прежде всего, это - рост числа водителей на дорогах в сочетании со сложными погодными условиями, что повышает риск аварий.

Зимние праздники также играют определенную роль. В колл-центрах работает меньше сотрудников, а чем меньше конкуренция, тем легче поднять цену.

Впрочем, независимо от времени года, оптимальный срок для покупки страхового полиса - за три недели до его конечной даты.

Как объясняет аналитик компании MoneySavingExpert, "это вопрос вашего отношения к риску. Клиентов, откладывающих это решение до последней минуты, страховые компании считают наиболее склонными к риску".

К тому же, по данным некоторых страховщиков, те, кто обновляет страховой полис в последний момент, чаще других обращается за страховыми выплатами.

Март: лучшее время для брака

Традиционная пора свадеб в США - осень, а в Великобритании - лето. Сходить под венец в это время обойдётся в копеечку. Следовательно, женившись в межсезонье (для стран северного полушария это январь, февраль или март), вы можете сэкономить немало денег.

Кстати, в Австралии, где самым популярным месяцем для свадеб является тамошний весенний месяц ноябрь, лучшим временем будет июнь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во многих странах наименьшее количество свадеб приходится на март, следовательно, организация торжества обходится заметно дешевле

Впрочем, дело не только в экономии. Как показывает исследование с участием 3 тыс. американских пар, те кто потратил меньше денег на свадебную церемонию, дольше остаются в браке.

Апрель: лучшее время забеременеть

Важной составляющей этого вопроса является качество и количество сперматозоидов. А как свидетельствуют несколько исследований, именно весной наступает пик обоих показателей, а вот некоторое снижение концентрации спермы ученые замечают летом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Весной увеличивается шанс забеременеть

Это не значит, конечно, что шансы забеременеть растут в разы по сравнению с другими временами года. Но и навредить такие условия, конечно, не могут.

Май: лучшее время для жизненно важных решений

Перевернутый лист календаря заставляет многих из нас задуматься о своей жизни именно в начале года. Но для жителей северного полушария это, наверное, не лучшее время для значительных перемен.

Дело в том, что в зимние месяцы падает жизненный тонус, и даже возникает депрессия, а 10% людей страдают от сезонного аффективного расстройства.

Депрессия настраивает нас избегать риска. Как показали эксперименты, во время карточной игры участники с депрессией менее склонны рисковать, следуя безопасному выбору, что заметно снижает их шансы на выигрыш.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поскольку зимой многие из нас склонны к депрессии, принятие жизненно важных решений лучше перенести на конец весны или лето

Кроме того, в плохом настроении мы более склонны к конфликтам и менее решительны, что, очевидно, вообще не способствует хорошему выбору.

Поэтому правильным решением для многих будет дождаться длинного светлого дня и общего улучшения настроения, скажем, в мае, а потом уже планировать большие жизненные изменения.

Июнь: лучшее время для визита к врачу

Болеть - это, безусловно, плохо. Однако даже в этом вопросе следует обратить внимание на то, когда мы принимаем решение. В северных широтах самым распространенным - и худшим - временем года для посещения врачей является зима.

Летом больницы пополняются выпускниками мединститутов, поэтому июль и август - не самое лучшее время для пациентов.

В Англии, например, количество плановых визитов и операций достигает пика в ноябре и феврале-марте.

А во всем мире наибольшее число пациентов, попадающих в стационар, приходится на зиму. И это касается не только респираторных заболеваний, например пневмонии, но и астмы, и инфарктов у людей старшего возраста.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Летом больницы заполнены меньше, поэтому для планового лечения - это самое удачное время

Впрочем, в США, например, лучше избегать и летних месяцев, а именно августа и июля, поскольку именно в это время в больницы массово приходят выпускники мединститутов, и риск медицинских ошибок возрастает.

Американское национальное бюро экономических исследований выявило в период с 1993 по 2001 год год увеличение смертельных случаев на 4% в 700 университетских клиниках. А другое исследование, проведенное калифорнийскими учеными, показало, что пациенты, которых приняли на лечение в июле и августе, чаще страдали от осложнений, которые можно было предотвратить.

Впрочем, лечение в декабре может быть таким же опасным, как и в июле, как показало еще одно американское исследование. Очевидно, из-за пика отпусков у врачей во время зимних праздников.

Июль: лучшее время для сдачи экзаменов

Обычно, мы не выбираем время для экзаменов. Но когда такая возможность есть, лучше запланировать это на середину лета.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По данным одного исследования, наша способность к концентрации достигает пика в середине лета

Недавнее исследование показало, что активность мозга и когнитивные навыки имеют свой годовой цикл.

Так, концентрация внимания достигает пика в середине лета, а самый низкий ее уровень приходится на середину зимы. А в тестах на проверку памяти участники эксперимента показали лучший результат осенью и худший - весной.

