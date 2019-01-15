Почему визуальный контакт имеет такую большую силу

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Встреча взглядов двух незнакомцев - распространенный сюжет романтического кино. Впрочем, когда мы смотрим в глаза другого человека, в нашем мозгу происходят сложнейшие и бессознательные реакции, выходящие за рамки любой кинофантазии.

Каждый может вспомнить момент жизни, когда в шумной и переполненной комнате вы вдруг встречаете внимательный взгляд другого человека. Остальной мир погружается в серые тона, словно меркнет, пока вы и ваш визави на миг соединились во взаимном понимании того, что вы смотрите на него, а он на вас.

Конечно, визуальный контакт не всегда так увлекателен - ведь мы смотрим в глаза любому человеку, когда разговариваем с ним, - но почти всегда очень важен.

Мы делаем предположение о личности человека, исходя из того, как она ведет себя во время разговора: смотрит она в глаза, или наоборот отводит взгляд.

И когда незнакомые люди на улице не смотрят нам в глаза, у нас может возникнуть неприятное ощущение, что нами не интересуются.

Это все нам известно из собственного повседневного опыта. Впрочем, психологи и нейробиологи, которые уже много лет изучают этот вопрос, обнаруживают немало интересного.

Встреча взглядом имеет чрезвычайную силу: наши глаза много рассказывают о нас самих, а зрительный контакт с другим человеком меняет наше впечатление о нем.

Например, визуальный контакт с другим человеком так захватывает наше внимание, что мы на мгновение действительно прекращаем осознавать, что происходит вокруг.

Кроме того, когда мы встречаемся с кем-то взглядом, в нашем мозгу сразу включается множество когнитивных процессов, поскольку мы понимаем, что вступаем во взаимодействие с разумом другого человека.

Это заставляет нас сконцентрироваться на мысли, что перед нами другой человек с собственным разумом и взглядом на вещи, от этого осознания иногда становится не по себе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Исследования показывают, что взгляд другого человека всегда привлекает наше внимание

Этот эффект прежде всего заметен, если вам приходилось встречаться взглядом с гориллой или шимпанзе в зоопарке. В такой момент всегда возникает ощущение, что они сознательно рассматривают и изучают нас.

На самом деле, даже когда мы смотрим в глаза человека, изображенного на портрете, в нашем мозгу активизируются участки, связанные с социальным взаимодействием, то есть те, что отвечают за мысли о себе и других.

Осознание того, что мы становимся объектом другого разума, очень отвлекает.

В ходе одного исследования, проведенного японскими учеными, участники хуже выполняли тестовые задания, когда испытывали на себе пристальный взгляд другого человека.

Похоже другое исследование также показало, что встреча со взглядом другого человека мешает и нашей кратковременной памяти, воображению и способности концентрироваться на важной в данный момент информации.

Именно это объясняет, почему мы бессознательно отводим глаза во время разговора, когда пытаемся что-то вспомнить или сосредоточиться на том, о чем говорим.

Встреча взглядами также формирует наше впечатление о другом человеке.

К примеру, люди, которые во время общения смотрят нам прямо в глаза, кажутся умнее, добросовестнее и искреннее (по крайней мере, в западных культурах). То, что они говорят, тоже кажется более убедительным.

С другой стороны, слишком длительный визуальный контакт заставляет нас чувствовать себя неудобно, а люди, которые пристально смотрят, не отводя взгляд, выглядят мягко говоря странными.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда мы встречаемся взглядом с другим человеком, мир вокруг словно меркнет

В одном исследовании, проведенном в научном музее, психологи выяснили, что приемлемая продолжительность зрительного контакта составляет около трех секунд. А взгляд, который затягивается более чем на 9 секунд, не нравится никому.

Еще один интересный эффект встречи взглядов помогает объяснить, почему этот момент выглядит таким привлекательным. Недавнее исследование показало, что человек, с которым мы встретились взглядом, кажется нам более похожим на нас как внешне, так и внутренне.

Возможно, в ситуации, когда все вокруг заняты разговорами, встреча взглядами создает ощущение, что с этим человеком вы разделяете особый момент.

И это еще не все. Если встреча взглядами происходит на близком расстоянии, зрачки людей начинают двигаться в унисон. Раньше это объясняли формой социальной мимикрии, то есть подсознательным копированием жестов и мимики собеседника.

Впрочем, теперь у исследователей есть менее романтичное объяснение. Изменение размера зрачка является реакцией на изменение яркости глаз собеседника (то есть когда его зрачки увеличиваются, глаза становятся темнее, и соответственно расширяются зрачки другого человека).

Впрочем, расширение или сужение зрачков все же связано с психологическим состоянием человека. Еще в 1960-х годах психологи обнаружили, что увеличение зрачков отражает эмоциональное или физическое возбуждение, в частности сексуальный интерес.

Некоторые исследования доказывали, что глаза с расширенными зрачками кажутся нам более привлекательными. Также известно, что наш мозг автоматически замечает расширение зрачков у другого человека.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Даже когда мы смотрим на портрет, в нашем мозгу активизируются участки, связанные с социальным взаимодействием

Так или иначе, а в народе давно известно, что расширенные зрачки придают взгляду привлекательность. В разные времена женщины даже применяли растительный экстракт, чтобы намеренно расширить себе зрачки.

Разговорное название растения вполне отражает ее предназначение - это белладонна (с итальянского "красивая женщина").

Впрочем, когда мы внимательно смотрим другому человеку в глаза, мы не только замечаем размер ее зрачков, но и "считываем" сложные эмоции по движению глазных мышц. Например, мы сужаем глаза, когда чувствуем отвращение, и собеседник подсознательно понимает это выражение глаз.

Еще одной важной частью глаза является лимбальное кольцо - темный ободок вокруг радужки. Последние исследования показывают, что у молодых и здоровых людей лимбальное кольцо более выраженное, и собеседник это подсознательно замечает.

Так, эксперименты показали, что гетеросексуальные женщины во время быстрого просмотра фотографий мужчин, считали сексуально привлекательнее тех из них, у кого лимбальные кольца были более заметными.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Загляните в глаза гориллы и вы почувствуете, что нас вас смотрит разумное существо

Все эти исследования доказывают истинность старой поговорки, что глаза являются зеркалом души. На самом деле, глубокий взгляд в глаза другого человека имеет большую силу. Ведь наши глаза - единственная часть мозга, которая непосредственно открыта миру.

Когда вы заглядываете в глаза другого человека, вы максимально приближаетесь к его разуму или, если вам больше нравится поэтическое название, душе.

Неудивительно, что если вы приглушите свет и будете смотреть в глаза другого человека 10 минут непрерывно, вы увидите, как начнут происходить удивительные вещи.

Удивительнее всего, что вам когда-нибудь приходилось пережить.

Прочитать оригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future

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