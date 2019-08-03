Так ли безопасен солнцезащитный крем?

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Для защиты кожи от опасного солнечного излучения нужен крем. Однако недавние исследования показали, что некоторые его ингредиенты неплохо бы заменить на более безопасные. Обозреватель BBC Future анализирует полученные учеными данные.

Меланома - одна из самых опасных злокачественных опухолей у человека. И хотя это самый редкий вид рака кожи, ее распространенность в мире растет.

С начала 1990-х в Великобритании доля заболевших увеличилась в любой из возрастных групп. Количество случаев других видов рака кожи тоже растет - например, в США - примерно на 77% за последние 20 лет.

Главная причина - ультрафиолетовое излучение.

"Любой разговор о солнцезащитном креме должен начинаться с признания того, что есть надежные доказательства: он предотвращает рак кожи", - говорит Ричард Уэллер, дерматолог-консультант из Эдинбургского университета.

Вот почему, хотя в некоторых странах количество случаев рака кожи растет, в других - падает. Не в последнюю очередь - потому, что люди в них знают как важна солнцезащита.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наносить крем тоже надо правильно

Но некоторых исследователей беспокоит то, что санскрины могут быть вредными.

В начале этого года американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA, один из двух основных мировых регуляторов состава солнцезащитных кремов, наряду с Еврокомиссией) изъяло из категории GRASE (generally recognized as safe and effective, "в целом признанные безопасными и эффективными") 14 из 16 химических веществ, обнаруженных в солнцезащитных кремах.

Так каково же положение на самом деле?

Двойной фильтр

В солнцезащитных кремах есть два типа ультрафиолетовых фильтров.

Наиболее распространенные - органические, они поглощают ультрафиолетовое излучение и преобразуют его в безопасное.

Неорганические фильтры (такие как двуокись титана и окись цинка, считающиеся безвредными) отражают и рассеивают ультрафиолетовое излучение.

Уже довольно давно установлено, что компоненты некоторых органических фильтров проникают сквозь кожу и попадают в кровь.

Само по себе это не делает солнцезащитные кремы опасными, но всё больше внимания уделяется потенциально негативным последствиям применения самого распространенного в мире ультрафиолетового фильтра - оксибензона (бензофенон-3, обладающий свойством поглощать и отражать УФ-излучение - Ред.)

Копірайт зображення Getty Images Image caption Насколько опасными могут быть некоторые компоненты солнцезащитного крема? Ученые пока только предполагают

Лабораторные исследования и опыты на мышах показали, что некоторые органические фильтры, в том числе и оксибензон, а также парабены и фталаты, которые можно найти даже в неорганических фильтрах, - потенциальные эндокринные дезинтеграторы (эндокринные дизрапторы, экзогенные вещества антропогенного происхождения, которые соединяются внутри организма с гормональными рецепторами, повреждая секрецию гормонов эндокринных желез. - Ред.)

Однако исследованиями на людях это не подтверждено.

Лора Ванденберг, доцент школы общественного здравоохранения и медицинских наук при Массачусетском университете в Амхерсте (США), говорит, что большинство эндокринных дизрапторов воздействует на зародыши и эмбрионы.

В частности, высокие дозы фталатов, как обнаружено, ведут к нарушению развития мужских половых органов.

Это может в дальнейшем привести к сокращению количества вырабатываемой спермы, и увеличить риск возникновения рака яичек. Однако такие последствия были обнаружены лишь при очень высоких дозах фталатов.

Потенциально опасные компоненты встречаются не только в солнцезащитных кремах. Фталаты попадаются в мыле, шампунях, лаках для ногтей и лаках для волос, а парабены - во многих средствах для ухода за волосами и продуктах для макияжа.

Между тем, Ванденберг обнаружила во время исследований, что оксибензон может влиять на размер молочных желез у мышей. Его потом находили даже в материнском молоке.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Детям, как и взрослым, необходима защита от агрессивного солнца

Последнее означает, что он может быть и тканях грудных желез, говорит Ванденберг, что может повлиять на их развитие, функционирование и общее состояние здоровья.

Впрочем, нам всегда следует быть очень осторожными, перенося на людей результаты, полученные на мышах, подчеркивает Дэвид Леффелл, профессор дерматологии и хирургии в Йельской школе медицины, не имеющий отношения к упомянутым исследованиям.

Критики также указывают на то, что в исследованиях на грызунах используется гораздо больший объем этих фильтров, чем применяют люди.

Например, в 2011 году исследователи подсчитали: для того, чтобы достичь точно такого же накопленного объема оксибензона, как у лабораторных крыс, среднестатистическая американка должна ежедневно наносить солнцезащитный крем от 34 до 277 лет подряд (в зависимости от того, сколько раз в день он наносится).

