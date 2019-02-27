Не в голове, а в животе: как питаться, чтобы не впасть в депрессию

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Сто лет назад несколько отдельных исследований обнаружили связь между диетой и психическим здоровьем. Теперь ученые подтверждают, что бактерии в нашем кишечнике могут влиять на работу мозга и психическое здоровье.

Кишечник пациента не кажется тем местом, где можно искать причины депрессии. Но именно на него обратил внимание Джордж Портер Филлипс в начале XX века.

Наблюдая за пациентами лондонской психиатрической больницы Bethlem Royal Hospital, Филлипс заметил, что депрессивные больные с меланхолией часто страдали от тяжелых запоров, а также других признаков "общего нарушения обменных процессов" - ломкие ногти, тусклые волосы, землистый цвет лица.

Можно было бы предположить, что эти физиологические проблемы являются результатом депрессии, но Филлипс подумал об обратной причинно-следственной связи. Он задумался, можно ли облегчить психическое состояние пациента, решив проблемы с кишечником?

Чтобы выяснить это, он перевел пациентов на специальную диету. Она не содержала мяса, только рыбу, а также кефир, кисломолочный напиток с лактобактериями, что, как известно, улучшает пищеварение.

Удивительно, но это сработало. Из 18 пациентов, состояние которых Филлипс проверил сам, 11 полностью выздоровели, а у других двоих наступило заметное улучшение. Этот эксперимент является одним из первых доказательств того, что бактерии в нашем кишечнике могут оказывать глубокое влияние на состояние нашей психики.

Сегодня о микробиоме и его роли в здоровье человека говорят много.

Впрочем, его связь с психикой объяснить сложнее.

Мы сможем лечить наш мозг через кишечник Джейн Эллисон Фостер, исследователь

Как эти микроскопические мусорщики, питающиеся отходами нашего пищеварения, могут влиять на мозг?

"Я ни в коей мере не подвергаю сомнению тот факт, что микробы влияют на психическое здоровье", - отмечает Джейн Эллисон Фостер, руководитель лаборатории в Университете МакMастерa в Канаде, чьи исследования занимают лидирующие позиции в этой области.

А это значит, что мы сможем лечить наш мозг через кишечник. "У этой области - большой потенциал для развития как новых терапевтических средств, так и индивидуальной медицины".

Впрочем, Фостер подчеркивает, что нездоровый кишечник является лишь одной из многих возможных причин психических расстройств. То есть только часть пациентов хорошо отреагирует на новое "психобиотическое" лечение.

Но для тех, кто страдает от дисбаланса микрофлоры кишечника, новые методы могут принести значительное облегчение.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Исследование, проведенное в начале XX века, выявило, что кефир позитивно влияет на пациентов с депрессией

Несмотря на выводы первых исследований, в частности эксперимента Филлипса, идея о влиянии состояния кишечника на психическое здоровье была непопулярной на протяжении почти всего ХХ века.

Серьезные доказательства этой идеи стали появляться только в последние два десятилетия.

Один из самых интересных современных экспериментов провели в Университете Кюсю в Японии в 2004 году.

Команда ученых впервые продемонстрировала, что у "стерильных" мышей, выращенных без контакта с микробами, были зафиксированы колебания уровня гормонов кортикостерона и АКТГ, отвечающих за стресс.

Ученые предположили, что кишечные бактерии здоровых мышей каким-то образом влияют на гормональный профиль.

После этого исследователи засеяли стерильных мышей лактобактериями, которые Филлипс также использовал в своем эксперименте.

Депрессивное поведение может передаваться от человека к мыши через микробы в кишечнике

Хотя стрессовая реакция у мышей оставалась выше нормы, она заметно снизилась по сравнению с животными, которые не имели бактерий в своем организме.

Существуют и некоторые признаки того, что депрессивное поведение может передаваться от вида к виду - от человека к мыши - через микробы в кишечнике.

Это удалось доказать китайским исследователям из города Чунцин, которые пересадили стерильным мышам часть микробиоты пациентов с глубоким депрессивным расстройством.

Конечно, это только эксперименты на животных, но их выводы подтверждаются эпидемиологическими исследованиями с участием большого количества людей (результаты последнего были обнародованы 4 февраля 2019 года).

Все эти исследования систематически подтверждают, что микрофлора кишечника влияет на психику человека, в частности, на развитие депрессии и тревожных состояний.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Только у двоих из 10 пациентов антидепрессанты вызывают улучшение

Ни один отдельный вид бактерий не может привести к такому эффекту. Все дело, как кажется, в общем соотношении разных семей микробов.

Микробиом кишечника у депрессивных и тревожных людей менее разнообразен, чем у людей с крепким психическим здоровьем.

Более того, в одной из последних публикаций на эту тему исследователи обнаружили связь между шизофренией и низким видовым разнообразием кишечника. Когда образцы бактерий пациентов пересадили стерильным мышам, в деятельности их мозга произошли сдвиги, характерные для этого психического расстройства.

