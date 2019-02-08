Почему мы осуждаем жестокое отношение к животным, но едим мясо

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Современное общество выработало немало способов оправдать диссонанс между своими нравственными убеждениями и действиями. "Парадокс мяса" - одна из таких этических дилемм. Как с этим быть, размышляет доктор психологии Джулия Шоу.

На наши отношения с моралью сильно влияют деньги. Собственно существование денег, наряду со сложной системой экономики и распределения материальных благ, создает особый буфер между нами и происхождением продуктов, которые мы потребляем. Этот буфер иногда позволяет нам вести себя не слишком этично.

Могу это доказать. Считаете ли вы, что пытки животных это плохо? Но вы также едите мясо фабричного производства? Именно так поступает много людей.

Это касается и меня тоже. Я стараюсь придерживаться преимущественно растительной диеты, но, как и большинство людей в западных странах, я ем не только это.

Посмотрите на проблему несколько иначе и добавьте к ней ценник, и она уже не выглядит такой возмутительной. Мы абстрагируемся от нее, и все, что мы видим, это только товар с ценой.

Но почему? Если разобраться, почему мы едим мясо животных, выращенных и содержащихся в ужасных условиях, мы можем также понять и другие действия людей, которые противоречат глубоким нравственным принципам общества.

Внутренний конфликт

Как объясняют австралийские исследователи Брок Бастиан и Стив Лоугнан, "парадокс мяса" - это психологический конфликт между пищевыми предпочтениями людей и их моральной реакцией на страдания животных.

Ученые отмечают, что "причинение вреда другим противоречит взгляду на себя, как на человека с моралью. Поэтому потребление мяса приводит к негативным последствиям для мясоедов, которым приходится переживать серьезный внутренний конфликт: как я могу быть хорошим человеком и при этом есть мясо?"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мы часто закрываем глаза на последствия нашего потребительского поведения

И этот нравственный конфликт угрожает не только нашему удовольствию от потребления мясных блюд, но и нашей идентичности. Чтобы защитить ее, мы создали привычки и социальные структуры, которые позволяют нам чувствовать себя лучше.

Потребление мяса, связанное с социальными обычаями, например, пробовать вкусные мясные блюда с друзьями и семьей за праздничным столом.

Другие оправдывают это идеей мужественности, ведь "настоящие" мужчины должны есть мясо. Или тем, что мы, люди, эволюционировавшие в суперхищников, а потому привычка есть мясо у нас от природы.

Несмотря на то, что связь между продуктами животного происхождения и плохими последствиями для здоровья подтверждена многими исследованиями, мы все еще слышим удивленные возгласы "А откуда ты возьмешь достаточное количество белков?". И нас опять "забывают" пригласить на ужин.

Как и со многими другими решениями, мы ищем оправдания своим действиям после того, как уже что-то сделали.

Ведь нам нужно обосновать самим себе, почему такое поведение было нормальным и почему допустимо поступить так и в будущем. Нам нужны оправдания, иначе мы будем чувствовать себя плохими людьми.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мясные блюда обязательны на праздничном столе во многих странах мира

Ситуацию, когда мы говорим одно, а делаем другое или придерживаемся противоречивых убеждений, психологи называют когнитивным диссонансом. Термин впервые использовал Леон Фестингерт в 1957 году.

Фестингер и его коллега Джеймс Карлсмит провели эксперимент, участники которого были вынуждены выполнять чрезвычайно скучную работу в течение часа.

После этого часть группы попросили войти в комнату с новыми участниками эксперимента и соврать им, что задание, которое их ожидает, на самом деле очень увлекательное.

Одной половине пообещали за это 1 доллар, второй - 20 долларов (немалая сумма для 1950-х).

Исследователи стремились узнать, как ложь и компенсация ее изменят мнение участников эксперимента относительно увлекательности задачи.

И следовательно, кто, по вашему мнению, назвал эксперимент наиболее увлекательным? Контрольная группа, которую не просили лгать, оценила задание как скучное и сказала, что больше не будет выполнять его.

