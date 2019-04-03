Холодная война в семье - почему близкие люди прекращают общаться

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Родители годами не разговаривают с детьми, братья и сестры не общаются. Разрыв отношений в семье является распространенной проблемой во всем мире. Психологи считают, что иногда это - единственно правильное решение, но общество до сих пор осуждает участников конфликта, а они сами всю жизнь чувствуют стыд.

Говорят, что еда объединяет людей. Но она также может стать причиной раздора в семье.

Автор кулинарных книг Нандита Годбоул знает это не понаслышке. Ее богатая индийская семья, которая всегда нанимала поваров, не одобрила ее выбор профессии. Выбрав своей специальностью кулинарное дело, Нандита пошла против воли родителей.

А когда в своей новой книге "Десять тысяч языков: тайны иерархической кухни" Годбоул углубилась в семейную историю, она столкнулась с еще большим непониманием.

Конечно, речь шла не только о еде. Меняя традиционные рецепты и исследуя историю семьи, которую родственники считали своей неприкосновенной собственностью, она посягнула на важные ценности. И некоторые члены семьи прекратили с ней общаться.

История Годбоул по-своему уникальна. Но случаи, когда близкие родственники прекращают общаться друг с другом или бойкотируют других членов семьи, вполне обычны.

Это может длиться годами и даже десятилетиями. Трудно сказать, стало ли это явление сейчас более распространенным, чем раньше, поскольку исследования в этой области только начали проводить.

Но такие истории случаются довольно часто. По данным британской благотворительной организации Stand Alone, которая поддерживает людей, от которых отказалась собственная семья, отчуждение происходит в каждой пятой британской семье.

Копірайт зображення BBC/Getty Image caption Сегодня проблему отчуждения в семье обсуждают гораздо больше, чем в прошлом

Исследование с участием 2 тысяч американок показало, что 10% из них не общаются по крайней мере с одним из своих взрослых детей.

Другое американское исследование показывает, что более 40% людей в определенный момент своей жизни испытывали отчуждение от семьи. Очевидно, в некоторых социальных группах, например среди студентов колледжей, такое случается так же часто, как развод.

Основательница компании Stand Alone Бекка Бленд, которая и сама не общается со своими родителями, заметила, что теперь эта проблема обсуждается гораздо больше, чем пять лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Google Trends, которые демонстрируют устойчивый рост запросов на эту тему, прежде всего в Канаде, Австралии и Сингапуре.

"Думаю, Меган Маркл и королевская семья, безусловно, привлекли внимание к этой проблеме", - отмечает Бленд.

Герцогиня Сассекская, чье имя в 2018 году было самым популярным запросом в Google в Великобритании и вторым по популярности в США, недавно поспособствовала разговорам о сложных семейных отношениях, рассказав, что почти не общается со своим отцом.

Заговорили на эту тему и другие знаменитости, например Энтони Хопкинс, который признался в интервью 2018 года, что не разговаривает со своей дочерью уже более 20 лет. Истории известных людей могут быть полезны для обычных семей, которые сталкиваются с подобными трудностями.

Копірайт зображення BBC/Getty Image caption Отчуждение в семьях более распространено в странах с развитой системой социального обеспечения

Хотя такие истории случаются по всему миру, в некоторых обществах отчуждение между родственниками все же более распространено.

Прежде всего это происходит в странах с развитой системой социального обеспечения, благодаря которой люди меньше зависят от семьи и могут свободно выбирать, поддерживать связь с родственниками или нет.

Такая разница заметна, например, между северными и южными европейскими странами. В последних между родителями и детьми сохраняются близкие отношения, поскольку государственная помощь в них более ограничена.

Другими факторами также являются образование и раса. Например, в Германии высшее образование у взрослых детей коррелирует с более высоким уровнем конфликтов с родителями.

Одно из объяснений заключается в том, что образованные члены семьи более мобильны географически и, очевидно, меньше нуждаются в финансовой поддержке друг друга.

Копірайт зображення BBC/Getty Image caption Отчуждение часто происходит постепенно, но оно отражает длительное напряжение в отношениях

Это не значит, конечно, что правительства должны ограничить социальную поддержку пожилых людей, чтобы способствовать более прочной семье. Испанская семейная культура, например, считается "более принудительной", чем, скажем, в Норвегии, где взаимоотношения между поколениями в целом более дружественные, поскольку они меньше зависят от финансового давления.

