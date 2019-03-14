Нитраты в продуктах могут быть полезны. При одном условии
Слово "нитраты", как правило, вызывает негативные ассоциации. Но оказывается, не все так плохо и опасно! Обозреватель BBC Future объясняет, какие нитраты потенциально опасны, а какие нужныя нашему организму.
Последние призывы запретить применение нитратов и нитритов в производстве ветчины из-за риска рака только усилили опасный имидж этих веществ.
Впрочем, связь между пищевыми нитратами и здоровьем неоднозначна. Например, высокое содержание природного нитрата в свекольном соке может снижать артериальное давление и повышать мышечную активность.
Нитраты также - активный ингредиент некоторых лекарственных препаратов, которые прописывают при стенокардии, сниженном притоке крови, вызывающем боль в груди.
Итак, действительно ли нитраты настолько вредны?
Нитраты и нитриты, например, калийная селитра и азотистокислый натрий, являются естественными химическими соединениями, содержащими азот и кислород. В нитратах азот связан с тремя атомами кислорода, а в нитритах - с двумя.
Оба вещества - разрешенные в пищевой промышленности консерванты, которые подавляют распространение вредных бактерий в беконе, ветчине, салями и некоторых видах сыров.
Впрочем, из переработанного мяса среднестатистический европеец получает только 5% нитратов, более 80% - из овощей.
Нитраты и нитриты попадают в овощи из почвы, в которой они растут.
Нитраты входят в состав природных минеральных ископаемых, а нитриты образуются грунтовыми микроорганизмами, которые перерабатывают органические вещества.
Зелень, например, шпинат и руккола, возглавляют список продуктов с содержанием нитратов, за ними идут сок сельдерея и свеклы, а также морковь.
Овощи, выращенные органическим способом, содержат немного меньше нитратов, поскольку их удобряют синтетическими нитратами.
Однако существует важное различие между нитратами в мясе и в овощах, и именно от этого и зависит уровень их канцерогенности.
Связаны ли они с раком?
Сами по себе нитраты достаточно инертны, то есть они практически не вступают в химические реакции в организме. Но нитриты и происходящие от них химические вещества - более активны.
Большинство нитритов, с которыми мы сталкиваемся, образуются из нитратов под действием бактерий в ротовой полости. Интересно, что использование антибактериального ополаскивателя заметно снижает их образование.
Под действием кислой среды в желудке они превращаются в нитрозамины, некоторые из которых являются канцерогенными и связаны с раком кишечника.
Но для этого нужны амины, химические вещества, которые происходят от аммиака и в большом количестве содержатся в белковых продуктах.
Нитрозамины также образуются и непосредственно в пище под действием высокой температуры, например, во время жарки бекона.
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"Итак, вредными являются не столько сами нитраты или нитриты, сколько способ их обработки и среда, в которой они находятся", - отмечает Кейт Аллен, исполнительный директор по вопросам науки и общественных дел во Всемирном фонде исследования рака.
"Например, нитриты в колбасных изделиях под действием температуры связываются с аминокислотами, образуя нитрозамины - компоненты, способные вызывать рак", - добавляет она.
Аллен, однако, добавляет, что нитриты - лишь одна из причин, почему переработанное мясо способствует раку кишечника, и доля их влияния - неопределенная.
Другие опасные вещества - это железо, ПАУ (полиароматические углеводороды), которые образуются в копченом мясе, и гетероциклические амины, образующиеся при жарке мяса на открытом огне. Они также способствуют развитию опухолей.
С другой стороны, хотя Международное агентство по исследованиям рака классифицирует переработанное мясо как "потенциальный канцероген", риск относительно невелик.
В Великобритании, например, рак кишечника возможен у шести из 100 человек. Из тех, кто ежедневно съедает 50 г переработанного мяса (примерно три куска бекона), риск повышается только у семи из 100.
Возможно, даже полезны
Но нитриты не только вредны. Появляется все больше свидетельств, что они полезны для сердечно-сосудистой системы и других органов благодаря молекулам оксида азота.
В 1998 года трое американских ученых получили Нобелевскую премию за открытие значения этого газа для сердечно-сосудистой системы.
Теперь мы знаем, что оксид азота расширяет кровеносные сосуды, снижает кровяное давление и укрепляет организм в борьбе с инфекциями.
Нехватку оксида азота связывают с болезнями сердца, диабетом и эректильной дисфункцией.
Хотя оксид азота производится в организме несколькими способами, его образование из нитратов прежде всего важно для пожилых людей, поскольку другие способы его образования с возрастом снижаются.
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"Важно, что вещества, образующиеся из нитратов в овощах, не связаны с риском развития рака в отличие от тех, которые образуются из переработанного мяса", - подтверждает Аманда Кросс, лектор по вопросам эпидемиологии рака в Имперском колледже в Лондоне.
Овощи, прежде всего, зеленые листья, не содержат белка, а также имеют защитные компоненты, например, витамин С, полифенолы и клетчатку, которые снижают образование нитрозаминов.
Таким образом, если большинство нитратов в нашем рационе происходит из овощей, что способствует образованию оксида азота, они, наверное, даже полезны для нас.
Один из экспертов в этом вопросе даже утверждает, что многие из нас испытывают дефицит нитратов и нитритов, и их следует отнести к важным питательным веществам, которые могут предотвратить инфаркты и инсульты.
Какое количество безопасно?
Точно определить количество нитратов, которые мы потребляем с пищевыми продуктами, практически невозможно.
"Их уровень может колебаться в 10 тысяч раз, и даже в воде он очень разный в пределах допустимых 50 мг на литр", - говорит эпидемиолог Гюнтер Кульне из Университета Рединга.
"Это означает, что исследования влияния нитратов на организм надо толковать очень осторожно, поскольку наличие нитратов часто свидетельствует лишь о том, что человек просто ел овощи".
В 2017 году Европейский институт по безопасности пищевых продуктов (EFSA) вычислил ежедневную допустимую норму нитратов (которую можно употребить без заметного риска для здоровья) - 235 мг для человека весом около 63 кг.
Но в докладе Института также отмечено, что люди всех возрастов могут спокойно превышать эту норму.
Потребление нитритов, как правило, гораздо ниже (по некоторым оценкам, британцы в среднем съедают 1,5 мг в день).
Как отмечает EFSA, влияние нитритных консервантов - также на безопасном уровне для всех групп населения Европы, за исключением небольшого превышения у детей, которые получают много пищевых добавок.
Некоторые эксперты даже утверждают, что эти нормы уже устарели, и большее количество нитратов не только безопасно, но и полезно.
Правда, речь идет только о нитратах, которые попадают в наш организм с овощами, а не переработанным мясом.
Опасность, конечно, зависит от дозы. 2-9 г (2000-9000 мг) нитратов могут быть чрезвычайно токсичными, вызывая изменения в гемоглобине и синюшный оттенок губ и кожи.
Но получить такую дозу с едой очень сложно, и возможно лишь в случае отравления загрязненной удобрениями водой.
Какой же вывод можно сделать?
Чтобы ваш организм получал "правильные" нитраты и нитриты, съедайте ежедневно по крайней мере пять порций фруктов и овощей, а также избегайте переработанного мяса.
Таким образом, преимущества нитратов почти наверняка превысят их недостатки.
Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future
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