Всё это так, однако в ходе некоторых исследований обнаружено, что органические ультрафиолетовые фильтры все же могут влиять на здоровье людей.

В одном из них (2015 года) ученые исследовали 500 пар, пытающихся зачать ребенка, и обнаружили, у мужчин с большей концентрацией бензофенона в организме, было на 30% меньше шансов сделать это во время каждого менструального цикла своей подруги.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Защитный крем не помешает взрослому человеку получать от солнца витамин D

Это важный вывод, но у того исследования есть свои недостатки, и ученые признают это: например, использование только одного анализа мочи и возможные различия в концентрации фильтров при замерах (поскольку их концентрация в организме довольно быстро снижается).

Витамин D

Помимо того, что существуют опасения по поводу отдельных ингредиентов, есть и более общая претензия к солнцезащитным кремам - их подозревают в том, что они перекрывают человеческому организму доступ к витамину D, который мы в основном получаем, когда бываем на солнце.

Распространенность дефицита витамина D шире, чем можно предположить - и не вина ли это солнцезащитных кремов?

Нет, это не может быть основной причиной дефицита, говорит Рейчел Нил, доцент Института Бергхофера: "Механизм загара не такой, как механизм получения витамина D, и есть значительное количество свидетельств, показывающих, что нанесение крема почти не влияет на уровень витамина D".

"Человеческий организм хорошо умеет вырабатывать витамин D. А солнцезащитный крем - это совсем не то же самое, что спрятаться от солнца в комнате, он хоть и отражает солнечные лучи, но и частично пропускает их".

Тревоги по поводу возможного блокирования витамина D кремами, возможно, преувеличены еще и потому, что очень немногие пользуются этими кремами правильно, подчеркивает Уэллер.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В мексиканском эко-археологическом парке Шкарет туристов просят сменить их солнцезащитные кремы на более биоразлагаемые

Рекомендуется наносить два миллиграмма на каждый квадратный сантиметр кожи (всего около шести чайных ложек), но большинство наносит около четверти этого, говорит он.

Тем временем некоторые специалисты выдвигают другой аргумент: та уверенность, с которой мы остаемся на солнце, смазав себя кремом, может быть одной из причин того, что число случаев рака кожи растет, особенно среди представителей старших поколений.

Применяя солнцезащитный крем, мы проводим на солнце больше времени, чем проводили бы без него, указывает Леффелл.

"Когда разговариваешь с людьми, выясняется, что они редко когда повторно наносят крем, находясь на солнце. А это надо делать регулярно, - говорит он. - Химические вещества действуют как поглотитель энергии ультрафиолета, и они не бездонны".

И для животных тоже

Ученые исследуют состояние здоровья не только людей. Десятки работ демонстрируют, какой риск представляют ультрафиолетовые фильтры для жизни обитателей морей и океанов.

Многие из этих химических веществ могут отравлять морских млекопитающих, морских птиц, рыбу и кораллы.

И хотя даже неорганические фильтры могут наносить вред, один из самых токсичных все-таки - органический, оксибензон.

Он - среди главных причин того, что в некоторых туристических местах (таких, как мексиканский эко-археологический парк Шкарет) установлены правила, согласно которым приезжающие туда туристы должны поменять свои солнцезащитные кремы на более биоразлагаемые.

В ходе одного из исследований кораллов в водах Гонконга ученые обнаружили повышение уровня содержания солнцезащитного крема каждый раз, когда на берегу наблюдался прилив отдыхающих.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чем больше отдыхающих на берегу, тем хуже чувствуют себя кораллы

Некоторые образцы содержали количество крема, достаточное для того, чтобы стать причиной деформации и смерти неразвившихся кораллов.

Так что же делать?

Эксперты пришли к консенсусу, что до тех пор пока не будет иследования с окончательными выводами по поводу того, как на нашем здоровье сказывается применение солнцезащитных кремов и проникновение в организм ультрафиолетовых фильтров, или пока не будет найдена альтернатива, не содержащая ингредиенты, потенциально опасные для нашего здоровья, нам следует защищать себя от воздействия солнечных лучей.

Самый безопасный способ, как для человека, так и для окружающей среды, - закрывать тело одеждой, прятаться в тени и избегать полуденного солнца.

Когда же ничего из вышеперечисленного невозможно, нам надо пользоваться солнцезащитным кремом - и наносить его правильно.

Для тех, кто особенно обеспокоен возможным воздействием ингредиентов крема на здоровье и окружающую среду, можно порекомендовать кремы, которые содержат неорганические фильтры.

Всё это может выглядеть достаточно просто. Однако растущие показатели заболевания раком кожи говорят о том, что люди не прислушиваются к рекомендациям специалистов.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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