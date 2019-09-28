Френдзона: есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

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Почему мы заводим друзей противоположного пола, всегда ли присутствует сексуальный подтекст, если наш друг привлекателен, и могут ли дружеские отношения перейти в романтические?

"Мужчина и женщина не могут быть друзьями, потому что им всегда будет мешать секс", - говорит Гарри Бернс в фильме "Когда Гарри встретил Салли". Салли только что сообщила ему, что с ней он может рассчитывать только на дружбу.

Она перечисляет своих друзей-мужчин, отношения с которыми являются исключительно платоническими, и утверждает, что дружба между мужчиной и женщиной возможна и без сексуального влечения. Гарри не согласен.

Кто из них прав?

Проблема "френдзоны" и причины, почему мужчины и женщины воспринимают ее по-разному, позволяют понять, как мы оцениваем сексуальную заинтересованность и что побуждает нас завязывать дружбу.

Риск и вознаграждение

Попытка перевести отношения с другом в романтическую плоскость совмещает риск и вознаграждение. Мужчин, чаще чем женщин, привлекают друзья противоположного пола, даже если оба определяют их отношения как платонические.

В одном исследовании мужчин и женщин просили после непродолжительного разговора оценить, насколько их привлек собеседник, а также насколько, по их мнению, они привлекли его.

Мужчины, как правило, завышали то, насколько они понравились женщинам. Женщины же, наоборот, заметно недооценивали свою привлекательность для партнера противоположного пола.

Люди, которые считают себя очень привлекательными, склонны также переоценивать сексуальный интерес других к ним.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Люди, которые считают себя очень привлекательными, склонны также переоценивать сексуальный интерес других к ним

"Мы обычно видим то, в чем мы убеждены", - отмечает социальный психолог из Университета Уэйна Антония Эбби.

"Если вы думаете, что нравитесь кому-то, вы начнете находить доказательства этому", - объясняет она.

"Когда человек улыбается или наклоняется к вам, вы будете усматривать в этом признаки романтической заинтересованности. Вы можете и не заметить, что при приближении к этому человеку, он отстраняется от вас".

На следующем этапе эксперимента исследователи пригласили других людей наблюдать за разговором пары, а затем попросили их оценить, насколько, по их мнению, супруги привлекали друг друга.

Наблюдатели мужского пола соглашались с мужчинами и считали, что мужчина в паре действительно нравился женщине больше, чем она признавала.

Наблюдательницы женского пола были согласны с оценкой женщины, что между собеседниками сексуального интереса меньше.

Получается, что Гарри и Салли были правы каждый по-своему.

Это может быть связано с нашими гендерными стереотипами. Эбби и другие социальные психологи изучают поведение людей, инициирующее романтический интерес. Они называют такое поведение "сценарием" знакомства.

Такие сценарии помогают выяснить последовательность действий, которая либо приводит к началу романа, либо нет. Оказывается, что все роли заранее определены.

"В таком взаимодействии важное значение имеет контекст", - объясняет Эбби.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Люди всегда жалеют о том, что не сделали первый шаг и упустили свой шанс, каким бы болезненнем ни был отказ

"Мужчины активнее ищут признаки романтического интереса к своей особе, потому что традиционные гендерные роли предполагают, что инициатива должна исходить именно от них", - отмечает психолог.

"В 2019-м это звучит немного устарело, но многие исследования подтверждают, что большинство людей до сих пор имеют традиционные представления о том, кто делает первый шаг, кто платит за ужин и так далее. Женщины занимают сдержанную позицию, а мужчины чувствуют, что должны брать инициативу в свои руки".

А как тогда это происходит в лесбийских парах? В отличие от мужчин-геев, лесбийские сценарии романтического поведения более ориентированы на близость, чем на секс.

Как ни странно, поведение женщин-бисексуалок соответствует традиционным ожиданиям, несмотря на то, что их сексуальный интерес выходит за пределы гетеросексуальной нормы.

Таким образом, бисексуальные женщины, как и гетеросексуалки, в романтических отношениях также избегают инициативы.

Впрочем, немного неоднозначная дружба между женщиной и мужчиной имеет определенные преимущества.

Женщины рассказывают, что часто получают помощь от своих друзей-мужчин.

И мужчины, и женщины считают также полезными советы друзей противоположного пола о том, как понравиться потенциальному романтическому партнеру.

Ожидания защиты и помощи от мужчины может выглядеть архаично, но такая модель поведения глубоко укоренена в нашем прошлом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мы обычно ищем привлекательных друзей, подсознательно надеясь, что такая дружба может привести к романтическим отношениям

Наши предки отдавали предпочтение серийной моногамии. То есть в течение определенного периода жизни они имели сексуальные отношения только с одним партнером, но пары не образовывались на всю жизнь.

