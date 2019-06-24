Физически сильные мужчины более склонны к сексу без обязательств

Кристиан Джаррет BBC Future
  • 24 июня 2019
Чоловік Копірайт зображення Getty Images

Мы уверены, что наш богатый внутренний мир никак не зависит от внешности. Однако физические черты, например рост или привлекательность, сильно влияют на нашу личность, поведение и даже политические убеждения.

Вспоминаю свою школу в 1990-х годах - идеальное место для исследователя, который возьмется изучать "выживание наиболее приспособленных среди человеческих особей".

В пансионе, где проживало более 50 хулиганов, надо было разработать большую стратегию, чтобы избежать изоляции и травли.

Кто-то формировал коалиции, кто-то всеми способами завоевывал популярность, продавая, например, дешевые батарейки. Мой собственный подход основывался на создании репутации продвинутого каратиста.

Впрочем, была небольшая группка ребят, которым не приходилось переживать из-за проблемы авторитета.

Они имели одно важное преимущество - высокий рост. Кажется, эта физическая черта предоставляла им уверенность в себе, граничащую с наглостью, и способность доминировать.

Меняется ваша личность под влиянием физических данных? Копірайт зображення Getty Images
Image caption Меняется ваша личность под влиянием физических данных?

Впрочем, была ли эта связь между внешностью и характером случайным совпадением, или же эти черты личности развились у них именно вследствие их физических данных?

Согласно одной теории, верно последнее. Концепция под названием "факультативная калибровка личности" утверждает, что черты нашего характера формируются под влиянием размера нашего тела, физической силы и привлекательности. Иными словами - той генетической карты, которую нам посчастливилось вытащить.

Эта теория получает в последнее время все больше доказательств. Причем наш внешний вид влияет не только на нашу личность, но и на наши политические взгляды и то, как мы выбираем романтических партнеров.

Возьмем, к примеру, экстравертов. Этому складу личности присуща не только коммуникабельность, но и авантюрность и склонность к риску.

И следовательно, с точки зрения эволюции, вполне логично, что экстравертами могут быть физически сильнее и выносливее люди.

Именно это подтверждают и исследования.

Одно из них показало, что среди более 200 мужчин, которые имели внешность "мачо" - высокий рост, широкие плечи и бицепсы - подавляющее большинство демонстрировали черты экстраверсии, прежде всего настойчивость и физическую активность.

Интересно, что у женщин связь между физической силой и экстраверсией исследователи не обнаружили.

Другие исследования показали, что мужчины с выдающимися физическими данными более агрессивны, а также менее невротичны, то есть не подвержены страху и тревожности.

Экстраверт вы или интроверт - также может зависеть от ваших физических данных Копірайт зображення Getty Images
Image caption Экстраверт вы или интроверт - также может зависеть от ваших физических данных

Опять же, это имеет смысл, если рассматривать черты личности как адаптивную стратегию. Физически слабая особь, чтобы выжить, должна быть осторожной и осмотрительной.

Тогда как сильный может позволить себе рисковать.

Интересные параллели с этими выводами обнаружили ученые, изучающие поведение животных. Они заметили, как "личность" животного (смелость или трусость) варьируется в зависимости от телосложения.

Исследователи, например, отметили, что пауки-прыгуны большего размера вели себя более вызывающе перед потенциальным хищником, чем их более миниатюрные собратья.

Конечно, такие черты, как физическая сила и воинственность, эволюционно связаны с выживанием именно мужчин. Но исследователи из Калифорнийского университета обнаружили похожую закономерность и у женщин, хотя она была выражена заметно меньше.

Ученые также попытались установить связь между личностью и другим физическим параметром - привлекательностью.

Результаты показали, что более привлекательные представители обоих полов были большими экстравертами.

Таким образом, взаимосвязь между физическими данными и характером человека существует как у мужчин, так и женщин.

"Результаты наблюдений свидетельствуют, что разногласия в уровне экстраверсии между различными людьми в удивительно большой степени определяются различиями в их физической силе и привлекательности", - заключают исследователи.

Более того, эту зависимость невозможно объяснить исключительно генетикой. А это значит, что изменения в физических данных у одного человека могут отражаться на личных чертах.

Впрочем, с внешностью связаны на только экстраверсия и невротизм. Другие исследования показали, что телосложение и черты лица человека также влияют на его стратегию в выборе сексуального партнера.

Более сильные мужчины, как правило, более склонны к агрессии Копірайт зображення Getty Images
Image caption Более сильные мужчины, как правило, более склонны к агрессии

Так, например, одно исследование, в котором приняли участие несколько сотен студентов, показало, что физически более сильнее и привлекательнее мужчины (но не женщины) чаще выбирают секс без любви.

Они отмечали, что это - вполне нормально и они получают удовольствие от секса, не чувствуя эмоциональной близости к партнерше.

Это согласуется с теорией эволюции о том, что самцы в лучшей физической форме имеют лучший репродуктивный успех. Иными словами, они вступают в большее число случайных половых контактов, передавая, таким образом, свои гены большему количеству потомков.

"Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что более сильные и привлекательные мужчины имеют больше сексуальных партнеров, так как в них природой заложено стремление к сексуальным отношениям без обязательств", - отметили ученые.

У мужчин внешность может даже влиять на их политические взгляды.

Даже наши взгляды и ценности могут определяться нашими физическими данными Копірайт зображення Getty Images
Image caption Даже наши взгляды и ценности могут определяться нашими физическими данными

Авторы исследования, опубликованного в этом году, которое проводилось в 12 странах, включая США, Данию и Венесуэлу, выяснили, что боле сильные и мускулистые мужчины чаще выступают против политического равенства.

Объяснить это можно тем, что в древние времена именно в обществе, построенном на силе, а не на равных правах, такие мужчины имели больше шансов на процветание.

Выводы в отношении женщин в этом исследовании были неоднозначными.

Мы уверены, что наша личность и наши убеждения отражают то, кто мы есть на самом деле - застенчивые или раскованные, легкомысленные или преданные в отношениях, либералы или консерваторы.

Мы убеждены, что эти черты - результат наших интеллектуальных, моральных или духовных качеств.

Однако, как свидетельствуют данные исследований, по крайней мере частично они являются результатом естественного приспособления к нашему физическому размеру и внешности.

И хотя эта теория остается пока довольно противоречивой, она красноречиво напоминает нам о нашем животном происхождении.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Новости по теме