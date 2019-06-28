Правда и мифы о супружеской измене

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Похоже, слепо доверять своим партнерам не стоит.

Майк Пенс избегает ужина наедине с любой женщиной, кроме жены. Для вице-президента США это - знак уважения к своей законной второй половине и соблюдение религиозных норм.

В комментариях о решении Пенса многие написали, что именно так и должны вести себя мужчины, которые не в состоянии себя сдерживать. Другие назвали такое поведение сексистским и оскорбительным.

Такое мнение в действительности не является исключением. Около 6% опрошенных в одном исследовании считали, что угостить противоположный пол ужином в ресторане является предательством.

Какими бы ни были мотивы, Пенс и его жена установили четкие границы допустимого поведения с людьми противоположного пола. В большинстве гетеросексуальных пар это даже близко не так.

Многие люди не имеют четкого представления о том, что именно входит в понятие неверности. Большинство также значительно недооценивает вероятность измены партнера, несмотря на то, что сами изменяют.

Люди также плохо представляют себе, как отреагируют на неверность своей второй половины. Многих удивляет их собственная реакция на эту новость.

Впрочем, учитывая тот факт, что это явление получило широкое распространение, недостаток информации о супружеской измене и непонимание этого явления вызывают много болезненных эмоций.

Психологи призывают нас говорить об измене чаще и более откровенно.

Выяснить, сколько людей как минимум раз за свою жизнь изменяли своим партнерам весьма трудно, ведь исследователям приходится полагаться исключительно на честность опрашиваемых. Поэтому полученные данные достаточно сильно варьируют.

В целом показатель таков: 75% мужчин и 68% женщин были неверны своим половинкам.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Около 6% гетеросексуальных людей считают изменой, если их партнер заплатил за противоположный пол в ресторане

Впрочем, только 5% людей считают, что их партнер изменял или изменит в будущем. Поэтому, даже по самым скромным предположениям, супружеская измена случается гораздо чаще, чем мы думаем.

Возможно, мы слишком доверяем своим партнерам?

"Это не так уж и плохо для отношений, - считает Сьюзан Бун из Университета Калгари. - Постоянно следить за своим партнером - это нездорово".

Именно в этом и кроется корень проблемы. Измена означает разные вещи для разных людей. Исследователи могут дать определение неверности, но у каждого - свое представление об этом.

Что такое измена - у каждого человека свое понятие

"Мы ошибочно считаем, что наши с партнером взгляды на измену совпадают, но у разных людей очень разные стандарты", - говорит исследовательница.

Около 70% людей никогда не обсуждали этот вопрос со своим партнером. Считать ли, к примеру, изменой посещение сайтов знакомств?

От 18% до 25% пользователей Tinder, например, находятся в серьезных отношениях. Однако реальные свидания с людьми, с которыми они знакомятся на Tinder, - это уже, пожалуй, измена.

Неудивительно, что пользователи Tinder, у которых есть партнер, чаще занимаются случайным сексом.

Участники опроса о том, считают ли они, что их партнер когда-либо им изменял, могли интерпретировать неверность как им заблагорассудится.

Некоторые считают изменой только секс, для других - флирт также является обманом. Но тем более удивляет эта 5%-я статистика. Признавая измену в таких широких рамках, мы, однако, верим в то, что партнеры нам не изменяют. Откуда этот исключительный оптимизм?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Около 70% людей изменяли своему партнеру как минимум раз в жизни

Прежде всего трудно определить эмоциональную неверность. Такие вещи очень часто происходят на работе, где пересечение профессиональных и личных интересов приводит к очень близким отношениям.

Неудивительно, что переход от невинной дружбы к чему-то более интимному часто происходит почти незаметно.

Грань между невинными отношениями и чем-то более глубоким с коллегами по работе часто достаточно размыта

В одном исследовании женщины в возрасте 30-40 лет, имеющие постоянного партнера, признались, что грань между невинными отношениями и чем-то более глубоким с коллегами по работе часто достаточно размыта.

