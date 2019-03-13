"Запилить" или нет? Как селфи и соцсети меняют наше отношение к себе

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Кажется очевидным, что безупречные фотографии друзей и знакомых в соцсетях плохо влияют на нашу самооценку. Однако выводы исследователей не так однозначны. Они также рассказали, какое поведение в соцсетях способствует лучшему отношению к себе.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как все эти бесконечные фото лиц и тел, которые мы пролистываем в своей ленте на Facebook и Instagram, влияют на восприятие нашей собственной внешности?

Загорелые ноги подруги на средиземноморском пляже, кубики на животе известного актера, сделавшего селфи в спортклубе.

Мы уже не первый год говорим о влиянии нереалистичных стандартов красоты, которыми нас кормят глянцевые журналы и реклама.

Но теперь, когда нашим вниманием завладели популярные блогеры и звезды Instagram, кажется, что социальные сети также становятся еще одним источником негативного восприятия своего тела.

Впрочем, все не так однозначно, и ваша страница в соцсетях вполне может помочь вам стать счастливее и более довольным своим телом - или, по крайней мере, прекратить комплексовать.

Важно отметить, что исследования влияния соцсетей на самооценку только начали проводить, а потому их выводы вряд ли можно считать бесспорными.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Просмотр фотографий других людей в соцсетях связывают с негативным отношением к собственному телу

Это значит, что мы не можем пока с уверенностью сказать, что это именно Facebook вызывает у кого-то негативные чувства по отношению к своей внешности, или наоборот - что люди, которые озабочены своим внешним видом, чаще используют Facebook.

Однако, связь между соцсетями и проблемами в восприятии собственного тела однозначна.

Но этими сетями можно пользоваться по-разному. Вы только рассматриваете фото знакомых - или постите и свои селфи, красивые и отретушированные?

Следите за близкими друзьями и семьей - или подписаны на целый список модных селебрити и инфлюенсеров?

Исследования показывают, что важную роль играет то, с кем мы себя сравниваем.

В ходе опроса 227 студенток университета рассказали, что, просматривая Facebook, обычно сравнивают себя со сверстниками и знаменитостями, но не с членами семьи.

Исследователи чаще всего связывают с отрицательной самооценкой сравнение себя с мало знакомыми людьми одного с вами возраста.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сравнение себя со звездами может ухудшать самооценку

Они объясняют это тем, что люди показывают в соцсетях только лучшую сторону своей жизни.

Когда вы знакомы с кем-то близко, вы знаете, что жизнь человека состоит не только из того, что он демонстрирует в соцсетях. Но о незнакомых людях нам это неизвестно.

Что хуже?

Различные виды контента влияют на нас по-разному.

Исследования показывают, что фото "фитнес кумиров" - фотографии людей в прекрасной спортивной форме из спортзала - заставляют нас жестче относиться к себе.

Доцент Университета Западной Англии в Бристоле Эми Слэйтер провела исследование с участием 160 студенток.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Цитаты о позитивном отношении к себе преобладают над негативной реакцией от фотографий идеальных спортивных тел

В ходе эксперимента она показывала одной группе участниц фотографии "фитоняшек" (девушек, которые активно занимаются спортом и следят за своей фигурой), и второй - цитаты на тему позитивного отношения к себе (такие как "Ты совершенна такая, какая ты есть").

После просмотра снимков отношение к себе в первой группе было гораздо менее снисходительным, чем во второй.

Когда третьей группе участниц показали оба вида фотографий, преимущества положительных цитат заметно преобладали над негативной реакцией от фотографий спортивных девушек.

Впрочем, публикации на тему "боди-позитива" также имеют свою обратную сторону - они все равно заставляют фокусироваться на своей внешности, а не, скажем, на умениях или личности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Публикации на тему "боди-позитива" хотя и повышают самооценку, все равно заставляют фокусироваться на внешности

И это то, за что движение боди-позитива вполне справедливо критикуют. "Конечно, речь идет о том, что нужно любить свое тело, но в основе этого движения все равно лежит чрезмерное внимание ко внешнему виду", - отмечает Жасмин Фардули, исследовательница из Университета Макквери в Сиднее.

Любить селфи или себя?

Когда мы публикуем в соцсетях свои фотографии, это обычно селфи.

Доцент Йоркского университета в Торонто Дженнифер Миллс провела эксперимент, в ходе которого участников попросили сделать селфи и опубликовать его в Facebook или Instagram.

Одна группа могла сделать только один снимок и загрузить его без изменений, второй - позволили сделать неограниченное число попыток, а также позволили отредактировать фото.

Миллс и ее коллеги выяснили, что обе группы участников чувствовали себя менее привлекательными и менее уверенными в себе после того, как разместили фото в соцсетях. Даже те, кому разрешили свои фотографии улучшить.

"Несмотря на то, что у них была возможность сделать себя "красивее", они все равно были сосредоточены на недостатках своей внешности", - объясняет исследовательница.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины чувствовали себя менее уверенными в себе после того, как публиковали селфи в соцсетях - показало одно исследование

Некоторые участники хотели узнать, понравилось ли кому-то их фото, прежде чем определиться, как они себя чувствуют.

"Вас обуревают противоречивые эмоции, пока вы не получаете заверения от других людей, что вы выглядите хорошо, - отмечает Миллс. - Но это не длится бесконечно, и тогда вы делаете следующее селфи".

Большинство исследований того, как соцсети влияют на самооценку, пока проводились преимущественно с участием молодых женщин, поскольку, как полагают, именно они больше озабочены своей внешностью.

Впрочем, наблюдение за мужчинами показывают, что и они не застрахованы от негативного влияния социальных сетей.

Например, одно исследование показало, что мужчины, которые часто просматривают фитнес-фото своих знакомых, чаще сравнивают свою внешность с другими и больше беспокоятся о "достаточном" количестве мышц.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мужчины, которые часто просматривают фитнес-фото своих знакомых, больше переживают о своей мускулистости

Важным следующим шагом являются долгосрочные исследования, поскольку мы пока не знаем, имеет ли влияние соцсетей свойство накапливаться со временем, отмечают исследователи.

Но каковы рекомендации экспертов да данный момент? Что именно надо - или не надо - делать, чтобы социальные сети не ухудшали вашу самооценку?

У Миллс на этот счет - лишь один совет: отложите свой смартфон как можно дальше.

"Сделайте перерыв и займитесь чем-то другим, не имеющим ничего общего со внешностью или сравнением себя с другими", - говорит она.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лучший совет? Отложите смартфон

А также хорошо подумайте, на кого вы подписываетесь. Если ваша лента превратилась в сплошной показ безупречных тел - возможно, стоит добавить в нее немного природы, путешествий или чего-то другого.

В конце концов, вряд ли большинство из нас способно полностью отказаться от социальных сетей. И долгосрочные последствия их использования также пока неизвестны.

Но фотографии потрясающих пейзажей, вкусной еды и милых котиков и собачек помогут вспомнить, что жизнь состоит не только из того, как вы выглядите.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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