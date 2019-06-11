Как техногенная катастрофа может изменить ход истории

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Ядерная война, эпидемия или восстание роботов могут иметь более серьезные последствия для будущего человечества, чем нам кажется, считает эксперт по глобальным катастрофам.

Семья моего отца приехала в США в 1930-х годах - они были евреями, бежавшими из нацистской Германии. Моя жизнь была довольно беззаботной, и я должен быть благодарен судьбе за это.

Впрочем, мне трудно не задумываться о том, каким бы был сегодняшний мир, если бы Холокоста и Второй мировой войны никогда не произошло.

Все те люди, которые погибли, - бы ли бы у них потомки? Была бы у них такая же жизнь, как у меня? Стал бы кто-то из них моих другом или соседом? И появился бы я вообще на свет?

Когда мы вспоминаем глобальные катастрофы, мы прежде всего обращаем внимание на их немедленные последствия - гибель многих людей и разрушения.

Жертвами Второй мировой войне стали более 50 млн человек, Первой - около 15 млн, а землетрясения на Гаити 2010 года - 160 тыс.

Но осознать долгосрочные последствия глобальных войн и стихийных бедствий - гораздо труднее. Хотя они не менее важны.

Наибольшие потрясения в прошлом человечества и планеты в целом кардинально изменили ее историю.

Мел-палеогеновое вымирание 66 млн лет назад уничтожило динозавров и освободило место в биосфере планеты для небольших млекопитающих, в том числе человека.

Еще задолго до этого, 2,5 млрд лет назад, в результате кислородной катастрофы, когда в атмосфере Земли вдруг появился свободный кислород, исчезли все анаэробные формы жизни и впоследствии возникли новые - те, что дышат кислородом.

Если бы этих катастроф не произошло, люди и многие другие современные виды, наверное, никогда бы не появились.

Вот почему я и другие исследователи, которые изучают риски глобальных катастроф, уверены, что в XXI веке мы должны при любых условиях избежать таких событий.

Из-за деятельности человечества нынешняя эпоха в истории Земли стала одной из самых опасных.

Копірайт зображення Sean Rayford Image caption В результате изменения климата мы становимся более уязвимыми к другим глобальным катастрофам

В определенном смысле влияние человечества на планету похоже на то, которое привело к кислородной катастрофе. Ее причиной был быстрый рост цианобактерий - первых организмов, которые использовали воду для фотосинтеза.

В результате этого процесса вода расщепляется на молекулы водорода и кислорода. Цианобактерии делали это в таком огромном масштабе, что в атмосфере появились излишки кислорода, которые убивали все организмы, неспособные его перерабатывать.

Похожим образом человек стал первым живым существом, в руках которого оказалась передовая наука, технологии, сельское хозяйство и промышленность. И мы пользуемся ими в таком масштабе, что уже уничтожили многие другие виды.

Если мы не будем осторожными, мы убьем и себя.

Чтобы лучше понять, как глобальная катастрофа может изменить будущее человечества, рассмотрим один пример - ядерную войну, в которой примут участие все ядерные страны мира: Китай, Франция, Индия, Израиль, Северная Корея, Пакистан, Россия, Великобритания и США.

В реальности вряд ли все страны одновременно будут втянуты в войну. Более вероятным сценарием является участие России и США, которые вместе обладают более 90% мирового ядерного арсенала.

Но обсудим худший сценарий.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Современная эпоха - самая опасная за всю историю существования Земли

Даже в таком случае большая часть мира, скорее всего, не будет уничтожена сразу. Многие страны Африки и Латинской Америки не являются ни близкими союзниками, ни противниками одной из ядерных держав.

Жители этих стран, вероятно, переживут первые ядерные бомбардировки, так же как и жители стран-участниц войны, которые живут далеко от больших городов или военных объектов.

Однако для тех, кто останется в живых, мир изменится навсегда. Кроме социальных и политических потрясений, ужасными будут и последствия разрушения мировой экономики.

В течение нескольких недель или даже дней местные общины по всему миру столкнутся с нехваткой потребительских товаров, запасных частей для промышленности и других необходимых для жизни вещей.