"Скажу честно, я каждый день с нетерпением жду, когда увижу его на работе", - рассказала одна из участниц исследования.

"Чувствую себя дурой-школьницей, но это действительно ощущение влюбленности, когда видишь человека, и сердце начинает биться быстрее".

Многие из опрашиваемых согласились, что для ощущения эмоциональной измены физическая близость не обязательна.

Когда вы что-то скрываете от партнера, доверяете другому и даже думаете о другом человеке вместо своего постоянного партнера, все это можно отнести к эмоциональной измене.

А учитывая то, сколько времени мы проводим на работе и насколько тесные отношения часто возникают с коллегами, все это вполне естественно.

Но респонденты также отмечали, как важно доверять своему партнеру и разговаривать с ним.

"Я работаю фитнес-тренером, и физический контакт в моей работе неизбежен, - рассказала одна из них. - Нужно обсудить это с партнером и объяснить ему, что дальше выполнения рабочих обязанностей это не пойдет, отметила женщина".

Если хотите узнать больше об отношении вашего партнера к неверности, присмотритесь к его друзьям.

Копірайт зображення Unsplash Image caption В вопросах адюльтера мы окружаем себя людьми, похожими на нас самих

Чем больше в вашем окружении людей, которые, по вашему мнению, изменяли своим партнерам, тем больше вероятность того, что и вы тоже изменяете или можете когда-то это сделать.

Ведь в вопросах адюльтера мы окружаем себя людьми, похожими на нас самих.

Разумеется, большая часть людей в моногамных отношениях считают, что измена, с точки зрения морали, это - плохо.

Но, если измена все-таки произошла, нужно ли немедленно признавать свою вину?

Более 90% людей предпочли бы знать правду

Опросы показывают, что более 90% людей предпочли бы знать правду.

Многие из опрошенных считают, что сохранить доверие важнее, чем защитить чувства партнера. Но является ли это лучшим выходом из ситуации в реальности - уже другое дело. Супружеская измена - причина разводов номер один в США.

Признание в неверности, очевидно, причинит боль вашему партнеру, но люди реагируют очень по-разному.

Психолог из Университета штата Алабама Грег Торторьелло объясняет, что все зависит от личности человека.

Некоторые люди могут очень плохо реагировать на неудачу. Чаще всего это случается с нарциссами с повышенным чувством собственного достоинства или наоборот мучительной неуверенностью в себе.

В ходе исследования оба типа агрессивно реагировали на измену, даже если она не содержала физической близости, например телефонный разговор поздно ночью или ответ на сообщение в чате.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Реакция на измену зависит от личности: нарциссы, к примеру, могут вести себя агрессивно

Но если самоуверенные нарциссы обычно угрожали и пытались демонстрировать свою власть, но долго не держали в себе негативные эмоции, то уязвимые нарциссы способны надолго затаивать обиду.

"Уязвимые нарциссы могут длительное время не разговаривать с партнером и вести себя разрушительно для отношений. Если ваш партнер относится к такому типу личности, я бы предлагал при любых условиях найти способ коммуникации с ним", - добавляет Торторьелло.

Измену легче простить, если это был единичный случай.

Хотя во время опросов большинство людей отмечает, что они бы сразу бросили неверного партнера, в реальности же это далеко не так, говорят исследователи Торторьелло и Бун.

"Иногда это конец браку, но не всегда".

Иногда это конец браку, но не всегда

Сейчас Торторьелло планирует собрать реальные факты из жизни, прежде всего исследовать обе стороны в паре. Считают ли наши партнеры нас более неверными, чем мы на самом деле являемся? Считают ли они предательством невинный флирт и так далее?

Впрочем, одна вещь заслуживает внимания. Несмотря на то, что вероятность измены в течение жизни является достаточно высокой, шансы, что это произойдет с вами в определенное время, - напротив низкие.

И, следовательно, тратить на это свое время прямо сейчас, очевидно, не стоит.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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