Почему так происходит

Потере семейных отношений, прежде всего между отцом и детьми, способствует прежде всего развод.

Другой причиной являются тайны, а также принадлежность кого-то из семьи к сексуальным и гендерным меньшинствам, прежде всего в традиционных обществах.

Впрочем, отчуждение часто происходит тихо, без каких-либо драм. Как рассказывает Меган Гиллиган, геронтолог из Университета штата Айовы, люди часто сами не знают, как это произошло.

Даже когда повод кажется незначительным, охлаждение в отношениях отражает длительный конфликт между родственниками.

Семьи, которые стремятся к примирению, должны признать, что причина конфликта - не в отдельной споре, и обратиться к своему прошлому.

Копірайт зображення BBC/Getty Image caption Часто причиной отчуждения взрослые дети называют эмоциональное насилие, которое они пережили в детстве от родителей

Важно также научиться не осуждать. Как выяснила в своем исследовании Гиллиган, одной из причин разрыва отношений между матерями и их взрослыми детьми было несоответствие ценностей.

Например, "когда мать придает большое значение вере и религиозным практикам, а ребенок нарушает их, женщина считает это оскорблением", объясняет исследовательница.

Конечно, это касается не только религии, но и других убеждений. Мать, ценящая самостоятельность, прекратила разговаривать с дочерью, которая, по ее мнению, зависела от мужа.

Интересно, что разногласия в личных ценностях часто играют большую роль, чем нарушения общественной нормы, например преступление.

"В поколении, которое пережило войну, семейные отношения часто воспринимались как долг и самопожертвование, что означало, что люди должны смириться с эмоциональным или физическим насилием", - отмечает Бекка Бленд.

Копірайт зображення BBC/Getty Image caption Представления о семейных ценностях отличаются у разных поколений

В отношениях братьев и сестер также определенную роль играют различия в ценностях. Но другой важный фактор - большая любовь родителей к одному ребенку, чем к другому.

Возможно, так лучше?

Хотя отчуждения в семье на первый взгляд выглядит резко отрицательным, в жизни - все сложнее.

Так же, как табу на развод в традиционных обществах заставляет женщин всю жизнь терпеть насильственные отношения, догматическая вера в святость семьи также заставляет людей зря страдать.

"Некоторые психологи считают, что если отношения тяжелые, постоянно вызывают конфликты и приносят боль, то их прекращение иногда является лучшим вариантом", - отмечает Гиллиган.

Важно также отметить, что охлаждение в отношениях не всегда является постоянным, люди периодически отдаляются и приближаются друг к другу.

К тому же, конфликт также часто бывает не со всеми членами семьи.

Как отмечает исследователь Транг Нгуен из Университета Джонса Хопкинса, во вьетнамских семьях, в которых родители отказались от своих детей из-за их сексуальной или гендерной ориентации, как правило, братья и сестры остаются в близких отношениях и очень помогают пережить отчуждение".

Копірайт зображення BBC/Getty Image caption Для более 80% людей, как показало одно исследование, прекращение мучительных отношений имело по крайней мере некоторые положительные последствия

Отчуждение в семье мучительно еще и потому, что часто это неоднозначная потеря, это конфликт, у которого нет конца.

К тому же, другим людям обычно очень сложно понять, что происходит.

"Разрыв отношений с членом семьи болезненный еще и потому, что общество не понимает этого и стыдит за это", - отмечает Гиллиган.

Некоторым людям даже приходится ограничить свое общение с друзьями и знакомыми, чтобы избежать обсуждения конфликта в семье. Чаще всего это касается женщин.

И это также причина, по которой очень трудно оценить масштабы проблемы, прежде всего в культурах, где бсуждать семейные конфликты социально неприемлемо.

Нандита Годбоул хорошо об этом знает. "Я смирилась с тем, что людям нужно время, чтобы понять это, а некоторые никогда не смогут этого сделать, - говорит женщина. - И с этим я тоже смирилась.

Очевидно, прекращение отношений с семьей не всегда нужно "исправлять". Но, как и с другим болезненным опытом, нужно избавляться от чувство стыда за ситуацию.

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