Как изменится секс в будущем

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От искусственного оплодотворения до открытых отношений - нашу сексуальную жизнь претерпевает кардинальные изменения.

Почему мы занимаемся сексом?

Один из ответов на этот вопрос будет безусловно связан с рождением потомства.

Впрочем, с момента появления на свет первого ребенка из пробирки в 1977 году с помощью ЭКО родилось около 8 миллионов детей.

Методы выявления генетических рисков становятся все более точными, а значит, число людей, рожденных с помощью искусственного оплодотворения, будет расти.

Автор книги "Конец секса и будущее репродукции людей" Генри Т. Грили предполагает, что "за 20-40 лет большинство здоровых людей во всем мире будут выбирать искусственное оплодотворение".

Но каким станет секс в мире, где детей будут делать в лабораториях, а сексуальная этика не будет иметь ничего общего с детородной функцией?

Копірайт зображення Getty Images Image caption С биологической точки зрения, цель секса - очевидна

Для чего нужен секс?

Этот вопрос затрагивает Дэвид Гальперин в своем провокационном эссе с одноименным названием.

Секс всегда скрывает в себе вопрос "зачем?". И это не обязательно плохо. В конце концов человеческой природе присущ интерес, интеллектуальный и эмоциональный.

Существуют две биологические причины, почему мы занимаемся сексом - для продолжения рода и для поддержания эмоциональной связи.

Такой подход западная цивилизация унаследовала от древних греков.

Греческие филососфы-стоики, выступавшие за обуздание своих желаний, оправдывали секс именно его целью.

Предаваться сексуальному удовольствию допустимо, если его цель - рождение ребенка.

Эта этика проложила путь христианской традиции через философию Августина до сих пор имеет огромное влияние на западную культуру.

Впрочем, библейская "Песнь песней Соломона" воспевает страстный, эротический секс без какой-либо цели. Это - секс между двумя любовниками, а не мужем и женой, как позже толковали в христианской традиции.

Вторую важную причину секса формулирует Аристотель. По его мнению, целью эротического желания является любовь.

То есть настоящая причина, почему мы занимаемся сексом, не в том, что мы хотим секса, а в том, что с помощью него мы стремимся любить и быть любимыми.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Согласно Аристотелю, целью секса является любовь, а не удовлетворение сексуального влечения

Одним словом, секс означает не просто секс, а какую-то высшую, благородную цель.

Впрочем, продолжение рода и эмоциональная связь - это лишь две из многих причин.

Как и многие другие культурные феномены, секс имеет более сложное объяснение.

Различия между нами и другими животными состоит в том, что мы часто получаем удовольствие от выполнения ненужных вещей. Мы их делаем просто потому, что мы ими наслаждаемся.

Возможно, пишет Гальперин, "сексуальный акт имеет смысл только тогда, когда происходит безо всякого смысла".

Очевидно, пришло время признать, что удовольствие является главной причиной того, почему большинство из нас, даже самые благочестивые, занимаются сексом.

Переломным моментом в этом вопросе стало появление противозачаточных таблеток.

Как и другие идеи консерваторов, мнение о том, что секс может существовать только ради секса, казалась концом цивилизации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 1960 и 70-е годы принесли новые идеи о сексуальности, которые бросили вызов многим табу

"Сексуальная революция" 1960-х годов существенно изменила восприятие секса в обществе.

Как свидетельствует исследование американского психолога Джина Твенга, в период с 1970-х годов и до 2010-х американцы стали более снисходительно относиться к внебрачному сексу.

Снижение религиозности и распространение индивидуализма привело к тому, что все больше американцев считают, что социальные конвенции не должны ограничивать сексуальность.

Как отмечает Твенг, в определенной социальной группе отношение к сексу может варьироваться в зависимости от возраста, расы, пола, религиозных убеждений и тому подобное.

Но исследования подтверждают, что в целом "в половых отношениях и поведении нового поколения произошли кардинальные изменения".

Наши этические взгляды на секс также эволюционируют. Возможно, гораздо быстрее, чем мы к этому готовы.

Что является естественным?

Как и каждое природное явление, сексуальная активность имеет долгую и извилистую историю своего развития - с первых форм жизни на планете.

Но даже если ограничиться нашим видом, существует масса доказательств того, что традиционные представления о сексе менее естественным, чем нам кажется.

Долгое время противоестественной считали гомосексуальность, пока зоологи не выяснили, что это очень распространенная практика у животных - ее случаи наблюдали более чем у 500 видов.

Конечно, животные не определяют себя геями, но и не геями они себя тоже не считают.

Это подводит нас к очень очевидному, но мало озвученному факту. Гетеросексуальность - социальный конструкт, сконструированный с определенной целью, к тому же относительно недавно.

Как пишет Джонатан Нед Кац в своем "изобретении гетеросексуальности", надо задать себе вопрос: кому было выгодно разделить мир на гетеросексуальный и гомосексуальный?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пингвины часто создают глубоко преданные друг другу однополые пары

Интересно также, как долго продержится противопоставление гетеро/гомосексуальности.