Женщина могла иметь нескольких детей от разных мужчин. Воспитывая ребенка, она нуждалась в защите и помощи мужчины. Имея детей от нескольких мужчин и поддерживая дружеские отношения с другими мужчинами, женщина могла получить защиту от нескольких мужчин одновременно.

Но самый простой способ подружиться с мужчиной - отправить подсознательный сигнал, что он привлекает ее сексуально.

"В западной культуре считается, что, вступив в брак, мы должны раз и навсегда связать себя с одним человеком", - говорит Эйприл Блеске-Речек из Университета Висконсина в О-Клэр.

Но мы устроены сложнее.

"И мужчины, и женщины хотят длительных отношений с партнером, но им также нужны кратковременные сексуальные связи, которые дают ощущение приключения".

Мы подсознательно ищем прежде всего привлекательных друзей, надеясь, что такая дружба может привести к романтическим отношениям, ведь симпатия между нами и так существует.

"Физическая привлекательность на самом деле играет немалую роль в дружбе мужчины и женщины, прежде всего это имеет значение для мужчин", - объясняет Блеске-Речек.

Гетеросексуальные мужчины выбирают женщин-друзей так же, как они выбирают романтических партнерш. Физическая и эмоциональная привлекательность очень важна, независимо от того, есть ли у мужчины сексуальные намерения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины склонны считать своих близких подруг более привлекательными, чем незнакомок

Женщины склонны считать своих близких подруг более привлекательными, чем незнакомок. "Дружба с представителями противоположного пола может осложнить ваши романтические отношения", - добавляет Блеске-Речек.

"Лет десять назад я проснулась ночью от того, что мне приснилось, как мой муж флиртует с одной очень привлекательной мамой из школы, где учатся наши дети", - рассказала исследовательница.

"Я рассказала сон мужу, и он спросил: ты хочешь, чтобы у нас не было привлекательных друзей?"

"Его упрек - справедлив. Мы хотим дружить с людьми своего уровня, которые нас мотивируют и привлекают, ведь такая дружба действительно приносит пользу", - объясняет психолог.

Но такая дружба имеет свою цену. "Если вы знаете, что мотивирует к таким отношениям противоположный пол, это, без сомнения, усложняет ситуацию", - резюмирует Блеске-Речек.

С другой стороны, мы редко предпринимаем решительные шаги в таких отношениях. И причина вовсе не в страхе отказа.

Как показывают исследования, люди гораздо чаще сожалеют о том, что не пригласили кого-то на свидание, чем о неудачной попытке первого шага.

В одном исследовании участникам предлагали профили разных людей на сайтах знакомств и озвучивали их шансы на успех.

Если вероятность согласия на свидание составляла 45%, 83% участников решались сделать первый шаг. Даже когда шансы были равны 5%, чуть меньше половины все равно хотели рискнуть.

Копірайт зображення Alexis Brown on Unsplash Image caption Дружба с привлекательными людьми противоположного пола имеет свою цену

Итак, мы, люди, склонны к риску, когда дело доходит до романтических отношений.

"Каким бы болезненным ни был отказ, любовь, похоже, предлагает несколько больше", - говорит Саманта Джоэль, доцент Университета Западного Онтарио.

Такой же эффект наблюдается и у людей с низкой самооценкой, менее уверенных в себе, которые тяжелее переживают отказ.

"Этот вывод был очень неожиданным, так как неуверенные в себе люди очень боятся отказа и часто ожидают его, даже когда это не имеет оснований", - отмечает Джоэль.

"Но они очень хотят быть любимыми. И, следовательно, угроза остаться в одиночестве пересиливает", - заключает исследовательница.

Эбби подчеркивает, что наше отношение к друзьям может легко измениться. "Очень часто романтический интерес развивается со временем", - говорит она.

"Вы можете думать, что у вас вполне платонические отношения, но вдруг все может измениться, как это произошло в фильме "Когда Гарри встретил Салли".

Эволюционная теория прекрасно объясняет такую ​​ситуацию. Но, как отмечает Эбби, если мы хотим бросить вызов традиционным гендерным ролям в отношениях, нам лучше анализировать наши действия, а не историю.

"Мне больше нравится наблюдать за социальными сценариями и гендерными ролями, потому что это то, что мы можем изменить", - говорит исследовательница.

"Изменят ли технологии наши гены, неизвестно, но наше поведение - абсолютно точно", - резюмирует она.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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