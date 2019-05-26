Не 73% и даже не 25%. Сколько нужно людей, чтобы свергнуть власть?
Мирные протесты вдвое чаще достигают успеха, чем вооруженные конфликты, а для смены политического строя в стране требуется активное участие совсем небольшой части населения, выяснила политолог из Гарварда.
В 1986 году года миллионы филиппинцев вышли на улицы Манилы. Они поддержали Движение народной власти мирным протестом и молитвой. А уже через четыре дня режим президента Маркоса упал.
В 2003 году в Грузии произошла революция роз. Мирный протест, в ходе которого люди собрались у парламента с цветами в руках, заставил уйти в отставку правительство Эдуарда Шеварднадзе.
В начале этого года президенты Судана и Алжира покинули свои должности, которые они занимали в течение нескольких десятилетий. На этот шаг их сподвигнул мирный протест населения.
В каждом случае обычные люди, которые вышли показать свою гражданскую позицию, смогли достичь радикальных изменений в политическом устройстве страны.
По мнению политолога Гарвардского университета Эрики Ченовет, гражданское неповиновение - это не только моральный выбор, но и самый мощный способ формирования мировой политики.
Изучив историю сотен революций, произошедших в разных странах за последние 100 лет, исследовательница пришла к выводу, что мирные протесты вдвое чаще достигают своей цели.
И хотя точная динамика зависит от многих факторов, как выяснила Ченовет, для серьезных политических изменений требуется активное участие около 3,5% населения.
Исследование Гарвардского политолога, очевидно, основывается на философии многих влиятельных исторических фигур.
Афроамериканская аболиционистка Соджорнер Трут, активистка за гражданские права женщин Сьюзан Энтони, борец за независимость Индии Махатма Ганди и американский правозащитник Мартин Лютер Кинг, - все они верили в непреодолимую силу мирного протеста.
Ченовет признает, однако, что когда в середине 2000-х она начала свое исследование, она не верила, что мирные революции могут быть такими же эффективными, как вооруженные конфликты.
Вместе с Марией Стефан из Международного центра исследований ненасильственных конфликтов (ICNC), Ченовет тщательно изучила все имеющиеся данные о гражданском сопротивлении и социальных движениях с 1900-го по 2006 год.
Протест считался успешным, если он достигал своих целей в течение года и непосредственно в результате своей деятельности. То есть, смены режима с помощью иностранного военного вмешательства не учитывали.
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Насильственными считали протесты, сопровождавшиеся бомбардировками, похищением людей, разрушением инфраструктуры или любым другим физическим ущербом, нанесенным гражданам или имуществу.
В конце концов исследовательницы изучили 323 насильственных и ненасильственных протеста. Результаты, которые они обнародовали в книге "Почему гражданское сопротивление работает: стратегическая логика ненасильственного конфликта", оказались поразительными.
Количество имеет значение
Мирные протесты привели к политическим изменениям в 53% случаев, тогда как насильственные конфликты достигли своей цели только в 26%.
Как утверждает Ченовет, мирные кампании более успешны, потому что они привлекают большее число участников из более широкой демографической группы. Это в результате парализует городскую жизнь и функционирование общества в целом.
Так, в протесте Народной власти на Филиппинах, например, приняли участие около двух миллионов участников, в бразильском восстании 1984-85 годов - почти миллион, а в бархатной революции в Чехословакии 1989 года - 500 тысяч.
"Количество действительно играет кардинальную роль, - отмечает Ченовет. - А именно мирный протест способен привлечь поддержку большого числа граждан".
Как только количество участников достигает 3,5% всего населения, успех протеста становится неизбежным.
"Ни одна политическая кампания, достигшая этих магических 3,5% участников на своем пике, не проиграла", - отмечает Ченовет.
Политолог признает, что результаты сначала удивили ее. Но теперь она приводит множество объяснений этому феномену.
Насильственные протесты исключают людей, которые ненавидят и боятся кровопролития, к тому же, чтобы принять участие в таком протесте, вы должны быть молодым человеком в очень хорошей физической форме.
Это не означает, однако, что ненасильственные протесты абсолютно безопасны - вспомните расстрелы мирной демонстрации в Китае на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Однако именно мирные революции проще обсуждать открыто, а это значит, что новость о них быстро охватывает самую широкую аудиторию.
С другой стороны, насильственные протесты требует поставок оружия, они полагаются на тайные подпольные операции.
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Заручившись поддержкой широких слоев населения, мирные протесты имеют больше шансов привлечь на свою сторону полицию и военных - те силы, с помощью которых правительство пытается обеспечить порядок.
Во время мирных уличных протестов, в которых принимают участие миллионы граждан, силовики могут опасаться, что в толпе окажутся члены их семьи или друзья.
"А когда они видят огромное количество протестующих, они также понимают, что у нынешней власти остались считанные дни, и вряд ли захотят оставаться на тонущем корабле", - объясняет Ченовет.
Магическое число?
Конечно, это общие закономерности, и несмотря на то, что мирные протесты вдвое эффективнее вооруженных, в 47% случаев они также терпят поражение.
Иногда они не набирают достаточного количества сторонников, иногда упускают лучший момент.
Потерпел поражение, например, масштабный мирный протест против коммунистической партии в Восточной Германии в 1950-х годах, в котором приняли участие около 2% населения.
Однако факт остается фактом, ненасильственные попытки свергнуть власть - единственный надежный способ.
Исследовательница Эрика Ченовет считает, что наши учебники по истории должны были бы уделять больше внимания не войнам, а именно мирным протестам.
"Даже в самой кровавой войне мы находим победу, а вот мирные способы сменить власть обычно игнорируем", - высказывает свое мнение политолог.
"Обычные люди проявляют достойный восхищения героизм, меняя мир к лучшему, и они безусловно заслуживают внимания и почестей", - заключает Ченовет.
Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future
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