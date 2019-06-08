Чего нам всем не хватает для счастья

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Британский иллюзионист Деррен Браун много лет изучает философию и психологию счастья. По его мнению, каждый из нас может кардинальным образом изменить свою жизнь к лучшему.

Представьте, что вы стоите на одном берегу реки, а вам нужно добраться до противоположного.

За вашей спиной - группа болельщиков, которые всячески вас подбадривают. Вы решительно ныряете в воду, но забываете учесть течение реки.

И несмотря на все усилия, преодолеть ее не можете. Когда вы доплываете до противоположного берега, оказываетесь далеко от того места, куда хотели попасть.

Хоть это и неприятно признавать, но наша жизнь часто идет именно по такой траектории. Силы вне нашего контроля мешают нам достичь желаемого.

Впрочем, осознание этого факта - один из важнейших уроков, который я вынес из книги "Счастливый" (Happy). Ее автор - британский иллюзионист, гипнотизер и писатель Деррен Браун.

Большинство мотивационных книг советуют противостоять бурным течениям жизни настойчивостью и позитивным мышлением.

Но вдохновляясь идеями древнегреческих стоиков и немецкого философа Артура Шопенгауэра, Браун считает, что это - путь к разочарованию.

Image caption Британский иллюзионист Деррен Браун убежден, что мы должны принять несовершенство жизни

"Нам лучше примириться с тем, что жизнь - непредсказуема, и мы не можем сделать так, чтобы она всегда согласовывалась с нашими планами", - говорит он.

По мнению Брауна, магия имеет много схожего с тем, как мы воспринимаем свой опыт.

Когда иллюзионист пытается убедить зрителя в определенной истории, он обходит некоторые неудобные факты. И именно так поступает и наш мозг, когда составляет историю нашей жизни.

Вы говорите себе, что вы неудачник, и помните только неловкие ситуации, в которые попадали. Вы убедили себя, что вам не везет в любви, и подсознательно выбираете неудачные отношения.

Мы усваиваем эти истории еще в раннем детстве.

"Мы наследуем их от родителей, у которых есть свой набор разочарований, и отправляемся с ними в путь по миру, уверенные, что для достижения успеха, мы должны найти любовь, или что чужие потребности важнее наших собственных", - объясняет Браун.

Копірайт зображення Gerry Walden / Alamy Stock Photo Image caption Книжные магазины предлагают множество мотивационных книг, которые помогут вам стать счастливыми, но что действительно сможет вам помочь?

Осознав ошибочность этих внутренних установок, мы могли бы отчасти уменьшить свою тревогу и, наверное, стать счастливее.

По мнению Брауна, одна из проблем заключается в том, что мы не умеем выбирать цели в жизни.

Люди мечтают разбогатеть, но психологические исследования показывают, что, достигнув определенного уровня базового комфорта, сколько бы мы не богатели, мы не становимся счастливее.

Если вас это не убеждает, Браун предлагает эксперимент.

Представьте, что однажды вы проснулись и выяснили, что вы единственный человек, оставшийся на Земле. Теперь вы можете выбрать себе любое помещение - хоть Букингемский дворец.

Но нужно ли вам это? "Вы, наверняка, поселитесь в удобном и уютном доме", - предполагает автор.

То же касается брендовой одежды, дорогих автомобилей и современных технологий. "Удивительно, сколько всего мы приобретем только, чтобы поразить других людей", - говорит Браун.

Такое разрекламированное позитивное мышление на самом деле также является ложным путем.

Копірайт зображення Matej Kastelic / Alamy Stock Photo Image caption Важно различать вещи, которые мы можем изменить, и те, повлиять на которые не в наших силах

Все истории успеха, о которых нам рассказывают, на самом деле являются исключением. Нас пытаются убедить, что все дело в настойчивости и решительности.

"Но предпринимателей, потерпевших неудачу, гораздо больше, хотя они также верили в себя", - отмечает Браун.

Девять из десяти стартапов терпят неудачу.

Браун, конечно, не утверждает, что мы должны отказаться от своих мечтаний. Но возвращаясь к метафоре с пловцом в реке, не стоит игнорировать жизненные течения - ведь они неизбежно становятся на нашем пути.

Вместо позитивного мышления Браун советует обратить внимание на идеи философов-стоиков. Они утверждали, что мы должны четко различать вещи, изменить которые в наших силах, и те, на которые мы никак не можем повлиять, и которые нужно просто принять.

"Если что-то действительно беспокоит и огорчает меня, я просто думаю, на какой стороне эта проблема? Это мои собственные мысли и действия? Или они принадлежат кому-то другому?"

"И тогда я предполагаю, что, возможно, нет ничего страшного в том, что этот человек является идиотом, либо мой партнер не может справиться со стрессом, или еще что-то подобное. Это уже не мое дело. А если это не мое дело - зачем мне тратить на это свои силы?"

Копірайт зображення Unspalsh Image caption Это уже не мое дело. А если это не мое дело - зачем посвящать этому свое время?

Конечно, я могу решить помочь другому человеку, но при этом ставлю некий эмоциональный барьер.

Браун приводит еще один пример своей философии.

"Если начиная игру в теннис, вы скажете себе: "я должен победить", но это не зависит от вас. Но если вы подумаете, что выложитесь по максимуму, проиграв, не почувствуете разочарование, ведь это - на самом деле не проигрыш", - объясняет исследователь.

Браун рекомендует каждое утро выполнять такое упражнение, подумать о возможных сложных ситуациях, которые могут произойти в течение дня и огорчить вас.

Принимая более отстранённый взгляд на жизнь, мы способны более рационально осознать, что не все в нашей власти, и воспринимать спокойно то, что мы не можем контролировать.

В то же время это помогает нам больше концентрироваться на том, что мы способны изменить.

Лучший способ сделать это - отложить телефон и вместо просмотра соцсетей подумать о грядущем дне.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Деррен Браун

Такой отстраненный подход полезен и для соцсетей. Он напоминает нам, что идеальная картинка в Instagram может быть очень далека от настоящей жизни людей.

Общаясь с Брауном, я вдруг задумываюсь, а сколько его настоящего мы видим за идеальным фасадом известного человека.

Однако стоический подход к принятию нашего бессилия в некоторые моменты жизни, кажется, приносит артисту большое облегчение.

"Помните, как в детстве просыпаешься и думаешь что нужно бежать в школу, и вдруг вспоминаешь, что сегодня суббота", - говорит он.

Именно к такому чувство удовлетворения должен стремиться каждый из нас.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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