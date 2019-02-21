100 самых питательных продуктов в мире. Сало - в десятке
Ученые проанализировали более 1000 пищевых продуктов и оценили их питательные и полезные для организма человека свойства. Кое-что в этом списке удивило и самих исследователей.
Представьте себе идеальный продукт, содержащий не меньше и не больше питательных веществ, чтобы удовлетворить ежедневную потребность организма. Если бы такая еда была, можно было бы спокойно есть только ее, не заботясь о сбалансированном питании.
Но в природе ее нет. Однако есть много продуктов с высокой питательной ценностью. Если составить из них хорошо сбалансированную диету, мы сможем обеспечить организм всеми необходимыми элементами.
Ученые изучили более тысячи пищевых продуктов и присвоили каждому из них индекс питательности. Чем выше индекс, тем больше этот продукт соответствует ежедневным потребностям организма в том или ином элементе.
Внимание: некоторые продукты происходят от животных или растений, которые исчезают. Мы бы не рекомендовали употреблять их.
100. СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ/БАТАТ (р - растение)
86 ккал/100 г
Этот ярко-оранжевый клубень, довольно дальний родственник картофеля. Он богат бета-каротином.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 49
99. ИНЖИР (р)
249 ккал/100 г
Инжир выращивают с древнейших времен. В свежем или высушенном виде он является источником марганца.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 49
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98. ИМБИРЬ (р)
80 ккал/100 г
Содержит много антиоксидантов. В медицине его используют как стимулятор пищеварения и для лечения простудных заболеваний.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 49
97. ТЫКВА (р)
26 ккал/100 г
Тыква содержит много желтого и оранжевого пигмента, прежде всего, эфир ксантофила и бета-каротин.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 50
96. КОРЕНЬ ЛОПУХА (р)
72 ккал/100 г
Его используют в народной медицине и как овощ. Корень лопуха способствует похудению и уменьшает воспалительные процессы.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 50
95. БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА (р)
43 ккал/100 г
Как свидетельствует название, появилась в Брюсселе в XVI веке. Богата кальцием и витамином С.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 50
94. БРОККОЛИ (р)
34 ккал/100 г
Головки брокколи содержат недозревшие цветочные бутоны и стебли. Потребление брокколи в США возросло в пять раз за последние 50 лет.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 50
93. ЦВЕТНАЯ КАПУСТА (р)
31 ккал/100 г
В отличие от брокколи головки цветной капусты является вырожденными кончиками побегов. Они не содержат хлорофилла, а потому остаются белыми.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 50
92. ВОДЯНОЙ ОРЕХ (р)
97 ккал/100 г
Водяной орех вообще не является орехом. Это - водное растение, которое обычно растет на болотах.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 50
91. МУСКУСНАЯ ДЫНЯ (р)
34 ккал/100 г
Богата глутатионом. Антиоксидант, который защищает клетки от токсинов, в том числе свободных радикалов.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 50
90. ЧЕРНОСЛИВ (р)
240 ккал/100 г
Сушеные сливы содержат очень много питательных веществ, полезных для здоровья, в частности антиоксиданты и антоцианы.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 50
89. ОСЬМИНОГ ОБЫКНОВЕННЫЙ
82 ккал/100 г
Хотя мясо осьминога очень питательное, недавно ученые определили, что оно может содержать вредные токсины и аллергены моллюсков.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 50
88. МОРКОВЬ (р)
36 ккал/100 г
Морковь впервые появилась в Афганистане 1100 лет тому. Оранжевую морковь выращивают в Европе с XVI века.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 50
87. ТЫКВА ЗИМНЯЯ (р)
34 ккал/100 г
В отличие от летних тыкв, зимние едят, когда они полностью созреют. В пищу употребляют только мякоть.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 51
86. ПЕРЕЦ ХАЛАПЕНЬО (р)
29 ккал/100 г
Зрелый красный перец халапеньо содержит в 35 раз больше каротиноидов, чем зеленый.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 51
