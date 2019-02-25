Хотите быть счастливым? Прекратите пытаться

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Исследования показывают, что чем больше мы стремимся стать счастливыми, тем больше отдаляемся от своей цели.

Каким, по вашему мнению, должен быть путь к счастью?

Для многих это упорный труд - чем больше вы прилагаете усилий, тем лучшим будет результат.

Помните, что говорила героиня романа Элизабет Гилберт "Ешь, молись, люби"?

"За счастье надо бороться, стремиться к нему, настаивать и требовать, а возможно даже объехать весь мир, чтобы найти его".

Хотя, наверное, кому-то такой путь вполне подойдет, последние научные исследования показывают, что "борьба" за счастье у многих людей может иметь обратный эффект, вызывая стресс, одиночество и личные неудачи.

Согласно этой точке зрения, счастье напоминает пугливую птицу: чем больше вы хотите ее поймать, тем дальше она от вас улетает.

Исследование в частности объясняет, почему во время важных праздников, например дня рождения, Рождества или Нового года мы часто чувствуем себя разочарованными и уставшими.

Но выводы ученых также помогают понять, что нам нужно для длительного удовольствия от жизни и какие цели надо перед собой ставить, чтобы его достичь.

(Де)мотивационные советы

Айрис Маусс, исследовательница из Калифорнийского университета в Беркли, была одной из первых психологов, подошедших к этой проблеме научно.

Как отмечает Маусс, ее вдохновили многочисленные мотивационные книги, которые заполонили полки американских магазинов в последние несколько десятилетий. Во многих из них счастье оказывалось непременным условием бытия, едва ли не обязанностью каждого человека.

Но, как заметила исследовательница, все эти тонны полезных советов, казалось, приводили к еще большему разочарованию.

"Люди начинают устанавливать себе какие-то заоблачные стандарты, они считают, что должны быть счастливыми постоянно, они стремятся к какому-то чрезвычайному ощущению счастья и, не достигнув, разочаровываются в себе".

Ученая также задумалась, а не может ли даже простой вопрос к себе "счастлив/а ли я?" вызывать комплекс неполноценности и препятствовать ощущению, которого вы, собственно, пытаетесь достичь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Книги о том, как стать счастливым, парадоксальным образом мешают радоваться жизни

Вместе с психологами Майей Тамир, Николь Савино и Крейгом Андерсоном, Маусс попыталась проверить эту идею при помощи ряда исследований. Ученые просили участников эксперимента оценить правильность таких утверждений:

Ощущение счастья в определенный момент моей жизни свидетельствует о том, насколько хороша моя жизнь в целом

Чтобы моя жизнь была полноценной, я должен почти всегда чувствовать себя счастливым

Ценность имеет только то, что влияет на мое личное ощущение счастья

Как исследователи и ожидали, те участники опроса, которые согласились с утверждениями, были менее довольны своей жизнью.

Далее Маусс и ее коллеги решили выяснить, могут ли они повлиять на удовлетворенность людей жизнью, изменив их взгляды на счастье.

Для этого они одной половине участников предложили прочитать статью о важности счастья, а другой - похожую статью о преимуществах рационального суждения без упоминания каких-либо эмоций.

После этого обе группы посмотрели трогательный фильм об олимпийском победителе.

Результат снова был парадоксальным. Группа, прочитавшая о важности счастью, получила меньше удовольствия от просмотра - фильм практически не поднял им настроение, в отличие от контрольной группы, читавшей статью не об эмоциях.

Судя по всему, статья о счастье повысила ожидания участников относительно того, что именно они должны чувствовать, просматривая эмоциональную ленту. И вместо того, чтобы просто наслаждаться фильмом, они начали сомневаться в том, достигают ли их чувства необходимых стандартов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сознательное желание стать счастливее часто заставляет людей чувствовать себя одинокими и разочарованными

Вам, наверное, знакомо чувство, когда во время важного события, например свадьбы или долгожданного путешествия "всей жизни", вы вдруг совсем не чувствуете себя счастливым. Чем больше ожиданий у вас было, тем большим оказалось разочарование.

