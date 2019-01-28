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Лечение антибиотиками может уничтожить не только вредные бактерии, но и полезные. Однако помогают ли пробиотики восстановить микрофлору кишечника, как настаивает их повсеместная реклама?

Пробиотики активно рекламируют как средство от самых разных проблем - от ожирения до психических расстройств. Но чаще всего их рекомендуют для восстановления микрофлоры кишечника после курса антибиотиков.

Логика проста: во время лечения инфекции антибиотики уничтожают все бактерии, как вредные, так и полезные, а потому кишечник необходимо заселить новыми бактериями.

Впрочем, эффективность этого метода практически не доказана. Более того, исследователи обнаружили, что употребление пробиотиков после антибиотиков на самом деле задерживает восстановление флоры кишечника.

Проблема в том, что достаточного количества исследований какого-либо определенного пробиотика просто не существует. Даже когда ученые используют штаммы живых бактерий, состав коктейля может сильно варьироваться в разных лабораториях.

Такого мнения придерживается Сидней Ньюберри из компании Rand Corporation, который в 2012 году проанализировал большую базу данных по применению пробиотиков для лечения диареи, вызванной антибиотиками.

Ньюберри сделал обзор 82 исследований с участием 12 тысяч пациентов в целом. Он пришел к выводу, что применение пробиотиков действительно помогало снизить риск расстройств пищеварения, но выяснить, какой именно пробиотик или смесь пробиотиков были эффективными, невозможно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Широко распространено мнение, что антибиотики вместе с вредными уничтожают и полезные бактерии в кишечнике

Прежде всего, беспокоит недостаток исследований, которые доказали бы безопасность приема пробиотиков. Организму здорового человека пробиотики, как правило, не причиняют вреда.

Но существуют и более тревожные данные о том, что пробиотики могут способствовать распространению грибковой инфекции в крови у более уязвимых пациентов.

Недавно ученые Института науки Вайцмана в Израиле доказали, что даже у здоровых людей применение пробиотиков после антибиотиков не было таким уж безопасным.

Пробиотики, как выяснили ученые, препятствовали самому процессу восстановления, то есть их действие на самом деле было противоположным.

Ученые разделили участников эксперимента, которые только что завершили прием антибиотиков, на три группы.

Одна группа начала принимать пробиотики, вторая - контрольная - ничего не принимала, а третьей сделали трансплантацию фекалий. Участникам этой группы пересадили образец кала, который взяли у них до приема антибиотиков.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пробиотики не имеют одинакового действия на всех, поскольку микробиом кишечника у всех людей разный

Результат был неожиданным. Худший результат оказался у тех, кто принимал пробиотики, а лучший - у группы, получившей трансплантацию фекалий. Только в течение нескольких дней микрофлора кишечника у них полностью восстановилась.

Доказательств того, что пробиотики могут причинить вред нездоровому кишечнику, в последнее время становится все больше.

Одно недавнее исследование показало, что пробиотики не принесли никакой пользы детям, попавшим в больницу с гастроэнтеритом.

Впрочем, несмотря на такие выводы, спрос на пробиотики не только не уменьшается, но и растет. В 2017 году рынок сбыта пробиотиков составил более 1,8 млрд долларов, к 2024 году он может вырасти до 66 млрд долларов.

"Учитывая такие масштабы производства, очень важно, чтобы польза пробиотиков была должным образом доказана", - отмечает Эран Элинав из Института Вайцмана.

"Это также причина того, что регулятивные органы, например, Американское управление по контролю качества пищевых и медицинских продуктов и аналогичные европейские институты пока не одобрили клиническое применение пробиотиков", - добавляет ученый.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пробиотики могут причинить вред нездоровому кишечнику

Это все, однако, не означает, что от пробиотиков надо полностью отказаться. Проблема, очевидно, не с самими пробиотиками, а с тем, как мы их принимаем.

Такие препараты часто покупают без рецепта, а потребитель не имеет представления, что именно он приобрел и живы ли вообще бактерии в нем.

Элинав и его коллеги также попытались выяснить, кому употребление пробиотиков может пойти на пользу.

Исследуя работу генов, связанных с иммунной системой, ученые смогли предсказать, будет ли кишечник пациента восприимчивым к насыщению полезными бактериями, или они просто пройдут мимо, не задерживаясь.

"Это интересное и важное исследование, поскольку оно также говорит, что наша иммунная система взаимодействует с пробиотическими бактериями", - объясняет Элинав.

Оно прокладывает путь к разработке персонализированных методов лечения пробиотиками на основе генетического профиля человека.

Такой подход является "абсолютно реалистичным, и его можно разработать сравнительно быстро", отмечает Элинав, но пока это только теоретический аргумент.

Микробиом - это целая экосистема, которую по сложности сравнивают с тропическим лесом

Для разработки понадобится больше исследований индивидуального подбора пробиотиков и тестирование различных штаммов бактерий на больших группах людей.

Отсутствие последовательных исследований пробиотиков пока объясняется также и тем, что к ним всегда относились, как к обычным лекарствам.

Когда вы принимаете таблетку парацетамола, вы более или менее уверены, что его активный компонент подействует на рецепторы вашего мозга и уменьшит болевые ощущения. Ведь механизм возникновения боли у большинства людей примерно одинаков.

Но микробиом не является рецептором, а скорее экосистемой, которую по сложности иногда сравнивают с тропическим лесом.

И следовательно, подбор пробиотиков, которые помогут восстановить такую ​​сложную и индивидуальную внутреннюю экосистему, непростая задача.

И также вполне понятно, почему пакетик сухих бактерий с полки супермаркета вряд ли справится с этой задачей.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future

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