85. РЕВЕНЬ (р)
21 ккал/100 г
Ревень богат минералами, витаминами, клетчаткой и природными фитохимическими веществами, которые играют важную роль в здоровье организма.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 51
84. ГРАНАТ (р)
83 ккал/100 г
Своим насыщенным красным цветом гранат обязан пигментам антоцианы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 51
83. КРАСНАЯ СМОРОДИНА (р)
56 ккал/100 г
Антоцианы содержатся и в красной смородине. К этому виду также относится белая смородина, а вот черная является отдельным видом.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 51
82. АПЕЛЬСИН (р)
46 ккал/100 г
Апельсины - самый распространенный вид цитрусовых, который выращивают в мире. Кислотность апельсина снижается с созреванием.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 51
81. КАРП
127 ккал/100 г
Эта рыба содержит около 18% белка, 6% жира и вообще не содержит сахара.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 51
80. ТЫКВА ГИГАНТСКАЯ (р)
40 ккал/100 г
Это разновидность тыквы Cucurbita maxim. В отличие от последней, она имеет форму, похожую на слезу.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 52
79. КУМКВАТ (р)
71 ккал/100 г
Цитрусовый фрукт, похожий на овальный апельсин, но размером со сливу. Он полностью съедобен, вместе с тонкой кожурой.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 52
78. ПОМПАНО
164 ккал/100 г
Рыба семейства ставридовых.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 52
77. ГОРБУША
127 ккал/100 г
Горбуша богата жирными кислотами омега-3, которые нормализуют уровень холестерина в крови.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 52
76. ВИШНЯ (р)
50 ккал/100 г
Вишня (Prunus cerasus) является разновидностью черешни (P. avium). Из нее готовят много блюд или замораживают.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 53
75. РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ
141 ккал/100 г
Эта тихоокеанская рыба среднего размера - близкий родственник лосося. Она также богата жирными кислотами омега-3.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 53
74. ОКУНЬ
91 ккал/100 г
Беременным и кормящим женщинам есть окуня не рекомендуется. Хоть эта рыба питательная, она может содержать следы ртути.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 53
73. СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ (р)
31 ккал/100 г
Стручковая или спаржевая фасоль богата сапонинами - соединениями, которые снижают уровень холестерина в крови.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 54
72. КРАСНЫЙ САЛАТ-ЛАТУК (р)
16 ккал/100 г
Исторические данные свидетельствуют, что салат выращивали еще в 4500 до н.э. Он практически не содержит жиров или сахара и богат кальцием.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 54
71. ЛУК-ПОРЕЙ (р)
61 ккал/100 г
Близкий родственник лука и чеснока. Дикий предок порея растет в средиземноморском бассейне.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 54
70. КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ (р)
318 ккал/100 г
Эту приправу производят из уникального сорта перца Capsicum annuum.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 54
69. КИВИ (р)
61 ккал/100 г
Киви на самом деле родом из Китая. А в Новую Зеландию этот фрукт попал лишь в начале 1900-х, куда его привезли миссионеры.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 54
68. ЖЕЛТЫЙ КИВИ (р)
63 ккал/100 г
Киви - съедобная ягода, богатая калием и магнием, а желтый киви еще и лидер по содержанию антиоксидантов.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 54
67. ГРЕЙПФРУТ (р)
32 ккал/100 г
Грейпфрут (Citrus paradisi) родом из Вест-Индии. Родственник большего по размеру помело.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 54
66. МАКРЕЛЬ
139 ккал/100 г
Рыба семейства скумбриевых. Одна порция макрели содержит в 10 раз больше полезных жирных кислот, чем постная рыба, например, треска.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 54
65. НЕРКА
131 ккал/100 г
Еще один сорт рыбы, богатый жирными кислотами, которые снижают уровень холестерина. Консервированная нерка с костями является источником кальция.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 54
64. РУККОЛА (р)
