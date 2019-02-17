Существуют ли в действительности афродизиаки?

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Шоколад, клубника, устрицы. Говорят, определенные продукты повышают сексуальное желание и даже шансы на зачатие. Действительно ли это так, выясняет BBC Future.

Афродизиаки, названные в честь греческой богини любви, - это пищевые продукты или другие вещества, которые якобы повышают либидо, потенцию и сексуальное удовлетворение. Ведь кто не слышал об удивительных свойствах шоколада, клубники или устриц?

Ранее к афродизиакам относили и более экзотические вещи, например, ядовитую шпанскую мушку, порошок из рога носорога и экстракты редких растений.

На самом деле, в ту или иную эпоху почти каждый продукт наделялся чудодейственными свойствами афродизиака, как выяснила автор исследования "Половые акты" Марта Хопкинс.

"Обычно афродизиаками считали продукты, которые были либо редкими и дорогими, например, трюфели, фуа-гра или икра, либо имели форму полового органа, например, спаржа или артишок и даже яички животных", - говорит Хопкинс.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Афродизиаками даже считали артишоки, а все из-за их формы

Хотя сейчас афродизиакам приписывают способность повышать сексуальность, в XVII веке их прежде всего связывали с размножением и плодовитостью.

Миндаль, пастернак и даже дохлых голубей прописывали супругам, которые не могли зачать ребенка, рассказывает Дженнифер Эванс, доцент истории из Университета Хартфордшир.

Но может ли еда вообще влиять на сексуальное желание и зачатие? И если это миф, почему он вообще существует?

Закуски поострее

Определенные продукты действительно способны помогать людям с нарушениями циркуляции крови. Они действуют, как "Виагра", расширяя кровеносные сосуды и улучшая приток крови к половым органам.

Аминокислота L-аргинин, которая содержится в тыкве, грецких орехах и говядине, превращается в организме в оксид азота, увеличивающий кровообращение.

Так же действуют и пищевые продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, в частности лосось и авокадо.

Другое полезное в этом смысле вещество - кверцетин, который содержится в яблоках, ягодах, винограде, красном вине, чесноке и темном шоколаде. Кверцетин обладает противовоспалительными свойствами, которые также могут улучшить кровообращение.

Впрочем, эффект от этих продуктов будет заметен лишь мужчинам с нарушением кровообращения, объясняет Лори Райт, представитель Американской академии питания и диетики. Те, у кого таких проблем нет, не увидят никаких изменений.

Впрочем, у большинства из нас слово "афродизиак" вызывает ассоциации с сексуальным желанием, а не с функцией.

Довольно долго такие свойства приписывали шоколаду. Исследования показали, что какао может увеличивать приток крови к рукам или ногам. Но когда ученые попытались исследовать непосредственную связь с сексуальным влечением, доказать ничего не удалось.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Какао увеличивает периферическое кровообращение, но с сексуальным желанием это никак не связано

На самом деле ученые не смогли доказать этого ни по одному пищевому продукту, за исключением алкоголя.

Несколько небольших исследований показали, что потребление алкоголя вызывает возбуждение, а вот сексуальную функцию может наоборот снижать.

Хотя красное вино, в частности, может быть косвенно связано с сексуальной функцией из-за его положительного влияния на сердце, говорит Майкл Кричман, акушер, гинеколог и сексолог из Центра сексуального здоровья и медицинской помощи.

Но важно также помнить, что связь между красным вином и здоровьем сердечно-сосудистой системы окончательно не доказана.

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Вино также могут считать афродизиаком, так как оно является частью средиземноморской диеты.

Данная диета включает в себя прежде всего фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые и орехи, рыбу и оливковое масло и почти исключает сахар, сыры и мясо.

Получается, что средиземноморскую диету можно всю целиком считать афродизиаком.

Общее здоровье

"Исследования действительно подтверждают, что красное вино влияет на сексуальную функцию, но мы не знаем, что является основной причиной: питание или сочетание диеты, образа жизни и генетики", - отмечает Кричман.

"Но нам известно наверняка, что у людей, которые ведут активный образ жизни, придерживаются здорового питания и избегают стрессов, сексуальная жизнь лучше, поскольку все эти элементы работают вместе".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ученые выяснили, что красное вино хорошо влияет на половую функцию, но, возможно, дело в здоровом образе жизни в целом

Здоровое питание выполняет роль афродизиака, поскольку оно улучшает кровообращение, гормональное состояние и повышает настроение, объясняет Райт.

Исследование с участием 600 женщин с диабетом второго типа показало, что средиземноморская диета связана с более низким риском сексуальных расстройств.

Другое исследование показало, что диета улучшала ситуацию и в случаях с эректильной дисфункцией.