Микробы и мозг

Эта связь может формироваться по-разному.

Некоторые виды бактерий защищают стенки кишечника, укрепляя его слизистую оболочку, которая препятствует попаданию содержимого в кровоток.

Без такого барьера человек может страдать от высвобождения цитокинов, которые вызывают воспалительные процессы. Эти белки увеличивают кровообращение вокруг источника инфекции и регулируют иммунную реакцию организма.

Эта реакция имеет важное значение в борьбе с инфекцией, но цитокины также способствуют формированию усталости. Именно поэтому мы часто чувствуем себя усталыми и подавленными, когда болеем. Но такое состояние в течение длительного времени может привести к депрессии.

Микрофлора кишечника влияет на то, как наш организм переваривает и метаболизирует предшественников синтеза важных нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин.

Бактерии кишечника напрямую влияют на мозг через блуждающий нерв, иннервирующий слизистую оболочку кишечника, что позволяет ему контролировать процесс пищеварения.

Таким образом кишечные микробы могут посылать сигналы, воздействующие через блуждающий нерв на активность мозга.

"Бактерии кишечника могут по-разному "общаться" с различными структурами организма, в том числе нервной системой, - говорит Фостер. - Это очень динамичное, интерактивное, сложное пространство".

Но это - не улица с односторонним движением, поэтому активность мозга также может влиять на состав микрофлоры кишечника. Стресс повышаает риск возникновения воспалительных реакций, влияющих на микрофлору кишечника.

Это своего рода замкнутый круг.

Новые способы лечения

Как отмечает Фостер, эта отрасль быстро развивается, исследования проводят как ученые из университетов, так и коммерческие компании.

Их цель - найти новые методы лечения депрессии.

Антидепрессанты меняют баланс химических веществ в мозге, например уровень серотонина, но помогают далеко не всем. На самом деле только у двоих из 10 пациентов антидепрессанты вызывают улучшение.

Хороший эффект имеет когнитивно-поведенческая психотерапия, но она также помогает далеко не всем.

В результате многие так и не получают эффективного лечения. Поэтому связь между мозгом и кишечными бактериями может стать одним из самых перспективных направлений исследований.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда стерильные мыши получали полезные лактобактерии, они значительно легче переносили стресс

К сожалению, многие исследования в этой области пока еще крайне немногочисленны, а их результаты неоднозначны. В ходе одних изменение диеты или добавление в нее пробиотиков снижали симптомы депрессии, тогда как в других исследованиях подобные меры оказывали действие, ничем не отличающееся от эффекта плацебо.

Фостер объясняет отрицательный результат тем, что эксперементы проводились на пациентах, у которых депрессия имела другие причины. Кишечные бактерии, беспорно, могут влиять на психическое состояние некоторых людей, однако во многих случаях триггер может быть совершенно другим. Таким пациентам кефир вряд ли поможет.

Еще больше усложняет ситуацию то, что микробиом каждого человека уникален, поэтому любая терапия, направленная на флору кишечника, должна учитывать эти различия.

Поэтому способ лечения должен быть сложным и индивидуальным, считает исследователь.

"Теория о связи между кишечником и мозгом прежде всего применима в точной медицине (которая учитывает индивидуальные особенности организма, а не общие для всех принципы)".

Задача, по словам Фостер, заключается в том, чтобы "определить биотип или группу лиц со сходным микробиомом, который может быть причиной их симптомов". Прежде чем начинать лечение, проверить, например, склонность пациента к воспалительным процессам.

Поскольку в отличие от антидепрессантов речь идет не о вмешательстве в работу мозга, возможные побочные эффекты такой терапии будут менее опасными.

Питайтесь как итальянцы

Теория о наличии связи между кишечником и мозгом является еще одним доказательством того, что здоровое, сбалансированное питание снижает риск развития многих болезней, в частности, депрессии.

Многие из этих исследований были посвящены так называемой "средиземноморской диете" - общее название рациона, богатого овощами, фруктами, орехами, морепродуктами, ненасыщенными жирами и растительными маслами, а также с низким содержанием рафинированного сахара, красного и обработанного мяса.

(Это, конечно, довольно грубое обобщение, поскольку существуют значительные различия в том, как питаются жители южной Европы.)

Однако одно испанское исследование показало, что у людей, которые придерживались традиционной средиземноморской диеты, риск развития депрессии был вдвое меньше.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами, здоровыми маслами, с низким содержанием переработанных продуктов, очень полезна для здоровья

Ученые доказали, что средиземноморская диета увеличивает разнообразие кишечных бактерий и снижает возможность других физиологических изменений, например хронических воспалений, которые также сопровождают депрессию.

Спустя более века после эксперимента Филлипса в больнице Bethlem Royal надежное средство лечения депрессии пока так и не найдено.

Но для некоторых людей здоровый кишечник может стать важным первым шагом к здоровой психике.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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