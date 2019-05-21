Как запомнить сон после пробуждения

Копірайт зображення Emmanuel Lafont

Мы видим сны каждую ночь, но помним их далеко не всегда. Почему так происходит и как сохранить в памяти сон, который так и норовит ускользнуть?

Я стою у своей начальной школы, рядом с входом и автостоянкой для учителей. Яркий солнечный день, меня окружают одноклассники. Нас больше сотни.

У меня странное ощущение, что кто-то из учителей также стоит неподалеку, но мое внимание привлекают двое незнакомых взрослых. Я вижу мужчину в мельчайших деталях - от гладкого блеска волос до золотистой оправы солнцезащитных очков.

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Он держит какой-то прибор, который издает пронзительный писк. Я опускаюсь на колени, зажимая ладонями уши. Мои одноклассники делают то же самое. Человек безумно хохочет.

Этот сон приснился мне почти 40 лет назад, но я помню его в мельчайших подробностях. Спросите меня, что в моей жизни несколько дней назад могло спровоцировать такие ассоциации, и я не смогу вспомнить.

Для многих из нас сны являются чем-то неуловимым, нематериальным. При свете дня нам остаются обычно какие-то неясные обрывки сна, а установить всю последовательность событий невозможно.

Такое поведение мозга имеет вполне прозаичное объяснение, которое коренится в биологии нашего спящего организма и подсознания.

Впрочем, физиология сна более сложна, чем мы считали раньше. Мы не просто погружаемся или выходим из подсознания, засыпая и просыпаясь. Наш мозг проходит через настоящие американские горки различных психических состояний.

Копірайт зображення Emmanuel Lafont Image caption Пока мы спим, состояние нашего мозга напоминает американские горки

Мы видим сны, когда наш мозг находится в состоянии быстрого движения глаз (REM). В этой фазе сна также происходят изменения в дыхании и кровообращении, а тело входит в парализованное состояние, известное как атония.

Фаза REM повторяется каждые 90 минут. Во время нее кровь приливает к важнейшим участкам мозга: коре головного мозга, которая наполняет наши сны содержанием, и лимбической системе, которая отвечает за эмоции.

Активность в этих участках резко повышается, тогда как фронтальные доли мозга, которые управляют нашей способностью к критическому мышлению, остаются в состоянии покоя.

Именно поэтому все, что мы видим во сне, даже самые нелепые вещи, воспринимаем взаправду.

Хорошо, что мы не помним сны во всех подробностях Франческа Сиклари, исследователь сна

Проблема, однако, заключается в том, что чем более запутанную и нереальную картинку мы видим, тем сложнее нам воссоздать ее в памяти.

Гораздо легче запомнить сны с четкой структурой, объясняет профессор психологии и автор недавней статьи на сайте Gizmodo Дейдр Барретт.

Сохранить сны в памяти также помогает химическое вещество - норадреналин. Это гормон, который побуждает тело и разум к активности, а в глубоком сне его уровень снижается.

Франческа Сиклари, врач-исследователь сна из Университетской больницы Лозанны, объясняет, что состояние пробуждения и сна четко различаются. "И это, наверное, хорошо", - добавляет она.

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"Если бы мы помнили каждую подробность сна, как мы помним реальные события своей жизни, мы бы, наверное, начали их путать".

Как отмечает Сиклари, люди, страдающие расстройствами сна, например, нарколепсией, часто не могут отличить сон от реальности, что заставляет их чувствовать себя взволнованными.

Если мы видим сны сразу перед пробуждением, мы часто забываем их в утренней суете. Уменьшает шансы запомнить "ночные приключения" подсознания громкий звук будильника, который будит нас, вызывая всплеск норадреналина.

Копірайт зображення Emmanuel Lafont Image caption Обычно мы не помним сон, когда просыпаемся от резкого звука будильника

"Когда люди спрашивают меня, почему они не помнят снов, я отвечаю, потому что вы засыпаете слишком быстро, спите слишком крепко и просыпаетесь с будильником", - говорит исследователь Гарвардской медицинской школы Роберт Стикголд.

Ученый объясняет, что многие люди помнят сны, которые они видят на этапе засыпания, когда разум блуждает между сном и явью. Эту фазу называют "гипнагогическим сном".

"Но если вы засыпаете быстро, вы, как правило, не вспомните эти сны", - добавляет он.

А можно ли сделать так, чтобы сны, хотя бы некоторые из них, оставались в нашей памяти?

Если вы обычно вскакиваете с постели и сразу погружаетесь в ежедневные дела, вы не вспомните свой сон

Хотя все люди отличаются друг от друга, есть несколько общих советов, как удержать сон.

"Сны чрезвычайно хрупки в момент пробуждения, и мы пока не имеем ответа, почему это так", - говорит Стикголд.

"Если вы обычно вскакиваете с постели и сразу погружаетесь в ежедневные дела, вы не вспомните свой сон. Но когда в выходной можно поваляться в постели - вам это удастся лучше".

"Я всегда советую своим студентам немного полежать, после того как они проснулись, не открывая глаза. Попробуйте "плыть", одновременно пытаясь вспомнить, о чем был сон.

Таким образом вы как бы повторяете и закрепляете свои сновидения".

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Впрочем, есть и более надежный способ запомнить их, говорит Стикголд.

"Выпейте перед сном три больших стакана воды. Не пива, а именно воды, потому что алкоголь подавляет состояние REM. Вы проснетесь три-четыре раза за ночь, как правило, после окончания цикла быстрого движения глаз, а значит, вы запомните сон".

Другие исследователи предлагают и такой способ. Засыпая, повторяйте про себя, что вы хотите запомнить сон, и когда проснетесь, вы будете помнить его.

Стикголд смеется: "Так и есть. Этот метод тоже работает".

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future

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