Физически сильные мужчины более склонны к сексу без обязательств

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Мы уверены, что наш богатый внутренний мир никак не зависит от внешности. Однако физические черты, например рост или привлекательность, сильно влияют на нашу личность, поведение и даже политические убеждения.

Вспоминаю свою школу в 1990-х годах - идеальное место для исследователя, который возьмется изучать "выживание наиболее приспособленных среди человеческих особей".

В пансионе, где проживало более 50 хулиганов, надо было разработать большую стратегию, чтобы избежать изоляции и травли.

Кто-то формировал коалиции, кто-то всеми способами завоевывал популярность, продавая, например, дешевые батарейки. Мой собственный подход основывался на создании репутации продвинутого каратиста.

Впрочем, была небольшая группка ребят, которым не приходилось переживать из-за проблемы авторитета.

Они имели одно важное преимущество - высокий рост. Кажется, эта физическая черта предоставляла им уверенность в себе, граничащую с наглостью, и способность доминировать.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Меняется ваша личность под влиянием физических данных?

Впрочем, была ли эта связь между внешностью и характером случайным совпадением, или же эти черты личности развились у них именно вследствие их физических данных?

Согласно одной теории, верно последнее. Концепция под названием "факультативная калибровка личности" утверждает, что черты нашего характера формируются под влиянием размера нашего тела, физической силы и привлекательности. Иными словами - той генетической карты, которую нам посчастливилось вытащить.

Эта теория получает в последнее время все больше доказательств. Причем наш внешний вид влияет не только на нашу личность, но и на наши политические взгляды и то, как мы выбираем романтических партнеров.

Возьмем, к примеру, экстравертов. Этому складу личности присуща не только коммуникабельность, но и авантюрность и склонность к риску.

И следовательно, с точки зрения эволюции, вполне логично, что экстравертами могут быть физически сильнее и выносливее люди.

Именно это подтверждают и исследования.

Одно из них показало, что среди более 200 мужчин, которые имели внешность "мачо" - высокий рост, широкие плечи и бицепсы - подавляющее большинство демонстрировали черты экстраверсии, прежде всего настойчивость и физическую активность.

Интересно, что у женщин связь между физической силой и экстраверсией исследователи не обнаружили.

Другие исследования показали, что мужчины с выдающимися физическими данными более агрессивны, а также менее невротичны, то есть не подвержены страху и тревожности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Экстраверт вы или интроверт - также может зависеть от ваших физических данных

Опять же, это имеет смысл, если рассматривать черты личности как адаптивную стратегию. Физически слабая особь, чтобы выжить, должна быть осторожной и осмотрительной.

Тогда как сильный может позволить себе рисковать.

Интересные параллели с этими выводами обнаружили ученые, изучающие поведение животных. Они заметили, как "личность" животного (смелость или трусость) варьируется в зависимости от телосложения.

Исследователи, например, отметили, что пауки-прыгуны большего размера вели себя более вызывающе перед потенциальным хищником, чем их более миниатюрные собратья.

Конечно, такие черты, как физическая сила и воинственность, эволюционно связаны с выживанием именно мужчин. Но исследователи из Калифорнийского университета обнаружили похожую закономерность и у женщин, хотя она была выражена заметно меньше.

Ученые также попытались установить связь между личностью и другим физическим параметром - привлекательностью.

Результаты показали, что более привлекательные представители обоих полов были большими экстравертами.

Таким образом, взаимосвязь между физическими данными и характером человека существует как у мужчин, так и женщин.

"Результаты наблюдений свидетельствуют, что разногласия в уровне экстраверсии между различными людьми в удивительно большой степени определяются различиями в их физической силе и привлекательности", - заключают исследователи.

Более того, эту зависимость невозможно объяснить исключительно генетикой. А это значит, что изменения в физических данных у одного человека могут отражаться на личных чертах.

Впрочем, с внешностью связаны на только экстраверсия и невротизм. Другие исследования показали, что телосложение и черты лица человека также влияют на его стратегию в выборе сексуального партнера.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Более сильные мужчины, как правило, более склонны к агрессии

Так, например, одно исследование, в котором приняли участие несколько сотен студентов, показало, что физически более сильнее и привлекательнее мужчины (но не женщины) чаще выбирают секс без любви.

Они отмечали, что это - вполне нормально и они получают удовольствие от секса, не чувствуя эмоциональной близости к партнерше.

Это согласуется с теорией эволюции о том, что самцы в лучшей физической форме имеют лучший репродуктивный успех. Иными словами, они вступают в большее число случайных половых контактов, передавая, таким образом, свои гены большему количеству потомков.

"Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что более сильные и привлекательные мужчины имеют больше сексуальных партнеров, так как в них природой заложено стремление к сексуальным отношениям без обязательств", - отметили ученые.

У мужчин внешность может даже влиять на их политические взгляды.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Даже наши взгляды и ценности могут определяться нашими физическими данными

Авторы исследования, опубликованного в этом году, которое проводилось в 12 странах, включая США, Данию и Венесуэлу, выяснили, что боле сильные и мускулистые мужчины чаще выступают против политического равенства.

Объяснить это можно тем, что в древние времена именно в обществе, построенном на силе, а не на равных правах, такие мужчины имели больше шансов на процветание.

Выводы в отношении женщин в этом исследовании были неоднозначными.

Мы уверены, что наша личность и наши убеждения отражают то, кто мы есть на самом деле - застенчивые или раскованные, легкомысленные или преданные в отношениях, либералы или консерваторы.

Мы убеждены, что эти черты - результат наших интеллектуальных, моральных или духовных качеств.

Однако, как свидетельствуют данные исследований, по крайней мере частично они являются результатом естественного приспособления к нашему физическому размеру и внешности.

И хотя эта теория остается пока довольно противоречивой, она красноречиво напоминает нам о нашем животном происхождении.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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