Каким должен быть идеальный отец?

Копірайт зображення Gabriele Galimberti/INSTITUTE Image caption Ресторанный критик Джорди Люк из Барселоны часто приводит своего четырехлетнего сына на дегустацию

В последние годы роль отца в воспитании ребенка кардинально изменилась.

Мужчины племени Ака в Центральноафриканской Республике часто присматривают за своими маленькими детьми, пока женщины охотятся.

Отцы успокаивают, убирают и играют со своими детьми, и проводят больше времени, держа их, чем отцы в любом другом обществе. Их преданность принесла им звание "лучших пап мира", что несколько иронично, учитывая, что Ака строго равноправны и избегают рейтингов.

Впрочем, реакция западного мира свидетельствует, насколько значительно с течением времени изменилось представление о том, что такое "хороший отец".

Сегодня многие папы славятся своей чувствительностью, заботой и практичностью.

Все больше исследователей отмечают определяющую роль отца в становлении ребенка, бросая вызов традиционным представлениям о роли женщины и мужчины в воспитании.

Копірайт зображення Gabriele Galimberti/INSTITUTE Image caption Фуад Куяли со своими детьми в Дубае, куда они переехали из Алеппо

Это не может не удивлять, прежде всего потому, что до 1970-х годов роль отца в развитии ребенка изучалась мало.

Его главной задачей считалась экономическая поддержка матери, которая, в свою очередь, должна была обеспечить ребенку эмоциональную защиту.

"Отношения отца и ребенка рассматривались как более важные по мере взросления детей, но и тогда были второстепенными в сравнении с заботой матери", - отмечает Майкл Лем, психолог из Кембриджского университета, который изучает этот вопрос с 1970-х годов.

Ситуация кардинально изменилась. В фокус новых исследований попали не только папы, но и бабушки и дедушки, однополые родители, отчимы и одинокие родители.

Это помогло ученым лучше понять, что действительно способствует благосостоянию ребенка, - и что речь не идет исключительно о попечителе.

"Старая пословица гласит, что для воспитания малыша нужна целая деревня, но мы начали осознавать это только сейчас, так же как и тот факт, что на развитие ребенка влияют различные отношения", - объясняет Лем.

Копірайт зображення Gabriele Galimberti/INSTITUTE Image caption Поскольку Михель Чаморро Суарес работает по ночам в пиццерии в Коста-Рике, он может заниматься своими детьми в течение дня

Ряд недавних исследований показывают, насколько гибкими могут быть родительские роли.

Как и матери, отцы испытывают гормональный подъем при уходе за своими детьми, что помогает процессу воспитания.

Когда мужчина - главный опекун ребенка, его мозг адаптируется к этой задаче.

Большую роль играет эмоциональная вовлеченность.

Младенцы с эмоционально занятыми папами показывают лучшее умственное развитие в детском возрасте и в меньшей степени подвержены поведенческим проблемам в будущем, по сравнению с детьми, чьи папы ведут себя более отстранено.

Женщины и мужчины обычно по-разному взаимодействуют с маленькими детьми. Если уход мамы в первую очередь связан с проявлениями нежности, то папы формируют отношения с малышом преимущественно через игру.

Но, по мнению Лема, это касается не столько гендерных различий, сколько распределения обязанностей в семье.

Копірайт зображення Gabriele Galimberti/INSTITUTE Image caption Джонни Лабоссьер, который живет около реки на Гаити, обожает играть со своей дочерью в воде

Исследование однополых пар и семей, в которых один из родителей не работает, показали, что в шумные и подвижные игры с детьми обычно играет тот из родителей, кто вечером возвращается с работы домой.

Партнер, который целый день провел с малышом, скорее всего, будет общаться с ним спокойнее.

В гетеросексуальных парах по ряду социальных и экономических причин мать берет на себя большую часть ухода в течение дня.

Одна из них - отпуск по уходу за ребенком. Хотя все страны-участницы ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), за исключением США, предоставляют оплачиваемый отпуск по беременности и родам, который длится минимум два месяца, только в половине из них в декрет может уйти не только женщина, но и мужчина.

С другой стороны, учитывая гендерный разрыв в зарплате, семье экономически выгоднее, чтобы дома оставалась женщина, а не мужчина.

На самом деле, даже в племени Ака, женщины несут на себе большую часть работы по уходу за детьми. Они часто берут их с собой в слинге на охоту или сбор растений.

Копірайт зображення Gabriele Galimberti/INSTITUTE Image caption Ризван Шейх с дочерьми в своем доме в трущобах Мумбаи в Индии, он мечтает, что его трехлетняя Зафина станет врачом

Но никто еще не объявил их лучшими матерями в мире.

Впрочем, привлечение пап к воспитанию ребенка с самого рождения имеет немало преимуществ. И игра, независимо от того, активная она или спокойна, особенно полезна.

"Игра - это язык детства, с помощью нее дети исследуют мир, именно так они строят отношения с другими детьми", - отмечает Пол Рамчандани из Кембриджа, который изучает роль игры в процессе обучения и развития ребенка.

Вместе со своей командой исследователь выяснил, что младенцы, чьи папы проводили с ними больше времени и активно играли, имели меньше поведенческих проблем в возрасте одного года по сравнению с теми, чьи родители мало с ними общались.

Эти результаты не зависели от отношений матери с ребенком.

Копірайт зображення Gabriele Galimberti/INSTITUTE Image caption Сыновья музыканта Дэвида Вудса из Флоренции обожают играть с папиными музыкальными инструментами

Рамчандани говорит, что некоторые молодые родители просто не знают, как вести себя с маленьким ребенком. Но достаточно лишь взять малыша на руки, смотреть ему в глаза, наблюдать за тем, что ему нравится.

Важно просто уделить внимание малышу. Это не является естественным навыком для всех, некоторые умеет общаться с детьми, но для большинства это требует практики, говорит исследователь.

Сегодня отцы гораздо больше вовлечены в воспитание своих чад, чем раньше. Есть отцовские игровые группы, классы детского массажа только для пап, вирусные онлайн-видео, в которых папы танцуют со своими детьми, - все это свидетельствует об изменении роли отцовства.

Однако загляните в типичную игровую группу для младенцев, даже в относительно прогрессивном районе Лондона, и вы увидите совсем другую картину. Кроме одного-двух мужчин в ней будут только мамы.

Во всем мире женщины тратят в 10 раз больше времени на неоплачиваемую работу по уходу за семьей, в частности детьми, чем мужчины.

Копірайт зображення Gabriele Galimberti/INSTITUTE Image caption Такеши Масума из Токио работает бухгалтером 40 часов в неделю. В свободное время, которого у него немного, он любит водить своих дочерей в караоке-бар

Но, как отмечает антрополог Анна Мачин, наша взгляды на роль отца пока находятся в стадии становления.

С одной стороны, мужчины испытывают давление: общество ждет, что они должны больше внимания уделять детям, а большинство из них и сами хотели бы этого. Но, с другой, они все еще должны обеспечивать семью материально.

Возможно, однажды, исполнительный директор мужского пола со слингом станет таким же обычным явлением, как группа мужчин-ака, уносящих своих детей с охоты.

Но пока папы могут утешить себя тем, что существует множество других способов быть хорошим отцом.

Копірайт зображення Gabriele Galimberti/INSTITUTE Image caption Восьмилетняя латвийка Рената охотно помогает своему отцу Эрикс Офисьеру, который работает плотником

Универсального рецепта не существует, считает Лем.

Главное - идти на эмоциональный контакт с ребенком и реагировать на его потребности.

Разные люди делают это по-разному. Было много разговоров о том, должны ли папы дать ребенку "мужское" воспитание.

Психолог Майкл Лем так не считает.

"Общение с малышом должно быть естественным, таким, в котором все участники процесса чувствуют себя привычно и комфортно. Только тогда между отцом и ребенком будут сформированы полноценные отношения", - говорит ученый.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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