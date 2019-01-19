О ваших интимных отношениях расскажет... голос

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Тембр и другие нюансы голоса человека передают гораздо более точную информацию о чувствах, чем слова. Теперь ученые с помощью компьютерных алгоритмов могут предсказать, будут ли отношения успешными, а также помочь парам преодолеть семейный кризис.

Допустим, вы переживаете не лучшие времена в отношениях с партнером.

Вы уже обращались к семейному психологу, но все-таки не знаете, стоят ли эти отношения усилий, или они обречены?

Остановитесь на мгновение и выслушайте своего партнера. Просто внимательно послушайте, как он или она говорит.

Когда вы разговариваете друг с другом, ваш голос передает разнообразную информацию. Интонация, модуляции, паузы и громкость содержат скрытые сигналы о ваших чувствах.

Большинство из них мы применяем интуитивно. Ударение и интонация, например, позволяют расставить акценты во фразе, их перестановка напрямую влияет на содержание.

Но есть и много других нюансов, которые мы используем в своей речи, не осознавая этого.

Впрочем, эту скрытую информацию можно расшифровать. Например, с помощью искусственного интеллекта, который спрогнозирует будущее отношений пары.

Причем компьютер уже делает это точнее, чем профессиональные психотерапевты.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На слух невозможно различить тонкие нюансы речи, в которых содержится информация о наших истинных чувствах

В ходе одного исследования, которое длилось два года, психологи попросили 134 супружеские пары записывать свои разговоры.

Партнеры по очереди выбирали важную, на их взгляд, проблему в отношениях и в течение 10 минут обсуждали ее.

Исследователи получали информацию о дальнейшем развитии отношений.

Позже видеозаписи просматривали психотерапевты, которые оценивали поведение пары во время разговора.

Для анализа также были разработаны алгоритмы. Предыдущие исследования показали, что определенные особенности речи: интонация, продолжительность и изменение ролей в разговоре транслируют определенные коммуникативные сигналы.

Задача компьютерной программы состояла в том, чтобы точно рассчитать, как особенности коммуникации были связаны с прочностью отношений.

Алгоритм не учитывал визуальную информацию и содержание разговора, анализируя только голос каждого участника.

Программе удалось зафиксировать особенности речи, различить которые человеческое ухо не способно, например спектральный наклон или сложную математическую функцию речи.

"Проанализировав достаточное количество данных, можно установить определенные закономерности, неуловимые для ушей и глаз человека", - объясняет Шри Нараянан, инженер из Университета Южной Калифорнии, возглавлявший исследование.

Выводы программы о перспективах отношений оказались несколько более точными, чем предложенные психотерапевтами. Ее прогноз по развитию отношений пары был правильным на 79,3%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наш голос передает больше информации о наших мыслях и эмоциях, чем способно воспринять человеческое ухо

"Одним из преимуществ компьютера является его способность находить закономерности в больших объемах данных", - отмечает Фйола Хельгадоттир, клинический психолог из Оксфордского университета.

"Поведение человека дает представление об основных психических процессах", - говорит она.

"Однако машинные алгоритмы могут выполнять сложную работу по сортировке, поиску соответствующей информации и прогнозированию будущего".

Проверять свои отношения на прочность с помощью алгоритма, возможно, не самая лучшая идея. Прогноз может изменить ваше отношение к партнеру.

Однако умение анализировать информацию, скрытую в нашей речи и физиологических реакциях, может помочь работе с семьей, переживающей кризис.

Теодора Часпари, компьютерный инженер из Техасского университета A & M, разрабатывает программу, которая сможет спрогнозировать, когда в отношениях возникнет конфликт.

Для разработки программы Часпари и ее коллеги использовали данные с датчиков наподобие фитнес-браслетов, которые 34 пары, участвоющие в эксперименте, носили в течение дня.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Компьютерные алгоритмы анализируют не слова, а то, как мы их произносим, прогнозируя с помощью этой информации продолжительность отношений пары

Датчики измеряли потоотделение, сердцебиение и голос, в частности его звучание. А также смысл сказанного, прежде всего, какие слова использовали участники - с положительным или отрицательным значением.

В течение эксперимента 19 пар столкнулись с определенными конфликтными ситуациями.

