Жизнь без лжи невозможна?

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Ложь - это не всегда плохо. Но каким был бы мир, в котором мы все могли бы мгновенно выявить ложь?

Все говорят неправду. Мы отвечаем "хорошо" на вопрос о наших делах, когда все хуже некуда, и делаем комплимент подруге по поводу ее ужасной новой прически.

Несмотря на это, большинство из нас обычно не способны выявить ложь. А что было бы, если бы мы умели это делать, мгновенно и безошибочно?

Исследователи считают, что люди начали врать друг другу, как только создали язык.

"Ложь - самый простой способ получить власть", - говорит Сиссель Бок, профессор этики из Гарвардского университета.

"Все-таки, чтобы получить чьи-то деньги, легче соврать, чем ударить кого-то по голове или ограбить банк".

На протяжении всей истории человечества ложь также была "эволюционным способом защиты", говорит Майкл Льюис, заслуженный профессор педиатрии и психиатрии из Университета Рутгерса.

Прежде всего защиты от преследования. Если бы вдруг ложь больше нельзя было бы скрыть, в странах, где супружеская измена, гомосексуализм или определенные религиозные убеждения являются незаконными, жизнь людей оказалась бы под угрозой.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Трудно представить повседневное взаимодействие людей без лжи

Мы врем на работе, чтобы казаться более профессиональными. Ведь если бы мы откровенно сказали боссу, что мы о нем думаем, или почему мы не уложились в дедлайн, мы могли бы потерять работу.

С другой стороны, именно на работе подчас очень важно знать, когда нам лгут, отмечает Кларк Фрешман, профессор права из Университета Калифорнии в Гастингсе.

Если бы представители меньшинств во время собеседования могли получать на свои вопросы честные ответы, дискриминации можно было бы избежать.

Но мы также чаще обижались бы. В мире без лжи наша самооценка подверглась бы большим испытаниям, считает Дэн Ариэли, профессор психологии и поведенческой экономики из Университета Дюка.

"В правдивом мире мы бы получали честные и часто жесткие отзывы о том, как работаем, одеваемся или целуемся", - объясняет он.

"Вы вдруг осознали бы, что люди не уделяют вашей персоне много внимания, и вы далеко не такой высококвалифицированный профессионал, как вам кажется", - добавил он.

С другой стороны, откровенная оценка дала бы нам шанс на самосовершенствование и обучение, но выгоден ли этот компромисс, Ариэле не уверен.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ложь защищает людей в странах, где определенное мировоззрение или религиозные убеждения сделали их жертвами преследований

Самооценка страдала бы с раннего детства, и не известно, как бы это отразилось на развитии человека.

Представьте, что ваш ребенок показывает вам свой рисунок, а вы отвечаете: "Какой ужас!" Негативные последствия будут незамедлительными. И прелесть детства была бы безвозвратно потеряна, ведь в нем уже не будет Санта-Клауса, Зубной феи и Пасхального зайца.

А поскольку дети очень любознательны, они рано узнают суровую правду жизни, что вряд ли будет полезным для их психики.

Но дети и сами довольно рано узнают о социальной ценности лжи. Уже в возрасте трех-четырех лет они прекрасно усваивают искусство вежливой лжи. Например, когда мама учит их говорить, что подарок им понравился, даже если это и не так.

Более того, эксперименты показали, что чем умнее и эмоционально более развитый ребенок, тем чаще он говорит неправду. Очевидно, ложь имеет интеллектуальные преимущества для детей.

Повзрослев, мы начинаем лгать регулярно. Одно исследование показало, что студенты колледжа говорили неправду в каждой третьей социальном взаимодействии, а взрослые люди - в каждой пятой.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время предвыборной кампании 2016 года Хиллари Клинтон прибегала ко лжи реже, чем ее соперник Дональд Трамп

В обществе, где важной установкой является не оскорбить чувства другого человека, все становятся сообщниками по "белой лжи".

"Многие люди и сами готовы обманываться", - говорит Экман. Мы благодарим хозяев за прекрасный вечер, даже если скучали каждую минуту. Они охотно верят в это, не желая признаваться в том, что их компания и угощение далеки от совершенства.

Недостатком вежливой лжи является то, что нас могут приглашать на ужин снова и снова. Но если бы ее не было, дружба разрушилась бы, профессиональные отношения были бы напряженными, а семейные праздники еще ужаснее, чем они есть сейчас.

Не лишены лжи и наши романтические отношения. Но если бы мы вдруг стали бы абсолютно честными с нашими партнерами, говорили бы в глаза о том, как они выглядят утром, или рассказывали о флирте с симпатичным коллегой, редкие отношения выдержали бы такое испытание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption А если бы правду говорили кандидаты в президенты?

"Я всегда шучу, что мы с женой прожили 40 лет вместе, только потому у нас отдельные ванные комнаты", - говорит Экман.

И дело не только в том, что именно вы делаете в ванной, а в том, что есть вещи, о которых вы не хотели бы рассказывать кому-либо, даже своей жене или мужу.

Впрочем, способность мгновенно выявлять ложь имеет и несколько весомых преимуществ. Во-первых, мы бы наконец избавились от патологических лгунов или тех, чья ложь не имеет никакой общественной пользы.

Патологические лгуны - это часто нарциссы, чья потребность в самообмане обусловлена страхом перед стыдом или разоблачением. Именно поэтому они сами искренне верят в свою ложь, даже если она противоречит фактам или их собственным заявлениям, сделанным ранее.

По словам Майкла Льюиса, классическим примером этого является Дональд Трамп, который "сам искренне верит в свою ложь".

Ложь в политике, конечно, не является чем-то новым. Однако в последние годы она стала слишком дерзкой. "Трамп, Путин и другие влиятельные политики взяли за привычку нагло врать, нисколько не заботясь о том, что их могут вывести на чистую воду", - говорит профессор политологии и журналистики Виан Бакир.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кто из нас не говорил, что опоздал из-за пробок, когда на самом деле просто проспал

Впрочем, несмотря на многочисленные доказательства нечистоплотности отдельных политиков или политических групп, они не теряют поддержку избирателей.

Как объясняет профессор Бакир, людей очень трудно переубедить. Предвзятость - общий недостаток Homo Sapiens, поскольку мы склонны безусловно верить тому, что вписывается в наше мировоззрение.

Но если бы люди могли самостоятельно выявлять ложь, нечестных политиков поддерживали бы гораздо меньше.

В международных отношениях и дипломатии, наверное, сначала наступит полный хаос, но в итоге общество выиграет от честных политиков и чиновников. Так же произойдет в полиции и правосудии.

Судебные процессы уйдут в прошло, бостанется лишь простой опрос подозреваемого.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мы часто врем, чтобы не обидеть людей, которые сделали для нас что-то хорошее

Предусмотреть все изменения в мире без лжи довольно трудно, известно лишь одно, что это будет совсем другой мир. Впрочем, "люди, конечно, приспособятся к нему со временем, разработав новые нормы социального поведения", предполагает профессор Бакир.

По ее мнению, однако, мы скорее всего, сделаем все возможное, или придумать новые способы лжи - с помощью технологий, наркотиков, социального поведения или психологических тренингов.

Другие исследователи разделяют ее мнение.

"Мы будем продолжать обманывать друг друга, или просто найдем другой способ. Это жизненная необходимость".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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