25 ккал/100 г
Разновидность салата с высоким содержанием глюкозинолатов, которые защищают от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 55
63. ШНИТТ-ЛУК (р)
25 ккал/100 г
Несмотря на низкую калорийность, этот вид лука содержит много витаминов А и К, а зеленые листья - ряд полезных антиоксидантов.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 55
62. ПАПРИКА (р)
282 ккал/100 г
Приправа, которую также готовят из перца вида Capsicum annuum, имеет высокое содержание антиоксиданта аскорбиновой кислоты.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 55
61. КРАСНЫЕ ПОМИДОРЫ (р)
18 ккал/100 г
Низкокалорийный питательный продукт, который является прекрасным источником фолиевой кислоты, калия и витаминов А, С и Е.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 56
60. ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ (р)
23 ккал/100 г
Это недозрелые плоды красных помидоров. Потребление этого овоща снижает риск развития рака.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 56
59. САЛАТ-ЛАТУК (р)
15 ккал/100 г
Культивируемый салат (Lactuca sativa) является близким родственником дикого салата (L. serriola), распространенного в Америке сорняка.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 56
58. ЛИСТЬЯ ТАРО (р)
42 ккал/100 г
Молодые листья таро содержат гораздо больше белка, чем корень этого растения, который чаще употребляют в пищу.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 56
57. ЛИМСКАЯ ФАСОЛЬ (р)
106 ккал/100 г
Также известная как масляные бобы, эта разновидность фасоли содержит много углеводов, белков и марганца, и одновременно мало жира.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 56
56. УГОРЬ
184 ккал/100 г
Является хорошим источником рибофлавина (витамина В2), хотя кожная слизь угря может содержать вредные морские токсины.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 56
55. ТУНЕЦ
144 ккал/100 г
Большая рыба, богатая кислотами омега-3. Беременным женщинам рекомендуется ограничить потребление тунца из-за его поражения ртутью.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 56
54. СЕРЕБРИСТЫЙ ЛОСОСЬ
146 ккал/100 г
Тихоокеанская рыба, другое название - кижуч. Имеет относительно высокое содержание жира и длинноцепочечных жирных кислот.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 56
53. ЛЕТНИЕ ТЫКВЕННЫЕ (р)
17 ккал/100 г
Разновидности тыквенных, которые собирают недозревшими, когда кожура плода тонкая и съедобная. Название свидетельствует о коротком сроке хранения овоща.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 57
52. КВАСОЛЯ НЕВИ (р)
337 ккал/100 г
Также известна как гороховая фасоль. Клетчатка этой фасоли уменьшает риск рака толстой кишки.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 57
51. ПЛАНТАН (р)
122 ккал/100 г
Плантан, как и другие виды бананов, содержит разнообразные антиоксиданты, обладает антимикробными и гипогликемическими свойствами, предотвращает развитие диабета.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 57
50. СТРУЧКОВЫЙ ГОРОХ
42 ккал/100 г
Горох является отличным источником белков, углеводов, пищевых волокон, минералов и водорастворимых витаминов.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 58
49. КОРОВИЙ ГОРОХ (р)
44 ккал/100 г
Или вигна китайская. Как и многие другие бобовые, содержит углеводы и больше белка, чем зерновые растения.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 58
48. САЛАТ ПОСЕВНОЙ (р)
13 ккал/100 г
Другое название - салат сливочный. Низкокалорийный, популярен в Европе.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 58
47. ВИШНЯ КРАСНАЯ (р)
50 ккал/100 г
Разновидность кислой вишни (Prunus cerasus), растет в Европе и Азии.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 58
46. ГРЕЦКИЙ ОРЕХ (р)
619 ккал/100 г
Грецкие орехи содержат много а-линоленовой кислоты и растительных жирных кислот омега-3, чрезвычайно полезных для здоровья.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 58
45. СВЕЖИЙ ШПИНАТ (р)
23 ккал/100 г
Содержит больше минералов и витаминов (прежде всего, витамин А, кальций, фосфор и железо), чем многие другие виды салатов. Шпинат занимает в списке две позиции 45 и 24 в свежем и замороженном виде соответственно. Способ его приготовления влияет на пищевую ценность.
