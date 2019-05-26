Не 73% и даже не 25%. Сколько нужно людей, чтобы свергнуть власть?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Исследование политолога Эрики Ченовет вдохновили на мирный протест несколько общественно-политических движений, в частности движение за сохранение экологии планеты Extinction Rebellion

Мирные протесты вдвое чаще достигают успеха, чем вооруженные конфликты, а для смены политического строя в стране требуется активное участие совсем небольшой части населения, выяснила политолог из Гарварда.

В 1986 году года миллионы филиппинцев вышли на улицы Манилы. Они поддержали Движение народной власти мирным протестом и молитвой. А уже через четыре дня режим президента Маркоса упал.

В 2003 году в Грузии произошла революция роз. Мирный протест, в ходе которого люди собрались у парламента с цветами в руках, заставил уйти в отставку правительство Эдуарда Шеварднадзе.

В начале этого года президенты Судана и Алжира покинули свои должности, которые они занимали в течение нескольких десятилетий. На этот шаг их сподвигнул мирный протест населения.

В каждом случае обычные люди, которые вышли показать свою гражданскую позицию, смогли достичь радикальных изменений в политическом устройстве страны.

По мнению политолога Гарвардского университета Эрики Ченовет, гражданское неповиновение - это не только моральный выбор, но и самый мощный способ формирования мировой политики.

Изучив историю сотен революций, произошедших в разных странах за последние 100 лет, исследовательница пришла к выводу, что мирные протесты вдвое чаще достигают своей цели.

И хотя точная динамика зависит от многих факторов, как выяснила Ченовет, для серьезных политических изменений требуется активное участие около 3,5% населения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мирные протесты вдвое чаще достигают своей цели, чем вооруженные конфликты

Исследование Гарвардского политолога, очевидно, основывается на философии многих влиятельных исторических фигур.

Афроамериканская аболиционистка Соджорнер Трут, активистка за гражданские права женщин Сьюзан Энтони, борец за независимость Индии Махатма Ганди и американский правозащитник Мартин Лютер Кинг, - все они верили в непреодолимую силу мирного протеста.

Ченовет признает, однако, что когда в середине 2000-х она начала свое исследование, она не верила, что мирные революции могут быть такими же эффективными, как вооруженные конфликты.

Вместе с Марией Стефан из Международного центра исследований ненасильственных конфликтов (ICNC), Ченовет тщательно изучила все имеющиеся данные о гражданском сопротивлении и социальных движениях с 1900-го по 2006 год.

Протест считался успешным, если он достигал своих целей в течение года и непосредственно в результате своей деятельности. То есть, смены режима с помощью иностранного военного вмешательства не учитывали.

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Насильственными считали протесты, сопровождавшиеся бомбардировками, похищением людей, разрушением инфраструктуры или любым другим физическим ущербом, нанесенным гражданам или имуществу.

В конце концов исследовательницы изучили 323 насильственных и ненасильственных протеста. Результаты, которые они обнародовали в книге "Почему гражданское сопротивление работает: стратегическая логика ненасильственного конфликта", оказались поразительными.

Количество имеет значение

Мирные протесты привели к политическим изменениям в 53% случаев, тогда как насильственные конфликты достигли своей цели только в 26%.

Как утверждает Ченовет, мирные кампании более успешны, потому что они привлекают большее число участников из более широкой демографической группы. Это в результате парализует городскую жизнь и функционирование общества в целом.

Так, в протесте Народной власти на Филиппинах, например, приняли участие около двух миллионов участников, в бразильском восстании 1984-85 годов - почти миллион, а в бархатной революции в Чехословакии 1989 года - 500 тысяч.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Против режима президента Маркоса на Филиппинах выступили около двух миллионов протестующих

"Количество действительно играет кардинальную роль, - отмечает Ченовет. - А именно мирный протест способен привлечь поддержку большого числа граждан".

Как только количество участников достигает 3,5% всего населения, успех протеста становится неизбежным.

"Ни одна политическая кампания, достигшая этих магических 3,5% участников на своем пике, не проиграла", - отмечает Ченовет.

Политолог признает, что результаты сначала удивили ее. Но теперь она приводит множество объяснений этому феномену.

Насильственные протесты исключают людей, которые ненавидят и боятся кровопролития, к тому же, чтобы принять участие в таком протесте, вы должны быть молодым человеком в очень хорошей физической форме.

Это не означает, однако, что ненасильственные протесты абсолютно безопасны - вспомните расстрелы мирной демонстрации в Китае на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пожилая женщина разговаривает с алжирскими силовиками во время недавних протестов в стране

Однако именно мирные революции проще обсуждать открыто, а это значит, что новость о них быстро охватывает самую широкую аудиторию.

С другой стороны, насильственные протесты требует поставок оружия, они полагаются на тайные подпольные операции.

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Заручившись поддержкой широких слоев населения, мирные протесты имеют больше шансов привлечь на свою сторону полицию и военных - те силы, с помощью которых правительство пытается обеспечить порядок.

Во время мирных уличных протестов, в которых принимают участие миллионы граждан, силовики могут опасаться, что в толпе окажутся члены их семьи или друзья.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Участница акции за реформы правительства в Марокко в 2011 году общается с силовиками

"А когда они видят огромное количество протестующих, они также понимают, что у нынешней власти остались считанные дни, и вряд ли захотят оставаться на тонущем корабле", - объясняет Ченовет.

Магическое число?

Конечно, это общие закономерности, и несмотря на то, что мирные протесты вдвое эффективнее вооруженных, в 47% случаев они также терпят поражение.

Иногда они не набирают достаточного количества сторонников, иногда упускают лучший момент.

Потерпел поражение, например, масштабный мирный протест против коммунистической партии в Восточной Германии в 1950-х годах, в котором приняли участие около 2% населения.

Однако факт остается фактом, ненасильственные попытки свергнуть власть - единственный надежный способ.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Памятные мероприятия, посвященные годовщине Бархатной революции 1989 года, благодаря которой пала коммунистическая власть в Чехословакии, - еще один пример "правила 3,5%"

Исследовательница Эрика Ченовет считает, что наши учебники по истории должны были бы уделять больше внимания не войнам, а именно мирным протестам.

"Даже в самой кровавой войне мы находим победу, а вот мирные способы сменить власть обычно игнорируем", - высказывает свое мнение политолог.

"Обычные люди проявляют достойный восхищения героизм, меняя мир к лучшему, и они безусловно заслуживают внимания и почестей", - заключает Ченовет.

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