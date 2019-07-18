Вся правда о "вредных" жирах

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Употребление большого количества насыщенных жиров повышает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Впрочем, еще более опасно для здоровья то, чем люди обычно заменяют бекон и сливки в своем рационе.

Минздрав многих стран, в частности Великобритании, уже на протяжении десятилетий советуют ограничить количество насыщенных жирных кислот в рационе.

Они содержатся в мясных продуктах, необезжиренных молочных, сливочном и топленом масле, пирожных и печенье, а также в кокосовом и пальмовом масле.

Впрочем, многие эти рекомендации игнорируют.

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Если вы придерживаетесь популярных низкоуглеводных диет (палеолитической или кетогенной), которые обещают быстрое похудение, или добавляете сливки в кофе ежедневно, вы почти наверняка превышаете официально рекомендованную норму.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В кокосовом масле больше насыщенных жиров, чем в сливочном. Всего одна столовая ложка содержит более половины рекомендуемой дневной нормы для женщин

Если вы съедаете более 100 г жирного мяса, налегаете на выпечку и сыры, вы также нарушаете норму, установленную британскими диетологами.

Она составляет 20 г насыщенных жиров в сутки для женщин и 30 г - для мужчин.

Это - примерно 2,5 столовые ложки сливочного масла или четыре сосиски из супермаркета для женщин и роял-гамбургер и четыре ложки сливок для мужчин.

По рекомендациям ВОЗ, насыщенные жирные кислоты должны составлять до 10% калорий, которые мы ежедневно получаем с пищей и напитками. А Американская ассоциация кардиологов настаивает на еще меньшей дозе - 5-6%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Три кусочка пиццы содержат 10 г насыщенных жирных кислот - половину рекомендуемой суточной нормы для женщин и треть нормы для мужчин

СМИ пестрят крайне противоречивыми статьями на эту тему, и мнения специалистов тоже расходятся. Поэтому попробуем разобраться, какое количество насыщенных жиров действительно вредит здоровью.

По мнению диетолога британской благотворительной организации Heart UK Линн Гартон, последняя тенденция потреблять больше животных жиров очень тревожна.

"Повышению холестерина в крови способствуют несколько факторов, но диета с высоким содержанием насыщенных жиров, безусловно, является одним из них. Это подтверждают исследования еще с 1950-х годов", - отмечает Гартон.

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"Существует масса научных доказательств, что общий холестерин и липопротеины низкой плотности (так называемый "плохой" холестерин) имеют прямое отношение к заболеваниям сердца".

Гартон добавляет, что людям с высоким риском инфаркта стандартную норму насыщенных жиров нужно снизить еще больше.

Чем заменить?

Впрочем, влияние насыщенных жирных кислот не так однозначно, как считали прежде. Дело в том, что они являются лишь одним из взаимосвязанных факторов, влияющих на развитие сердечных заболеваний.

Не говоря уже о том, что если вы уберете насыщенные жиры из своего рациона, вы наверняка будете компенсировать недостаток калорий чем-то другим.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 85 г бекона содержат около 30 г насыщенных жиров - суточную мужскую дозу

Ряд международных организаций рекомендуют уменьшить потребление насыщенных жиров, заменяя их ненасыщенными жирами.

Научные исследования поддерживают этот совет.

В одном исследовании 5% калорий от насыщенных жиров заменили в одной группе исследуемых на равное количество калорий из полиненасыщенных жиров (которые содержатся в лососе, подсолнечном масле, орехах и семенах), а в другой - на мононенасыщенные жиры (оливковое и рапсовое масло).

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Риск смерти от любого заболевания сократился на 19 и 11% соответственно. Оба типа "полезных" жиров снизили риск инфаркта.

Такой же эффект был и от замены насыщенных жиров углеводами из цельного зерна, например, коричневым рисом и хлебом из муки грубого помола.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Одна столовая ложка сливочного масла содержит 7 г насыщенных жиров, но если вы замените их сахаром или мукой, влияние на здоровье может быть хуже

Впрочем, когда жиры заменяли сахаром или рафинированным крахмалом (например, белой мукой), риск сердечного приступа фактически увеличивался.

Большинство национальных рекомендаций по питанию, в частности в Великобритании, Австралии и США, признают, что замена насыщенных жиров в рационе должна быть именно на продукты, содержащие ненасыщенные жирные кислоты.

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"К этому можно добавить, что вместо насыщенных жиров можно употреблять цельнозерновые продукты, но совершенно не стоит заменять их сахаром или рафинированными углеводами. Что может быть вреднее для организма?".

"К сожалению, когда пищевая промышленность начала производить продукты с низким содержанием жира, например, готовые блюда, пудинги и йогурты, доля сахара в них начала расти. А это на самом деле хуже, чем потребление насыщенных жиров", - подчеркивает профессор нутрициологии Питер Клифтон.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Замена насыщенных жиров мононенасыщенными, например, оливковым маслом, снизили риск смерти от инфаркта на 11%

Кроме того, некоторые виды насыщенных жирных кислот менее вредны, чем другие. Например, стеариновая кислота, которая составляет примерно половину насыщенных жиров в темном шоколаде, не повышает уровень холестерина в крови.

Хотя другая насыщенная жирная кислота в шоколаде - пальмитиновая кислота, повышает холестерин, поэтому целую плитку шоколада за раз лучше не съедать.

Другие исследования показывают, что надо учитывать всю "пищевую матрицу".

Например, сыр и йогурт содержат кальций - минерал, который нормализует артериальное давление. И следовательно, эти продукты меньше вызывают повышение "плохого" холестерина, чем, скажем, бекон.

Это также объясняет, почему употребление молочных продуктов, в том числе необезжиренных, не связывают с ишемической болезнью сердца.

Хотя важно учитывать и тот факт, что люди, которые едят больше молочных продуктов, как правило, ведут в целом здоровый образ жизни.

До этого в исследованиях, посвященных молочным продуктам, говорится обычно о молоке и йогурте, а не о масле или сливках.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Большинство жиров в йогурте состоят из насыщенных жирных кислот, но молочные продукты не вредят здоровью так, как другая пища, содержащая животные жиры

Конечно, не стоит пренебрегать и другими факторами, например, хорошими генами или обычным везением.

"У всех нас есть знакомый, чья бабушка дожила до 103 лет, ежедневно наслаждаясь жирнющими сливками и подливками", - говорит Гартон.

"Но на уровне популяции абсолютно все доказательства свидетельствуют о том, что здоровый рацион - это много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и источников ненасыщенных жиров, например, орехи и жирная рыба", - заключает исследовательница.

Словом, ориентируемся на средиземноморскую диету и держимся подальше от кофе со сливками, гамбургеров и бекона.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future

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