Исследователи научили программу определять сценарий развития конфликтной ситуации, исходя из того, что рассказали им пары.

После этого программа с помощью данных с датчиков смогла определять конфликтные ситуации у других пар. Ее точность составила 79,3%.

Теперь исследователи разрабатывают программу, которая будет предупреждать пары о возможной ссоре, выявляя признаки наближающегося конфликта.

Авторы проекта считают, что программа может быть использована следующим образом, - у вас был тяжелый день на работе, возможно, напряженная встреча, и вы едете домой. У вашего партнера также выдался непростой день.

Наблюдая за вашим уровнем потоотделения, частотой сердечных сокращений, и тем, как вы разговаривали в последние часы, алгоритм рассчитает вероятность ссоры.

"На данном этапе мы можем помочь паре решить конфликт более позитивным способом", - объясняет Часпари.

Мы можем, например, отправить им предупреждения, чтобы избежать вспышки агрессии, отмечает Адела Тиммонс, психолог проекта, которая работает в Центре клинической и количественной психологии для детей и семей в Международном университете Флориды.

"Мы уверены, что помощь парам, которые переживают кризис в отношениях, будет эффективной, если мы сможем оказать ее в тот момент, когда они нуждаются в ней больше всего", - отмечает специалист.

Традиционная модель семейной терапии не способна выполнить эту задачу. Как правило, во время часового сеанса пациенты вспоминают, что произошло после последней сессии, и обсуждают возникшие проблемы.

"Терапевт не может присутствовать в тот момент, когда его помощь действительно нужна, - отмечает Тиммонс. - К тому же непосредственное вмешательство может только ухудшить ситуацию и будет менее эффективным".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отслеживая факторы, свидетельствующие о приближении ссоры, программа поможет паре избежать ее

А вот автоматизированная подсказка, основанная на постоянном мониторинге физиологии и речи человека, может воплотить в жизнь мечту терапевта о своевременном вмешательстве.

К тому же такой способ психологической помощи будет более стандартизированным, считает Хелгадоттир.

"Никто в действительности не знает, что происходит в кабинете терапевта за закрытыми дверями, - добавляет специалист. Фйола Хельгадоттир - автор платформы, которая помогает при лечении социальной тревожности.

"Иногда самые эффективные методы не применяются, поскольку требуют больших усилий терапевта. А клинические компоненты компьютерных систем всегда открыты и прозрачны".

"Их будут разрабатывать ведущие специалисты отрасли, которые также смогут обновлять и совершенствовать программы".

"Кроме того, у компьютеров не бывает выходных, и они могут одновременно обслуживать как одного клиента, так и тысячу".

Минусы, конечно, тоже есть. Нет гарантии, что сигнал телефона, который предупреждает о предстоящей ссоре, не разозлит человека еще больше. Таким образом, точное время вмешательство имеет решающее значение.

"Если конфликт начался, вмешиваться нет смысла, - объясняет Тиммонс. - Когда люди уже расстроены, они вряд ли будут прислушиваться к советам о том, что им нужно успокоиться".

"Но если мы сможем поймать момент начальной фазы конфликта, когда человек еще не потерял способность контролировать свое поведение, это будет идеально".

Впрочем, у такого приложения есть немало технологических препятствий. Нужно усовершенствовать алгоритмы и проверить их эффективность. Вопрос конфиденциальности также присутствует.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Компьютерные программы смогут помочь парам, которые хотели бы улучшить свои отношения

Утечка данных о ваших отношениях с партнером подвергает риску тайну личности. Вопрос злоупотребления конфиденциальной информацией может возникать и в случае уголовного преступления, к примеру домашнего насилия.

"Это социальные вопросы, которые мы, безусловно, должны учесть", - отмечает Тиммонс.

Впрочем, если такая модель терапии окажется успешной, она сможет проложить путь и к другим видам психологической помощи: в семье, на работе или в отношениях между врачом и пациентом.

Чем больше информации мы научимся "считывать" с нашего тела - от движений глаз до напряжения мышц - тем точнее мы сможем прогнозировать наши отношения.

Речевые особенности и физиологические реакции, очевидно, далеко не единственные проявления того, что происходит в нашем сознании. И эти данные могут расшифровать только машины.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете насайте BBC Future.

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