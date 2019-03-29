Почему люди начали пить молоко животных

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Человеческий организм научился переваривать молоко животных относительно недавно. Но устойчивость к лактазе развилась далеко не у всех этносов. Зачем человеку вообще пить жидкость, которой корова кормит свое потомство, и полезно ли молоко для взрослых?

Сегодня у коровьего молока достаточно конкурентов. Молоко из сои, миндаля и других растений становится все более популярным. Оно пригодно для веганов и людей с аллергией на молоко или непереносимостью лактозы.

Впрочем, распространение альтернативных видов молока - это лишь последний поворот в тысячелетних отношениях человечества с молоком животных. И на протяжении истории они были очень разными.

Если задуматься о нашем потреблении молока, это довольно странная ситуация. Мы пьем жидкость, которую вырабатывает организм коровы для кормления ее младенцев и которую мы должны выжимать из ее вымени.

Многие культуры это категорически не приемлют. В 2000 году Китай начал общенациональную кампанию, чтобы поощрить людей потреблять больше молока и молочных продуктов, поскольку они полезны для здоровья.

Кампания должна была преодолеть глубокие предубеждения среди многих китайцев, прежде всего старшего поколения. Многие китайцы и сегодня могут чувствовать себя плохо от обычного сыра, который производят из коровьего молока.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Человечество, которое существует уже более 300 тысяч лет, начало пить молоко каких-то 10 тысяч лет назад

В истории человечества, насчитывающей более 300 тысяч лет, употребление молока - относительно новая привычка. Еще около 10 тысяч лет назад вряд ли кто-то пил молоко, а чуть позже - только в исключительных случаях.

Первыми, кто начал постоянно употреблять молоко и молочную продукцию, были крестьяне и скотоводы в Западной Европе - первые народы, которые стали жить рядом с домашними животными, в частности - коровами. Сегодня это обычная практика в Северной Европе и Америке и многих других местах.

Еда для малышей

Употребление молока взрослым человеком противоречит биологии.

Молоко содержит тип сахара, лактозу, для переваривания которой в организме младенцев вырабатывается специальный фермент - лактаза. Но после того как малыш прекращает питаться молоком матери, лактаза теряет активность.

Без лактазы полностью переварить молочную лактозу невозможно. В следствие этого, когда взрослый человек употребляет много молока, у него может возникнуть метеоризм, болезненные судороги и даже диарея.

Стоит отметить, что лактазы нет и в организме других взрослых млекопитающих, например, коров, кошек, собак и т.п.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фреска из гробницы Метети в Египте 2350 до н.э. изображает, как древний египтянин доит корову

Очевидно, первые европейцы, которые начали пить молоко, имели большой метеоризм. Но потом вмешалась эволюция. И у некоторых людей фермент лактазы оставался активным и во взрослом возрасте, то есть у них развилась устойчивость к лактозе.

Это - результат мутаций в области ДНК, которая контролирует активность гена лактазы. Благодаря этому люди смогли употреблять молоко без побочных эффектов.

Эволюция отдала предпочтение переносимости лактозы, и сегодня она чрезвычайно распространена в некоторых популяциях.

Например, более 90% северных европейцев, а также некоторые народы Африки и Ближнего Востока нормально переносят лактозу.

Однако у многих других этнических групп ситуация иная. Лактаза отсутствует у взрослых азиатов, многих африканцев и жителей Южной Америки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщина покупает соевое молоко в Гонконге. Азиаты имеют самую низкую переносимость лактозы

Объяснить именно такую ​​географию достаточно трудно, поскольку непонятно, почему один продукт приобрел такую эволюционную важность.

Люди, чей организм не переносит лактозу, все равно могут переваривать небольшое ее количество.

Они могут выпивать немного молока без негативных последствий для здоровья, потреблять другие молочные продукты (сливочное масло, йогурт или сыр - все они содержат меньшее количество лактозы).

• Пармезан - совершенный продукт с тысячелетней историей

Твердые сыры, например, чеддер, а также сливочное масло содержат менее 10% лактозы от ее количества в молоке. Пармезан, к примеру, содержит ее так мало, что сыр спокойно могут есть люди с непереносимостью лактозы.

Неудивительно, что люди довольно быстро изобрели сыр. Археологические данные из южной Европы свидетельствуют, что производство сыра уже было 7200 лет назад.

И это произошло задолго до того, как переносимость лактозы распространилась среди европейцев.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Твердые сыры, как, к примеру, пармезан и чеддер, практически не содержат лактозы

Впрочем, как объясняет профессор генетики Даллас Своллоу из Университетского колледжа Лондона, переносимость лактозы развилась у народов, которые занимались скотоводством.

У охотников-собирателей, а также представителей так называемых пермакультур, которые выращивали растения, а не скот, такой мутации не произошло.

Впрочем, остается без ответа вопрос, почему переносимость лактозы развилась только у отдельных групп скотоводов.

Почему, например, монголы, для которых молоко было одним из основных продуктов питания, сейчас практически не могут его переваривать.

Другие преимущества молока

Как объясняет Лора Сегурель из парижского Музея истории человечества, отсутствие мутации может быть простой случайностью.

До недавнего времени на Земле проживало гораздо меньше людей, а местные популяции были не столь многочисленными, поэтому некоторые группы эта мутация могла просто обойти.

Монгольские скотоводы, например, обычно пьют кислое молоко, которое содержит гораздо меньше лактозы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Без ответа остается вопрос, почему переносимость лактозы развилась только у отдельных групп скотоводов

С другой стороны, это также поднимает вопрос о том, почему другие народы так хорошо адаптировались к потреблению молока. Ведь человечество довольно рано научилось перерабатывать молоко, а потому большой потребности в мутации гена лактазы не было.

Возможно, на это повлияли и некоторые другие факторы. Молоко является источником многих питательных веществ: жиров, белков, сахара и микроэлементов, таких как кальций и витамин D.

Оно также является источником чистой воды, что чрезвычайно важно в некоторых регионах.

Интересно и другое: является ли эта генная мутация доминантной до сих пор? Ответ на вопрос дают наблюдения за скотоводческой народностью кокимбо в Чили, которая получила лактазу от европейцев, прибывших на эти земли 500 лет назад.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Молочные коровы жуют люцерну на северо-западе Франции - части света, где люди приспособились переваривать молоко около 3000 лет назад

У популяции кокимбо эта способность быстро распространяется, так же как это было у северных европейцев 5000 лет назад. Но это - скорее исключение, поскольку для кокимбо молоко является основным источником питания.

Конец молочной эры?

Новости из остального мира в течение последних десятилетий свидетельствуют, однако, о несколько иной ситуации.

Исследования показывают, что потребление молока в последнее время сократилось в развитых странах и среди молодежи. Хотя данных об употреблении молодыми людьми йогуртов вместо молока пока нет.

С другой стороны, маловероятно, что растительное молоко может полностью заменить обычное, ведь оно содержит намного меньше питательных веществ и микроэлементов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Миндальное молоко не содержит столько микроэлементов и питательных веществ, сколько обычное

Прежде всего поражает рост спроса на молоко в Азии, где большинство людей не переносят лактозу.

Более того, в январе этого года было обнародовано большое исследование, посвященное рациону, наиболее полезному для здоровья и наименее вредному для планеты.

• Полезна ли на самом деле палеолитическая диета?

Хотя в рационе было максимально сокращено употребление красного мяса и других продуктов животного происхождения, он все равно содержал эквивалент одного стакана молока в день.

Похоже, употребление молока сойдет на нет еще не скоро, несмотря на то, что наш организм больше не адаптируется к нему.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future

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