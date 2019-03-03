Восприятие запахов, вкусов и цветов зависит от языка, на котором мы говорим

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Вам когда-нибудь было сложно описать вкус или запах? Оказывается, сенсорное восприятие мира сильно зависит от языка, на котором мы разговариваем.

Распространено мнение, что люди в основном воспринимают мир через зрение. С этим чаще всего соглашаются носители английского языка.

В конце концов, английский имеет один из самых богатых словарей для описания цвета и геометрических форм - но в нем также заметно меньше слов для названий запахов.

Впрочем, недавнее глобальное исследование показало, что то, какой способ восприятия мира мы предпочитаем - визуальный, слуховой, вкусовой, тактильный или обонятельный - заметно отличается в разных культурах. И это прежде всего отражается в нашем родном языке.

Исследование охватило 20 языков, на которых говорят жители Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Австралии, и территории от больших современных городов до отдаленных коренных поселений.

Участникам предлагали описать так называемые стимуляторы чувств, например, цветную бумагу, глоток подслащенной воды или запах с картонной полоски.

Результаты эксперимента показали, что на то, как мы воспринимаем вещи и насколько легко можем объяснить свое восприятие словами, может влиять наш образ жизни, окружающая среда и даже форма наших домов.

"Мы обычно считаем, что язык прямо передает нам информацию о мире", - отмечает Асифа Маджид, профессор лингвистики, коммуникации и восприятия культуры в Университете Йорка, которая возглавляла исследование.

"Примером этого является то, как мы воспринимаем свои чувства", - считает она.

Копірайт зображення BBC / Getty Image caption Носителям английского языка, как правило, тяжелее описывать запахи, чем представителям других языковых сообществ

По словам Маджид, во многих учебниках говорится, что человек является визуальным существом.

"Частично это обосновывают тем, что участок мозга, отвечающий за зрительное восприятие, гораздо больше того, который отвечает за запахи", - говорит исследовательница.

"Однако другим важным аргументом выступает язык. Люди говорят: "Ну, посмотрите, в нашем языке существует гораздо больше слов для описания того, что мы видим, чем для запахов", - добавляет она.

Впрочем, отмечает Маджид, некоторые сообщества более ориентированы на запахи или звуки. Ее собственное исследование языка джахай, на котором говорят в общине охотников-собирателей на Малайском полуострове, показало такой же богатый словарь для описания запахов, как английский имеет для цветов.

Исследование собрало специалистов по самым разным языкам - от умпила, на котором говорят около сотни коренных австралийцев, до английского, на котором говорит около миллиарда людей во всем мире.

В исследовании приняли участие 313 человек. Им предлагали различные стимуляторы ощущений, а затем измеряли согласованность ответов в каждой языковой группе.

Высокий уровень согласованности свидетельствовал, что группа имеет общий способ описания, например, определенных цветов. А низкий уровень - наоборот, что общепринятого словаря для этих цветов не существует, или же носитель языка не может их идентифицировать.

Копірайт зображення BBC / Getty Image caption На английском языке проще описывать формы и цвета

Носители английского языка точно определяли формы и цвета. Они, например, единодушно соглашались, что нечто является треугольником или имеет зеленый цвет.

Носители лаосского или персидского языков, с другой стороны, точнее различали вкусы. Когда им предложили выпить горьковато-сладкую воду, все носители персидского описали ее как "токх", то есть "горький".

При этом англоязычные участники эксперимента реагировали на этот стимулятор иначе. Они характеризовали воду как "горькую, соленую, кислую, неплохую, лишенную вкуса, мятную, похожую на ушную серу или на лекарства", говорит Маджид.

Как объясняет исследовательница, такое смешение вкусов регулярно повторялось с носителями английского языка.

Копірайт зображення BBC / Getty Image caption Носителям английского языка сложнее объяснить вкус, чем лаосцам или персам

"Хотя язык и предлагает слова для описания вкуса, кажется, люди не очень умеют сопоставить их с самими вкусами", - отмечает лингвист.

Интересно, что те языковые сообщества, которые умеют точнее различать вкусы - персы, лаосцы и кантонцы (носители диалекта китайского языка) - известны миру изысканными кулинарными традициями с богатой палитрой вкусов и ароматов.

Другим участникам исследования было сложно объяснить некоторые ощущения, потому что в их языке не хватало слов для их названия.

Так, в языке умпила существуют только три слова для описания цветов: черный, белый и красный.

Однако носителям языка умпила было гораздо легче описать запахи. Это преимущество запахов перед цветами в языке присуще многим обществам охотников-собирателей мира, включая вышеупомянутую народность джахай.

Это, очевидно, можно объяснить тем, что они живут и добывают себе пищу в богатых запахами лесах.

Копірайт зображення BBC / Getty Image caption Преимущество запахов перед цветами в языке присуще многим обществам охотников-собирателей мира

Интересно, что это сенсорное отличие сохраняется даже в языках жестов. Носители ката колок - языка жестов, на котором говорят около 1200 жителей Бали - так же, как и носители умпилы, имели заметные трудности с описанием цветов.

С другой стороны, носители американского и британского языка жестов легко справились с этой задачей - примерно так же, как и носители обоих вариантов английского языка.

Выяснилось также, что определенную роль играли и такие культурные факторы, как искусство и архитектура. Люди из сообществ, занимающихся производством декоративной керамики, лучше описывали формы.

Те, в чьей культуре распространены дома с углами, а не круглые хижины, лучше описывали острые формы. А представители музыкальных сообществ лучше отличали звуки, даже если они сами не были музыкантами.

"Если в сообществе много музыкантов, все его представители лучше разбираются в звуках и способны точнее их описывать", - говорит Маджид.

Копірайт зображення BBC / Getty Image caption Представители сообществ с развитыми музыкальными традициями лучше отличали звуки, даже если они сами не были музыкантами

Для тех из нас, кто проводит больше времени перед беззвучным экраном без запаха и цвета, чем среди ароматных растений и певучих музыкантов, исследование может стать стимулом к ​​поиску новых сенсорных переживаний.

Но оно также напоминает нам о невероятном лингвистическом разнообразии мира.

Языку умпила, например, сейчас грозит вымирание. Число его носителей быстро сокращается.

Однако в описании запахов этот редкий исчезающий язык имеет серьезное преимущество перед английским, несмотря на его бурное развитие и миллиард носителей.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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