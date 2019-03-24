Пьянеют ли комары от алкоголя в крови человека?

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Комары отдают предпочтение разным группам крови или разным частям человеческого тела. Впрочем, кое-что привлекает их безоговорочно - это алкоголь. А вот пьянеют ли они от него - это вопрос!

Несколько лет назад я работал фотографом на ралли винтажных автомобилей в Дании. Соревнования оказались не столько на скорость, сколько на изысканность нарядов участников.

И все это быстро перешло в вечеринку с деликатесами, танцами и большим количеством алкоголя. После изрядного количества коктейлей я наконец сел в шезлонг и решил провести остаток ночи в нем под нежными датскими звездами.

Именно тогда я сделал три важных вывода: 1) летом в Дании чудовищное количество лютых комаров; 2) они вполне способны прокусить брезент на шезлонге, не говоря уже об обычной рубашке; 3) алкоголь на комаров действует, как красная тряпка на быка.

Утром моя спина стала похожа на ярко-красную пузырчатую пленку - и это был совсем не тот сувенир, который я хотел привезти домой.

Как отмечает журнал Американской ассоциации борьбы с комарами, вероятность того, что вас укусит комар, возрастает в разы, если вы употребляли спиртное.

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Почему это так, никто толком не знает.

Ученым известно, что комаров привлекают два химических вещества, которые мы выдыхаем. Это двуокись углерода и октанол.

Октанол - это вторичный спирт, образующийся в результате распада линолевой кислоты. Он также известен как "грибной спирт", поскольку является составной вкуса грибов.

Но вернемся к нашему вопросу: пьянеют ли сами комары, отведав крови подвыпившего человека?

Энтомолог Таня Дэпки из Пенсильванского университета в Филадельфии решительно это отрицала: "Уровень алкоголя в крови слишком низок для этого".

Очевидно, в этом комарам помогла эволюция.

Любая жидкость, кроме крови, сначала попадает в отдельный мешочек, где ее расщепляют ферменты. Поэтому, вероятно, алкоголь нейтрализуется еще до того, как он попадет в нервную систему насекомых.

"Ферменты расщепляют все вредное, например, алкоголь и бактерии", - подтверждает Эрика МакАлистер, куратор отдела энтомологии в Лондонском музее естественной истории.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Насекомые очень устойчивы к воздействию алкоголя

"Я не знаю, пьянеют ли комары, но совершенно точно алкоголь влияет на фруктовых мух, - продолжает МакАлистер. - Но они имеют очень высокую толерантность к спиртному".

"Алкоголь в небольших дозах делает их гиперактивными и кокетливыми, а еще они становятся менее разборчивыми в выборе партнеров", - объясняет исследовательница.

"Если дозу увеличить, они просто теряют сознание".

Комаров, как и мушек, также привлекают гнилые фрукты, в которых в процессе брожения сахара образуется алкоголь.

Алкоголь в небольших дозах делает насекомых очень активными и даже кокетливыми

Но у комаров кровью питаются только женские особи.

Так они получают белок, необходимый для образования яиц. Комары обоих полов также питаются цветочным нектаром, что обеспечивает им энергию для жизни.

Этот нектар иногда может содержать небольшое количество алкоголя.

Тот факт, что алкоголь в крови человека притягивает комаров, интересует исследователей.

Известно, что кровь некоторых людей, благодаря определенному генетическому составу, более привлекательна для комаров. 20% населения больше подвержены их укусам.

Один из факторов - группа крови. Так, одно исследование показало, что комары вдвое чаще кусали людей с первой группой крови, чем со второй.

Другие факторы риска - температура тела (чем она выше, тем больше притягивает комаров), беременность (очевидно, это также связано с температурой тела), тяжелое дыхание (поскольку человек выдыхает больше углекислого газа) и размер тела.

Комары также очень разборчивы в том, в какую часть тела вас укусить. Одни предпочитают ноги и стопы, другие - жаждут ваших шеи и лица. Возможно, потому, что так они могут сесть прямо на выбросы углекислого газа изо рта и носа.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые люди более "вкусны" для комаров - из-за группы крови и других факторов

Впрочем, все эти вещи очень индивидуальны, в отличие от алкоголя, который привлекает абсолютно всех особей, говорится в исследовании 2002 года.

"Когда вы голодны и чувствуете, например, на улице запах хот-догов, вы поворачиваетесь в его сторону, - объясняет Дэпки. - Вы можете и не есть хот-дог, но его запах указывает, что там есть еда".

Очевидно, так же действует на комаров и запах алкоголя, говорит МакАлистер.

Впрочем, на их решение кусать вас или нет, очевидно, влияют другие факторы, например, ваш генетический профиль.

И следовательно, если одним знойным летним вечером вы откажетесь от такого желанного холодного пива, это не спасет вас от внимания комаров.

С другой стороны, один-два бокала спиртного помогут легче пережить зуд. Вот это я проверил наверняка.

В конце концов, вы можете воспользоваться кремами или баллончиками от укусов насекомых и спокойно посидеть вечером за бокалом алкоголя - без всяких укусов.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future

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