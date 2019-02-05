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Популярные детокс-диеты, которые якобы очищают организм от токсинов и помогают похудеть, становятся актуальными прежде всего в зимние месяцы года. Но полезны ли они на самом деле, разбиралась обозреватель по вопросам здоровья BBC Future.

Если в последнее время вы вели не слишком здоровый образ жизни, переедали, злоупотребляли спиртным и ни в чем себе не отказывали, идея очищения организма от вредных веществ, или "детоксикации", выглядит очень заманчиво.

Множество продуктов и услуг предлагают помощь: детокс-массажи и коктейли, травяные чаи, диеты и голодание. Результат обещают фантастический - сияющая кожа, похудение и общее оздоровление, которое поможет избавиться от зимней усталости и наполнит вас энергией.

Супер! Но существуют ли на самом деле доказательства, что это работает?

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Термин "детоксикация" используют в двух разных значениях. Первое касается медицинских программ очистки организма пациентов с серьезным отравлением алкоголем или наркотиками.

Второе - детоксикация "в домашних условиях", которая обещает освободить наш организм от "токсинов". Современная жизнь, конечно, заставляет нас контактировать с большим количеством синтетических химических веществ, а также некоторых природных веществ, которые могут быть токсичными.

Но есть ли научные свидетельства того, что детокс-программы действительно помогают избавиться от них?

Если отказаться от алкоголя и перейти на здоровое питание, токсины начнут выводиться из организма. Но это происходит ежедневно, а не только тогда, когда вы выпиваете чудодейственный сок из сырых овощей.

Наш организм уже оснащен умной системой борьбы с токсинами. Если она перестанет работать, у нас начнутся серьезные проблемы.

Работа по защите организма от вредных веществ, а также по выведению тех, что уже попали в организм, идет чуть ли не во всех системах органов.

Барьером от опасностей внешнего мира прежде всего выступает кожа. Тонкие волоски в дыхательной системе обволакивают инородные частицы слизью и выводят их из организма, когда мы чихаем или кашляем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Диета из свежих фруктов и овощей - это скорее психологический трюк, сигнализирующий о перезагрузке организма

Часть тонкого кишечника содержит специальные лимфатические клетки, пейеровы бляшки, которые обнаруживают и отсеивают вредные частицы, чтобы они не попали в кровь вместе с полезными питательными веществами.

Хотя нам может казаться, что наш кишечник загрязнен и нуждается в очищении, на самом деле он просто выполняет свою работу.

В то же время почки ежеминутно отфильтровывают полстакана крови, выводя из организма токсины в виде мочи.

Что касается алкоголя, здесь главную функцию детоксикации выполняет печень. Это происходит в два этапа.

Сначала спирт с помощью ферментов превращается в ацетальдегид, который является токсином, но он вскоре расщепляется до уксусной кислоты, а затем углекислого газа и воды.

Если количество алкоголя, попадающего в организм, превышает объем, который печень способна метаболизировать, уровень спирта в крови начнет повышаться.

Постоянное злоупотребление алкоголем приводит к тому, что ацетальдегид может повредить печень. Но от умеренного количества спиртного очистить организм печень вполне способна.

Это еще один динамический способ очистки организма, который мы всегда имеем при себе.

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Но помогают ли специальные диеты для очищения организма? Есть очень разные программы детокса.

Одни предполагают отказ от алкоголя, кофеина и рафинированного сахара, другие, более суровые, требуют в течение нескольких дней пить только жидкость, а затем постепенно вводить твердую пищу в малых объемах.

В 2012 году Эдзард Эрнст, почетный профессор комплементарной медицины в Университете Эксетера, попытался провести систематический анализ научных исследований.

Польза детокс-диет научно не доказана

Ученый, однако, обнаружил, что отдельных исследований, посвященных домашнему очищению организма, очень мало, а большинство обзоров на эту тему касаются программ наркотической детоксикации.

В 2014 году два ученых из Сиднея опубликовали обзор исследований по вопросам диетологии.

Они не нашли контролируемого клинического исследования коммерческих детокс-диет, хотя обнаружили несколько исследований без контрольных групп.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отказ от алкоголя в течение одного месяца в год не так эффективен, как неупотребление спиртного несколько дней в неделю

Они также обнаружили небольшие исследования, посвященные отдельным токсинам, но их число также было незначительным, они не включали контрольные группы или имели другие научные недостатки. Это заставило авторов сделать вывод, что достаточных доказательств в пользу детокс-диет просто не существует.

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А это значит, что нам остается полагаться исключительно на субъективный опыт. Радикальные диеты или голодание на соках обычно позволяют сбросить лишний вес в короткий срок, но удается ли людям сохранять этот вес - не известно.

Итак, стоят ли детокс-диеты наших усилий?

К примеру, что касается алкоголя, гораздо эффективнее отказываться от него в течение нескольких дней в неделю, чем один месяц в году.

Если в течение некоторого времени вы будете есть больше фруктов и овощей, это будет также полезно для здоровья.

Детокс - это скорее метафора, означающая начало новой здоровой жизни

Дело в том, что быстрого решения нет.

Одноразовая диета не будет такой эффективной, как здоровое питание и физическая активность в течение всей жизни.

Впрочем, идея ударного очищения организма многим кажется очень привлекательной.

Если вам действительно хочется наказать себя за потакание своим слабостям, может быть, вы боретесь скорее не с токсинами, а со своими грехами.

С другой стороны, детокс-программа может стать хорошим психологическим толчком к борьбе со старыми вредными привычками и началу новой жизни.

Однако стоит составить план своих действий на будущее, поскольку старые привычки вернутся назад так же быстро.

Поэтому детоксикацию мы должны считать скорее метафорой начала здорового образа жизни, а не мгновенным очищением организма от вредных веществ. Ведь этим наш организм и так занимается ежедневно без специальных чаев, экзотических фрешей или диет.

Но вы можете существенно помочь ему здоровым питанием, чистой питьевой водой, регулярными тренировками и полноценным сном.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future

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