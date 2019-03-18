Почему самоубийства чаще совершают мужчины

Копірайт зображення Getty Images Image caption Одиночество - важный фактор

Самоубийство - седьмая по распространенности причина смерти в Украине. По статистике, от самоубийства погибает в разы больше мужчин, чем женщин, хотя именно женщинам чаще ставят диагноз депрессия. Почему?

Шесть лет назад мой брат совершил самоубийство. Ему было 28 лет.

К сожалению, самоубийства не так редки, как нам кажется. По последним данным ВОЗ, в 2016 году во всем мире от самоубийства погибли 793 тыс. человек. Подавляющее большинство из них - мужчины.

Хотя сейчас в Великобритании уровень самоубийств - самый низкий с 1981 года, лишение себя жизни остается самой распространенной причиной смерти у мужчин до 45 лет.

В Украине самоубийство - на седьмом месте среди причин смерти после инфаркта и некоторых видов рака, далеко опережая смертность в ДТП.

По сравнению с женщинами, мужчины погибают от самоубийств в три раза чаще в Австралии, в 3,5 раза - в США и более чем в четыре раза чаще в России и Аргентине.

И эта тенденция существует уже довольно давно.

Самоубийство - очень чувствительный и сложный вопрос, имеющий множество запутанных причин. И окончательно определить причину почти никогда не удается.

Впрочем, учитывая все большее внимание к психическому здоровью, возможные факторы, которые влияют на трагическое решение, теперь известны лучше.

Однако до сих пор остается мало понятным, почему в этом вопросе такой большой гендерный разрыв.

А если учесть, что депрессию у женщин диагностируют гораздо чаще, и они чаще мужчин пытаются покончить с собой, этот разрыв становится еще больше - и еще менее понятным.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Почему мужчины находятся в зоне риска?

Важным фактором, например, в США является доступность оружия. Огнестрельным оружием владеют шесть из десяти американцев, и более половины суицидов в Америке совершают именно с его помощью.

Выбор способа лишить себя жизни, очевидно, также зависит от серьезности намерения. А как показало одно исследование, у мужчин он всегда выше, чем у женщин.

Но в чем причина мужских самоубийств - и как их можно предотвратить?

Почему?

Одним из ключевых моментов является общение. И дело не только в том, что женщинам проще выговориться, а в том, что во всех обществах роль мужчины - быть "сильным", не жаловаться и не признавать, что у него есть проблемы.

Все это начинается с детства. "Мы говорим мальчикам, что мужчины не плачут", - объясняет Колман О'Дрискол, директор компании Lifeline.

Это австралийская благотворительная организация, которая предоставляет круглосуточную помощь в кризисных ситуациях и предотвращает самоубийства.

"Мы учим их не показывать эмоций, потому что эмоции считаются проявлением "слабости", - добавляет она.

Мара Грунау, исполнительный директор канадского Центра профилактики самоубийств, добавляет, что "мамы обычно больше разговаривают со своими дочерьми, чем сыновьями, они больше делятся с ними чувствами, и таким образом лучше учат их распознавать эмоции".

В результате мужчины гораздо реже женщин готовы признать себя ранимыми, и они также менее охотно обращаются к врачу с психическими проблемами.

Они также, как правило, не всегда осознают, что находятся в состоянии стресса или имеют психическое расстройство, что подвергает их риску самоубийства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мужчинам с детства говорят, что слезы - признак слабости

Еще более опасным является то, что, признав проблему, мужчины начинают "лечить" себя сами.

"Тот факт, что мужчины больше злоупотребляют алкоголем и наркотиками, является в том числе свидетельством стрессов в их жизни, но это также мощный фактор в склонности к самоубийству", - отмечает психолог Джилл Харкави-Фридман.

Алкоголь усугубляет депрессию и провоцирует импульсивное поведение, а алкоголизм является известным фактором риска самоубийства.

Другие факторы риска связаны с семьей или работой.

Увеличение суицидов всегда является следствием экономического спада, который приводит к повышению безработицы. Исследование 2015 года проследило зависимость: на каждый процент роста безработицы количество самоубийств увеличивается на 0,79%.

Копірайт зображення Unsplash

К тому же, потеря работы связана и с потерей медицинского страхования. И если человек лечился от депрессии или наркотической зависимости, он больше не будет получать этой помощи.

Еще одним важным фактором является одиночество. Успешный на первый взгляд профессионал, сделавший карьеру, может оказаться на вершине пирамиды совсем один, добавляет Грунау.

Важно, однако, помнить, что все эти внешние условия никогда не являются единственной причиной.

"Миллионы людей теряют работу и расстаются с любимыми, но в итоге далеко не все совершают самоубийство", - говорит Харкави-Фридман.

Что делать?

Одного универсального решения, конечно, нет. Однако ряд неприбыльных организаций, программ и политических стратегий все же делают определенные шаги на этом пути.

Их главная задача - побудить мужчин к общению, и прежде всего - говорить о своих чувствах. Мужчинам объясняют, что это на самом деле является признаком силы, а не слабости.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Австралийская программа Mates in Construction привлекает внимание к большому количеству самоубийств в строительной индустрии

Здесь на помощь приходят технологии. Не все способны поделиться проблемами с другим человеком - но выговориться можно и с чатботом, от которого можно получить психологическую помощь без страха, что вас осудят.

Другой подход - привлечь внимание к тому, что чувствует семья и близкие люди самоубийцы. Это, например, стратегия британской кампании Project 84, название которой происходит от количества мужчин, которые еженедельно погибают от самоубийства в Великобритании.

Для многих это - аргумент. "Жизнь всегда дает шанс", - отмечает Саймон Ганнинг, основатель благотворительной организации, которая борется с мужскими самоубийствами.

Другие способы борьбы с самоубийством - это усложнить его осуществление. После того, как на подвесном мосту в Клифтоне в Бристоле установили ограждение, количество прыжков с него вдвое уменьшилось, и что немаловажно - оно ​​не увеличилось в других местах.

Впрочем, очевидно, что в этой области сделано еще далеко не все.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жизнь всегда дает шанс

Как отмечает О'Дрискол, смертности на дорогах часто уделяют больше внимания, чем самоубийствам, хотя от суицида погибает гораздо больше людей.

Нужно проводить больше исследований. "Прежде всего, отдельных исследований мужчин и женщин, ведь несмотря на очевидные различия в физиологии и психологии, вопросы самоубийства до сих пор изучается без учета пола", - говорит Харкави-Фридман.

Впрочем, есть и положительные изменения. Исследовательница говорит, что в начале ее карьеры было сложно даже утвердить тему о суицидах, поскольку считалось, что предотвратить их просто невозможно. Теперь мы знаем, что это не так.

Она также указывает на усиливающееся участие государства. Во Всемирный день психического здоровья в прошлом году британское правительство ввело должность министра по вопросам предотвращения самоубийства.

"Великобритания опережает другие страны в борьбе с суицидами, и это подтверждает заметное снижение числа самоубийств в последние годы", - добавляет Харкави-Фридман.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ситуация улучшается, но еще многое предстоит сделать

Но этого, конечно, недостаточно.

Любая жизнь, потерянная в результате самоубийства, - будь то мужская или женская - это жизнь, которую уже никогда не вернуть.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram