Древние майя - создатели первых комиксов?

Копірайт зображення Justin Kerr

Задолго до появления Багза Банни жил другой наглый кролик, терроризировавший богов индейцев майя. Словесные пузыри, непристойные шутки и имитация звуков на кодексах древней цивилизации странным образом напоминают современные комиксы.

В современном мире существует определенный снобизм в отношении комиксов.

Писатель Нил Гейман вспоминал, как один напыщенный поклонник его творчества заявил ему, что серию комиксов о Песчаном человеке нужно называть не комиксами, а "графическими романами".

"Здесь я почувствовал себя как женщина, которой сообщили, что она не то чтобы проститутка, а дама на вечер", - шутил Гейман.

Если бы Гейман был художником из народа майя, и жил в Центральной Америке с 600 по 900 годы от Рождества Христова, отношение к его произведениям было бы совершенно другим.

Майя украшали рисунками с текстами свою посуду, поворачивая которую можно было прочитать разные истории.

Это были очень ценные предметы быта, которыми обменивались во время политических переговоров и заключения союзнических альянсов между государствами.

"Это были произведения искусства высочайшего качества, - рассказывает Серен Вихманн, лингвист из Лейденского университета в Нидерландах. - Их ценили очень высоко, в отличие от комиксов в нашей современной культуре".

Впервые Вихманн написал об этих рисунках в статье "Первые комиксы Америки", которую он сейчас перерабатывает в главу для новой книги "Хрестоматия визуального нарратива" (Visual Narrative Reader).

Копірайт зображення Getty Images

Исследователь указывает, что в отличие от современных графических романов, майя изображали лишь несколько сцен из хорошо известных рассказов, полагаясь на то, зритель уже знаком с основным сюжетом.

Конечно, визуальные повествования в том или ином виде можно увидеть и в пещерных росписях древних людей. Впрочем, исследователя прежде всего поражает огромное сходство сценок, нарисованных древними майя, с теми комиксами, которыми мы восхищаемся сегодня.

Это и манера передачи прямой речи, способ изображения движений и запахов, забавные животные и неподходящие шутки. "Тот факт, что все эти детали являются элементами единого рассказы, и делает эти рисунки такими похожими на комиксы".

На изображениях ниже можно увидеть несколько примеров. Есть там и наглый кролик, некий "Багз Банни" по версии майя, который говорит каком-ту старцу: "Нюхай свой пот, волшебный пенис!"

Смотри и учись

Копірайт зображення Justin Kerr

Пожилой учитель исправляет ошибки учеников: тонкая линия тянется от его рта к написанной иероглифами фразе. Этот мотив мог впервые появиться около 650 года н.э. Вероятно, это первая попытка передать на рисунке прямую речь - то, что теперь в комиксах изображают в словесном "облаке" или "пузыре".

Пламенные языки

Копірайт зображення Justin Kerr

Эти "пузыри" с прямой речью в виде языков пламени означают, что люди-кошки злобно рычат или ругаются.

Изменение формы "пузыря" и в современных комиксах обычно используют для передачи эмоций персонажей. "Облако" - для передачи мыслей героя, или пузырь с "зазубренными" краями - для изображения несогласия или крика.

На старт, внимание, марш!

Копірайт зображення Justin Kerr

Спортсмены на этом рисунке изображены в разгар игры в мяч. Линии вокруг их тел, видимо, призваны передавать скорость их движений.

Динамика изображения создана с помощью тех же приемов, что, например, полет Супермена.

Что это за смрад?

Копірайт зображення Justin Kerr

В этой сцене из загробного мира майя скелетообразная фигура извергает из живота что-то наподобие клубов дыма - олицетворение газов и зловония от его разложения.

По мнению Серена Вихмана, это можно считать эквивалентом вертикальных волнистых линий, которыми в современных комиксах изображают неприятные запахи.

Багз Банни на рисунках майя?

Копірайт зображення Justin Kerr

Изображенный слева персонаж, напоминающий кролика, очевидно, украл одежду старика, стоящего перед ним. В пузырьке оскорбительные слова, что-то вроде "нюхай свой пот".

Возможно, это - предвестник будущего высказывания Барта Симпсона: "Съешь мои шорты!"

"Понятно, что он говорит какие-то гадкие вещи, которые не нужны для развития сюжета - они просто смешные", - объясняет Вихман.

Справа мы можем увидеть кролика, притаившегося под рукой какого-то бога.

Так же, как и в современных комиксах наподобие Гарфилда или Багза Банни, древние художники майя преувеличивали пропорции персонажей-животных для достижения комического эффекта.

Особый язык

Стоит ли удивляться этой странной схожести?

Нил Кон из Университета Калифорнии в Сан-Диего (под его редакцией вышла книга "Хрестоматия визуального нарратива") отмечает, что коммуникация с помощью визуальных средств повествования является такой же естественной, как и устная речь или жесты.

Это лишь одна из форм существования языка.

Так же, как языкИ, которые мы произносим или передаем с помощью жестов, каждый визуальный язык формирует собственный словарь и грамматику.

Подобные вещи можно наблюдать повсюду в мире. Кон обнаружил, что создатели американских комиксов и японских книг-манга конструируют свои истории по четким правилам.

А, например, австралийские аборигены из группы племен аранда выработали сложную систему знаков, которые они чертят на песке. Этими знаками, которые подчиняются особой "грамматике", они сопровождают устный рассказ.

Следовательно, даже если рисунки на сосудах майя и напоминают современные комиксы, они также имеют свои самобытные свойства.

Таким образом, комиксы и серии рисунков майя - не одно и то же.

Впрочем, некоторые сходства все-таки привлекли внимание Кона. Его поразило, например, что визуальные метафоры, например языки пламени, до сих пор используются для передачи определенной эмоции.

И этими же средствами оперировала сотни лет назад совсем другая культура.

"Гнев в нарративе майя ассоциируется с пламенем. Современный устный и визуальный язык дает информацию о том, как мы постигаем те же абстрактные идеи", - отмечает ученый.

Кроме того, эти замечательные произведения искусства напоминают нам о том, что когда-то визуальные рассказы, похожие на комиксы, были дарами царей, своего рода "Мона Лиза" тех времен.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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