Свежий шпинат может утратить питательную ценность, если его хранят при комнатной температуре, и имеет более низкий питательный уровень, чем замороженный шпинат.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 59
44. ПЕТРУШКА (р)
36 ккал/100 г
Родственница сельдерея, петрушка была очень популярна у древних греков и римлян. Содержит немало полезных минералов.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 59
43. СЕЛЬДЬ
158 ккал/100 г
Атлантическая рыба, входит в пятерку самых популярных столовых сортов. Богата жирными кислотами омега-3.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 59
42. МОРСКОЙ ОКУНЬ
97 ккал/100 г
Родовое название для ряда родственных жирных сортов рыб среднего размера. Популярный в средиземноморском регионе.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 59
41. ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА (р)
13 ккал/100 г
Капуста вида Brassica rapa, принадлежит к тому же роду, что и брокколи и цветная капуста. Низкокалорийная.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 60
40. КРЕСС-САЛАТ (р)
32 ккал/100 г
Другое название - клоповник посевной. Содержит много железа.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 60
39. АБРИКОС (р)
48 ккал/100 г
Относится к косточковым плодам, имеет сравнительно высокое содержание сахара, фитоэстрогенов и антиоксидантов, в частности бета-каротина.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 60
38. ИКРА РЫБ
134 ккал/100 г
Икра рыбы содержит много витамина В-12 и жирных кислот омега-3.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 60
37. РЫБА БЕЛЫХ СОРТОВ
134 ккал/100 г
Это виды маслянистых пресноводных рыб, родственников лосося. Распространены в северном полушарии. Богаты кислотами омега-3.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 60
36.КОРИАНДР (р)
23 ккал/100 г
Травянистое растение, богатое каротиноидами, используется для лечения болезней, в частности расстройств пищеварения, кашля, боли в груди и лихорадки.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 61
35. САЛАТ-РОМЕН (р)
17 ккал/100 г
Разновидность латука. Чем свежее листья, тем больше питательных веществ они содержат.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 61
34. ГОРЧИЦА (р)
27 ккал/100 г
Одна из древнейших специй, содержит вещество синигрин, которое, как полагают, имеет мощные противовоспалительные свойства.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 61
33. АТЛАНТИЧЕСКАЯ ТРЕСКА
82 ккал/100 г
Крупная рыба с белым мясом и низким содержанием жира, богатая белками. Печень трески является источником рыбьего жира, богатого кислотами омега-3 и витамином D.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 61
32. МЕРЛАНГ
90 ккал/100 г
Разновидность тресковых, водится в Атлантическом океане, в Украине - в Черном море.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 61
31. КАПУСТА КАЛЕ (р)
49 ккал/100 г
Разновидность капусты, богатая минералами, фосфором, железом и кальцием, а также витаминами группы А и С.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 62
30. КАПУСТА РОМАНЕСКО (р)
22 ккал/100 г
Не следует путать с брокколи. Имеет тонкие стебли и небольшие соцветия, является родственником репы.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 62
29. ПЕРЕЦ ЧИЛИ (р)
324 ккал/100 г
Острые высушенные плоды растения Capsicum. Чили содержит много капсаицина (благодаря чему он такой жгучий), каротиноидов и антиоксидантов.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 62
28. МОРСКОЙ МОЛЛЮСК
86 ккал/100 г
Постный, богатый белками морепродукт. Съедобный моллюск не требует длительной тепловой обработки, хотя употреблять его следует с осторожностью, чтобы избежать пищевых отравлений.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 62
27. БРАУНКОЛЬ (р)
32 ккал/100 г
Еще одна разновидность капусты, близкий родственник кале.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 63
26. БАЗИЛИК (р)
23 ккал/100 г
Пряное, сладкое травянистое растение, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, а также имеет противогрибковые и антибактериальные свойства.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 63
25. МОЛОТЫЙ ПЕРЕЦ ЧИЛИ (р)
282 ккал/100 г
Источник фитохимических веществ, например, витаминов С, Е и А, а также фенольных соединений и каротиноидов.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 63
24. ЗАМОРОЖЕННЫЙ ШПИНАТ (р)
29 ккал/100 г
Замораживание шпината сохраняет питательные вещества, поэтому в списке он имеет более высокий индекс, чем свежий шпинат (45).