И наоборот, непродолжительная поездка куда-нибудь поблизости, которая вдруг оказалась веселой и приятной, становится гораздо более позитивным опытом.

Как показывают исследования Маусс, этот принцип может касаться и многих других сфер жизни.

Ученые выяснили, что стремление к счастью заставляет вас сосредоточить все внимание на себе и своих чувствах, вместо того, чтобы наслаждаться общением с людьми вокруг.

Но это еще не все. Другое исследование, опубликованное в начале прошлого года, показало, что настойчивое стремление к счастью имеет еще одно неприятное последствие. Оно заставляет нас чувствовать, что время неизбежно ускользает.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Концентрируясь на предстоящем ощущении счастья, мы недооцениваем свои нынешние достижения

К таким выводам позволил прийти эксперимент, в ходе которого участников попросили перечислить 10 вещей, которые делают их счастливыми в жизни. Например, провести время с семьей и тому подобное.

Но вместо того, чтобы способствовать оптимистичным чувствам, вопрос наоборот огорчил людей, заставив их почувствовать, как мало времени у них есть на все эти вещи.

А вот когда участников расспросили, что делает их счастливыми в настоящий момент, негативной реакции не было. Следовательно, проблема, очевидно, заключается в желании стать счастливее.

Дело в том, объясняют авторы исследования, что счастье - это не постоянная величина. Достичь высокой отметки очень сложно, и даже и тогда возникает желание продлить это чувство.

В результате вы постоянно чувствуете, что вам чего-то не хватает.

"Счастье превращается из чего-то приятного, чем я могу наслаждаться прямо сейчас, в тяжелое бремя, над которым я должен работать еще и еще", - отмечает психолог Сэм Мальйо из Университета Торонто.

Получается, что совет Элизабет Гилберт "на останавливаясь стремиться вверх до самой вершины счастья, чтобы остаться на ней навсегда", делает нас в действительности менее счастливыми.

Впрочем, выводы этих исследований не означают, что лечить серьезные психические расстройства, например, депрессию, не нужно. Хотя для этого нужно обращаться за профессиональной помощью.

Не означает это и того, что надо отказаться от важных решений, которые могут действительно улучшить жизнь. Например, разорвать отношения, в которых есть моральное или физическое насилие. Иногда нам действительно нужно сосредоточиться на нашем непосредственном счастье.

Однако, за исключением таких ситуаций, Сэм Мальйо советует серьезно переосмыслить наше отношение к счастью.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Настойчивое стремление к счастью заставляет нас чувствовать, что время неизбежно ускользает

Ученый также обращает внимание на негативное влияние соцсетей. Ведь смотря на приукрашенную и подчеркнуто счастливую жизнь других, мы начинаем мечтать о более счастливой и интересной жизни.

Он советует не устанавливать стандарты хорошей и содержательной жизни, сравнивая себя с другими.

Айрисс Маусс также отмечает, что, как утверждают многие исследования, люди, которые принимают отрицательные чувства, вместо того, чтобы постоянно бороться с ними, в итоге более довольны своей жизнью.

"Когда вы больше всего хотите быть счастливыми, вы начинаете осуждать и презирать себя за чувства, не совместимые с вашим представлением о счастье", - объясняет исследовательница.

Именно поэтому она советует относиться к жизненным взлетам и падениям с большим стоицизмом. Не пытаться избегать негативных вещей, а осознавать, что они проходят.

Все это, однако, не отрицает пользы простых приемов, которые помогают получать больше удовольствия от жизни.

Например, делать добрые дела или вести дневник благодарности. Прежде всего, если эти вещи заставляют вас почувствовать счастье прямо здесь и сейчас. Больше об этом можно прочитать в статье:

Но не ожидайте большого и мгновенного результата, а главное - не спрашивайте себя постоянно, счастливы ли вы.

Счастье действительно похоже на пугливую птицу. Как только вы прекратите за ним гоняться, вы увидите, что оно появляется само собой.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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