"Суть в том, что здоровая диета, состоящая из морепродуктов, постного мяса, орехов, фруктов, овощей и цельных зерен, поддерживает нервную и гормональную системы и кровообращение", - объясняет Райт.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Здоровое сбалансированное питание - гораздо больший афродизиак, чем любой отдельный продукт

То, что ученые не смогли доказать свойства афродизиака для одного отдельного продукта, - хорошая новость.

Если бы такая супер-еда существовала, она была бы крайне опасна, говорит Джессика Эбботт, доцент эволюционной экологии из Лундского университета в Швеции.

"Большая часть продуктов, которые мы едим, не имеют побочных эффектов. Иначе регулярно употреблять их в пищу было бы просто опасно", - объясняет специалист.

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"Растения, которым приписывали свойства афродизиаков, к счастью, не являются основными пищевыми продуктами, их вообще невозможно съесть много. Это, например, травы, которые нельзя потрогать, или корни с активными соединениями, защищающими их от травоядных животных".

Все - в голове

Но почему некоторые люди настойчиво утверждают, что определенные продукты оказывают на них возбуждающий эффект?

Возможно, это просто сила убеждения, говорит Кричман.

"Сложно доказать, что устрицы влияют на сексуальное желание, поскольку эффект плацебо очень силен", - добавляет ученый.

Сексуальное желание - это очень сложная и очень индивидуальная психофизиологическая реакция, а потому "афродизиаком" на самом деле может быть что угодно, убежден Нан Уайз, психотерапевт и сексолог из Университета Рутгерса в Нью-Джерси.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если вы убеждены, что определенная пища способна повлиять на ваше сексуальное желание, то наверняка так и будет

"Сексуальное влечение зависит от многих факторов: физических, психосоциальных, ситуативных и включает много переменных. Если вы убеждены, что определенная пища влияет на ваше сексуальное желание, сработает эффект плацебо", - объясняет Уайз.

Контекст имеет большое значение, добавляет профессор Эванс. Вы же не думаете о сексе всякий раз, когда вгрызаетесь в Twix. Но при определенных обстоятельствах - вполне может быть.

У каждого из нас могут быть свои отдельные продукты, которые вызывают эротические ассоциации, отмечает Жан-Кристоф Билэтер, доцент социального и сексуального поведения из Университета Гронингена в Нидерландах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Шоколад далеко не всегда является афродизиаком - все решает контекст

"Ассоциации имеют очень сильное влияние на нас, а мозг прекрасно помнит случаи, связанные с сексом. Если какой-то элемент ситуации способствовал сексуальному контакту, эта вещь наверняка будет иметь возбуждающий эффект и в будущем".

Голод не тетка

Фактически афродизиаком может стать любая еда. Но если человек голоден, а еды вокруг нет, его половое влечение снижается.

"С точки зрения эволюции желание заниматься сексом с целью размножения возникает, когда особь имеет здоровый вес и питание, которое обеспечивает все необходимые для этого питательные вещества", - отмечает Билэтер.

Копірайт зображення Getty Images Image caption При определенных обстоятельствах любая еда может обладать свойствами афродизиака

Есть свидетельства, что в порнографии XVII века всегда присутствовала еда, добавляет Эванс. Очевидно, для того, чтобы помочь паре восстановить силы для следующего раунда.

В экспериментах с плодовыми мушками Билэтер обнаружил, что когда вокруг нет еды, поведение во время спаривания насекомых заметно меняется.

Если вокруг еды достаточно, дрозофилы спариваются до семи раз в день с первой особью, которая им встречается. Но если еды не хватает, они спариваются только один раз.

Существуют и свидетельства того, что мы отдаем предпочтение еде, которая делает нас более привлекательными для противоположного пола. Например, самцы некоторых птиц привлекают самок яркой окраской перьев. Для этого они употребляют в пищу продукты, содержащие каротиноиды.

Это же происходит и с людьми. "Стандарты женской красоты в прошлом предусматривали пышные формы. Когда еды не хватало, гладкое тело было свидетельством хорошего репродуктивного здоровья женщины", - отмечает Билэтер.

А разве вкусно накормить своего сексуального партнера - это не афродизиак? Возможно, именно поэтому мы дарим конфеты любимому человеку или готовим для него или нее. Приготовленный дома ужин может полностью способствовать появлению желания.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Приготовленный для любимого человека ужин и съеденный вместе с ним может быть отличным афродизиаком

"Пауки, например, ловят мух, чтобы завоевать расположение самок, с которыми они хотят спариваться, а сверчки производят желеобразную массу, чтобы побудить своих дам к сексу", - говорит доцент Эбботт.

Миф об афродизиаках настолько живуч прежде всего потому, что людей всегда привлекали идеи, которые обещали молодость, долголетие и плодородие, утверждает Дженнифер Эванс.

И именно поэтому, мы будем верить в афродизиаки еще многие века.

Прочитать оригиналэтой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future

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