Исследование британской компании YouGov 2019 показало, что почти четыре из десяти милениалов не идентифицируют себя "полностью гетеросексуальными".

И это свидетельствует не об изменении сексуальной ориентации у молодежи, а об изменении значения, которое вкладывается в эти категории.

Проще говоря, сегодня, наверное, уже менее важно, чем три десятилетия назад, определять свою идентичность на основе сексуальной активности.

В мире, где однополая ориентация признана как здоровый и естественный вид сексуальности, уже не так важно формировать свою общественную идентичность на основе сексуальных практик.

Возможно, чем больше мы сможем отделить секс от его "цели", тем меньше люди будут думать о том, как он влияет на их идентичность.

Вопрос цели секса не является камнем преткновения в гей-культуре, в отличие от культуры гетеросексуальной. Без перспективы биологической беременности и (до недавнего времени) брака, геи могли свободно заниматься сексом просто ради секса.

Я не говорю, что гомосексуальный половой акт не имеет цели - у него может быть много причин, например, конечно, любовь.

Но исторически гей-культура была более открыта к мысли, что секс не всегда имеет какую-то цель и не должен ее иметь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Взгляды на гомосексуализм на Западе меняются - и они также влияют на более откровенное обсуждение секса в целом

Меня, как и многих детей, воспитывали в рамках сексуальной этики, половой акт должен совершаться в моногамных отношениях (лучше браке).

Но в конце концов, я начал ставить под сомнение этот стандарт. Прежде всего потому, что мне это говорили те же люди, которые утверждали, что люди были созданы Богом несколько тысяч лет назад.

Как я могу им верить, если у них так плохо с биологией, а секс - явление биологическое?

Именно гей-культура создает новую сексуальную этику, согласно которой секс не должен быть связан с продолжением рода, браком, любовью или моногамными отношениями.

Опрос 2005 года показал, что открытые отношения поддерживают около 40% гомосексуальных пар по сравнению с 5% гетеросексуальных.

Если такой вид сексуальной практики станет нормой, - а некоторые предполагают, что так и будет, - тогда именно геи открыли нам эту дверь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Представление о сексуальности и идентичности менялись и развивались на протяжении всей истории

Футуристы много лет пытаются спрогнозировать, каким будет будущее секса.

От виртуального порно и технологий совершенствования человеческого организма, до половых актов на расстоянии (когда партнеры удовлетворяют друг друга с помощью сенсорных устройств).

Будущий секс будет более цифровым, более синтетическим, менее органичным и менее хаотичным.

Но хотя на секс в будущем, несомненно, окажет влияние технологический прогресс, существенные изменения произойдут и в идеях.

Очевидно, изменятся взгляды и на процесс деторождения. По некоторым предположениям, уже через 40 лет диагностика генетических болезней станет простой и доступной.

"Пара, которая хочет детей, придет в клинику, где он оставит образец спермы, а она - образец кожи. Через неделю будущие родители получат генетическую информацию о сотне эмбрионов, созданных из их клеток. Они смогут узнать, какое будущее ждет каждый из эмбрионов и смогут выбрать, какой из них имплантировать в матку", - объясняет Генри Т. Грили.

Люди могут сколько угодно отрицать создание "дизайнерских детей", но если вспомнить, что пары выбирают друг друга по характеристикам, которые затем наследуют их дети, разграничить технологии и естественный процесс продолжения рода уже не так просто.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Останется ли сексуальная ориентация важной частью нашей идентичности?

Безусловно, изменятся взгляды и на моногамию. Один сексуальный партнер на всю жизнь, был более достижимой перспективой, когда люди жили гораздо меньше.

Но с 1960-го до 2017 года средняя продолжительность жизни выросла более чем на 20 лет. В 2040 году, по самым скромным оценкам, она вырастет еще на четыре года.

А кое-кто уверенно утверждает, что уже родился первый человек, который доживет до 150 лет.

Насколько реалистично требовать от кого-то ограничивать себя одним половым партнером в течение 130 лет? Но уже и теперь, статистика разводов и повторных браков неуклонно растет.

Похоже, концепция "пока смерть не разлучит нас" уже скоро устареет.

Изменится и отношение к сексуальной идентичности. Если секс станет просто сексом, а зачатие будет происходить в лабораториях, возможно, люди будущего будут абсолютно свободны в выборе партнера любого пола.

Возможно, для них станет вполне приемлемым испытать свою сексуальность.

Возможно, сама концепция сексуальной ориентации привязана к архаичному понятию продолжению рода, а слова гетеросексуальный и гомосексуальный будут звучать только на уроках истории.

Несколько лет назад на конференции философ и исследователь гендера Джудит Батлер заявила: "Возможно, наиболее нетрадиционной сексуальной ориентацией секс просто ради удовольствия".

Теперь я лучше понимаю, что она имела в виду.

Возможно, секс всегда будет иметь какую-то цель, но этой целью будет не что-то, а кто-то. Это будем мы, люди. И секс не будет иметь другого значения, кроме нежности и удовольствия, которые он приносит.

Удовольствие от физических ощущений, социальных связей, экспериментов.

В будущем секс будет просто сексом.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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