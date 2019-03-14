Нитраты в продуктах могут быть полезны. При одном условии

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Слово "нитраты", как правило, вызывает негативные ассоциации. Но оказывается, не все так плохо и опасно! Обозреватель BBC Future объясняет, какие нитраты потенциально опасны, а какие нужныя нашему организму.

Последние призывы запретить применение нитратов и нитритов в производстве ветчины из-за риска рака только усилили опасный имидж этих веществ.

Впрочем, связь между пищевыми нитратами и здоровьем неоднозначна. Например, высокое содержание природного нитрата в свекольном соке может снижать артериальное давление и повышать мышечную активность.

Нитраты также - активный ингредиент некоторых лекарственных препаратов, которые прописывают при стенокардии, сниженном притоке крови, вызывающем боль в груди.

Итак, действительно ли нитраты настолько вредны?

Нитраты и нитриты, например, калийная селитра и азотистокислый натрий, являются естественными химическими соединениями, содержащими азот и кислород. В нитратах азот связан с тремя атомами кислорода, а в нитритах - с двумя.

Оба вещества - разрешенные в пищевой промышленности консерванты, которые подавляют распространение вредных бактерий в беконе, ветчине, салями и некоторых видах сыров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Морковь - один из самых больших источников нитратов, которые попадают в нее из почвы

Впрочем, из переработанного мяса среднестатистический европеец получает только 5% нитратов, более 80% - из овощей.

Нитраты и нитриты попадают в овощи из почвы, в которой они растут.

Нитраты входят в состав природных минеральных ископаемых, а нитриты образуются грунтовыми микроорганизмами, которые перерабатывают органические вещества.

Шпинат и руккола возглавляют список продуктов с содержанием нитратов

Зелень, например, шпинат и руккола, возглавляют список продуктов с содержанием нитратов, за ними идут сок сельдерея и свеклы, а также морковь.

Овощи, выращенные органическим способом, содержат немного меньше нитратов, поскольку их удобряют синтетическими нитратами.

Однако существует важное различие между нитратами в мясе и в овощах, и именно от этого и зависит уровень их канцерогенности.

Связаны ли они с раком?

Сами по себе нитраты достаточно инертны, то есть они практически не вступают в химические реакции в организме. Но нитриты и происходящие от них химические вещества - более активны.

Большинство нитритов, с которыми мы сталкиваемся, образуются из нитратов под действием бактерий в ротовой полости. Интересно, что использование антибактериального ополаскивателя заметно снижает их образование.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В отличие от овощей, в ветчине и колбасе нитриты образуют опасные связи с белками

Под действием кислой среды в желудке они превращаются в нитрозамины, некоторые из которых являются канцерогенными и связаны с раком кишечника.

Но для этого нужны амины, химические вещества, которые происходят от аммиака и в большом количестве содержатся в белковых продуктах.

Нитрозамины также образуются и непосредственно в пище под действием высокой температуры, например, во время жарки бекона.

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"Итак, вредными являются не столько сами нитраты или нитриты, сколько способ их обработки и среда, в которой они находятся", - отмечает Кейт Аллен, исполнительный директор по вопросам науки и общественных дел во Всемирном фонде исследования рака.

"Например, нитриты в колбасных изделиях под действием температуры связываются с аминокислотами, образуя нитрозамины - компоненты, способные вызывать рак", - добавляет она.

Аллен, однако, добавляет, что нитриты - лишь одна из причин, почему переработанное мясо способствует раку кишечника, и доля их влияния - неопределенная.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В переработанном мясе нитриты под действием высокой температуры образуют нитрозамины, вещества, вызывающие рак

Другие опасные вещества - это железо, ПАУ (полиароматические углеводороды), которые образуются в копченом мясе, и гетероциклические амины, образующиеся при жарке мяса на открытом огне. Они также способствуют развитию опухолей.

С другой стороны, хотя Международное агентство по исследованиям рака классифицирует переработанное мясо как "потенциальный канцероген", риск относительно невелик.

В Великобритании, например, рак кишечника возможен у шести из 100 человек. Из тех, кто ежедневно съедает 50 г переработанного мяса (примерно три куска бекона), риск повышается только у семи из 100.

