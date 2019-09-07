Вредна ли соя для женщин и может ли она вызвать рак

Копірайт зображення Getty Images Image caption Заметно большее потребление сои среди азиатских женщин связывают с более низким (на 30%) риском рака молочной железы у них

Соя содержит соединения изофлавоны, которые являются естественными эстрогенами. Поэтому существуют опасения, что она может вызвать рак молочной железы, а также рак простаты у мужчин. Действительно ли это так?

Если в азиатской кухне сою употребляют в пищу в течение тысячелетий, на западе она стала известна только 60 лет назад.

Сегодня на полках супермаркетов можно найти немало продуктов из нее: соевое молоко, гамбургеры и другие заменители мяса на основе сои. Не говоря уже о традиционных блюдах из сои, например, тофу, темпе, мисо и соевый соус.

Исследования показывают, что диета на основе сои снижает риск сердечных заболеваний. Поскольку она содержит белок, ненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, клетчатку, железо, кальций и цинк, соя становится все более популярным на западе заменителем мяса.

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Впрочем, несмотря на то, что за последнее десятилетие все больше людей относят сою к полезным продуктам, появились опасения, что она может нарушать гормональную систему.

В основе этих опасений - уникально высокое содержание в сое изофлавонов - натуральных соединений, которые обладают свойствами эстрогенов. Это женский половой гормон, который связывается с рецепторами эстрогена в организме и может стимулировать рост некоторых видов рака молочной железы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Соевые продукты часто употребляют как заменитель красного мяса, возможно, это и объясняет, почему в исследованиях сою ассоциируют с лучшим здоровьем

Хотя ученые в течение последних нескольких десятилетий внимательно исследуют влияние изофлавонов на организм, но ответ на то, могут ли они способствовать развитию рака, неоднозначен.

Результаты исследований показывают, что соя скорее защищает организм от рака, но чем именно - точно не известно.

Так, высокий уровень потребления сои среди женщин в азиатских странах связывают с тем, что риск рака молочной железы у них на 30% ниже по сравнению с американками, которые едят сою гораздо меньше.

У больных раком молочной железы, как показало одно исследование, употребление сои снизило летальный исход заболевания на 21%.

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Преимущества были самыми заметными у женщин с гормональным рецептор-негативным раком молочной железы.

Это - более агрессивный тип, когда опухоли не хватает эстрогенных и прогестероновых рецепторов, и поэтому она не реагирует на гормональную терапию.

Неоднозначность вопроса

Впрочем, очень проблематично определить преимущества именно сои, если такие действительно есть.

Сою часто употребляют вместо красного мяса те, кто придерживается здорового питания.

Если соя действительно снижает риск рака молочной железы, это может быть потому, что изофлавоны усиливают апоптоз - генетически запрограммированный механизм, который побуждает клетки с поврежденной ДНК самоуничтожаться, если они не могут восстановить ее.

Когда этого не происходит, поврежденные клетки могут превратиться в рак.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Соевые продукты могут предотвращать рак из-за того, что они усиливают механизм, который побуждает поврежденные клетки самоуничтожаться

Но откуда вообще взялись опасения относительно таких продуктов, как соевое молоко?

Один эксперимент, который проводился на мышах с подавленным иммунитетом, установил, что изофлавоны могут приводить к росту раковых клеток.

Одной из причин таких разных результатов может быть тот факт, что, попадая в организм, изофлавоны действуют или как эстроген, или как его противоположность.

То есть, они могут связываться с альфа-эстрогеновыми рецепторами в организме, стимулирующими рост опухоли, или бета-рецептором, который, наоборот, снижает рост раковых клеток и способствует апоптозу.

Влияние сои на риск рака молочной железы может зависеть от того, когда мы начинаем ее есть.

В большинстве исследований, проводившихся в Азии, женщины употребляли сою в пищу с раннего детства, а впервые знакомились с этим продуктом еще в утробе матери. Тогда как западные женщины начали есть соевые продукты в более позднем возрасте.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Полезные свойства сои для организма будут более заметными, если человек начал есть ее в раннем детстве

Влияние возраста на полезные свойства сои подтвердили и опыты на животных.

Некоторые исследования также обнаружили, что потребление сои снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя это также может быть связано не с собственно соей, а с тем фактом, что диета с ее высоким потреблением, как правило, содержит меньше вредной пищи.

"Соевые продукты обычно едят вместо другой пищи с высоким содержанием насыщенных жиров, например, жирное мясо и необезжиренные молочные продукты", - говорит Джоанн Пинкертон, профессор акушерства и гинекологии из Университета штата Вирджиния.

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"Соевые продукты обычно содержат очень мало насыщенных жиров", - добавляет она.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Потребление сои может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Есть также и подозрения, что употребление сои вызывает рак простаты. Однако прошлогодний обзор исследований показал что регулярное употребление соевой пищи, наоборот, снижает риск этого заболевания на 30%.

Почему это так, пока неизвестно, ведь соя не влияет на уровень тестостерона у мужчин. Опять же это может быть следствием того, что диета с содержанием сои в целом здоровее.

"Несмотря на противоречивые результаты исследований, которые мы получаем в течение многих лет, мы убеждены, что соя предотвращает рак предстательной железы", - говорит автор исследования Кэтрин Эпплгейт из Иллинойского университета.

Польза сои также зависит от способа переработки перед употреблением. Содержание изофлавонов выше в переработанной сое, например, в бобах эдамаме, чем в соевом молоке или других видах переработанной сои.

Так, эдамаме содержат около 18 мг изофлавонов на 100 г, тогда как соевое молоко только от 0,7 до 11 мг.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Переработанная соя, например, бобы эдамаме, содержит больше изофлавонов, чем, например, соевое молоко

"Единственное, что мы можем сказать наверняка, - это то, что женщины могут безопасно употреблять соевые продукты в количестве, соответствующем азиатской диете, в частности тофу, ферментированную соевую пищу и соевое молоко. Хотя чем больше соя переработана, тем ниже в ней уровень изофлавонов", - говорит профессор Брюс Трок из Университета Джона Хопкинса.

В течение последних десятилетий проведено немало исследований влияния сои на организм. Ни одно отдельное исследование не было доскональным.

И как в целом в исследованиях пищевых продуктов, результаты часто показывают корреляцию, а не причинно-следственные связи.

Впрочем, выводы последовательно свидетельствуют о том, что соя полезна для здоровья. Даже если причина только в том, что она заменяет нездоровую пищу.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future

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