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 64
23. ЛИСТЬЯ ОДУВАНЧИКА (р)
45 ккал/100 г
Превосходный источник витамина А и С и кальция.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 64
22. РОЗОВЫЙ ГРЕЙПФРУТ (р)
42 ккал/100 г
Красный цвет мякоти розового грейпфрута придают каротиноиды и ликопеновые пигменты.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 64
21. МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ
69 ккал/100 г
Моллюски с низким содержанием жира и высоким содержанием белка, жирных кислот, калия и натрия.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 64
20. ТИХООКЕАНСКАЯ ТРЕСКА
72 ккал/100 г
Близкая родственница атлантической трески. Ее печень является значительным источником рыбьего жира, богатого жирными кислотами и витамином D.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 64
19. КРАСНАЯ КАПУСТА (р)
31 ккал/100 г
Ее диким предком было растение, которое росло на побережье Средиземного моря.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 65
18. ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК (р)
27 ккал/100 г
Содержит много меди, фосфора и магния. Один из самых богатых источников витамина К.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 65
17. МИНТАЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
92 ккал/100 г
Нежирная (менее 1% жира) рыба, которая водится в Беринговом море и заливе Аляски.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 65
16. ЩУКА
88 ккал/100 г
Быстрый пресноводный хищник. Его мясо очень питательное, но из-за риска загрязнения ртутью беременным женщинам употреблять его рекомендуется.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 65
15. ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК (р)
77 ккал/100 г
Содержит много фосфора, магния, железа, цинка, меди и пищевых волокон.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 67
14. МАНДАРИН (р)
53 ккал/100 г
Аппетитные цитрусовые фрукты. Содержат много сахара и каротиноиды криптоксантина - предшественника витамина А.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 67
13. ВОДЯНАЯ ХРЕННИЦА (р)
11 ккал/100 г
Уникальное овощное растение, которое растет в проточной воде. Обладает прекрасными целебными свойствами и пряным ароматом, похожим на запах хрена.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 68
12. СУШЕНЫЙ СЕЛЬДЕРЕЙ (р)
319 ккал/100 г
Высушенные хлопья сельдерея используют как приправу. Они являются важным источником витаминов, минералов и аминокислот.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 68
11. СУШЕНАЯ ПЕТРУШКА (р)
292 ккал/100 г
Сушеную и измельченную петрушку используют как пряность. Она имеет высокое содержание бора, фтора и кальция, необходимых для здоровых костей и зубов.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 69
10. ЛУЦИАНОВЫЕ
100 ккал/100 г
Разновидность окуней, морская рыба. Наиболее распространен - красный луциан. Мясо питательное, но может содержать опасные токсины.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 69
9. ЛИСТЬЯ СВЕКЛЫ (р)
22 ккал/100 г
Свекольная ботва содержит много кальция, железа, витамина К и группы В (прежде всего, рибофлавина).
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 70
8. САЛО
632 ккал/100 г
Хороший источник витаминов и минералов. Сало - более ненасыщенный и полезный продукт, чем бараний или говяжий жир.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 73
7. МАНГОЛЬД (р)
19 ккал/100 г
Очень редкий диетический источник беталаина, фитохимического вещества, которое считают эффективным антиоксидантом и которое имеет множество других полезных свойств.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 78
6. ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ (р)
559 ккал/100 г
Семечки различных видов тыкв - одни из самых богатых растительных источников железа и марганца.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 84
5. СЕМЕЧКИ ЧИА (р)
486 ккал/100 г
Крошечная черная семечка содержит большое количество пищевых волокон, белка, а-линоленовой кислоты, фенольной кислоты и витаминов.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 85
4. КАМБАЛА
70 ккал/100 г
Камбала или палтус, обычно не содержит ртути и является отличным источником витамина В1.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 88
3. ОКЕАНСКИЙ ОКУНЬ
79 ккал/100 г
Атлантический глубоководный вид рыбы, содержит много белка и мало насыщенных жиров.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 89
2. ЧЕРИМОЙЯ (р)
75 ккал/100 г
Тропическое растение с мясистой и сладкой белой мякотью. Богата сахаром и витаминами А, С, В1, В2, а также калием.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 96
1. МИГДАЛЬ (р)
579 ккал/100 г
Богат ненасыщенными жирными кислотами. Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и диабет.
ИНДЕКС ПИТАТЕЛЬНОСТИ: 97
ИСТОЧНИКИ:
- Научное исследование "Питательные свойства пищи", опубликованное в журнале PLoS ONE.
- Нормативная база данных питательных веществ Министерства сельского хозяйства США, выпуск 28.
- Энциклопедия пищевых продуктов и здоровья.
Прочитать оригиналэтой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future
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