Возможно, даже полезны

Но нитриты не только вредны. Появляется все больше свидетельств, что они полезны для сердечно-сосудистой системы и других органов благодаря молекулам оксида азота.

В 1998 года трое американских ученых получили Нобелевскую премию за открытие значения этого газа для сердечно-сосудистой системы.

Теперь мы знаем, что оксид азота расширяет кровеносные сосуды, снижает кровяное давление и укрепляет организм в борьбе с инфекциями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нитриты, содержащиеся, например, в свекле и других овощах, отвечают за образование оксида азота, который снижает кровяное давление

Нехватку оксида азота связывают с болезнями сердца, диабетом и эректильной дисфункцией.

Хотя оксид азота производится в организме несколькими способами, его образование из нитратов прежде всего важно для пожилых людей, поскольку другие способы его образования с возрастом снижаются.

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"Важно, что вещества, образующиеся из нитратов в овощах, не связаны с риском развития рака в отличие от тех, которые образуются из переработанного мяса", - подтверждает Аманда Кросс, лектор по вопросам эпидемиологии рака в Имперском колледже в Лондоне.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нитраты в зеленых овощах имеют немало пользы для здоровья и не образуют вредных нитрозаминов, вызывающих рак

Овощи, прежде всего, зеленые листья, не содержат белка, а также имеют защитные компоненты, например, витамин С, полифенолы и клетчатку, которые снижают образование нитрозаминов.

Таким образом, если большинство нитратов в нашем рационе происходит из овощей, что способствует образованию оксида азота, они, наверное, даже полезны для нас.

Один из экспертов в этом вопросе даже утверждает, что многие из нас испытывают дефицит нитратов и нитритов, и их следует отнести к важным питательным веществам, которые могут предотвратить инфаркты и инсульты.

Какое количество безопасно?

Точно определить количество нитратов, которые мы потребляем с пищевыми продуктами, практически невозможно.

"Их уровень может колебаться в 10 тысяч раз, и даже в воде он очень разный в пределах допустимых 50 мг на литр", - говорит эпидемиолог Гюнтер Кульне из Университета Рединга.

"Это означает, что исследования влияния нитратов на организм надо толковать очень осторожно, поскольку наличие нитратов часто свидетельствует лишь о том, что человек просто ел овощи".

В 2017 году Европейский институт по безопасности пищевых продуктов (EFSA) вычислил ежедневную допустимую норму нитратов (которую можно употребить без заметного риска для здоровья) - 235 мг для человека весом около 63 кг.

Но в докладе Института также отмечено, что люди всех возрастов могут спокойно превышать эту норму.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поскольку содержание нитратов в пищевых продуктах сильно варьируется, трудно точно сказать, сколько нитратов ежедневно попадает в наш организм

Потребление нитритов, как правило, гораздо ниже (по некоторым оценкам, британцы в среднем съедают 1,5 мг в день).

Как отмечает EFSA, влияние нитритных консервантов - также на безопасном уровне для всех групп населения Европы, за исключением небольшого превышения у детей, которые получают много пищевых добавок.

Некоторые эксперты даже утверждают, что эти нормы уже устарели, и большее количество нитратов не только безопасно, но и полезно.

Некоторые эксперты утверждают, что большее количество нитратов не только безопасно, но и полезно

Правда, речь идет только о нитратах, которые попадают в наш организм с овощами, а не переработанным мясом.

Опасность, конечно, зависит от дозы. 2-9 г (2000-9000 мг) нитратов могут быть чрезвычайно токсичными, вызывая изменения в гемоглобине и синюшный оттенок губ и кожи.

Но получить такую ​​дозу с едой очень сложно, и возможно лишь в случае отравления загрязненной удобрениями водой.

Какой же вывод можно сделать?

Чтобы ваш организм получал "правильные" нитраты и нитриты, съедайте ежедневно по крайней мере пять порций фруктов и овощей, а также избегайте переработанного мяса.

Таким образом, преимущества нитратов почти наверняка превысят их недостатки.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future

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