Вскоре после этого начнут происходить глобальные экологические последствия.

Ядерный взрыв настолько мощный, что пыль и пепел от него попадут в стратосферу, расположенную над облаками.

Все, что оказывается в стратосфере, не вымывается в дождем, а через несколько месяцев распространится над всей Землей и будет оставаться в воздухе в течение нескольких лет.

В результате солнечный свет не будет достигать Земли, ее поверхность остынет, а осадки прекратятся, что сделает невозможным сельское хозяйство.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Прохожие смотрят трансляцию испытаний ядерного оружия в Северной Корее

От глобального голода умрет гораздо больше людей, чем от собственно ядерных бомбардировок.

Возможно, человечество небудет уничтожено полностью, но наша цивилизация, очевидно, придет в упадок - так же как пришли в упадок прошлые цивилизации, от Египта до острова Пасхи.

Голод и разрушения после ядерной войны показывают нам, что последствия глобальных катастроф длятся многие годы.

Шансы на выживание цивилизации будут очень зависеть и от того, как сильно она уже будет ослаблена глобальным потеплением или другими проблемами окружающей среды.

Последствия ядерной войны могут вызвать дополнительные катастрофы, например пандемии (из-за ослабления инфраструктуры здравоохранения) или снизить эффективность геоинженерии (что приведет к ускоренным изменениям климата).

Риски катастрофы важно изучать в такой взаимосвязи. Меня часто спрашивают, что является наибольшей опасностью, но это - ошибочный взгляд.

Ведь риски глобальной катастрофы - взаимообусловлены, это не совокупность изолированных опасностей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Натуральное хозяйство имеет лучшие шансы на выживание в глобальной катастрофе, поскольку оно самодостаточно

Каким бы ни был масштаб самой катастрофы, возникает вопрос, что произойдет дальше. Если все погибнут, ответ прост: человечество исчезнет. Но если некоторым людям удастся выжить, будущие перспективы уже не так очевидны.

Если цивилизация будет уничтожена, тем, кто останется, придется выживать самостоятельно.

Сегодня большинство людей живет в городах и полностью зависит от городской инфраструктуры.

Парадоксальным образом в более выигрышном положении после глобальной катастрофы окажется самое бедное население современного мира - фермеры, ведущие натуральное хозяйство.

Одной из важнейших задач станет и продолжение человеческого рода. Чтобы человечество не исчезло полностью, на Земле должно остаться достаточно большое количество людей, к тому же они должны жить неподалеку друг от друга.

По разным предположениям ученых, для воспроизведения генетически жизнеспособной популяции нужно от 150 человек до 40 тыс. Чем более благоприятные условия существования, тем меньше людей требуется для сохранения человеческого рода.

Постапокалиптический мир будет иметь много недостатков.

Например, ресурсы планеты во многом уже исчерпаны. А промышленное загрязнение останется высоким.

С другой стороны, в городах останется много полезных материалов, например железо. А ветер и вода будут доступными и относительно простыми в использовании источниками энергии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ископаемые виды топлива, например уголь, будет трудно добывать без промышленных технологий

Подготовка к возможным будущим катастрофам может казаться чем-то слишком далеким от насущных проблем современности.

Но важно понять, что наши действия сегодня могут повлиять на ход человеческой цивилизации в отдаленном будущем.

Они определят, кто будет иметь шансы на выживание и какой будет жизнь этих людей.

Чтобы заставить людей отнестись со всей серьезностью к рискам глобальной катастрофы, я предлагаю представить, каким бы был сегодняшний мир, если бы не произошло Второй мировой войны и Холокоста.

В этом мире, пожалуй, было бы много счастливых людей, которых не существует сегодня.

Мы, конечно, не можем изменить прошлое. Но мы можем сделать так, чтобы новых катастроф не произошло - прежде всего тех, которые повлияют на человеческую цивилизацию в длительной перспективе.

Сэт Баум - исполнительный директор Института исследования рисков глобальных катастроф.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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