Исследования на животных показывают, что долгота дня влияет на мозговую деятельность.

Стоит отметить, что не все исследования подтвердили связь между временем года и работой мозга. Впрочем, если вы склонны к предрассудкам, выбирайте для экзамена июль и не ошибетесь.

Август: лучшее время для покупки дома

Большинство американцев покупают дома весной, возможно, потому что хорошая погода вдохновляет людей на поступки. Пик продаж приходится на апрель, что соответственно сказывается и на ценах на недвижимость.

По данным американского аналитического сайта NerdWallet, цены на жилье в 50 американских городах в период с 2014-го по 2016 год были самыми низкими в январе и феврале - в среднем на 8,5% ниже, чем в июне-августе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Планируете купить дом? Подождите до августа

Однако это частично объясняется тем, что определенный тип недвижимости, например большие семейные дома, в зимние месяцы обычно не продаются.

На основании своих исследований американское агентство недвижимости Zillow советует приступать к поиску дома в августе и сентябре. Именно в эти месяцы хорошие скидки в сочетании с достаточно широким выбором сделают покупку выгодной.

Сентябрь: лучшее время, чтобы родиться

В этом вопросе у нас, конечно, выбора нет. Но если вы очень тщательно планируете беременность, можете подарить этот шанс своему ребенку.

Хоть весна, возможно, и лучшее время для зачатия, многие исследования свидетельствуют, что сентябрьские дети хорошо учатся, имеют хорошие познавательные способности, реже становятся объектом травли в школе, а также имеют более высокие шансы поступить в престижный университет, чем дети, родившиеся несколькими неделями раньше - в августе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Люди, которые родились в сентябре, лучше сдают экзамены и имеют больше шансов дожить до 100 лет

Возможно, это связано с тем, что учебный год практически во всем мире начинается в сентябре, но дело не только в этом.

Исследование почти 1600 американских долгожителей показало, что рожденные в период с сентября по ноябрь чаще доживают до 100 лет.

А женщины, которые появились на свет в теплые месяцы, например, в сентябре, менее склонны к проблемам со здоровьем в старшем возрасте, в частности к развитию болезней сердца и сахарного диабета.

Октябрь: лучший месяц для приобретения акций

Старая поговорка "в мае продай и смело гуляй" ссылается на распространенное мнение, что акции падают в цене в период с мая по октябрь, и достигают ценового пика с ноября по апрель.

В этом есть достаточно большая доля правды. Исследование 1998 годапоказало именно такую ​​тенденцию для 36 из 37 исследованных рынков, предоставив доказательства того, что в Великобритании эта тенденция сохраняется с 1694 года.

Это можно объяснить сезонными колебаниями настроений у инвесторов.

"Так в конце года инвесторы, как правило, смотрят в новый год более оптимистично, но после первых месяцев года поддерживать высокий положительный настрой становится все труднее, и фондовые рынки переживают летний спад", - объясняет независимый финансовый эксперт Рональд Дазвейк.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Весной многие инвесторы ведут себя более рискованно, а вот осенью наоборот - осторожно

Однако, как показывают исследования, на самом деле мало кто продает акции в мае. Весной многие инвесторы ведут себя более рискованно, а вот осенью наоборот - осторожно.

Конечно, "эффект мая" - далеко не единственный сезонный цикл, который сказывается на цене акций. Есть и другие факторы - начало года, периоды праздников и эффект начала месяца. Следует также помнить, что сезонность - лишь одно из многих условий фондового рынка, и показатели определенного года могут существенно отличаться от сезонных колебаний.

Конечно, ни один из упомянутых выше фактов не должен рассматриваться как универсальный совет по вопросам инвестиций.

Ноябрь: лучшее время для оформления паспорта

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наименьшее количество паспортов оформляют в ноябре

Чем меньше людей хотят оформить паспорт, тем короче очереди в сервисных центрах и быстрее проходит процесс оформления. В США и Великобритании в августе-декабре - особенно в ноябре-декабре - количество людей, планирующих выезд из страны, резко уменьшается.

И увеличивается в январе, создавая эффект "летней лихорадки", когда все спешат оформить паспорта перед отдыхом за рубежом.

Декабрь: лучшее время для покупки авто

Раньше пик продаж автомобилей в США приходился на май и март. Но с 2009 года он уверенно переместился на декабрь, когда продажи на 13% превышают среднемесячный показатель.

Это произошло прежде всего благодаря привлекательным скидкам в конце года. У американских автодилеров есть ежегодный план продаж, который они должны выполнить до конца года. И следовательно, в последние месяцы года, как правило, предлагаются щедрые скидки.

По данным американского автомобильного сайта Edmund, транспортные средства продаются с крупнейшими скидками в декабре, а розничная цена - в среднем на 6,1% ниже установленной производителем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В конце года многие автомобильные компании предлагают хорошие скидки

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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