Участники, которые получили 20 долларов, также негативно отозвались о задании. А самую высокую оценку ему дали те, кто получил 1 доллар, более того, они согласились принять в нем участие снова.

Что случилось? Один доллар вряд ли является достаточным стимулом для лжи, а потому участники пережили классический когнитивный диссонанс: "Неужели я солгал за такую ​​жалкую плату?".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В целом люди очень плохо представляют условия, в которых работают те, кто производит для них товары

Они уже не могли вернуться и изменить свое поведение или не участвовать в эксперименте: единственное, что они могли сделать, это изменить свое отношение к ситуации. Действительно, работа не была уже такой скучной - нет, она даже была увлекательной.

Это был первый из многих экспериментов, который показал, что мы часто меняем свои убеждения, чтобы согласовать их со своим поведением, и заметную роль в этом играют деньги.

В 1962 году Фестингер сформулировал свою теорию. Мы считаем себя в целом последовательными в своем поведении, убеждениях и взглядах. Поэтому когнитивный диссонанс является психологически некомфортной ситуацией.

Именно поэтому люди пытаются уменьшить диссонанс между своими действиями и убеждениями, а также будут изо всех сил избегать ситуаций или информации, которые могут увеличить диссонанс.

Диссонанс в яркой упаковке

У нас есть два способа уменьшить когнитивный диссонанс в ситуации с потреблением мяса. Мы можем изменить свое поведение, прекратить есть мясо или изменить свои убеждения, то есть найти причины, почему потребление мяса морально допустимо.

Оправдать потребление мяса нам прекрасно помогают реклама и маркетинг. Одним из способов сделать это - отделить картинки с мясными блюдами в популярной культуре от животных, отмечает социолог Лиз Грауерхольц.

Это отражается и в языке, мы говорим "говядина", а не "корова", "ветчина", а не "свинья".

Мы упаковываем мертвых животных в хорошие упаковки - отстраняясь от реального происхождения нашей пищи физически, вербально и концептуально.

Исследовательница обнаружила два способа изображения мяса в рекламе. С одной стороны, мясо выглядит как абстрактный продукт, нарезанный кусками и завернутый в пластиковую упаковку, - трудно представить, что это часть животного.

С другой стороны - животные изображены слишком симпатичными и красивыми, как в детских книжках. У них большие глаза и милые мордашки. Таким образом создается впечатление, что мясо происходит от счастливых животных, героев сказок.

Обе стратегии отвлекают потребителя от реалий жестокого обращения с животными.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На наши моральные решения часто влияет выбор других

И это касается не только мяса. Когда мы превращаем животных или людей в неживые объекты, нам легче пережить знания о страданиях, которые стоят за потребительскими товарами, нам легче оправдать свою жестокость.

Подобная ситуация происходит и со всеми другими морально неприемлемыми, но обычными действиями людей, прежде всего связанными с деньгами.

Мы осознаем, что бедность вызывает большие страдания, но вместо того, чтобы делиться богатством, покупаем еще одну дорогую пару обуви.

Мы принципиально не согласны с идеей детского труда или ужасных условий работы, в которых приходится работать взрослым, но продолжаем покупать товары в дисконт-центрах.

Мы закрываем на все это глаза, чтобы уберечь себя от неприятных чувств и создать иллюзию, что мы последовательные, умные и этичные человеческие существа.

В постоянном стремлении уменьшить когнитивный диссонанс мы распространяем морально сомнительное поведение. Мы формируем общество таким образом, чтобы минимизировать свой дискомфорт и избежать напоминаний о несоответствии наших мыслей и действий.

Лицемерие процветает в определенных социальных и культурных слоях. Общественные привычки и традиции прекрасно скрывают нравственные конфликты, оправдывая поведение людей и делая конфликт невидимым и устойчивым к изменениям.

Пришло время кардинально изменить наше отношение к людям, животным и планете и признать собственное лицемерие. Вместо ментального оправдания неэтичного поведения мы должны изменить его.

А когда вы признаетесь самому себе в существовании глубоко сокрытых этических конфликтов и начнете решать их, вы наверняка станете счастливым человеком, а наша планета - лучшим местом для жизни.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future

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