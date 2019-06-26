Как на наше здоровье влияют друзья

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Наше здоровье и образ жизни зависят от окружения гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Мы уверены, что сила воли и самоконтроль - черты, которые зависят исключительно от нас самих.

Но люди, которыми мы себя окружаем, могут существенно влиять на наш вес, отношения с алкоголем, отношение к экологии и нашему здоровью в целом.

Это не просто давление со стороны социальной группы, в которой вы вращаетесь. Ваш мозг бессознательно подхватывает сигналы от людей вокруг вас и, основываясь на них, формирует ваше поведение.

Последствия этого могут быть крайне серьезными.

"Не секрет, что чем больше вы связываете свою идентичность с определенной группой, тем больше ее ценностей вы разделяете", - говорит Эмбер Геффни, социальный психолог из Государственного университета Гумбольдта.

Студенты, например, чаще выступают за легализацию наркотиков и более активно поддерживают охрану окружающей среды, чем остальные социальные группы.

Это называется социальными нормами, и эти нормы довольно устойчивы. Однако стоит одному человеку в группе нарушить норму, и начинают происходить странные вещи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Иногда только одной скептической мысли друзей бывает достаточно, чтобы изменить ваше поведение

Одно исследование, проведенное среди студентов Университета Гумбольдта, показало, что люди могут кардинально изменить свое мнение относительно экологического туризма, если другие члены их социальной группы ведут себя лицемерно, то есть говорят одно, а делают совсем другое.

В психологии это явление называется "косвенным диссонансом".

"Когда вы видите, что кто-то ведет себя вопреки вашим взглядам, вы можете их изменить", - говорит Геффни.

"Я должна была расстроиться, увидев, что поведение друзей противоречит моим взглядам на определенные вопросы, но это не всегда так", - объясняет исследовательница.

"Я не обязательно начну копировать их действия, но я могу изменить свое отношение к ним. Ведь я считаю себя частью этой группы, считаю этих людей продолжением меня самого".

Несколько австралийских исследований, посвященных использованию солнцезащитного крема, подтвердили эти выводы.

Получается, что под влиянием окружения мы можем изменить свои взгляды даже в вопросах, которые крайне важны для нашего здоровья и жизни.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Опасность воздействия солнечных лучей хорошо известна, но поведение наших друзей может заставить нас забыть о рисках

То, как мы говорим с друзьями о здоровом образе жизни, также может влиять на наши решения, как положительно, так и отрицательно.

"Основные причины преждевременной смерти - курение и ожирение - можно предупредить, но мы все равно курим, переедаем и не занимаемся спортом", - говорит Кристин Шольц из Амстердамского университета.

"На нас влияет все, что делают наши друзья. Одно их присутствие может регулировать наше поведение: от благоразумного до безрассудного".

Шольц попросила студентов американского колледжа рассказать, как они обсуждали с друзьями недавнее употребление алкоголя.

Если этот опыт обсуждали как положительный, вероятность того, что на следующий день они снова будут пить, была заметно выше и наоборот.

Каждый раз, когда мы принимаем любое решение, мы оцениваем его ценность для нас. Пойдем мы по лестнице или воспользуемся лифтом зависит от того, сколько мы съели на обед были ли сегодня на пробежке и или входим в здание с коллегой-триатлонистов.

Любое воздействие окружения всегда зависит от контекста. Вот почему наша сила воли часто колеблется.

Копірайт зображення Noman Özel Image caption Ваш выбор в пользу того или иного блюда может зависеть от других посетителей ресторана

"Мы далеко не всегда рациональны и часто решаем что-то под влиянием момента. К тому же важность определенного типа информации меняется в течение дня", - добавляет специалист.

На наш выбор влияет присутствие определенных людей, время, любые предварительные разговоры и наше фундаментальное понимание того, что является нормальным для этой группы друзей.

Но, если мы сомневаемся, самое простое - посмотреть, что делают другие и повторить за ними. "Мы постоянно ведем себя именно так, даже не осознавая этого", - добавляет Шольц.

"Многие исследования показывают, что, когда мы обедаем вместе с людьми, которые едят много, мы тоже съедаем больше", - отмечает Сюзанна Хиггс из Бирмингемского университета, занимающаяся изучением психологии аппетита.

Люди обычно не осознают, что испытывают подобное влияние. Они говорят, что просто еда была вкусной или цена доступной, или они просто проголодались.

Это явление впервые описал в 1980-е Джон де Кастро, проанализировавший пищевые дневники многих людей. Записи содержали тщательные данные о том, что, где и с кем люди ели.

Исследователь также проанализировал как на объем съеденного влияли праздничные ужины или выходные, потребление алкоголя, а также любые другие факторы.

Хиггс предполагает, что присутствие другого человека мешает нам прислушиваться к сигналам собственного тела. Так же как и другие источники отвлечения, например телевизор, увеличивают количество съеденной пищи.

В ходе своего исследования Хиггс также решила выяснить, как можно способствовать выбору людей в пользу здорового питания.

Копірайт зображення Matthew Henry /Unsplash Image caption Мы обычно не осознаем, что копируем поведение тех, кто рядом

"Конечно, лозунги о том, что овощи полезны, не слишком помогают", - объясняет исследовательница.

Она пошла другим путем и разместила в ресторане плакаты, демонстрирующие самые популярные среди посетителей этого заведения гарниры. На первом месте Хиггс намеренно разместила овощи.

"Эти плакаты описывали поведение других людей - и этого было достаточно", - говорит она.

Когда мы попадаем в новую среду, мы ищем подсказок от других людей, как себя здесь вести. Информация о том, какая пища популярна среди других клиентов, помогает нам сделать выбор.

Интересно, что посетители чаще заказывали овощи даже после того, как плакаты убрали. Хиггс создала новую норму.

"Когда мы ведем себя в соответствии с нормами, мы чувствуем себя хорошо, потому что чувствуем себя частью социальной группы, - говорит Хиггс. - Если вы новичок в определенной группе, вы более склонны подражать поведению других".

Наши решения не всегда зависят от нас. Но мы можем использовать влияние окружения ради положительных вещей.

"Так же, как негативные привычки могут распространяться посредством группы людей, передается и образец позитивного поведения", - резюмирует Шольц.

"Ведь мы выжили в процессе эволюции именно потому, что научились жить в группе. Поэтому мы склонны делать хорошие вещи и получать за это одобрение других", - добавляет исследовательница.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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