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Вас раздражает ваша забывчивость? Несколько простых приемов помогут достичь удивительного результата.

Большинство из нас мечтает улучшить память. Кому не знакома ситуация, когда, отправляясь в магазин за тремя вещами, удается вспомнить только две из них. Или забываем, что мы хотели сделать в комнате, едва войдя в нее.

Что уж говорить о той интересной статье, которая произвела на нас такое впечатление и которую мы собирались при случае процитировать, но абсолютно ничего из нее не помним.

Существует множество способов мнемотехники, однако в последнее время ученые обратили внимание на неожиданно простые, но эффективные приемы, помогающие избавиться от забывчивости.

1. Ходите задом наперед

Мы считаем, что время и пространство - это разные вещи, но даже в нашей речи они пересекаются чаще, чем мы представляем. Мы говорим о событиях, которые уже "позади", и с нетерпением ждем событий, которые "впереди".

Словесная формулировка может отличаться в зависимости от языка. Но представители западной культуры представляют будущее преимущественно как пространство перед собой, а прошлое, наоборот, как находящееся сзади.

Исследователи из университета Рохэмптон решили воспользоваться этой аналогией, чтобы помочь улучшить память.

Они показывали людям список слов, набор фотографий или поставочных видео о похищении женской сумочки.

Участников эксперимента попросили ходить по комнате вперед-назад на расстоянии 10 метров. Результат показал, что те, кто ходил задом наперед, в ходе каждого теста запомнили больше информации.

Похоже, движение в обратном направлении заставляло их мозг вернуться назад во времени и таким образом легче получить доступ к воспоминаниям.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Существует множество методов мнемотехники, некоторые из которых не требуют больших усилий

Метод работал, даже когда они просто представляли, как двигаются назад, физически оставаясь на месте. Это исследование 2018 года согласуется с интересным открытием, сделанным более десяти лет назад.

Учёные пришли к выводу, что животные с помощью нейронов определяют свое положение в пространстве.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого подопытные крысы блуждали в Т-образном лабиринте. Когда грызуны впервые двигались по лабиринту, в их мозгу активировались нейроны места.

Исследователи обнаружили, что когда крысы повторно проходили лабиринт, нейроны "вспыхивали" в обратном порядке. Таким образом они вспоминали маршрут, мысленно возвращаясь к нему.

Последнее исследование в этой области подтвердило, что мы воспроизводим события прошлого в обратном порядке. Когда мы впервые видим предмет, мы сначала замечаем его форму и цвет, а затем определяем, что это такое.

Когда мы пытаемся его вспомнить, все происходит с точностью до наоборот. Мы сначала вспоминаем сам предмет, а затем, если повезет, другие детали.

2. Вместо тысячи слов - рисунок

Исследование 2018 года при участии людей разного возраста показало, что слово намного лучше запоминается, если изобразить его графически. Даже, когда речь шла о таких сложных для изображения словах, как "изотоп".

Рисование помогало даже людям с деменцией.

Поэтому в следующий раз, отправляясь в магазин, попробуйте список покупок не записать, а нарисовать.

Когда мы рисуем некий предмет, прежде всего обращаем своё внимание на детали.

Даже когда вы просто составляете список покупок, забыв его дома, вы все равно лучше вспомните, что хотели купить. Рисование - более эффективно.

И помните, качество иллюстрации и ваше умение рисовать не имеют никакого значения.

3. Делайте физические разминки

Давно известно, что регулярные регулярные физически нагрузки, например бег, улучшают память.

Физические упражнения имеют небольшой общий эффект. Но когда вы хотите что-то заучить, одноразовая нагрузка на мышцы может ускорить процесс.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Даже когда вы просто составляете список покупок, забыв его дома, вы все равно лучше вспомните, что хотели купить

Исследования показывают, что важную роль играет время выполнения упражнений.

Участники эксперимента, выполнившие 35-минутную тренировку с чередованием нагрузок через 4 часа после изучения списка картинок, помнили его лучше, чем те, кто тренировался сразу после заучивания.

4. Не делайте ничего

Исследователи выяснили, что короткий перерыв сразу после заучивания помогает лучше усвоить материал. Более того, этот эффект сохраняется в течение следующей недели.

Неплохой помощник в этом деле - медитация, то есть попытка вообще ни о чем не думать в течение определенного времени.

5. Не пренебрегайте сном

Если прогулки задом наперед, рисование, физические упражнения и даже медитация кажутся вам трудновыполнимыми, просто ложитесь на диван и немного поспите.

Сон помогает консолидировать наши воспоминания, повторяя и воссоздавая то, что мы узнали. И это касается не только ночного сна.

Немецкие исследователи выяснили, что люди лучше запоминали пары слов, если после заучивания спали в течение 90 минут.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Регулярные физически нагрузки помогают улучшить память

Впрочем, последние исследования показывают, что этот метод работает лучше у тех, кто регулярно позволяет себе вздремнуть во второй половине дня.

Исследователи также решили выяснить, можно ли приучить себя спать в дневное время. В течение четырех недель ученые просили подремать днем тех, кто не имеет такой привычки. Однако на их способности запоминать это в результате никак не сказалось.

Очевидно, для подобной тренировки памяти требуется больше времени.

А может, вы просто тот тип людей, которому лучше помогает ходьба назад, рисование, бег или обычное бездействие.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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