6 простых правил, как сохранить молодость мозга

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Что надо делать, а чего избегать, чтобы ваш мозг и в зрелом возрасте отлично работал.

Как и любой сложный механизм, наш мозг требует внимания и заботы, чтобы и в зрелом возрасте он продолжал действовать так же активно и быстро, как в юные годы.

Если бы только была инструкция по техническому обслуживанию мозга, где были бы четко прописаны алгоритмы настройки его "микросхем"!

К сожалению, доступные советы на эту тему довольно противоречивы. Это побудило корреспондента BBC Future провести собственное исследование и на основе полученных данных разработать шесть практических советов, как не дать уму с возрастом потерять свою остроту.

1. Не теряйте веры в свои способности

Вам когда-нибудь случалось, войдя в комнату, сразу забыть, зачем вы, собственно, сюда пришли?

Человек в возрасте может предположить, что это признак того, что его память ослабевает. Но такое вполне может произойти и с молодыми.

Почему, когда речь идет о наших способностях, мы с такой готовностью предполагаем худшее? Ведь негативные предположения, не имеющие под собой реальной почвы, могут в конце концов и материализоваться.

Чтобы этого не произошло, просто верьте в себя.

Исследуя этот вопрос в течение последнего десятилетия, Дайна Турон из Университета штата Северная Каролина в США пришла к выводу, что с возрастом мы обычно теряем веру в собственные умственные способности, даже если эти способности сохранились у нас на вполне высоком уровне.

Тогда мы начинаем опираться на различные "костыли" - автонавигатор, записную книжку в мобильном телефоне и прочее.

Однако не подвергая свой мозг регулярной проверке, мы тем самым ускоряем его регресс.

Итак, если переступив порог комнаты, мы действительно забываем, что нам в ней нужно, необходимо начать тренировку памяти или сделать тренинг более интенсивным, чем раньше.

2. Берегите уши

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Если нарушается связь между интеллектом и органами чувств, мозг неизбежно страдает.

Частичная потеря слуха увеличивает нагрузку на внимание и уменьшает число полезных стимулов, поступающих извне, приводя тем самым к сокращению «серого вещества».

Согласно выводам одного исследования, когнитивные способности могут в результате сократиться на 24% в течение шести лет. Независимо от возраста, важно избегать ситуаций, которые изнашивают слух.

Пользование феном даже 15 минут в день может существенно повредить слух - и, соответственно, мозг

Прослушивание громкой рок-музыки в течение всего 15 секунд в день достаточно для того, чтобы повредить слух.

И даже пользование феном для сушки волос четверть часа в день может нанести вред мелким клеткам, которые отвечают за прием звуков из окружающего пространства.

Ну а если вы считаете, что слух у вас уже нарушен, обратитесь к врачу - проблему лучше всегда решать на ранних стадиях.

3. Учите языки, играйте на музыкальных инструментах

Вместо того, чтобы тратить время на упражнения для мозга или разгадывание кроссвордов (от которых вообще пользы немного), займитесь серьезной "гимнастикой" - игрой на фортепиано, например, или изучением иностранного языка.

И то, и другое активизирует целый ряд навыков, развивая память, внимание, моторику и сенсорное восприятие.

Овладение иностранным языком или техникой игры на музыкальном инструменте делают мозг более гибким и эластичным, помогая ему не потерять этих свойств с годами.

Копірайт зображення Unsplash Image caption У музыкантов на 60% ниже риск развития деменции

В результате проведенного недавно исследования выяснилось, что у музыкантов вероятность возникновения старческой деменции на 60% ниже, чем у людей, которые не играют на музыкальных инструментах.

Другое исследование установило, что изучение одного иностранного языка отдаляет опасность развития болезни Альцгеймера на пять лет.

Музыкальная или языковая практика по крайней мере дадут вам возможность выявить и оценить свои способности.

А если вы считаете, что у вас слишком сложная работа для того, чтобы еще и языки изучать, вам очень повезло. Профессии, которые требуют высокой интеллектуальной нагрузки, держат мозг в тонусе.

Хотя после выхода на пенсию положительный эффект сохранится недолго.

4. Не ешьте вредных жиров

Ожирение пагубно том числе и для головного мозга. Холестерин, который накапливается в артериях, ограничивает доступ крови к мозгу. В результате нарушенного кровотока ему будет недоставать необходимого для нормального функционирования количества пищи и кислорода.

К тому же нейроны крайне чувствительны к гормонам, которые производит желудочно-кишечный тракт, например к инсулину.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Избегайте нездоровой пищи - ваш мозг будет вам благодарен

Диета, которая состоит в основном из сладкой и высококалорийной пищи, может нарушить инсулиновую сигнализацию, спровоцировав цепную реакцию, которая в итоге приведет к образованию в сосудах мозга атеросклеротических бляшек.

Хорошая новость заключается в том, что определенные вещества, например жирные кислоты Омега-3, а также витамины D и B12, тормозят старение мозга.

Это объясняет, почему у пожилых людей, придерживающихся средиземноморской диеты, когнитивные навыки сохраняются на том же уровне, что и у людей на семь с половиной лет младше.

5. Занимайтесь физкультурой и спортом

Нам часто кажется, что мозг не связан в первую очередь с мышцами. Однако на самом деле поддержание тела в хорошей физической форме - наилучший способ сохранить здоровым и мозг.

Физические нагрузки тела не только улучшают приток крови к мозгу, но и способствуют повышению количества протеинов, которые стимулируют рост и развитие нейронных сетей мозга.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Поддержка тела в тонусе - один из самых надежных способов развития мозга

Положительный эффект от движения проявляется в течение всей жизни.

Школьники, которые ходят в школу пешком, лучше учатся, а пенсионеры, которые регулярно гуляют, демонстрируют острую память и уровень концентрации внимания.

Для мозговой деятельности полезны самые разнообразные телесные практики, от легких аэробных (кардио) тренировок до силовых занятий и даже бодибилдинга. Выберите режим, который лучше всего соответствует вашему нынешнему уровню физической подготовки.

6. Веселитесь так, будто вам снова 21

И, пожалуй, самый приятный совет. Одним из лучших способов сохранить мозг от старения - это общение.

Люди, как известно, - существа социальные и нуждаются в общении с себе подобными. Общение с друзьями и родственниками стимулирует нас, вдохновляет на эксперименты, освобождает от стрессов и депрессии.

Исследование, которое проводилось недавно среди семидесятилетних людей, показало удивительные результаты.

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В активных в социальном плане людей вероятность снижения когнитивной активности в 12-летней перспективе - на 70% меньше, чем у тех, кто ведет замкнутый образ жизни.

Память, внимание, общая скорость обработки данных мозгом - все это только выигрывает от живого человеческого контакта.

Ученые утверждают, что единого универсального средства для поддержки мозговой активности не существует.

Те, кого годы, кажется, только украшают, ведут образ жизни, который сочетает сбалансированное питание, физическую активность и круг любимых друзей.

И это рецепт не только поддержки мозга, но и счастливой и здоровой жизни.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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